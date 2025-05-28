Найкращий вікенд в Амстердамі: що подивитися, чим зайнятися та куди піти в нідерландській столиці, щоб зробити вашу подорож особливою

Амстердам давно здобув репутацію улюбленого міста для дівич-вечорів і парубочих вечірок. Тут є безліч занять і місць, які міцно асоціюються з перебуванням в Амстердамі, таких як кав’ярні, квартал Червоних ліхтарів, велопрогулянки вздовж каналів тощо. Але крім цього, у місті є багато речей, які змушують зрозуміти, наскільки особливим воно може бути. Якщо ви плануєте, як провести вікенд в Амстердамі, скористайтеся цими порадами для захоплюючої подорожі.

Як дістатися до Амстердама

До нідерландської столиці є рейси з більшості великих аеропортів Європи. Доступні також інші види транспорту. Наприклад, із Великобританії можна скористатися поїздами Eurostar зі станції St. Pancras у Лондоні. Поїзд може бути комфортнішим і економічнішим варіантом, хоча подорож займає більше часу. З іншого боку, якщо ви обираєте авіапереліт, варто врахувати час на реєстрацію та дорогу до аеропорту в обидва боки, тож різниця в часі може бути незначною. Крім того, під час подорожі поїздом до Амстердама ви зможете милуватися мальовничими краєвидами з вікна.

Де зупинитися в Амстердамі

Центральний вокзал може стати відправною точкою для дослідження міста. Джерело: Image Siggy Nowak/Pixabay Центральний вокзал може стати відправною точкою для дослідження міста. Джерело: Image Siggy Nowak/Pixabay

Перше, що варто врахувати для вашого вікенду в Амстердамі, – це місце, куди ви повертатиметеся після насиченого дня дослідження міста.

The DoubleTree by Hilton

Якщо ви прибуваєте до Амстердама поїздом, ви зможете дістатися до свого номера за лічені хвилини. Готель розташований прямо біля залізничного вокзалу, що робить його не лише зручним місцем для зупинки, а й чудовою відправною точкою для дослідження міста. Він знаходиться лише за кілометр від площі Дам, де розташовані Музей мадам Тюссо, Королівський палац та інші знакові пам’ятки Амстердама, а також від Harlemmerdijk, заповненої дорогими вітринами та бутіками. Готель також близько до старого центру та кварталу Червоних ліхтарів.

Готель пропонує номери та люкси для гостей, багато з яких мають вікна від підлоги до стелі з видом на канал. На території є ресторан, цілодобовий бар у лобі, фітнес-центр і яскравий бар на даху з прекрасною панорамою міста.

The Waldorf Astoria

Якщо ви шукаєте щось розкішніше та камерніше, цей готель – ідеальне місце для вікенду в Амстердамі. The Waldorf Astoria – це комплекс із шести палаців, збудованих у XVII та XVIII століттях. Він розташований прямо на березі каналу Herengracht, де в XVII столітті жили найбагатші та найвпливовіші купці. Кожна деталь готелю уособлює розкіш: від мармурового лобі та вишуканих ресторанів (один із яких відзначений зіркою Мішлен) до мінімалістичних номерів із видом на канал і приватний сад, а також можливості обрати аромат номера з колекції французького бренду свічок Cire Trudon під час заселення.

Чим зайнятися в Амстердамі?Відвідати мистецький квартал

Амстердам має багато цікавих місць для мандрівників, що робить його одним із популярних туристичних напрямків у світі. Однією з головних пам’яток міста є його мистецька сцена, тож навіть якщо ви не вважаєте себе справжнім поціновувачем мистецтва, додайте мистецький квартал, також відомий як Spiegelkwartier, до свого маршруту містом. Виділіть день для цієї прогулянки, адже, окрім музеїв, ви знайдете галереї, магазини та офіси десятків фахівців із мистецтва. Прогуляйтеся вулицею Nieuwe Spiegelstraat і завітайте до її мистецьких і антикварних магазинів, щоб оглянути твори мистецтва та різноманітні предмети з минулого.

Прогулятися секонд-хендами

Якщо ви цікавитесь модою та її історією, завітайте до Episode, найбільшого в місті магазину вживаної одягу. Тут на двох поверхах представлено одяг, взуття та аксесуари, де можна знайти справжні вінтажні та рідкісні речі в чудовому стані. Це міжнародна мережа магазинів із офісом у Нідерландах. В Амстердамі є 4 їхні філії, а також магазини в Німеччині, Данії, Бельгії, Франції та Норвегії.

Відвідати музеї

Амстердам має унікальну колекцію музеїв. Джерело: Image user32212/Pixabay Амстердам має унікальну колекцію музеїв. Джерело: Image user32212/Pixabay

Головні музеї Амстердама зосереджені навколо знаменитої площі Museumplein. Тут також є цікаві кафе (але ціни в них завищені порівняно з менш туристичними районами) і кіоски, що продають сувеніри та дрібнички, які туристи люблять привозити додому як пам’ять про поїздку до нідерландської столиці.

Кожен путівник по Амстердаму обов’язково порадить виділити час на вихідних для відвідування Музею Ван Гога та Рейксмузеуму. Безумовно, вони варті уваги. Але також варто зазирнути до Moco. Це незалежний музей, який нагадує таунхаус, що належить надзвичайно багатому поціновувачу сучасного мистецтва з бездоганним смаком. Тут представлені роботи Бенксі, Кіта Харінга, Джеффа Кунса, Енді Воргола, Жана-Мішеля Баскія, Демієна Хірста та багатьох інших. Також ви знайдете цікавий сувенірний магазин із асортиментом репродукцій і незвичайних аксесуарів.

Наступна обов’язкова зупинка в Амстердамі – пристань NDSM. Вам потрібно сісти на безкоштовний пором від Центрального вокзалу (якщо ви зупинилися в DoubleTree, він поруч із готелем), щоб дістатися до STRAAT, одного з найвідоміших музеїв Амстердама, присвяченого вуличному мистецтву. Тут представлено понад 180 творів мистецтва від більш ніж 170 авторів, а також величезна колекція робіт вуличних художників із усього світу.

Після дослідження сучасного вуличного мистецтва скористайтеся своїм розташуванням для ще однієї знаменитої пам’ятки Амстердама – оглядового майданчика A’DAM LOOKOUT на вершині вежі A’DAM. Звідси відкривається захоплююча панорама міста: ви побачите історичний центр, гамірний порт і знамениті канали, внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ви також можете пройти безкоштовний аудіотур про історію та культуру міста. Для любителів гострих відчуттів Амстердам пропонує дещо екстремальніше – найвищі гойдалки в Європі. Over The Edge – це атракціон, який дозволяє зависнути в повітрі на висоті 100 метрів. Також є віртуальні американські гірки містом та інші інтерактивні атракціони, а на даху можна пообідати в ресторані Panorama або випити коктейль у Sky Bar.

Прогулятися брукованими вулицями

Блукайте міськими вулицями, оглядаючи пам’ятки, будинки та різні заклади. Не обов’язково планувати кожну хвилину вашої вікендної поїздки до Амстердама: замість цього спробуйте загубитися, щоб зробити подорож цікавішою. Ви навряд чи дійсно заблукаєте, адже канали з’єднують більшість головних вулиць міста, де розташовані основні туристичні зони. Наприклад, шукайте найкращі квіткові ринки Амстердама: один із них розташований на каналі Singel.

Вирушити в човнову екскурсію

Якщо вам не подобається блукати містом і ви не знаєте, чим зайнятися в Амстердамі на вихідних, варто вирушити в човнову екскурсію, яка дозволяє побачити місто з іншого ракурсу. Ви можете обрати традиційний тур від Captain Jack, де дізнаєтеся багато цікавих фактів про історію міста від місцевого жителя, або круїз із повним пакетом послуг, де, окрім огляду визначних пам’яток, можна розслабитися в веселій компанії, а пиво, напої та вино включені у вартість. Також можна орендувати човен із водієм або без нього, наприклад, від Mokum Boot, і скласти власний маршрут для прогулянки каналами Амстердама.

Екскурсій і компаній, що їх надають, достатньо, щоб кожен мандрівник знайшов найкращий варіант для себе. Плавати можна майже в будь-яку пору року, і не лише вдень. Вечірні круїзи каналами мають особливу атмосферу, коли величні будинки сяють вогнями, і особливо популярні серед закоханих. Який би спосіб ви не обрали, човнові тури залишаються одним із найкращих способів побачити головні пам’ятки Амстердама та насолодитися атмосферою міста.

Де поїсти та випити в Амстердамі

Ресторани та бари Амстердама мають свій особливий шарм. Джерело: https://queenshead.nl/ Ресторани та бари Амстердама мають свій особливий шарм. Джерело: https://queenshead.nl/

Плануючи захоплюючий вікенд в Амстердамі, розважтеся з друзями, організувавши "п’яний" тур місцевими пабами. Досліджуйте район, відвідуючи його паби та бари й випиваючи по пів пінти пива в кожному. Так ви зможете побачити багато цікавих місць, весело блукаючи міськими вулицями, поспілкуватися з місцевими жителями та туристами з інших країн, але не надто сп’яніти, щоб зіпсувати відпустку собі та іншим. Наприклад, для гулянь можна обрати старий центр Амстердама, де є багато чарівних пабів із червоними шкіряними барними стільцями, дерев’яними панелями, золотими вітражами та дерев’яними столами. Їх називали "коричневими кафе" через переважання темно-коричневого дерева в інтер’єрі. Перші коричневі кафе відкривали власники у своїх домівках, які хотіли заробити, і домашній стиль із старими фотографіями та химерним декором зберігається в багатьох із них і досі.

Серед місць, які рекомендують багато путівників по Амстердаму, варто відвідати один із найстаріших пабів міста – Het Aepjen, який обслуговує відвідувачів із 1544 року, і, можливо, найменший бар в Амстердамі – Louis Bar, де варто спробувати домашній ванільний лікер. Також завітайте до гей-бару The Queen’s Head, відомого своїми драг-шоу.

Для мандрівників, які прагнуть чогось більш гламурного, рекомендуємо LuminAir Bar на даху готелю DoubleTree Hilton. Тут подають оригінальні коктейлі та смачні закуски. Це одне з найпопулярніших місць за відгуками місцевих, а приголомшлива тераса з чудовим видом на місто лише посилить враження від найкращого вікенду в Амстердамі.

Прогулюючись музеями, зупиніться на обід у ресторані TOZI, який розташований за кілька хвилин ходьби від найбільшого парку міста – Vondelpark – і головних музеїв. Тут подають італійську кухню, але ви можете полегшити собі вибір і замовити дегустаційне меню з 9 страв.

Через канал від DoubleTree розташовано цікаве Café de Schreierstoren, де варто спробувати традиційні млинці. Окрім чудового смаку, це місце порадує цікавою історією: кафе розташоване всередині старої оборонної вежі, де, за легендою, жінки прощалися зі своїми чоловіками, коли ті вирушали в море. Саме тому кафе має таку красномовну назву: de Schreierstoren перекладається як "вежа сліз".