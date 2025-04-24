Мідії в соусі: фірмовий швидкий рецепт

Рецепт моїх фірмових мідій!

Це просто, швидко і настільки смачно, що проситимеш добавки!

Головне — не забути почистити мідії, решта зробиться за тебе.

Інгредієнти:

Варені морожені мідії (дефростовані)

Сіль

Оливкова олія

Лайм або лимон

Перець чилі

Кінза

Соус "Солодкий чилі"

(За бажанням — червона цибуля).

Приготування:

Мідії ретельно почистити від "волосків" усередині.

Додати сіль, олію, сік лайма, подрібнений чилі, кінзу й соус.

Обережно перемішати, щоб не пошкодити мідії.

Все — можна подавати одразу, без термічної обробки!