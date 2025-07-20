Найкращі ринки в Римі: 8 місць для цікавого шопінгу

Рим сповнений культурних і історичних пам’яток, відомий своєю величною архітектурою та смачною їжею. Але, плануючи поїздку сюди, варто пам’ятати, що це також рай для вуличного шопінгу: тут можна купити все – від продуктів до сувенірів і антикваріату. Найкращі ринки Рима включають цікаві блошині ринки, фермерські ринки, сувенірні та продуктові ринки, місця, де продають автентичні італійські товари та смачну вуличну їжу. У цьому місті ви можете перевірити свої навички торгу та пошуку унікальних речей. Деякі ринки в Римі працюють у певні дні або на вихідних, тоді як інші з’являються періодично на вулицях і швидко закриваються, тому турист, незнайомий із ними, може їх взагалі не знайти. Ми склали цей топ-список найкращих ринків Рима, Італія, із порадами щодо їхнього часу роботи та рекомендованими товарами, щоб зробити ваш шопінг у Вічному місті веселим і вигідним.

Mercato di Campagna Amica

На цьому ринку ви можете знайти будь-який товар за вигідною ціною. Джерело: Image Campagnamica.it На цьому ринку ви можете знайти будь-який товар за вигідною ціною. Джерело: Image Campagnamica.it

Природно, що топ римських ринків відкриває продуктовий ринок, адже італійська столиця подарувала світу унікальні смакові поєднання. Тут можна купити свіжі овочі, зелень, фрукти, різноманітні м’ясні вироби, джеми та багато іншого. Місцеві жителі купують продукти на таких ринках, тому вони ідеально підходять для відвідування та шопінгу в Римі за цілком доступними цінами, без "туристичних" націнок. Також можна придбати свіжовичавлені соки, домашнє морозиво, ковбаси та багато сортів сиру від місцевих продавців. Усі продукти постачаються фермерами з околиць Рима. Ринок розташований поблизу Великого цирку та працює на вихідних.

Nuovo Mercato Esquilino

Відомий ринок у Римі розташований неподалік від вокзалу Терміні в районі, який давно є мультикультурним центром. Це відобразилося на багатстві асортименту товарів: тут можна купити як традиційні італійські продукти, так і досить незвичайні для цього регіону. Поряд із італійськими м’ясними, сирними та рибними крамницями продаються екзотичні африканські фрукти й овочі та азійські спеції, які важко знайти в інших частинах міста. Ціни помірні, а більшість покупців – місцеві. Це місце особливо популярне серед іммігрантів, які купують інгредієнти для своєї національної кухні. Це історичний ринок у Римі, який був відреставрований і тепер займає велику промислову будівлю. Він працює з понеділка по четвер.

Borghetto Flaminio

Це типовий італійський блошиний ринок у Римі, заснований у 1994 році та розташований поблизу станції Фламініо. Вхід на ринок вимагає невеликої плати, але його варто відвідати, навіть якщо ви не плануєте нічого купувати. Тут продаються вживані товари та антикварні сувеніри. Ви можете знайти цікавий настільний декор, дизайнерські речі та сумки, меблі, вінтажні прикраси, аксесуари в ретро-стилі та навіть антикваріат. Ринок відкривається щонеділі в колишньому автобусному депо на площі Пьяцца делла Марина.

Mercato di Testaccio

Між рядами кіосків і прилавків є зручні місця для їжі та відпочинку. Джерело: Image Mercatoditestaccio.it Між рядами кіосків і прилавків є зручні місця для їжі та відпочинку. Джерело: Image Mercatoditestaccio.it

Найкращі вуличні ринки Рима змусять вас відчути себе справжнім місцевим, якщо ви підете за покупками подалі від туристичних районів міста. Це жваве місце на площі Тестаччо легко доступне метро. Воно вирізняється більш стійкою структурою порівняно з іншими римськими ринками. Тут можна купити свіжі продукти, різноманітну вуличну їжу та зупинитися в винних барах, щоб спробувати різні вина перед покупкою. На цій ринковій площі в Римі також є зона для сидіння, де можна пообідати чи повечеряти в компанії. Ринок працює щодня, крім неділі, і найбільш людно в суботу.

Mercato dell'Unità

Як і багато ринків у Римі, Італія, цей має довгу історію. Він розташований у величній торговельній аркаді з великим порталом і вежами на кутах будівлі, побудованої в неокласичному стилі в 1928 році. Ця локація в районі Праті на північ від Ватикану пропонує різноманітні товари за низькими цінами, включаючи свіжу випічку, м’ясо, рибу та сир. Цей місцевий ринок у Римі пропонує традиційні продукти, цікаві приправи та гурманські інгредієнти, а також різноманітну вуличну їжу. Це чудове місце, щоб зупинитися перекусити під час шопінгу на вулиці Віа Кола ді Рієнцо. Ринок працює щодня, крім неділі.

Porta Portese

У прекрасному районі Трастевере розташований найбільший відкритий блошиний ринок у Римі. Він простягається більш ніж на милю і пропонує широкий асортимент вінтажного одягу, вживаних книг та антикваріату. Але тут також є простіші товари, такі як підробки дизайнерських речей, декор, сувеніри, дешевий одяг, вінілові платівки та побутові прилади. Цей найвідоміший відкритий ринок у Римі виник із чорного ринку після закінчення Другої світової війни. Після огляду визначних пам’яток ви можете скуштувати різноманітну вуличну їжу від місцевих продавців, а потім вирушити на екскурсію околицями, включаючи старовинні ворота Порта Портезе, на честь яких названо ринок.

Mercato Trionfale

Чудові ринки в Римі для шопінгу легко знайти в туристичних районах. Mercato Trionfale розташований у окремій просторій будівлі поблизу воріт до музеїв Ватикану. Сюди краще приходити рано вранці, коли ще не так людно. Тут близько 300 кіосків, які пропонують переважно свіжі продукти, різноманітні сорти вин і сирів, а також побутові товари за доступними цінами. Якщо ви зупинилися в номері з кухнею або окремій квартирі, цей ринок у Римі – чудовий варіант для продуктових покупок. Він працює весь тиждень, крім неділі.

Campo de' Fiori

Різноманіття смаків і кольорів. Джерело: pixabay Різноманіття смаків і кольорів. Джерело: pixabay

Багато місцевих ринків у Римі – це не лише місце для шопінгу, але й для прогулянок та цікавого проведення часу. Цей ринок на площі Кампо деї Фіорі оточений неокласичними будівлями, а над наметами височіє статуя філософа Джордано Бруно. Тут багато місцевих жителів і туристів, які шукають цікаві сувеніри, а також купують квіти, екзотичні фрукти та овочі, вуличну їжу та інші продукти від місцевих фермерів. Порівняно з іншими римськими ринками, він більш туристичний. Тут є кілька ресторанів і кафе з відкритими терасами, а популярні коктейльні бари працюють вночі. Ринок відкритий з понеділка по суботу.