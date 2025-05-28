Лучший уикенд в Амстердаме: что посмотреть, чем заняться и куда пойти в нидерландской столице, чтобы сделать ваше путешествие особенным

Амстердам давно получил репутацию любимого города для девичников и мальчишников. Здесь есть множество занятий и мест, которые прочно ассоциируются с пребыванием в Амстердаме, таких как кафе, квартал Красных фонарей, велопрогулки вдоль каналов и т.д. Но кроме этого, в городе есть много вещей, заставляющих понять, насколько особенным оно может быть. Если вы планируете, как провести уикенд в Амстердаме, воспользуйтесь этими советами для увлекательного путешествия.

Как добраться до Амстердама

В нидерландскую столицу есть рейсы из большинства крупных аэропортов Европы. Доступны и другие виды транспорта. К примеру, из Великобритании можно воспользоваться поездами Eurostar со станции St. Pancras в Лондоне. Поезд может быть более комфортным и экономичным вариантом, хотя путешествие занимает больше времени. С другой стороны, если вы выбираете авиаперелет, стоит учесть время на регистрацию и дорогу в аэропорт в обе стороны, так что разница во времени может быть незначительной. Кроме того, во время путешествия на поезде в Амстердам вы сможете любоваться живописными видами из окна.

Где остановиться в Амстердаме

Центральный вокзал может стать отправной точкой для исследования города. Источник: Image Siggy Nowak/Pixabay

Первое, что стоит учесть для вашего уик-энда в Амстердаме, – это место, куда вы будете возвращаться после насыщенного дня исследования города.

The DoubleTree by Hilton

Если вы прибываете в Амстердам на поезде, вы сможете добраться до своего номера за считанные минуты. Отель расположен прямо возле железнодорожного вокзала, что делает его не только удобным местом для остановки, но и отличной отправной точкой для исследования города. Он находится всего в километре от площади Дам, где расположены Музей мадам Тюссо, Королевский дворец и другие достопримечательности Амстердама, а также от Harlemmerdijk, заполненной дорогими витринами и бутиками. Отель также близко к старому центру и кварталу Красных фонарей.

Отель предлагает номера и люксы для гостей, многие из которых имеют окна от пола до потолка с видом на канал. На территории отеля есть ресторан, круглосуточный бар во лбу, фитнес-центр и бар на крыше с прекрасной панорамой города.

The Waldorf Astoria

Если вы ищете что-то более роскошное и камерное, отель – идеальное место для уикенда в Амстердаме. The Waldorf Astoria – это комплекс из шести дворцов, построенных в XVII и XVIII веках. Он расположен прямо на берегу канала Herengracht, где в XVII веке жили самые богатые и влиятельные купцы. Каждая деталь отеля олицетворяет роскошь: от мраморного лобби и изысканных ресторанов (один из которых отмечен звездой Мишлен) до минималистических номеров с видом на канал и частный сад, а также возможности выбрать аромат номера из коллекции французского бренда свеч Cire Trudon во время заселения.

Чем заняться в Амстердаме? Посетить художественный квартал

Амстердам имеет много интересных мест для путешественников, что делает его одним из самых популярных туристических направлений в мире. Одной из главных достопримечательностей города является его художественная сцена, поэтому даже если вы не считаете себя настоящим ценителем искусства, добавьте художественный квартал, также известный как Spiegelkwartier, к своему маршруту по городу. Выделите день для этой прогулки, ведь кроме музеев вы найдете галереи, магазины и офисы десятков специалистов по искусству. Прогуляйтесь по улице Nieuwe Spiegelstraat и посетите ее художественные и антикварные магазины, чтобы осмотреть произведения искусства и разнообразные предметы из прошлого.

Прогуляться по секонд-хендам

Если вы интересуетесь модой и ее историей, посетите Episode, крупнейший в городе магазин подержанной одежды. Здесь на двух этажах представлена одежда, обувь и аксессуары, где можно найти настоящие винтажные и редкие вещи в отличном состоянии. Это международная сеть магазинов с офисом в Нидерландах. В Амстердаме есть 4 их филиала, а также магазины в Германии, Дании, Бельгии, Франции и Норвегии.

Посетить музеи

Амстердам имеет уникальную коллекцию музеев. Источник: Image user32212/Pixabay

Главные музеи Амстердама сосредоточены вокруг знаменитой площади Museumplein. Здесь также есть интересные кафе (но цены в них завышены по сравнению с менее туристическими районами) и киоски, продающие сувениры и безделушки, которые туристы любят привозить домой как память о поездке в нидерландскую столицу.

Каждый путеводитель по Амстердаму обязательно посоветует выделить время на выходных для посещения Музея Ван Гога и Рейксмузеума. Безусловно, они достойны внимания. Но также стоит заглянуть в Moco. Это независимый музей, напоминающий таунхаус, принадлежащий очень богатому ценителю современного искусства с безупречным вкусом. Здесь представлены работы Бенкси, Кита Харинга, Джеффа Кунса, Энди Уоргола, Жана-Мишеля Баския, Дэмиена Хирста и многих других. Также вы найдете интересный сувенирный магазин с ассортиментом репродукций и необычных аксессуаров.

Следующая обязательная остановка в Амстердаме – пристань NDSM. Вам нужно сесть на бесплатный паром от Центрального вокзала (если вы остановились в DoubleTree, он рядом с отелем), чтобы добраться до STRAAT, одного из самых известных музеев Амстердама, посвященного уличному искусству. Здесь представлено более 180 произведений искусства от более 170 авторов, а также огромная коллекция работ уличных художников со всего мира.

После исследования современного уличного искусства воспользуйтесь своим расположением для еще одной знаменитой достопримечательности Амстердама – смотровой площадки A'DAM LOOKOUT на вершине башни A'DAM. Отсюда открывается увлекательная панорама города: вы увидите исторический центр, шумный порт и знаменитые каналы, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы также можете пройти бесплатный аудиотур по истории и культуре города. Для любителей острых ощущений Амстердам предлагает несколько экстремальнее – самые высокие качели в Европе. Over The Edge – это аттракцион, позволяющий зависнуть в воздухе на высоте 100 метров. Также есть виртуальные американские горки по городу и другие интерактивные аттракционы, а на крыше можно пообедать в ресторане Panorama или выпить коктейль в Sky Bar.

Прогуляться по мощеным улицам

Бродите по городским улицам, осматривая достопримечательности, дома и различные заведения. Не обязательно планировать каждую минуту вашей уикендной поездки в Амстердам: вместо этого попытайтесь потеряться, чтобы сделать путешествие более интересным. Вы вряд ли действительно заблудитесь, ведь каналы соединяют большинство главных улиц города, где расположены основные туристические зоны. К примеру, ищите лучшие цветочные рынки Амстердама: один из них расположен на канале Singel.

Отправиться на лодочную экскурсию

Если вам не нравится бродить по городу и вы не знаете, чем заняться в Амстердаме на выходных, стоит отправиться в лодочную экскурсию, позволяющую увидеть город с другого ракурса. Вы можете выбрать традиционный тур от Captain Jack, где узнаете много интересных фактов об истории города от местного жителя, или круиз с полным пакетом услуг, где кроме обзора достопримечательностей можно расслабиться в веселой компании, а пиво, напитки и вино включены в стоимость. Также можно арендовать лодку с водителем или без него, например, от Mokum Boot, и составить свой маршрут для прогулки по каналам Амстердама.

Экскурсий и предоставляющих их компаний достаточно, чтобы каждый путешественник нашел лучший вариант для себя. Плавать можно почти в любое время года, и не только днем. Вечерние круизы по каналам имеют особую атмосферу, когда величественные дома сияют огнями, и особенно популярны среди влюбленных. Каким бы способом вы ни выбрали, лодочные туры остаются одним из лучших способов увидеть главные достопримечательности Амстердама и насладиться атмосферой города.

Где поесть и выпить в Амстердаме

Рестораны и бары Амстердама имеют свой особый шарм. Источник: https://queenshead.nl/

Планируя увлекательный уикенд в Амстердаме, развлекитесь с друзьями, организовав "пьяный" тур по местным пабам. Исследуйте район, посещая его пабы и бары и выпивая по полпинты пива в каждом. Так вы сможете увидеть много интересных мест, весело блуждая по городским улицам, пообщаться с местными жителями и туристами из других стран, но не слишком опьянеть, чтобы испортить отпуск себе и другим. Например, для гуляний можно выбрать старый центр Амстердама, где есть много волшебных пабов с красными кожаными барными стульями, деревянными панелями, золотыми витражами и деревянными столами. Их называли "коричневыми кафе" из-за преобладания темно-коричневого дерева в интерьере. Первые коричневые кафе открывали владельцы в своих домах, которые хотели заработать, и домашний стиль со старыми фотографиями и причудливым декором хранится во многих из них до сих пор.

Среди мест, рекомендующих многие путеводители по Амстердаму, стоит посетить один из старейших пабов города – Het Aepjen, обслуживающий посетителей с 1544 года, и, возможно, самый маленький бар в Амстердаме – Louis Bar, где стоит попробовать домашний ванильный ликер. Также посетите гей-бар The Queen's Head, известного своими драг-шоу.

Для путешественников, стремящихся к чему-то более гламурному, рекомендуем LuminAir Bar на крыше отеля DoubleTree Hilton. Здесь подают оригинальные коктейли и вкусные закуски. Это одно из самых популярных мест по отзывам местных, а потрясающая терраса с прекрасным видом на город лишь усилит впечатление от лучшего уик-энда в Амстердаме.

Прогуливаясь по музеям, остановитесь на обед в ресторане TOZI, который расположен в нескольких минутах ходьбы от крупнейшего парка города – Vondelpark – и главных музеев. Здесь подают итальянскую кухню, но вы можете облегчить выбор и заказать дегустационное меню из 9 блюд.

Через канал от DoubleTree расположено интересное Café de Schreierstoren, где стоит попробовать традиционные блины. Кроме прекрасного вкуса, это место порадует интересной историей: кафе расположено внутри старой оборонительной башни, где, по легенде, женщины прощались со своими мужчинами, когда они отправлялись в море. Именно поэтому у кафе такое красноречивое название: de Schreierstoren переводится как "башня слез".