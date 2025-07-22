Найкращі заняття в Парижі: 25 ідей для захоплюючої подорожі

Один із найбільших туристичних центрів світу, мекка для романтиків і творчих людей – Париж багатогранний у своїй різноманітності. Це величезне місто з не менш величезним минулим, де кожен район має свою історію. Що подивитися і чим зайнятися в Парижі? Які пам’ятки варті вашого часу і які музеї відвідати? Які частини міста обов’язково варто побачити, де зробити фото і які ще заняття доступні в Парижі? Відповідей на ці запитання багато, і не кожен мандрівник здатен із цим впоратися. Але не впадайте у відчай – ми допоможемо вам підготуватися до підкорення цього міста, незалежно від того, як довго триватиме ваша подорож до міста закоханих. Цікаві місця для відвідування, найзахопливіші заняття та найкращі речі, які можна зробити в Парижі, зібрані в цьому путівнику. Деякі з них добре відомі й очевидні, але є й такі місця в Парижі, яких ви не очікували. Сплануйте свій маршрут із цим гідом, щоб зробити дослідження міста легким, інформативним і незабутнім.

1. Досліджуйте Лувр

Цей музей вражає як своїми колекціями, так і виглядом зовні. Джерело: Pixabay Цей музей вражає як своїми колекціями, так і виглядом зовні. Джерело: Pixabay

Найбільший і найвідвідуваніший музей у світі точно буде у вашому списку найкращих занять у Парижі. Лувр – це величезна система галерей, проходів і сходів, яка здасться незбагненним лабіринтом, якщо не підготуватися до відвідування заздалегідь. Побачити все за один день неможливо, тому складіть план того, що ви хочете відвідати в цьому музеї Парижа, залежно від доступного часу.

Колекція Лувру налічує близько 300 тисяч артефактів і творів мистецтва, але лише 35 тисяч постійно експонуються. Музей поділений на крила: Денон, Рішельє та Сюллі. Кожне має власний вхід, але також можна переходити з одного крила в інше. На першому поверсі крила Рішельє ви знайдете відділи європейського декоративного мистецтва, включно з розкішними апартаментами Наполеона III. Крила Сюллі та Денон мають галереї з артефактами єгиптян, етрусків, римлян і греків, а також мистецтво Близького Сходу та ісламське мистецтво. Велика галерея та зал Джоконди розташовані на першому поверсі Денона. Двори скульптур знаходяться на першому поверсі Рішельє та в крилі Денон. Чудовий спосіб підготуватися до відвідування Лувру – дослідити його вебсайт, де є повна інформація про колекцію музею та обов’язкові для огляду експонати в цьому паризькому музеї.

2. Купуйте сувеніри в торговому центрі Merci

Унікальне місце для концептуального шопінгу розташоване на вулиці Бомарше в красивій будівлі, наповненій світлом, переробленій із старої ткацької фабрики 19 століття. Три поверхи в стилі лофт заповнені різноманітними предметами з колекцій відомих дизайнерів, від Ізабель Маран до Стелли Маккартні. Тут можна купити різноманітні канцелярські товари, меблі, декоративні предмети, товари для дому, дитячий одяг, ювелірні вироби, аксесуари, вінтажні речі та навіть антикваріат. Торговий центр співпрацює з відомими дизайнерськими студіями з усього світу, а також із маловідомими, але перспективними місцевими авторами, і випускає власні колекції. Цікавий шопінг – це те, що кожен мусить зробити в Парижі, особливо коли магазин жертвує значну частину прибутку на благодійність.

Перший поверх торгового центру ділиться з книжковим кафе та квітковою крамницею. Used Book Café – це місцева пам’ятка не менш, ніж ретро-червоний Fiat 500 біля входу. У цьому літературному кафе можна посидіти за чашкою кави з ніжним чізкейком і почитати будь-яку книгу з полиці. До речі, їх тут майже 10 тисяч.

3. Відвідайте кіно в театрі Люксор

Цей кінотеатр у стилі єгипетського ар-деко пережив кілька потрясінь за час свого існування. З’явившись як храм німого кіно в 1921 році, він пережив важкі часи Другої світової війни, але в 1980-х перетворився на занедбаний клуб і притон для наркотиків, після чого зачинив двері на 25 років. У 2013 році він отримав нове відродження. Тут тріумфально відкрили кінотеатр, який узяв на себе місію центру просування культурних, освітніх і мистецьких проєктів. Зали кінотеатру гідні окремої фотопрогулянки, а реконструйований зал, присвячений режисеру Юссефу Шахіну, у стилі єгипетської еклектики – ідеальне місце для оновлення фото в соціальних мережах.

Тут проходить багато паризьких заходів, але місце зберігає відлуння свого бурхливого минулого. Бар на верхньому поверсі – чудове місце, щоб провести вечір із келихом червоного вина. Потрапити сюди можна лише показавши квиток у кіно, а ціни досить високі (пляшка вина коштує в середньому 20–50 євро). Але вид із маленької тераси на базиліку Сакре-Кер і бульвар Барбес чудовий.

4. Відчуйте стиль бобо в Ground Control

Цей величезний простір (4500 м² внутрішнього простору та 1500 м² відкритих терас) має все, що тільки може знадобитися. Продуктовий і торговий центр розташований у приміщенні колишньої поштової сортувальні SNCF біля вокзалу Гар-де-Ліон. Якщо ви не знаєте, чим ще зайнятися в Парижі, вирушайте до Ground Control. Тут є ресторани, бари, концертні майданчики, ринки, стенди зі стріт-фудом, виставкові галереї, салони краси, продуктові магазини, майстерні пілатесу та йоги, книгарні, сувенірні магазини та багато іншого. Це місце зустрічі місцевих жителів, соціальний майданчик і мультикультурний простір – ідеальне поєднання для людей, які вітають стиль життя бобо, культурне явище, описане журналістом Девідом Бруксом у 2000-х роках. Особлива перевага цього торгового центру для туристів полягає в тому, що він працює допізна, включно з неділями, відкритий цілий рік і має вільний вхід.

5. Досліджуйте Нотр-Дам де Парі

Собор досі відновлюють після сильної пожежі. Джерело: Pixabay Собор досі відновлюють після сильної пожежі. Джерело: Pixabay

Топ-10 занять у Парижі обов’язково включає відвідування Нотр-Дам де Парі. Цей найвідоміший собор у Франції має вражаючу історію та чудову архітектуру. Незважаючи на пожежу в квітні 2019 року, він залишається таким же величним. Нотр-Дам був зведений між 1163 і 1334 роками, представляючи кульмінацію готичного мистецтва. Досліджуйте архітектуру подвійних веж, вікон-розеток і дверних прорізів зовні з рядами святих і тимпанами, що зображують Страшний суд, життя святої Анни та Діви Марії. Всередині варто помилуватися головним вівтарем, мармуровою П’єтою за ним, створеною скульптором Ніколя Кусту між 1712 і 1725 роками, та багатими листяними капітелями.

Сьогодні собор знову перебуває на реконструкції після пожежі. Тим часом досліджуйте маршрут до його веж, щоб оцінити роботу архітектора Віолле-ле-Дюка, побачити галерею знаменитих химер уздовж балюстради та найстаріший дзвін у Бурдоні (той, що його дзвонив горбань Квазімодо в романі Гюго), а потім насолодитися вражаючою панорамою з вершини південної вежі.

6. Запалюйте на концерті в La Station

Місцеве нічне життя різноманітне й унікальне, і це одне з крутих занять у Парижі. Місцеві клуби – це не просто танцполи, а й соціальні та культурні простори. La Station базується на місці покинутої вугільної станції та стала яскравою артистичною лабораторією Парижа. Цей колосальний простір площею близько 400 м² приймає унікальні вечірки та концерти з середи по неділю, де переважає андеграундна електронна музика та гаражний рок. Тут також проводяться виставки сучасного мистецтва, є лаунж-зони та бари. Клуб має три поверхи, кожен із власною атмосферою та розвагами. Перший поверх займає танцпол, де різноманітна публіка танцює до ранку під хіп-хоп, поп і електронну музику. На другому поверсі панує спокійніша атмосфера, тут можна посидіти в лаунж-зоні або випити коктейль у барі. На третьому поверсі є VIP-кімната. Ціни в La Station низькі, а обслуговування дружнє. Досліджуйте його лаунж-зони, відкриту та дві закриті сцени, розслабтеся на відкритій терасі та надихайтеся атмосферою паризького нічного життя.

7. Досліджуйте коктейльне меню в Le Syndicat

Деякі цікаві туристичні заняття в Парижі, як цей модний бар, ховаються за непримітним, пошарпаним фасадом, покритим старими плакатами. Але всередині власники Ромен Ле Моеллік і Салліван До втілили кітч у всій його суті: бетонні та гіпсокартонні стіни, індустріальний і трохи грубий декор та блискучі золоті штори, що пом’якшують загальне враження разом із тьмяним освітленням. Цей заклад очолює багато рейтингів найкращих барів Парижа і славиться приготуванням усіх коктейлів із 100% французького алкоголю, успішно використовуючи маловідомі лікери в сучасній інтерпретації. Тут варто спробувати класичні та феноменальні авторські коктейлі (їхня середня ціна – 10 євро) або скуштувати французькі коньяки (від 20 євро). Меню періодично включає тематичні пропозиції, присвячені, наприклад, французьким святам або місцевим пам’яткам. Бар ніколи не буває порожнім, сюди йдуть за крутою андеграундною атмосферою та вишуканими напоями, які можна насолоджуватися під саундтрек із хіп-хопу. Після бару перейдіть через дорогу за найкращими бургерами в місті в Paris-New York.

8. Прогуляйтеся ринком Marché des Enfants Rouges

Цей історичний ринок розташований на місці притулку для сиріт, який діяв у 16 столітті, і отримав свою назву від нього – червоний одяг дітей позначав подарунок від християнських благодійних організацій. Велика дерев’яна будівля збереглася, і в 2000 році її перетворили на преміум-ринок їжі. Важко уникнути шопінгу, переглядаючи величезний асортимент французьких, італійських, африканських, японських і ліванських стендів зі стріт-фудом. Якщо їжа на винос вам не до вподоби, обирайте найкращі органічні та фермерські продукти й делікатеси з усього світу на ринку. Це не лише місце для покупок продуктів та інгредієнтів для національних страв, а й цікава локація для дослідження Парижа з його атмосферою та незвичайними магазинами, такими як Les Succulents, магазин кактусів. У суботу тут досить людно, адже ринок залишається одним із популярних місцевих занять у Парижі. Він розташований далеко від типових туристичних маршрутів, тому зберіг свій оригінальний шарм.

9. Втамуйте спрагу м’ятним чаєм у кафе Grande Mosquée

Це незвичайне кафе – одне з найкращих місць, які варто побачити в Парижі, не лише через його цікаве меню. Grande Mosquée розташоване поблизу найбільшої мечеті міста, яка є духовним серцем французької мусульманської громади. Іспано-мавританська споруда була збудована між 1922 і 1926 роками, натхненна архітектурно-парковим ансамблем Альгамбри в Іспанії та медресе Бу Інанія в Фесі, Марокко. Мечеть поділена на три частини за своєю структурою. Перша містить мінарет, двір і молитовну залу та призначена для молитов, а не для сторонніх очей туристів. Друга містить наукові та освітні сегменти – бібліотеку та ісламську школу, тоді як через дорогу розташована комерційна частина, відкрита для всіх відвідувачів. Саме тут знаходяться кафе та хамам під куполом.

Відкрите з 9 ранку до півночі, кафе пропонує північноафриканські кондитерські вироби, фруктові салати, сорбети та напої. Варто розслабитися тут, сидячи в тіні дерев із чашкою ароматного чаю в скромному дворі за синьо-білими столами з мозаїкою, насолоджуючись спокоєм і солодким запахом диму кальяну.

10. Відвідайте музей на вокзалі

Тут знаходиться одна з найкращих колекцій мистецтва 19 століття. Джерело: Pixabay Тут знаходиться одна з найкращих колекцій мистецтва 19 століття. Джерело: Pixabay

Музей д’Орсе, найбільша колекція імпресіоністського мистецтва, розташований у відреставрованому приміщенні старого вокзалу Віктора Лалу. У 1973 році будівля та її гігантський годинник опинилися під загрозою знесення. Але, на щастя для всіх любителів мистецтва, її цінність (і здоровий глузд) перемогли, і проєкт будівництва розкішного готелю на її місці не відбувся.

На цьому старому вокзалі відвідувачів вітає одна з найкращих колекцій шедеврів 19 століття. На території площею понад 35 тисяч м² є зали, присвячені роботам Ван Гога і Курбе, творам Моне, Дега, Ренуара, Сезанна і Гогена, Матісса і Жоржа Сера. Це місце буде в топ-5 занять у Парижі для шанувальників образотворчого мистецтва. А коли захочете зробити перерву від дослідження музейних експозицій, завітайте до приголомшливого кафе за годинником. Воно оформлене в стилі "Наутілуса" з роману Жуля Верна. Тут можна перекусити та випити кави, обговорюючи побачене в музеї, насолоджуватися видом із вікон або відкритої тераси та зробити ефектні фото на тлі вокзального годинника.

11. Пориньте в природу в центрі міста

Ботанічний сад – ідеальне місце для спокійних прогулянок і насолоди природною красою. Його історія сягає 1626 року, коли лікар Людовіка XIII заснував королівський сад лікарських рослин. У 1640 році його відкрили для публіки, і відтоді він залишається одним із улюблених місць міста для відпочинку, прогулянок і пробіжок. Колекція саду налічує понад 10 тисяч рослин. Тут є тропічні оранжереї, багаті розарії, альпійський сад, сади ірисів, півоній і багаторічних рослин. Знайдіть тут стародавні дерева: акацію, посаджену в 1636 році, і кедр, що росте з 1734 року, а в сезон зробіть красиві фото під японськими вишнями.

У Ботанічному саду є що подивитися в Парижі, окрім зелених і квітучих зон. Тут розташований найстаріший зоопарк Парижа, La Ménagerie, і Музей природознавства, який включає чотири галереї: палеонтології, мінералогії, ентомології та вражаючу Велику галерею еволюції. У теплу пору року в ботанічному саду працюють кіоски з їжею та напоями. Вхід до саду безкоштовний у будні, а у вихідні – 1 євро. Для відвідування зоопарку необхідно придбати вхідний квиток за 6–8 євро.

12. Пориньте в королівську розкіш Версальського палацу

Грандіозний палацово-парковий ансамбль, колись головна резиденція короля Людовіка XIV, нині є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, наповненим безцінними творами мистецтва. Архітектор Луї Леве перетворив оригінальний королівський мисливський будиночок на вишукану резиденцію з терасами, фонтанами, партерами та пишною зеленню. Після смерті архітектора роботу продовжив Жюль Ардуен Мансар, додавши два палаци з рожевого мармуру – Великий і Малий Тріанони.

Це одне з найкращих занять у Парижі, тому виділіть достатньо часу. Обов’язково огляньте Королівську каплицю і будуар Марії-Антуанетти, а також оцініть Залу дзеркал, галерею завдовжки 240 футів із видом на сад, вистелену дзеркалами – їх 357. Малий Тріанон є яскравим прикладом неокласицизму, тоді як Великий Тріанон вирізняється декором, збереженим після перебування тут Наполеона та його імператриці Марії-Луїзи. Відвідувачі можуть замовити екскурсію на пів дня, один день або кілька днів. Також варто дослідити парк навколо палацу пішки, на сігвеї або кінною каретою.

13. Підніміться на третій поверх Ейфелевої вежі

Ми знаємо, що ви вже внесли цей пункт до свого маршруту. Він очолює список найкращих занять у Парижі для більшості туристів. Ейфелева вежа стала культовим символом цього міста. Але ми все ж нагадаємо, які ще заняття в Парижі (речі в Парижі), окрім фото на її тлі, можна зробити.

Грандіозна споруда була збудована за проєктом інженера Гюстава Ейфеля за два роки для Всесвітньої виставки 1889 року. Її висота 984 фути дозволяла вежі бути найвищою спорудою у світі до 1930-х років, коли її змістив із цього п’єдесталу нью-йоркський Емпайр-Стейт-Білдінг. На першому та другому поверхах вежі відвідайте виставкову зону, сувенірні магазини, кафе та навіть відправте пам’ятну листівку з поштового відділення. Пройдіть до другого рівня та сядьте в скляний ліфт до третього. На верхньому поверсі на висоті 905 футів розташована оглядова площадка, яка пропонує чудову 360-градусну панораму міста. Відвідайте тут відреставрований офіс Гюстава Ейфеля та випийте келих шампанського в барі. Ейфелева вежа – одна з найвідвідуваніших пам’яток у світі, тому бронюйте квитки заздалегідь.

14. Вивчайте французьку кухню в Les Arlots

У Парижі так багато закладів, що спеціалізуються на найрізноманітніших кухнях світу, тож якщо ви не знаєте, що робити з вечерею в Парижі, ми пропонуємо відчути автентичну французьку кухню в елегантному бістро Les Arlots. Цей заклад у старомодному стилі біля вокзалу Гар-дю-Нор пропонує прості страви та атмосферу недільного сімейного обіду. Інтер’єр простий, без надмірностей і вигадливого декору, єдина помітна прикраса – стіна з пляшками вина. До речі, винна карта тут дійсно хороша. Сідайте в просторий бар і почніть із чудового паштету з чотирьох видів м’яса або м’яко звареного яйця з овочами та сушеною ікрою риби. Потім перейдіть до сучасних варіацій м’ясних класик і спробуйте картопляне пюре з ковбасками. Або замовте конфі з яловичих щік чи яловичу вирізку з смаженою картоплею, часником і соусом із червоного вина. Це звучить дуже просто, але, повірте, смак буде незабутнім. Це місце підходить для сімейної трапези, посиденьок із друзями за келихом або вечері наодинці.

15. Віддайте шану померлим на кладовищі Пер-Лашез

Це один із найбільших пам’ятників надгробної скульптури у світі. Джерело: Wikimedia.org Це один із найбільших пам’ятників надгробної скульптури у світі. Джерело: Wikimedia.org

Це найвідоміше кладовище у світі, яке стало справжньою пам’яткою, є одним із топових місць, які варто побачити в Парижі. Воно розташоване в середині модних районів міста: за 10 хвилин від будь-якого входу ви знайдете кафе, ресторани та магазини. Неоготичне кладовище – мальовниче місце з лабіринтом звивистих доріжок і масивними кам’яними сходами. Воно було засноване на початку 19 століття і на той час знаходилося за межами міста. Але популярним місцем для поховань воно стало лише після того, як префект Парижа вирішив перенести туди останки відомих особистостей. Сьогодні тут знайшли вічний спокій багато шанованих і відомих людей, а багато гробниць і каплиць є прикладами надгробних скульптур різних стилів. Найвідвідуваніші гробниці належать музиканту Джиму Моррісону з The Doors, письменнику Оскару Вайльду, зіркам кіно і сцени Марії Каллас, Едіт Піаф, Сарі Бернар, композиторам Модільяні, Шопену та сотням інших видатних особистостей. Ви можете замовити екскурсію з гідом або скористатися картою знаменитостей на кладовищі Пер-Лашез і прогулятися самостійно.

16. Відвідайте Ролан Гаррос

Цей стадіон є домом для Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, одного з головних спортивних подій світу і того, що варто побачити в Парижі. Це один із чотирьох турнірів Великого шолома, який проходить у Франції на межі весни та літа. Якщо ваша подорож припадає на цей період (або ви спеціально плануєте приїхати до Парижа заради цього), сплануйте свій візит заздалегідь, щоб насолодитися подією сповна.

Почніть із пікніка перед грою в саду Акліматизації. Тут є багато занять для дорослих і дітей: парк, заснований у 1860 році в Парижі, має ферму в нормандському стилі та вольєри для тварин, атракціони та поле для міні-гольфу. Ворота до стадіону Ролан Гаррос відчиняються близько 10 ранку, і краще прибути вчасно. Тримайте документи та квиток напоготові і не забудьте сонцезахисний крем і капелюх – тенісні корти та трибуни для вболівальників не мають тіні, тож ви проведете кілька годин на сонці. Перевірте розклад ігор, які ви хотіли б відвідати, щоб побачити своїх улюблених спортсменів. RG навіть розробив спеціальний додаток для навігації по стадіону.

17. Дивіться класичні фільми в парку де ла Віллетт

Якщо ви шукаєте заняття на свіжому повітрі в Парижі, вирушайте до найбільшого місцевого парку. Він має площу 35 гектарів. Його спроєктував швейцарський архітектор Бернар Чумі, і це не просто красивий зелений простір для відпочинку та ігор, а й мультидисциплінарний центр мистецтва та культури, який відвідують понад 10 мільйонів людей на рік. Тут є музей музики, знаменита концертна зала Le Zenith і величезний науковий музей La Cité des Sciences et de l’Industrie, який включає багато інтерактивних локацій і виставок: оранжереї, планетарій, кінотеатри, навчальні зони для дітей і навіть підводний човен Argonaute 1950-х років. Тут ви знайдете заняття на цілий день у Парижі. Але одне з улюблених занять парижан у цьому парку – фестиваль кіно просто неба. Кінопокази починаються в середині липня і приваблюють близько 2000 людей на сеанси на газонах – уявіть собі таку кінозалу? Фільми щороку обираються за певною тематикою і транслюються з оригінальним дубляжем і французькими субтитрами. А вечір можна продовжити в пляжному нічному клубі Plage du Glazart на гарячому танцполі або з коктейлем на шезлонгу.

18. Відвідайте печери парку Бют-Шомон

Згодні, печери – це не те, що спадає на думку, коли думаєш про Париж. У місті багато красивих парків, але якщо вам потрібно знайти щось неформальне, відійдіть від звичайних туристичних маршрутів, і ви знайдете чим зайнятися в парку Бют-Шомон у 19-му окрузі Парижа.

У 1860 році місто розширило свої межі, поглинувши село Бельвіль і його колишній гіпсовий і вапняковий кар’єр. На його місці був закладений парк із красивими звивистими доріжками, вертикальними скелями, водоспадами та печерами. Сьогодні це ще одне улюблене місце для прогулянок і відпочинку парижан. Серед найкрасивіших місць у парку варто виділити підвісний міст на висоті 8 метрів над озером, спроєктований Гюставом Ейфелем, Храм Сивілли – міні-копію стародавнього римського храму Вести в Італії та величезний штучний грот шириною 14 метрів і висотою 20 метрів. Він побудований на залишках кар’єру та прикрашений штучними сталактитами довжиною до 8 метрів. Цей ландшафтний шедевр прикрашений каскадним водоспадом із вершини печери. Після прогулянки насолодіться видом на парк і коктейлем із тераси пабу Puebla Pavilion.

19. Полоскотайте нерви в катакомбах

Це містичне місце пропонує одне з найкращих занять у Парижі – атмосферну прогулянку серед гробниць на глибині 20 метрів під землею. Паризькі катакомби були створені між 17 і 18 століттями. У цих катакомбах спочивають мільйони звичайних людей, а також багато видатних особистостей, таких як Шарль Перро, Расін, Рабле, Робесп’єр, Марат та їхні соратники. Тунелі мають загальну довжину 3 тисячі кілометрів і проходять під більшою частиною міста. Потім ви дійдете до таблички "Стоп! Це імперія смерті", за якою відкривається крипта. Екскурсія триває близько 45 хвилин і проведе вас через вологий, тісний тунель через низку галерей. За цей час ви пройдете близько 2 кілометрів – це частина, яку можна відвідати легально. Одягніть щось тепле – температура в тунелях сягає лише 14°C. Цей лабіринт кісток має філософський характер. Таблички та вислови навколо змушують задуматися про призначення та наше місце у світі.

20. Побачте Пантеон

Пантеон був першою будівлею, звідки можна було побачити місто з висоти. Джерело: Pixabay Пантеон був першою будівлею, звідки можна було побачити місто з висоти. Джерело: Pixabay

Цей гігантський неокласичний архітектурний пам’ятник був замовлений королем Людовіком XV, який хотів подякувати святій Женев’єві за своє одужання від серйозної хвороби. Але до моменту завершення проєкту в 1790 році багато що змінилося в світовому порядку. Під час революційного періоду Пантеон назвали "храмом розуму", де знайшли спокій найшанованіші громадяни країни. Тут розташовані могили Вольтера, Гюго, Руссо, Золя та Жана Мулена. Нові "мешканці" в цій крипті з’являються дуже рідко. Наприклад, у 1995 році сюди перенесли останки П’єра та Марії Кюрі, а в 2002 році поховали Олександра Дюма.

Пантеон у Парижі варто побачити не лише заради могил відомих людей Франції, а й щоб помилуватися його внутрішньою оздобою. Тут є чудові грецькі колони, фрески 19 століття, створені художником Пюві де Шаванном і присвячені життю Женев’єви. Піднявшись по гвинтових сходах, ви можете краще роздивитися купол і храм загалом, а також побачити копію маятника Фуко.

21. Вирушайте на побачення в Hotel Particulier Montmartre

Париж вважається містом закоханих не лише у Франції, а й у всьому світі, тож будь-який топ-10 занять у Парижі мусить включати щось романтичне. Одне з таких місць із правильною атмосферою ховається за великими чорними воротами між авеню Лепік і Жюно. Колись це була резиденція сім’ї Гермес із приватним садом площею 900 квадратних метрів навколо. Тепер тут працює готель. У ньому 5 люксів, кожен із власною атмосферою та унікальним декором. Місце випромінює елегантну розкіш і ідеально підходить для усамітнення та відпочинку. Гості можуть зіграти в петанк на одному з секретних майданчиків міста та відвідати бар Le Très Particulier унизу. Тут, під скляним дахом серед чорно-білої плитки та червоних оксамитових крісел, можна скуштувати оригінальні коктейлі від дуету барменів і дослідити меню соковитих тапас. Дивно, що такий куточок спокою та умиротворення розташований посеред хаосу Монмартра, наповненого туристами. Але недарма цей метрополітен називають однією з великих таємниць міста.

22. Тусуйтеся всю ніч у Supersonic

Supersonic – це рок-майданчик у Парижі, який не можна оминути. Розташований у центрі району Бастилія, клуб є культовим місцем для шанувальників року. Живі концерти та вечірки тривають тут до 6 ранку, тож якщо ви шукаєте заняття в Парижі, це чудовий варіант для яскравої ночі. Клуб відкрився в 2016 році і швидко здобув популярність завдяки безкоштовним концертам. Його програма включає різноманітні жанри, від інді-року, панку та пост-року до поп-музики та психоделіки. Зал на 250 місць виглядає як нью-йоркський лофт. Щовихідних тут проходять поп-рок вечірки, а кожні два місяці – недільна подія Sunday Tributes. На тій же вулиці в Парижі, що й клуб, є магазин Supersonic Records, тож тут є чим зайнятися кожному любителю музики.

23. Досліджуйте сади Моне

Багато культових пам’яток розташовані не в самому місті, але є також що подивитися поблизу Парижа. Наприклад, вирушайте до Живерні, щоб побачити будинок Клода Моне та чудовий сад навколо нього. Моне жив у цьому рожевому будинку 40 років, але туристи приїжджають сюди не за його картинами. Насправді його оригінальних робіт тут немає. Ви можете побачити лише колекцію з кількох сотень гравюр, які збирав художник. Майже 50 із них створені японським художником 18 століття Кітагавою Утамаро. Але Клод Моне був також винятковим садівником, тож сади в Живерні, з їхніми кущами троянд, вербами над японськими мостами та ліліями в ставках, можуть змагатися навіть із його картинами. Тут багато туристів, тож готуйтеся стояти в черзі, але це точно одне з тих занять, які треба зробити в Парижі.

24. Випийте в улюбленому барі Хемінгуея

Паризькі паби та бари пропонують не лише чудовий алкоголь, а й круті заняття. Цей бар був відкритий у 1944 році барменом Коліном Філдом і названий на честь знаменитого письменника та відомого постійного відвідувача. Легенда свідчить, що після звільнення приміщення від нацистів після Другої світової війни він купив шампанське для всіх усередині. Він жив неподалік і писав свої твори в цьому барі. Усередині приміщення прикрашене його фотографіями та деякими пам’ятними речами. Також цей бар вважається одним із можливих місць, де був створений коктейль "Кривава Мері", що оскаржується баром Harry’s у Нью-Йорку.

Коктейльне меню містить понад 20 коктейлів – максимально старомодних, поданих у келихах, прикрашених фруктами, квітами та травами. Це вишукане та дороге місце відпочинку (коктейлі коштують близько 30 доларів), але це одне з тих занять у Парижі, про які можна похвалитися, випивши келих літературної історії.

25. Підніміться на вежу Монпарнас

Ця вежа пропонує найкращу панораму міста. Джерело: Wikimedia.org Ця вежа пропонує найкращу панораму міста. Джерело: Wikimedia.org

У Парижі багато популярних занять із хорошими оглядовими майданчиками. Хмарочос Tour Montparnasse – це величезна скляно-сталева споруда, зведена на місці старого вокзалу в 1974 році. Цей проєкт під час будівництва отримав багато критики від паризького суспільства за невідповідність загальній забудові міста, але його завершили вчасно, і він став навіть вищим, ніж планувалося спочатку. Тепер тут розташовані офіси та бізнес-центри відомих компаній, брендові магазини, ресторани та конференц-зали, а також найкращий оглядовий майданчик у місті. Він фактично нижчий за Ейфелеву вежу, маючи висоту 686 футів. Але він пропонує кращий вид, особливо на саму Ейфелеву вежу. За 38 секунд ліфт підніме вас на 56-й поверх, де ви знайдете сувенірний магазин, кафе-лаунж і приголомшливі види на вулиці та відомі пам’ятки Парижа. А якщо піднятися ще вище на дах, ви знайдете найвеличнішу панораму міста. На цій терасі також проводяться концерти класичної музики просто неба.