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Мідії в соусі: фірмовий швидкий рецепт

Алік Мкртчян

Мідії в соусі: фірмовий швидкий рецепт
Мідії в соусі: фірмовий швидкий рецепт

Рецепт моїх фірмових мідій! 

Це просто, швидко і настільки смачно, що проситимеш добавки!

Головне — не забути почистити мідії, решта зробиться за тебе.

 Інгредієнти:

 Варені морожені мідії (дефростовані)

 Сіль

 Оливкова олія 

 Лайм або лимон 

 Перець чилі 

 Кінза 

 Соус "Солодкий чилі" 

 (За бажанням — червона цибуля).

 Приготування:

 Мідії ретельно почистити від "волосків" усередині.

 Додати сіль, олію, сік лайма, подрібнений чилі, кінзу й соус.

 Обережно перемішати, щоб не пошкодити мідії.

Все — можна подавати одразу, без термічної обробки!

Джерело:instagram.com

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