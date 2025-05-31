Москва замість меморандуму народжуватиме перемир'я

Після того, як Трамп вранці 27 травня попередив кремлівців, щоб не грали з вогнем, інакше з РФ відбудуться погані речі, а ведмедів увечері погрожував третьою світовою війною, можна було очікувати, що 28 травня Трамп розповість, що думає про неї та ведмедя. Але цього не сталося, оскільки кремлівці усвідомили, що зарвалися та дали задній хід.

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Утро 28 мая началось с того, что сначала песков, а затем и ушаков, стали отмазывать медведева. Песков стал благодарить Трампа за "прогресс в переговорах РФ с Украиной", за обмен по тысяче пленных и неожиданно заявил, что считает некорректным обсуждать сейчас публично вступление Украины, Грузии и Молдовы в НАТО. Ушаков после пескова стал рассказывать, что Трампа не всегда правильно информируют и от него утаивают, что армия РФ бьёт исключительно по военным объектам в Украине, и в результате "Трамп много чего говорит". Ушаков так и не решился заявить, что Трамп не прав, и заверил, "мы, естественно, все это читаем, отслеживаем, так сказать".

Это была публичная часть облизывания Трампа. По закрытым каналам связи Москва была явно ещё более любезной, и быстро перешла от слов к делу, – передумала рожать меморандум об Украине. Сибига потребовал его от ведомства лаврова, а МИД Украины заявил 29 мая, что уже передал свой меморандум Госдепу и ждёт того же от Москвы. Но московиты вновь резко пошли в отказку, и заявили, что не сделают это. Зато сообщили 30 мая в пятницу, – их делегация уже вылетела в Стамбул, притом, что переговоры только в понедельник. Они показывали Трампу, что очень стараются искупить свои прегрешения, явно, медведев таки дотрынделся.

Так как воевать с США они резко передумали, то решили для сохранения морды лица припугнуть Германию и Фридриха Мерца. Но без былого пафоса – "Можем повторить!". Пугать немцев был отряжен депутат Госдумы Андрей колесник, родившийся в 1960 г. в оккупированном Кёнигсберге. Он сообщил 29 мая, что РФ может снять ограничения на удары по ФРГ "Орешником" за передачу дальнобойных ракет Украине, а 30 мая обещал удары им Украине по местам сборки немецких ракет.

Небензя в этот день кричал в ООН о том, что Запад должен прекратить давать оружие Украине, а Украина прекратить мобилизацию. Иначе РФ не сможет подписать 30-дневное прекращение огня, и Трамп снова будет зол, и устроит Московии "плохие вещи".

Слова колесника и небензи можно было бы игнорировать как банальности рашизма, если бы не контекст их появления – кремлёвцы 28 мая вылизывали Трампа, а он вальяжно говорил, что дал РФ ещё полторы-две недели на прекращение огня. По факту до 15 июня, когда закончатся одни учения НАТО на Балтики, но могут начаться другие.

Эти слова Трампа опять вызвали волну ненависти к нему в Украине на ботофермах РФ, "портновцев" и у Портникова, работающего на ОПГ вокруг Нетаньяху. У них уже минимум полгода Трамп главный "зраднык" Украины. В 2014-2019 гг. им был Порошенко, а теперь Трамп, притом, что он президент США, а не Украины. С 2022 г. "зрада" вообще переехала в США и в Европу, а на Банковой поселились сплошные "перемогы".

Резкая перемена настроений в кремле 28 мая имеет много причин.

Внешне это выглядит как слова Трампа и Мерца, как заявление Каи Каллас о том, что безопасность судоходство в Чёрном море пора взять под контроль невзирая на РФ, как дипломатическая активность Турции и многое другое.

В том числе как слова министра энергетики США Криса Райта, прозвучавшие 19 мая, в день, когда Трамп звонил в кремль. Райт сообщал, производство новой гравитационной ядерной бомбы B61-13 завершено на год раньше. О ней в США стали писать с января 2024 г. как о супероружии. Райт прямо сказал, бомба готова для реализации стратегии Трампа "Мир через силу" в РФ. По чистой случайности "Немецкая волна" поместила 28 мая статью о том, что кто-то слил в Интернет 2 млн. документов о ядерных военных объектах в РФ и с ними работают датчане и немцы. Среди этих документов схемы баз с ядерным оружием.

В результате 28 мая в кремле, наконец, осознали, что проигрывают войну с Украиной, и песков с ушаковым резко дали задний ход. Попробуй не включить его, если "Нью-Йорк таймс" помещает 27 мая статью, что "путин" сжёг "золотой мост", построенный Трампом в дипломатии, и тот размышляет, как его наказать. Поэтому медведев, когда грозил США третьей мировой, отказался от привычки упоминать ядерные боеголовки, и колесник не говорил, что на "Орешнике", летящем в Германию или в Украину, они будут стоять, как на "Сармате", которым в 2022 г. обещали утопить в море Британию.

В кремле окончательно осознали – РФ проиграет ядерную войну. Для развития темы пытались после звонка Трампа разогнать сюжет, США собираются сделать в Финляндии маленький ядерный взрыв, чтобы напугать РФ. Рашисты начали совсем по тупому вести информационную и гибридную войну, – это хороший симптом. Угрозы Германии из той же серии, так как очевидно, что никаких ограничений на удары по ней со времён СССР не было и нет. Снимать просто нечего. Лавров ещё летом 2022 г. грозил ракетными ударами Польше по линиям перевозки оружия в Украину, и что?

Всё НАТО уже ждёт с нетерпением, когда из РФ прилетит что-то более крупное, чем дрон, так как Трамп не Байден, и не будет называть украинской ракетой российскую. По этой причине лукашенко тоже 28 мая попросил Москву перенести учения "Запад-2025" подальше от границы с Польше, – это был просто какой-то день чудес. Оформил это как просьбу своего военного министра из Бишкека с совещания ОДКБ, чтобы никто не смог сказать: Москва готовит захват Сувалкского коридора. Лукашенко обеспокоен, так как в правительстве Польши все говорят, что не направят миротворцев в Украину, но никто не обещает не направлять их в Беларусь, где ущемляют польский язык и великую польскую культуру.

Вопреки заклинаниям Портникова и прочих – Трамп лжец, трепло, неудачник, просто старый, процесс прищучивания им РФ набирает обороты. Обиды Портникова и Нетаньяху на Трампа понятны – он встретился с Джулани в Саудовской Аравии и заставил Израиль прекратить бомбить Сирию. Заставил начать переговоры с ней, прекратить атаки на Ливан и подписать с Хамас второе прекращение огня на 60 дней.

Для Нетаньяху второе крайне унизительно, так как он полтора года контролирует весь сектор Газа, а победы как не было, так и нет. В результате Нетаньяху опять подписывает перемирие с тем, кого, по его утверждениям, давно нет.

При этом Испания, Франция, Канада и Британия призывают к эмбарго на продажу оружия Нетаньяху, если не прекратит бойню. Тот по привычке кричит "Антисемитизм!", но это заклинание уже не работает. Из-за этого Портников обязан наезжать на Трампа, называть его неудачником и обвинять в том, что за сто дней не принудил Москву к прекращению огня, и не включил вторичные санкции Линдси Грэма. Но Украина тоже подпадет под них за нефтепровод "Дружба". Так что, или "Дружбу" отключите, или санкции против Портнова посмертно введите, и не делайте вид, что ответ на вопрос о его визите на Банковую "не на часі".

Весьма вероятно, что Трамп таки раскрутит кремль к середине июня на 30-дневное прекращение огня и без всяких меморандумов. Кремлёвцы не только не могут больше заниматься имитацией переговоров, но и имеют свои причины пойти на него.

Прежде всего, это сугубо военные причины. Устраивать последний рывок на Запад через Украину логично ближе к осени. Если начать сейчас, то можно нарваться на акцию скидок в немецком военторге, и не только в нём. В этом случае весь пар уйдёт в свисток, и на последний решительный бой сил не останется. Есть и другие моменты.

Среди кремлёвцев не все отчаянные дураки в стиле медведева и на кону их последнего боя стоит расея. Если проиграют, то не будет ни её, ни "путина". Год назад им предлагали не переназначать "путина" на выборах президентом и выдвинуть Байдена на нобелевскую премию мира с сохранением им лица на льготных условиях. Но они отказались, поскольку верили, что президентом станет кандидат от Демпартии и война продолжится в прежнем режиме. Поэтому вся команда Нетаньяху, включая Портникова, весь 2024 г. агрессивно топила против Трампа. Портников ещё и настраивал украинцев на десятилетия войны, ссылаясь на историю Израиля, но тот больше недели активно как Украина никогда не воевал.

В итоге Трамп стал для "путина" и его друга Нетаньяху не только неожиданностью, но и фатальным разочарованием. Трамп пока предлагает им выйти из войны с сохранением морды лица, но уже не на таких льготных условиях, как при Байдене. Срок действия его предложения – до середины июня. Трамп действительно не привязывался жёстко к ста дням после своей инаугурации, но это не означало, что он согласится бесконечно долго торговаться с Москвой. Скорее, наоборот. Трамп оставлял за собой право назначить дату подписания прекращения огня, дав перед этим кремлёвцам месяц май на разные игры, включая, пресловутую гибридную войну. В кремле увлеклись, но к 28 мая поняли, что заигрались и влипли.

Это не означает, что 2 июня они подпишут в Стамбуле прекращение огня на месяц. Но высока вероятность, что до середины июня подпишут и без всяких условий, чтобы таким способом не рожать обещанный меморандум. С обещанием его родить ведомство лаврова явно перемудрило. Скоро узнаем, способны ли они родить прекращение огня, или будет как с меморандумом.