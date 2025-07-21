Місця для їжі в Парижі, щоб відчути пікантний смак Франції

Вишукана французька кухня є легендарною. Це завдяки тонкому підходу кулінарних професіоналів до приготування страв і високим стандартам естетики подачі їжі. Найкращі ресторани Парижа асоціюються у мандрівників не лише з чудовою їжею та напоями, а й із шикарними інтер’єрами гастрономічних просторів і вишуканою подачею страв.

У столиці Франції багато затишних ресторанів із теплою атмосферою, сповнених елегантності та грації. Ми склали список найкращих місць для їжі в Парижі, майстерно розставивши акценти на кухні та дизайні приміщень. Багато з цих закладів отримали нагороди Time Out Food and Drink Awards, що лише додає їм престижу.

Знайомлячись із ресторанами Парижа, одразу хочеться згадати Le Clarence із його розкішною авторською кухнею. Він посів перше місце в популярних рейтингах завдяки багатому асортименту вишуканих страв із сезонних продуктів. Проте ресторан Grande Brasserie вперше очолив сучасні опитування парижан. Це пов’язано зі зміною керівництва, адже закладом тепер керує амбітний Адріан Спану. Не сумнівайтеся, у Парижі ви знайдете гідне місце з шикарними делікатесами та комфортною атмосферою. Незалежно від вашого бюджету, тут є чудові місця для їжі на будь-який смак і гаманець.

Віддаєте перевагу ніжній французькій кухні? Чудово, завітайте до Le Servan. Шукаєте східної екзотики? Вирушайте до Ryo, японського ресторану з інтригуючою атмосферою. Найкращі ресторани Парижа з акуратними столами та білими серветками чекають на вас.

Le Clarence

Розпочнемо нашу подорож із одного з найрозкішніших ресторанів Парижа, Франція. Тут гармонійно поєднуються королівські люстри та неокласичні картини. Раніkeyboard: Ресторан раніше був шикарним будинком із привабливою ліпниною, панелями з натурального дерева та елементами оксамитової обробки.

Шеф-кухар запрошує відвідувачів зануритися у світ гастрономічних насолод, приготованих із свіжих сезонних продуктів. Один із найкращих ресторанів Парижа займає почесне місце завдяки таким стравам:

Гострі креветки, обсмажені в клярі до золотистої скоринки;

Апетитна смажена морська риба.

До основної страви варто замовити келих вишуканого вина з розкішного винного погребу ресторану. Заклад пропонує понад 1400 видів вин від найкращих виробників країни. Меню та винна карта постійно оновлюються і збагачуються новими делікатесами, гідними монархів.

Le Cadoret

Погляньмо на наступний модний заклад, який входить до трійки найкращих ресторанів Парижа. Це яскравий і дружній Le Cadoret. Тут подають гострий палерон із ніжним соусом та інші вишукані страви з гармонійним поєднанням інгредієнтів і спецій. Обов’язково спробуйте тут натуральне вино або саке, щоб повною мірою відчути всі переваги цього ресторану.

Le Douyenne

Le Douyenne – унікальний ресторан у сільській місцевості з приголомшливою кухнею та домашньою атмосферою. Джерело: https://ledoyennerestaurant.com/ Le Douyenne – унікальний ресторан у сільській місцевості з приголомшливою кухнею та домашньою атмосферою. Джерело: https://ledoyennerestaurant.com/

Найкращі ресторани Парижа втілюють найкращі традиції кулінарної майстерності, і Le Douyenne не є винятком. Заклад має особливу атмосферу, далеко від гамірного міста з його шаленим ритмом життя. Засновники закладу Джеймс Едвард Генрі та Шон Келлі вирішили кардинально змінити концепцію гастрономічного простору і створили його в сільській місцевості з дивовижними краєвидами та чистим повітрям.

Що може бути кращим за смачну їжу на свіжому повітрі, яку пропонує один із найкрутіших ре Turbulence: страв Парижа? Тут готують апетитні м’ясні страви на грилі з дровами. Наприклад, яловичий стейк тут просто чудовий.

Кухарі використовують соковиті трави та овочі зі свого городу. М’ясо також закуповують у місцевих фермах. Вишукані гарніри, зокрема смажені зелені боби, викликають захват із першого шматочка. Навіть салат із капусти тут смакує інакше, маючи пікантні нотки та ароматну оливкову олію. Щоб відчути магічну ауру ресторану Le Douyenne, забронюйте столик для побачення. Ввічливі офіціанти зроблять усе можливе, щоб перетворити ваш день на свято, ми обіцяємо.

Le Servan

Хороші ресторани Парижа надихаються особливим станом душі, який називають французьким натхненням. Так, чудовий ресторан Le Servan, який майстерно підкреслює високі досягнення кулінарного мистецтва, відкрився у 2014 році на вулиці Сен-Мор.

Заклад входить до топ-10 найкращих ресторанів Парижа. Він належить трьом сестрам – Леві, Каті та Тетяні. Вони доклали багато зусиль, щоб створити атмосферний гастрономічний простір із ліпниною на стелі та старовинними фресками. Родзинкою інтер’єру ресторану є вражаюча латунна стійка з розкішними букетами.

Тут можна скуштувати найкращу їжу в Парижі, включаючи чудові французькі та азійські страви. Сміливе поєднання страв завжди вважається інновацією та викликає інтерес. Обов’язково спробуйте ніжне печиво на грилі з гострим тайським соусом. Це кулінарне відкриття! Вибір напоїв тут також чудовий, включаючи червоні та білі вина Бургундії.

Bistro de Tournelle

Список десяти найкращих ресторанів Парижа завжди включає Bistro de Tournelle. Едуар Вермінк приділив багато уваги ретро-стилю з цікавими фотографіями в трохи потертих рамах, вінтажними дзеркалами та ексклюзивною вивіскою у вікні.

Французька кухня тут подається у чудовій обстановці. Смажена курка з ніжним картопляним пюре та куряче кордон блю з шинкою та сиром незмінно апетитні та популярні. Дозвольте собі на мить повернутися в минуле, щоб відчути елегантну розкіш минулих років.

Clamato

Багато відомих ресторанів Парижа спеціалізуються на приготуванні дивовижних страв із морепродуктів. Clamato – один із них. Під час оформлення інтер’єрів використовувалися різноманітні матеріали, такі як скло, дерево, бетон і метал. Завдяки цьому вдалося створити еклектичний простір із фантастичною атмосферою. Асортимент меню постійно оновлюється. Він безпосередньо залежить від улову рибалок, із якими ресторан співпрацює напряму. Обов’язково замовте смажений кальмар із кленовим сиропом – ви будете облизувати пальці від задоволення. Якщо хочете чогось пікантного, спробуйте гостру олеронську каракатицю. Головне – стежте за цінами, щоб укластися в запланований бюджет.

Restaurant Passerini

Модні ресторани Парижа часто обирають італійську кухню як улюблену і зазвичай влучають у ціль. Ресторан Passerini із шеф-кухарем Джованні Пассеріні – один із таких закладів. Його інтер’єр має яскраві італійські акценти. Тут тераццо-підлога поєднується з білосніжними стінами та елегантними лампами з гладкою поверхнею.

Вишукане італійське меню пропонує багатий вибір пасти з гострими соусами, равіолі з різними начинками та, звісно, піцу. Спеціалітет Пассеріні – рагу з качки з тальятелле, смак якого не лише розпалює апетит, а й збуджує уяву. Бронюйте столик заздалегідь, щоб ніщо не зіпсувало ваших планів на день.

Septime

Секрет популярних ресторанів Парижа полягає в їхній магічній атмосфері та спокусливій кухні. Septime – один із них. Двері цього ресторану відчинилися ще у 2011 році. Він уже встиг завоювати любов багатьох парижан і мандрівників. Це одне з найколоритніших місць для їжі в Парижі. Тут подають апетитні страви в дусі лондонських пабів.

Цей ресторан має таємничу атмосферу завдяки низькому освітленню та оригінальним ідеям дизайну інтер’єру. Злегка потерті дерев’яні столи прекрасно поєднуються з металевими меблями.

Кухня Septime вміє дивувати, адже меню закладу постійно змінюється. Спробуйте ці страви, очікуючи їхніх дивовижних смаків:

Кремовий артишок із бланшованим мигдалем, трюфелем і сумахом;

Ніжний баклажан із каракатицею та грибним соусом;

Кремове морозиво з квітами вербени та медом.

Хіба не хочете скуштувати найкращі страви Парижа? Щоб ваша вечеря була максимально гармонійною, доповніть її вишуканим вином із соковитого винограду. Це справжнє блаженство...

Les Enfants du Marché

Найкращі ресторани Парижа знають, як догодити. Так, Les Enfants du Marché запрошує гостей відчути дружню атмосферу за довгою стійкою просто неба. Власник закладу визнаний найкращим серед провідних у французькій столиці та отримав високі нагороди, як-от Time Out Food and Drink Awards.

Шунті Сузукі майстерно готує чудові японські страви. Гості просто в захваті. Тут можна замовити як смачні ковбаски з вишуканими гарнірами, так і класичні мідії з соусом горгонзола. Багатий асортимент вин та інших напоїв дозволяє доповнити ваш обід чи вечерю вдалим акцентом для святкової атмосфери.

Le Mermoz

Найвідоміші ресторани Парижа часто обирають вінтажні елементи для своїх інтер’єрів, щоб створити привабливу атмосферу. Наприклад, Le Mermoz має дух 60-х. Тут ідеально поєднуються практичні меблі та мозаїчна підлога. Картину гармонійного інтер’єру майстерно завершує опалова люстра.

Мандрівники повинні відвідати ресторани Парижа з чудовою кухнею, як-от Le Mermoz. Тут подають дивовижну їжу:

Скумбрію в квітах цукіні;

Ніжні м’ясні медальйони з ягодами та грибами;

Різотто з солеросом і корисним йогуртом.

Не забудьте замовити натуральне вино, яке допоможе розкрити багату палітру смаків дивовижних страв.

Le Chateaubriand

У Le Chateaubriand, одному з найяскравіших місць для їжі в Парижі, Франція, панує особлива атмосфера завдяки м’якому освітленню, мармуровій стійці та дорогому посуду. Розкішні страви національної кухні радують відвідувачів ресторану з 2006 року. Заклад робить ставку на швидке обслуговування та розумні ціни, тому тут завжди жваво й весело. Le Chateaubriand славиться сміливими експериментами з їжею з незвичайним поєднанням інгредієнтів. Він вважається одним із найкреативніших ресторанів Парижа, адже завжди дивує.

Les Arlots

Хороші місця для їжі в Парижі характеризуються багатим асортиментом апетитних і доступних страв. Бістро Les Arlots із його неперевершеними ковбасками та картопляним пюре – одне з таких місць. Тут можна відволіктися від мирських турбот і набратися сил для нових звершень.

Mokonuts

Список ресторанів, які варто спробувати в Парижі, справді довгий. Відвідуючи французьку столицю, обов’язково завітайте до Mokonuts із його чарівною атмосферою. Тут вправні кулінари готують чудове печиво та сирі морські гребінці. Вишукана кухня з широким винним списком, елегантними стравами та приємною атмосферою: усе тут поєднується, щоб гості захотіли повернутися знову.

Vantre

Келих вишуканого вина ідеально доповнює страви з морепродуктів. Джерело: Freepik Келих вишуканого вина ідеально доповнює страви з морепродуктів. Джерело: Freepik

Шукаєте круті місця для їжі в Парижі? Відвідайте знамените бістро Vantre для простих страв, як-от картопля фрі, та складних шедеврів, як-от гострі сардини або ніжна хек із соусом чоризо. Доповніть картину вашої ідеальної вечері келихом розкішного вина від найкращих брендів. Заклад має власний винний погреб із багатим асортиментом вибраних напоїв для найвишуканішого смаку. Знамените бістро запрошує скуштувати їх особисто!

Eels

Eels, невелике бістро в Пуассоньєр, очолює список найкращих місцевих ресторанів Парижа. Їжу тут готують талановиті кулінарні професіонали, які суворо дотримуються рецептури. Спробуйте гострі гребінці з равіолі, щоб дізнатися секрет гармонійного поєднання смаків. Для овочевого гарніру зверніть увагу на зелені боби та перці падрон.

Racines

Найкращі місця для їжі в Парижі приваблюють туристів і місцевих жителів. До таких місць належить Racines із гарними меблями з темного дерева та вражаючими картинами 19 століття.

Таверна прикрашена вишуканою плиткою, яка допомагає створити цілісну головоломку розкішного оточення. Вправний шеф-кухар Сімоне Тондо готує фантастичні страви на відкритій кухні, завдяки чому гості можуть спостерігати за цікавою таємницею створення кулінарних шедеврів.

Le Tagine

Le Tagine, один із найкращих ресторанів Парижа, має унікальні особливості. Заклад прикрашений ажурними ліхтарями та мереживними тканинами на стелі. Тут готують дивовижні страви виключно зі свіжих продуктів із місцевих ферм:

Божественна баранина з оливковою олією;

Ніжний кускус із пікантними спеціями.

Пляшка чудового вина з найкращого винограду стане яскравою окрасою вашого столу та допоможе створити святкову атмосферу.

Brutos

Назва одного з найкращих місцевих ресторанів Парижа Brutos може здатися трохи дивною та грубою, але не поспішайте з висновками. Тут роблять усе, щоб відвідувачі відчули, що таке справжнє свято з кулінарними насолодами. Якщо вам пощастить зазирнути, спробуйте смажені равіолі з крабом, ніжний яловичий стейк і банановий десерт.

Sur Mer

Любите маленькі ресторани з унікальними особливостями? Тоді знайдіть час, щоб відвідати ресторан Sur Mer. Заклад відкрив Олів Даву, який приділяє велику увагу меню та регулярно поповнює його новими стравами.

Що може бути смачнішим за страви, приготовані зі щойно виловленої риби? Гості Sur Mer насолоджуються чорною кефаллю в стилі севиче та чудовим карпаччо. Смачно!

Chez Celine

Якщо ви фанат сендвічів, то вам варто відвідати найкращий ресторан Парижа Chez Celine. Пориньте у світ смачних страв, приготованих із любов’ю досвідченими кухарями. Сендвічі тут смачні та доступні, тому місце завжди переповнене. Спробуйте ніжну курку з овочами, і її смак принесе вам багато задоволення. Тут пропонують багато вегетаріанських страв, зокрема гарбуз із горіхами, густий соус із оливок, анчоусів і каперсів.

Le Dauphine

Гурмани завжди включають ресторан Le Dauphine до списку найкращих місць для їжі в Парижі. Його інтер’єр прикрашений мармуром Каррара та скляними елементами. Рем Колхаас брав активну участь у створенні Le Dauphine і вклав у нього частину своєї душі.

Гості ресторану віддають перевагу естетичним стравам із натуральних продуктів. Важливою перевагою закладу є наявність комплексного меню за 20 євро, яке ідеально підходить для здорових і ситних обідів.

Grande Brasserie

Grande Brasserie по праву визнаний одним із найкращих ресторанів Парижа. Джерело: Pexels Grande Brasserie по праву визнаний одним із найкращих ресторанів Парижа. Джерело: Pexels

Grande Brasserie була відновлена у 2022 році та отримала нагороду найкращого ресторану Парижа на Time Out Paris Food and Drink Awards. Власник Адріан Спану вирішив відродити традиції колоритного закладу у вигляді модного інтер’єру та, звісно, чудової кухні. Усе, від мозаїки старого стилю та післявоєнних фресок до білосніжних скатертин, виглядає тут гармонійно. Тут так приємно насолоджуватися високою кухнею від шеф-кухаря Грегуара Сімона. Єдине – звертайте увагу на ціни. Деякі страви можуть бути несподівано дорогими.

Frenchie

Одне з найкращих місць для їжі в Парижі розташоване на мальовничій вулиці де Ніль. Це шикарний ресторан Frenchie. Уже з назви зрозуміло, що заклад спеціалізується на французькій кухні. Обов’язково спробуйте шотландські яйця та нагетси з хлібом і ніжною телятиною.

Доповніть страви келихом вишуканого білого або червоного вина з широкого винного списку, і ви зможете подивитися на свої проблеми з іншого ракурсу. Сюди можна прийти як із близькою людиною, так і на самоті. Заклад не вирізняється великими розмірами, а головний акцент тут – на затишній атмосфері та дружелюбності.

Quinsou

Найкращі ресторани Парижа, Франція, запрошують гостей оцінити смак королівських страв із різних кухонь світу та відчути справжнє задоволення в комфортному середовищі. Антонін Бонне, чудовий шеф-кухар закладу, не женеться за трендами модних і яскравих інтер’єрів, а зосереджується на вишуканій кухні в досить скромному приміщенні.

Варто спробувати лобстера з маринованим буряком і незвичайне печиво з телятини з фондю із чорного трюфеля. Це справжнє мистецтво на тарілці.

La Maquis

Модні ресторани Парижа, Франція, приваблюють відвідувачів яскравими інтер’єрами та розкішними стравами від вправних кулінарних митців. Так, ресторан La Maquis манить туристів і місцевих своїм ефектним темно-червоним вікном. Талановиті шеф-кухарі закладу знають, як приготувати чудові страви з точним дотриманням рецептури. Гості вражені як естетичною стороною страв, так і їхнім казковим смаком.

Gare au Gorille

Якщо вас цікавлять екзотичні місця для відвідування в Парижі, зверніть увагу на Gare au Gorille. Класично оформлений простір пропонує чудову східну кухню. Замовте хека з бобами Пемпол і тайським бульйоном, і ваші смакові рецептори будуть вам вдячні. Ресторан пропонує відвідувачам одну з найкращих винних карт у всьому регіоні.

Narro

Найвище оцінені ресторани Парижа славляться приготуванням смачних м’ясних і рибних делікатесів. Казума Чікуда, японський шеф-кухар у Narro, пропонує розкішні тарталетки з цибулею-пореєм і овочі з ароматним винним соусом. Меню Narro часто оновлюється новими стравами, що допомагає підтримувати інтригу та завжди приваблює відвідувачів.

Ran

Ran – це паризький ресторан із цікавою історією та шляхетним характером. Його побудували на місці класичного ресторану з національною кухнею. Сьогодні, крім смачних французьких страв, ресторан пропонує чудову азійську та японську кухню.

Інтер’єр прикрашений старовинними панелями та елегантною ліпниною, а сучасні деталі додають новизни та елегантності. Варто спробувати апетитні роли зі смаженим лососем, які займають чільне місце в меню ресторану.

Jeanne-Aimée

Якщо ви хочете відчути найкращі модні ресторани Парижа, вирушайте до Jeanne-Aimée. Гостей вражають мансардні вікна та гладкі бетонні підлоги, мальовничий сад і помаранчеві стіни. Інтер’єр закладу оформлений зі смаком, а класична атмосфера вдало доповнюється меблями в скандинавському стилі. Тут завжди багато відвідувачів завдяки багатому асортименту сезонних страв із органічних продуктів. Шикарне обіднє меню за 35 євро вже завоювало серця багатьох гостей.

Magma

Один із найкращих ресторанів для їжі в Парижі, Magma, заслужено отримав свої 5 зірок. Його творці продумали концепцію простору до найменших деталей. Фасад кольору хакі, м’які банкетки та гранітна барна стійка допомагають створити гармонійний цілісний образ закладу.

Спробуйте курку з фенхелем і гострим рибним соусом або морозиво з листям лаванди, щоб відчути гармонію в найчистішому вигляді. Доповніть свою трапезу келихом розкішного натурального вина, і ви зрозумієте секрет справжнього щастя та блаженства.

Recoin

Усе пізнається в порівнянні, як і хороші ресторани Парижа, Франція. Якщо ви хочете відвідати дружнє місце з чудовою кухнею, завітайте до ресторану з оригінальною назвою Recoin. Його інтер’єр оформлений із тонким дизайнерським смаком. Світле дерево, стіни пастельних кольорів і підлога, викладена плиткою волошкового відтінку, органічно поєднуються. Відвідувачам затишно як уранці, так і пізно ввечері, коли навколо запалюється багато вогнів.

Смажена риба, м’ясні та овочеві страви тут просто дивовижні. Про винну карту нема що й говорити – усе зрозуміло без слів.

Ryo

Ресторан Ryo із унікальною японською кухнею заслужено входить до топ-20 ресторанів Парижа. Шеф-кухар Тойофумі Озуру майстерно готує морського їжака, суші з лангустинів і карпаччо з бурштинової риби. Насолоджуйтесь смаком оригінального японського саке, яке тут представлене в багатому асортименті.

Menkichi

Гастрономічні експерти завжди включають Menkichi до списку найкращих ресторанів для їжі в Парижі. Побалуйте себе смачною домашньою локшиною, приготованою з ніжним курячим або свинячим бульйоном із яйцем Адзітами. Це неймовірно смачно!

Le Marais

Французькі ресторани Парижа різноманітні за кухнею та дизайном інтер’єру. Наприклад, Le Marais приваблює відвідувачів своєю інноваційною атмосферою з відкритою кухнею та гучною музикою.

Шеф-кухарі не мають секретів від відвідувачів і готують кулінарні шедеври прямо перед гостями. Овочі, відбірне м’ясо та риба тут просто смачні. Варто спробувати піту з соковитою куркою, ніжні фрикадельки та овочеві гарніри. Страви, приготовані на грилі, особливо смачні та пікантні.

Ми раді поділитися з вами найкращими ресторанами для їжі в Парижі. Тепер вам не доведеться витрачати час на пошуки місць, де можна смачно поїсти в приємній атмосфері. Столиця Франції завжди славилася своєю чудовою кухнею та вишуканими інтер’єрами. Її ресторани доводять цю аксіому. Бажаємо магічної подорожі та нових кулінарних відкриттів!