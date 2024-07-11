Медведєв знову розляпав плани Кремля

Що у тверезого Путіна на думці, то у п'яного Медведєва на язиці. Дімон знову по п'яні виговорив плани свого боса. Стало остаточно зрозуміло, що останні дії Кремля щодо імітації якогось мирного процесу, тарганових перегонів путінського засланця Орбана по світових столицях, сливів через нібито проукраїнських спікерів про готовність Путіна до компромісу є лише одна мета - дестабілізація та повне знищення України.

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Я это и без Медведева знал (смотрите посты выше), но теперь есть практически официальное подтверждение:

"Если всё же произойдёт (Украина пойдет на переговоры с Путиным) в Киеве быстро начнётся новый, третий кровавый майдан, который сметёт нынешнюю хунту и приведёт к власти ещё более радикальную…

Правящая клика во главе с тряпичным паяцем бежит на Запад или будет растерзана толпой. На руинах сохранившейся части б. Украины возникнет умеренный политический режим.

Но и это не будет концом военной операции России. Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернётся к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лоно земли Русской".

То есть, их задача принудить украинские власти хоть к каким-то уступкам, спровоцировать в ответ на это патриотов на новый Майдан, а потом уничтожить ослабленную внутренней смутой Украину. Даже капитулянского мирного соглашения им будет мало. Им нужно превратить всю Украину в большой рашистский концлагерь (как это сделали их старшие китайские братья с уйгурским Синьцзяном).

Компромисс с Путиным невозможен. Это пропагандистская лживая утопия, цель которой - уничтожение Украины. А те, кто говорят о его необходимости или неизбежности - проплаченные путинские агенты или слабоумные.