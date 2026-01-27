русский
Людей замінять роботи? Майбутнє, яке чекає росіян після війни

Віталій Шапран

Людей замінять роботи? Майбутнє, яке чекає росіян після війни
Людей замінять роботи? Майбутнє, яке чекає росіян після війни

На минулому тижні Мінпромторг РФ (з вертикалі Чємізова з Ростеху) доручив державним корпораціям підготувати плани щодо переведення частини підприємств на режим так званих темних цехів – повністю або майже повністю автоматизованих виробництв.

Хоча у РФ подекуди Мінпромторг називають міністерством фантастики чи брехні, певні питання до такої ініціативи є. Розрахунки показують, що до 2030 року РФ буде відчувати кадровий голод, який підсилять втрати РФ на війні в Україні. Завозити робочу силу з інших країн дорого і певною мірою небезпечно. Тож Мінпромторг шукає можливості для виправлення майбутнього блокування розвитку російської економіки саме через людський ресурс.

Багато проєктів Мінпромторгу застрягли в часі, тому навряд чи і від цієї ініціативи буде результат. Але сам факт того, що російський фюрер відправляє своїх громадян в м’ясорубку війни, а на заводах для них вже хочуть підготувати заміну у вигляді роботів, має змусити російське суспільство замислитись.

