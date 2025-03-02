Люди Трампа включили шантаж і медійні атаки на Україну

Як я і казав (неприємно не помилятися), трампівські чорти включили шантаж і медійні атаки на Україну. В першу чергу - на президента (так, зараз розділяти - доволі тупо).

В процесі видають перли, достойні російської пропаганди.

Уолц сказав, що єдина перешкода миру - це позиція України. Не хоче капітулювати країна.

Рубіо ж ще більше розчаровує. Він ротом проговорив, що "спочатку мир, а потім гарантії безпеки".

Мінторг каже, що не дасть грошей, поки Україна не повернеться "на шлях миру".

Перші двоє і спікер Джонсон (який координував блокування допомоги Україні) кажуть, що якщо Зеленський не повернеться за стіл перемовин з вдячністю (за що), Україні знадобиться інший лідер, "готовий до миру".

Про жодні вимоги до Росії і Путіна всі ці створіння не сказали жодного слова.

Єдино правильна реакція на шантаж і інформаційні атаки з боку диктаторів і агресорів - робити свою справу.

До моменту, поки адміністрація Трампа не почує Україну, Європу і адекватних американців: Україна готова до перемовин і миру, але у розводняк Трампа - Путіна готові гратися лише клінічні ідіоти.