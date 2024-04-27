Чи можуть забрати житло та авто через неявку до ТЦК: відповідь фахівців

Чи можуть забрати нерухомість та авто через неявку до ТЦК

З 18 травня в Україні набуває чинності новий закон про мобілізацію. Одним із його ключових пунктів є штраф за неявку до військкомату. Сума штрафу становить 3500 гривень.

Чи може держава конфіскувати майно ухилянтів за несплату штрафу? Це питання викликало дискусії серед юристів. Деякі юристи вважають, що конфіскація майна неможлива. Вони аргументують це тим, що в новому законі не йдеться про такі санкції. Про це пише ТСН.

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Інші ж юристи стверджують, що держава може арештувати майно ухилянтів, якщо сума штрафу перевищує 200 тисяч гривень.

Також існує думка, що державні виконавці можуть описати та продати меблі та побутову техніку з житла ухилянта.

Остаточне рішення про те, чи буде конфісковано майно, ухвалюватиме суд.

Варто зазначити, що штраф за неявку до військкомату не є єдиною санкцією, яка може бути застосована до ухилянтів.

Їх також можуть позбавити права на керування транспортним засобом, виїзду за кордон та інших прав.

Щоб уникнути проблем, рекомендується оновити свої дані у військкоматі протягом 60 днів після того, як ви змінили місце проживання або інші дані.

Ось що кажуть юристи про можливі санкції до ухилянтів:

Адвокат Микола Максимов: "Якщо військовозобов'язаний сплатив штраф, але не оновив свої дані, то однаково він буде перебувати у розшуку та обмежений у праві керуванням транспортом".

"Якщо військовозобов'язаний сплатив штраф, але не оновив свої дані, то однаково він буде перебувати у розшуку та обмежений у праві керуванням транспортом". Адвокат Олександр Папуця: "Закон набуває чинності 18 травня. Якщо військовозобов'язаний не оновив свої дані протягом 60 днів, то можуть бути застосовані санкції, передбачені законом: обмеження керуванням транспортом через звернення до суду, штраф".

"Закон набуває чинності 18 травня. Якщо військовозобов'язаний не оновив свої дані протягом 60 днів, то можуть бути застосовані санкції, передбачені законом: обмеження керуванням транспортом через звернення до суду, штраф". Адвокат Андрій Межирицький: "Все те, що ніби було прибрано з закону, показуючи, що дотримались конституційних прав, все залишилось. Приховане".

"Все те, що ніби було прибрано з закону, показуючи, що дотримались конституційних прав, все залишилось. Приховане". Суддя: "Те, на що державні виконавці хочуть накласти арешт, повинно бути співмірним з сумою штрафу. Штраф не є пропорційним вартості квартири. Зазвичай арештовують рахунки для того, щоб стягнути кошти, які туди надходять. Це першочергові дії виконавця. В законі прописано, що виконавцем повинні вживатись такі заходи, які є пропорційними".

Важливо зазначити, що це лише думки юристів та судді. Остаточне рішення про те, чи буде конфісковано майно ухилянтів, ухвалюватиме суд у кожному конкретному випадку.

Нагадаємо, з травня в Україні розпочнеться повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

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