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Мидии в соусе: фирменный быстрый рецепт
Рецепт моих фирменных мидий!
Это просто, быстро и настолько вкусно, что будешь просить добавки!
Главное — не забыть почистить мидии, все остальное сделается за тебя.
Ингредиенты:
Вареные мороженые мидии (дефростированные)
Соль
Оливковое масло
Лайм или лимон
Перец чили
Кинза
Соус "Сладкий чили"
(По желанию – красный лук).
Приготовление:
Мидии тщательно почистить от "волосков" внутри.
Добавить соль, масло, сок лайма, измельченный чили, кинзу и соус.
Осторожно перемешать, чтобы не повредить мидию.
Все можно подавать сразу, без термической обработки!