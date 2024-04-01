Масове знищення: українські десантники розгромили рекордну колону окупантів

25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада нині б’є ворога на Авдіївському напрямку. Причому б’є так ефективно, що там з’явилися справжня "дорога смерті".

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Днями бійці 25 ОПДБр показали вражаючі наслідки типового масованого штурму окупантів неподалік села Тоненьке, яке стало для них "товстою проблемою".

"Колона була доволі рекордною по числу ОВТ і складала 36 танків та 12 БМП, – описує той бій анатлітичний канал DeepState. – Дану інформацію уточнюємо, але на світлині можна побачити під два десятки одиниць спаленої техніки".

За попередньою інформацією, українські десантники знищили 12 танків та 8 БМП. Так тримати!

Але загалом, додає DeepState, ситуація в районі Тоненького за останні дні ускладнилася, так як ворог вводить в бій не тільки піхоту, а вже й чимале число техніки.

Раніше яскраве відео бойової роботи показали бійці 60 ОМБр – як броня стала металобрухтом.