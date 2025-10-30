Москві запропонували вчитися ввічливості в африканців

Навіть перебуваючи в азіатському турне, Трамп продовжує швидко збільшувати кількість "шахових дощок" для РФ.

Поява з 27 жовтня литовської "шахової дошки" стала для кремлівців неприємною несподіванкою, і вони погано розуміють, що робити. Закриття Литвою на невизначений термін кордону з Білоруссю вже наступного дня було підтримано НАТО та США.

28 жовтня Марк Рютте зателефонував Гітанаусу Науседе, а до Білого дому до Джона Коула, спецпредставника президента по Україні та Білорусі, був запрошений Гедимінас Варвуоліс, посол Литви. Обом сказали: НАТО та США повністю підтримують боротьбу Литви за припинення вторгнень у її повітряний простір з Білорусі.

Уряд Литви цього дня теж зробив два нові кроки – вручив посольству РФ другу за декаду ноту протесту через обстріл міст України і до Києва прибув Юозас Олекас, речник Сейму. Приїзд саме спікера означає: хочемо поговорити не лише про війну, а й про демократію. Увечері глава МЗС Литви Кестутіс Будріс виступив на національному радіо і заявив: Литва має законне право на припинення транзиту в анклав Калінінграда, оскільки це становить загрозу її безпеці.

Застигнуті зненацька кремлівці зробили три кроки.

Перший – безглуздий. Вони звинуватили Литву в лінгвоциді росіян, а заразом Латвію та Естонію. Раніше такого не робили, оскільки росіян у Литві мало і щодо них немає такого законодавства, як у Естонії та Латвії. Натомість після 2014 р. зростає кількість "добрих росіян". Але виявилося, що литовці разом з українцями, латвійцями та естонцями зжували російську мову. У Литві не стали вплутуватися в цю дуристику і нагадувати захаровій її заяву у серпні, що в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей викладання у школах української мови скасовано, оскільки вона не має попиту. У країнах Балтії мова, що помилково називається російською, давно не користується попитом.

Другий крок – залякування. До Мінська прибув лаврів і після зустрічі з ним лукашенко заявив увечері 27 жовтня, що йому привезли "Горішник". Ніхто йому "Гірешник" не дасть, оскільки розміщення ракет високої дальності поблизу кордону суперечить здоровому глузду. Але лукашенко не замовкав, і наступного дня заявив, якщо європейці не розміщуватимуть у себе ракети середньої дальності, то й йому "Горішник" не привезуть чи відвезуть. Лукашенко так і не визначився, привіз йому лаврів "Горішник" чи тільки горішки. Це змусило Пєскова перервати його роздуми і повідомити 29 жовтня: "Путін" кілька місяців тому сказав, що "Ліщина" в грудні буде в Білорусі. Якщо сказав, то буде.

Для більшого залякування рашисти відправили 29 жовтня літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем із вимкненим транспондером. Його в нейтральних водах перехопили два польські винищувачі та розгорнули назад. Щоб уникнути польотів над Литвою, було заявлено: там зараз несуть чергування по лінії НАТО іспанські та угорські льотчики.

Третій крок був примирливим. Захарова опівдні 29 жовтня незвичайно чемно сказала: Москва сподівається, що справа до блокади анклаву не дійде, навіть якщо про неї говорить глава МЗС Литви. Надвечір цю ввічливу захарову із сайту МЗС РФ видалили. Причина – Вільнюс заявив: кордон буде закрито на місяць, до кінця листопада, а потім подивимося. Закриття стало незворотним фактом, принаймні на місяць, і в кремлі вирішили, що ввічлива Маша вже марна і видалили її. Перепрошувати перед литовцями, як перед азербайджанцями, у кремлі передумали.

Кремлівці явно не знають, що робити. Оголошувати війну Литві безглуздо і не з руки в епоху миротворчості Трампа, а вводити проти її компаній санкції – це перекривати кисень самим собі.

Оригінальна пропозиція внесла 28 жовтня бортників – перейти з Литви до Франції. Його служба зовнішньої розвідки не без гордості повідомила, що здобула секретну інформацію – Франція хоче відправити в Україну до Нового року 2 тис. військових, а в 2026 р. ще 7 тис. Ця "таємна" інформація вже три дні була надбанням ЗМІ, але в кремлі та Держдумі вдали, що не знають про це. Внаслідок цього 28 жовтня стало Днем Франції на Москві. Пісків, захарова, думці, експерти і всі кому не ліньки радили французам краще охороняти Лувр, не лізти не в свої справи, і так аж до ядерного удару по Парижу.

Спільними зусиллями Францію перемогли, але як бути з транзитом через Литву до анклаву не вирішили. Оскільки воювати другий день із Францією ніхто не хотів, а заяву Стармера про розміщення британських інструкторів в Україні сприйняли як належне, то вирішили переключити увагу з Литви на щось інше.

Вибір припав на Поклонську (Няш-Мяш), яка змінила ім'я Наталія на Радведа і з войовничої християнки зі світоточним фото царя Миколи ІІ стала неоязичницею. Ця метаморфоза трапилася з нею давно, але в смутні часи незнання як бути з Литвою та відходу Трампа з переговорів у кремлі вирішили переключити росіян на тему: неоязичники серед нас.

Досвід є – восени 2024 р. по всій РФ шукали квадроберів, щоб не хвилюватися про результат виборів у США. Лавров тоді навіть спитав під камери Арарата Мірзояна, глави МЗС Вірменії, чи є в його країні квадробери, а Держдума розробила і ухвалила закон, який забороняє вбиратися в тварин і наслідувати їхню поведінку. Тепер нове осіннє загострення – вирішуватимемо: як бути з неоязичниками і чекатимемо вказівок про них від патріарха, "путіна" та Держдуми.

Надвечір 29 жовтня довелося терміново воювати з Бельгією. Її міністр оборони заявив, що зітре з карти Москву, якщо вона надумає вдарити ракетою по штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Воювати з Бельгією відправили медведєва, що простоював, і той пригрозив змити всю Бельгію в морі однією підводною ракетою "Посейдон", яка не має аналогів у світі. Медведєву його репутація водолаза на дні пляшки дає змогу говорити таке. Але інші, включаючи захарову, від погроз штаб-квартирі НАТО утрималися через побоювання, що Альянс прийме їх як керівництво до дії.

Єдине, що реально вдалося кремлівцям у ці дні – зірвати зустріч Кім Чен Іна з Трампом. У Москві 27 та 28 жовтня пройшли зустрічі глави МЗС КНДР з лавровим та ушаковим. Схоже, вони й спричинили, через яку прес-служба Трампа вечорів 28 жовтня повідомила, їхня зустріч не відбудеться, оскільки не вдалося зістикувати графіки. Але це не завадило Трампу заявити в Японії, він ще дістанеться Кіма Третього і закінчить цю війну теж. До його списку вона внесена за № 9. На номер 10 претендує московсько-японська війна.

Візит Трампа до Японії пройшов чудово. Трампа прийняв імператор Нарухіто, а з прем'єр-міністром Санае Такаїті він взагалі потоваришував, а не лише підписав договір про "Золотий вік" дружби Японії та США. Він розсипався в компліментах Такаїті, обіцяв підтримувати Японію в будь-яких ситуаціях і надати їй будь-які послуги, які тільки можуть знадобитися. Такаїті має в парламенті репутацію найрадикальнішої прихильниці повернення Курил. Поза парламентом є й радикальніші. Такаїті обіцяла подарувати йому 250 сакур у 2026 р. з нагоди 250-річчя США, а Трамп попросив її відмовитися від газу та нафти з РФ, щоб він зміг подарувати їй Курили. На Сахаліні від їхньої люб'язності було коротке замикання, і південна частина острова залишилася без світла. Схоже, у Москві вирішили, що мешканцям Сахаліну краще не знати, як відбувається візит Трампа до Японії.

Поки Такаїті та Трамп розставляли фігури для партії з кремлем ще на одній дошці, Піт Хагсет, голова Пентагону, який не поїхав у турне, на відміну від Рубіо та Бессента, трохи спонукав фігури на іншій "шахівниці". Він повідомив, що флот США вже потопив чотири судна наркоторговців у Тихому океані, в чому йому допомогли мексиканці, і продовжить робити це і в Атлантичному.

У кремлі не зважилися на хід у відповідь, і пісків пішов 29 жовтня від відповіді на питання, що зробить РФ, якщо війська США висадяться у Венесуелі і повалять Мадуро? Відповів ухильно: "все має бути з міжнародного права". Можна не сумніватися, що тепер повалення режиму Мадуро пройде строго з міжнародного права. Цього дня у Каракасі розпочав роботу бізнес-форум за участю 376 російських та венесуельських компаній. Він дуже схожий на збори для створення ліквідаційної комісії з ухвалення венесуельцями майна у російських фірм.

29 жовтня розпакували ще й африканську "шахівницю" - Сиріл Рамафоса, президент ПАР, заявив, що він готовий знову відвідати Київ і Москву, щоб зупинити російсько-українську війну. Рамафоса навіть у реаліях політикуму ПАР постать давно несамостійна. Якщо Рамафоса виступає з такими глобальними ініціативами, це означає – він учасник чиєїсь "великої гри". За всіма ознаками – Білого дому, де вирішили, якщо кремлівці провалили організацію зустрічі з Трампом у Будапешті, то нехай поки що навчаються ввічливості та дипломатії у Рамафоси. Тому очікуємо на його візит і до Києва.