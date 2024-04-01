Массовое уничтожение: украинские десантники разгромили рекордную колонну окупантов

25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада сейчас бьет врага на Авдеевском направлении. Причем бьет так эффективно, что там появилась настоящая "дорога смерти".

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На днях бойцы 25 ОВДБр показали впечатляющие последствия типичного массированного штурма окупантов вблизи села Тоненькое, ставшего для них "толстой проблемой".

"Колонна была достаточно рекордной по числу ВВТ и составляла 36 танков и 12 БМП, – описывает тот бой анатлитический канал DeepState. – Данную информацию уточняем, но на фотографии можно увидеть под два десятка единиц сожженной техники".

По предварительной информации, украинские десантники уничтожили 12 танков и 8 БМП. Так держать!

Однако в общем, добавляет DeepState, ситуация в районе Тоненького за последние дни усложнилась, так как враг вводит в бой не только пехоту, но и немалое число техники.

Ранее яркое видео боевой работы показали бойцы 60 ОМБр – как броня стала металлоломом.