''Мир у січні'' нереальний

Це вже тупо не смішно.

Хоча б тому, що навіть якщо ми чогось не знаємо й оце все, навіть просто впровадження тієї самої заморозки та поступова розкрутка сторін зі стану війни до стану 38-ї паралелі забере місяці.

Це не рахуючи інерційності політичних і дипломатичних процесів. Навіть якщо сторони погоджуються на заморозку і дипломатичне врегулювання.

Щоб підготувати вибори, треба мінімум 3 місяці, оптимально 6. Тому я можу теоретично уявити січень — травень.

Але люди які носяться з концепцією "мир у січні" - тупо фантазери. І свої небезпечні фантазії вкладають в голову іншим.

Не треба так.