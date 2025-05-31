Москва вместо меморандума будет рожать перемирие

После того, как Трамп утром 27 мая предупредил кремлёвцев, чтобы не играли с огнём, иначе с РФ произойдут плохие вещи, а медведев вечером грозил третьей мировой войной, можно было ожидать, что 28 мая Трамп расскажет, что думает о ней и медведеве. Но этого не произошло, так как кремлёвцы осознали, что зарвались и дали задний ход.

Утро 28 мая началось с того, что сначала песков, а затем и ушаков, стали отмазывать медведева. Песков стал благодарить Трампа за "прогресс в переговорах РФ с Украиной", за обмен по тысяче пленных и неожиданно заявил, что считает некорректным обсуждать сейчас публично вступление Украины, Грузии и Молдовы в НАТО. Ушаков после пескова стал рассказывать, что Трампа не всегда правильно информируют и от него утаивают, что армия РФ бьёт исключительно по военным объектам в Украине, и в результате "Трамп много чего говорит". Ушаков так и не решился заявить, что Трамп не прав, и заверил, "мы, естественно, все это читаем, отслеживаем, так сказать".

Это была публичная часть облизывания Трампа. По закрытым каналам связи Москва была явно ещё более любезной, и быстро перешла от слов к делу, – передумала рожать меморандум об Украине. Сибига потребовал его от ведомства лаврова, а МИД Украины заявил 29 мая, что уже передал свой меморандум Госдепу и ждёт того же от Москвы. Но московиты вновь резко пошли в отказку, и заявили, что не сделают это. Зато сообщили 30 мая в пятницу, – их делегация уже вылетела в Стамбул, притом, что переговоры только в понедельник. Они показывали Трампу, что очень стараются искупить свои прегрешения, явно, медведев таки дотрынделся.

Так как воевать с США они резко передумали, то решили для сохранения морды лица припугнуть Германию и Фридриха Мерца. Но без былого пафоса – "Можем повторить!". Пугать немцев был отряжен депутат Госдумы Андрей колесник, родившийся в 1960 г. в оккупированном Кёнигсберге. Он сообщил 29 мая, что РФ может снять ограничения на удары по ФРГ "Орешником" за передачу дальнобойных ракет Украине, а 30 мая обещал удары им Украине по местам сборки немецких ракет.

Небензя в этот день кричал в ООН о том, что Запад должен прекратить давать оружие Украине, а Украина прекратить мобилизацию. Иначе РФ не сможет подписать 30-дневное прекращение огня, и Трамп снова будет зол, и устроит Московии "плохие вещи".

Слова колесника и небензи можно было бы игнорировать как банальности рашизма, если бы не контекст их появления – кремлёвцы 28 мая вылизывали Трампа, а он вальяжно говорил, что дал РФ ещё полторы-две недели на прекращение огня. По факту до 15 июня, когда закончатся одни учения НАТО на Балтики, но могут начаться другие.

Эти слова Трампа опять вызвали волну ненависти к нему в Украине на ботофермах РФ, "портновцев" и у Портникова, работающего на ОПГ вокруг Нетаньяху. У них уже минимум полгода Трамп главный "зраднык" Украины. В 2014-2019 гг. им был Порошенко, а теперь Трамп, притом, что он президент США, а не Украины. С 2022 г. "зрада" вообще переехала в США и в Европу, а на Банковой поселились сплошные "перемогы".

Резкая перемена настроений в кремле 28 мая имеет много причин.

Внешне это выглядит как слова Трампа и Мерца, как заявление Каи Каллас о том, что безопасность судоходство в Чёрном море пора взять под контроль невзирая на РФ, как дипломатическая активность Турции и многое другое.

В том числе как слова министра энергетики США Криса Райта, прозвучавшие 19 мая, в день, когда Трамп звонил в кремль. Райт сообщал, производство новой гравитационной ядерной бомбы B61-13 завершено на год раньше. О ней в США стали писать с января 2024 г. как о супероружии. Райт прямо сказал, бомба готова для реализации стратегии Трампа "Мир через силу" в РФ. По чистой случайности "Немецкая волна" поместила 28 мая статью о том, что кто-то слил в Интернет 2 млн. документов о ядерных военных объектах в РФ и с ними работают датчане и немцы. Среди этих документов схемы баз с ядерным оружием.

В результате 28 мая в кремле, наконец, осознали, что проигрывают войну с Украиной, и песков с ушаковым резко дали задний ход. Попробуй не включить его, если "Нью-Йорк таймс" помещает 27 мая статью, что "путин" сжёг "золотой мост", построенный Трампом в дипломатии, и тот размышляет, как его наказать. Поэтому медведев, когда грозил США третьей мировой, отказался от привычки упоминать ядерные боеголовки, и колесник не говорил, что на "Орешнике", летящем в Германию или в Украину, они будут стоять, как на "Сармате", которым в 2022 г. обещали утопить в море Британию.

В кремле окончательно осознали – РФ проиграет ядерную войну. Для развития темы пытались после звонка Трампа разогнать сюжет, США собираются сделать в Финляндии маленький ядерный взрыв, чтобы напугать РФ. Рашисты начали совсем по тупому вести информационную и гибридную войну, – это хороший симптом. Угрозы Германии из той же серии, так как очевидно, что никаких ограничений на удары по ней со времён СССР не было и нет. Снимать просто нечего. Лавров ещё летом 2022 г. грозил ракетными ударами Польше по линиям перевозки оружия в Украину, и что?

Всё НАТО уже ждёт с нетерпением, когда из РФ прилетит что-то более крупное, чем дрон, так как Трамп не Байден, и не будет называть украинской ракетой российскую. По этой причине лукашенко тоже 28 мая попросил Москву перенести учения "Запад-2025" подальше от границы с Польше, – это был просто какой-то день чудес. Оформил это как просьбу своего военного министра из Бишкека с совещания ОДКБ, чтобы никто не смог сказать: Москва готовит захват Сувалкского коридора. Лукашенко обеспокоен, так как в правительстве Польши все говорят, что не направят миротворцев в Украину, но никто не обещает не направлять их в Беларусь, где ущемляют польский язык и великую польскую культуру.

Вопреки заклинаниям Портникова и прочих – Трамп лжец, трепло, неудачник, просто старый, процесс прищучивания им РФ набирает обороты. Обиды Портникова и Нетаньяху на Трампа понятны – он встретился с Джулани в Саудовской Аравии и заставил Израиль прекратить бомбить Сирию. Заставил начать переговоры с ней, прекратить атаки на Ливан и подписать с Хамас второе прекращение огня на 60 дней.

Для Нетаньяху второе крайне унизительно, так как он полтора года контролирует весь сектор Газа, а победы как не было, так и нет. В результате Нетаньяху опять подписывает перемирие с тем, кого, по его утверждениям, давно нет.

При этом Испания, Франция, Канада и Британия призывают к эмбарго на продажу оружия Нетаньяху, если не прекратит бойню. Тот по привычке кричит "Антисемитизм!", но это заклинание уже не работает. Из-за этого Портников обязан наезжать на Трампа, называть его неудачником и обвинять в том, что за сто дней не принудил Москву к прекращению огня, и не включил вторичные санкции Линдси Грэма. Но Украина тоже подпадет под них за нефтепровод "Дружба". Так что, или "Дружбу" отключите, или санкции против Портнова посмертно введите, и не делайте вид, что ответ на вопрос о его визите на Банковую "не на часі".

Весьма вероятно, что Трамп таки раскрутит кремль к середине июня на 30-дневное прекращение огня и без всяких меморандумов. Кремлёвцы не только не могут больше заниматься имитацией переговоров, но и имеют свои причины пойти на него.

Прежде всего, это сугубо военные причины. Устраивать последний рывок на Запад через Украину логично ближе к осени. Если начать сейчас, то можно нарваться на акцию скидок в немецком военторге, и не только в нём. В этом случае весь пар уйдёт в свисток, и на последний решительный бой сил не останется. Есть и другие моменты.

Среди кремлёвцев не все отчаянные дураки в стиле медведева и на кону их последнего боя стоит расея. Если проиграют, то не будет ни её, ни "путина". Год назад им предлагали не переназначать "путина" на выборах президентом и выдвинуть Байдена на нобелевскую премию мира с сохранением им лица на льготных условиях. Но они отказались, поскольку верили, что президентом станет кандидат от Демпартии и война продолжится в прежнем режиме. Поэтому вся команда Нетаньяху, включая Портникова, весь 2024 г. агрессивно топила против Трампа. Портников ещё и настраивал украинцев на десятилетия войны, ссылаясь на историю Израиля, но тот больше недели активно как Украина никогда не воевал.

В итоге Трамп стал для "путина" и его друга Нетаньяху не только неожиданностью, но и фатальным разочарованием. Трамп пока предлагает им выйти из войны с сохранением морды лица, но уже не на таких льготных условиях, как при Байдене. Срок действия его предложения – до середины июня. Трамп действительно не привязывался жёстко к ста дням после своей инаугурации, но это не означало, что он согласится бесконечно долго торговаться с Москвой. Скорее, наоборот. Трамп оставлял за собой право назначить дату подписания прекращения огня, дав перед этим кремлёвцам месяц май на разные игры, включая, пресловутую гибридную войну. В кремле увлеклись, но к 28 мая поняли, что заигрались и влипли.

Это не означает, что 2 июня они подпишут в Стамбуле прекращение огня на месяц. Но высока вероятность, что до середины июня подпишут и без всяких условий, чтобы таким способом не рожать обещанный меморандум. С обещанием его родить ведомство лаврова явно перемудрило. Скоро узнаем, способны ли они родить прекращение огня, или будет как с меморандумом.