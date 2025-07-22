Найкращі райони для проживання в Амстердамі: Готелі, пам’ятки та заняття

Столиця Нідерландів зачаровує з першого погляду. Мальовнича архітектура маленьких пряникових будиночків на кілька поверхів, бруковані вулички, набережна річки та безліч цікавих місць. Охопити все одразу неможливо, тому, обираючи місця для проживання в Амстердамі, потрібно враховувати, що подивитися та чим зайнятися в різноманітній столиці Нідерландів. Комусь потрібен один із найкращих кав’ярень біля вікна, щоб правильно розпочати насичений день, інші віддають перевагу хорошим ресторанам у районі, а дехто хоче побачити найкращі клуби та бари Амстердама, щоб відчути нічне життя міста.

Якщо ви подорожуєте, щоб дослідити музеї Амстердама, шукайте район, який дозволить дістатися до головних пам’яток і розваг пішки або на велосипеді. Незалежно від того, чи шукаєте ви бюджетний варіант проживання в Амстердамі, чи комфорт і преміум-послуги, ви знайдете все в цьому списку: Амстердам, найкращі райони для проживання.

У нашому огляді найкращих місць для проживання в Амстердамі райони розподілені так, щоб ви могли знайти ідеальний район для вашого відпочинку в Амстердамі.

1. Старий центр

Автентичні вулички з привабливою архітектурою. Джерело: Pexels Автентичні вулички з привабливою архітектурою. Джерело: Pexels

Дуже збалансований район Амстердама, де можна знайти зупинки, розваги та пам’ятки на будь-який бюджет. Саме тут варто зосередити пошук, якщо ви хочете вмістити якомога більше у свою подорож. Автентичні вулички з привабливою архітектурою приховують як романтичні, так і екстремальні враження. Звичайно, квартал червоних ліхтарів може трохи дратувати, але його легко обійти, прогулявшись однією з 20 мальовничих і жвавих вулиць за рекомендацією Rough Guides. Ця частина Амстердама сповнена варіантів проживання, щоб охопити якомога більше.

Де зупинитися в Старому центрі Амстердама?

The Flying Pig Downtown – досить бюджетне житло в Амстердамі, Нідерланди, але з дуже пристойними зручностями. Цей чудовий варіант проживання в Амстердамі пропонує ліжка queen-size та все необхідне для одинокого туриста з обмеженим бюджетом, який хоче максимально побачити місто.

– досить бюджетне житло в Амстердамі, Нідерланди, але з дуже пристойними зручностями. Цей чудовий варіант проживання в Амстердамі пропонує ліжка queen-size та все необхідне для одинокого туриста з обмеженим бюджетом, який хоче максимально побачити місто. Hotel Prinsenhof – має одну зірку з 1813 року. З лише 11 приємними номерами та всім необхідним для домашньої атмосфери, він швидко заповнюється та бронюється.

– має одну зірку з 1813 року. З лише 11 приємними номерами та всім необхідним для домашньої атмосфери, він швидко заповнюється та бронюється. De L'Europe Amsterdam – це розкіш, яка заслуговує особливої уваги в Амстердамі серед найкращих місць для проживання. Розташований на березі річки, багато його апартаментів мають чудовий мальовничий вид із вікна. Просторі та комфортні номери оцінять любителі преміум-класу, а ресторан на території Bord'eau подарує гурманам розкіш двох зірок Мішлен. Комфортні послуги включають спа-центр із різноманітними процедурами для тіла та бар Freddy’s, який у вечірній час приваблює гламурну публіку веселковими коктейлями. Насолоджуйтесь одним із найкрутіших готелів Амстердама в Старому центрі.

– це розкіш, яка заслуговує особливої уваги в Амстердамі серед найкращих місць для проживання. Розташований на березі річки, багато його апартаментів мають чудовий мальовничий вид із вікна. Просторі та комфортні номери оцінять любителі преміум-класу, а ресторан на території Bord'eau подарує гурманам розкіш двох зірок Мішлен. Комфортні послуги включають спа-центр із різноманітними процедурами для тіла та бар Freddy’s, який у вечірній час приваблює гламурну публіку веселковими коктейлями. Насолоджуйтесь одним із найкрутіших готелів Амстердама в Старому центрі. Art'otel – займає центральне місце в культурних розвагах голландської столиці. Навіть багатство інтер’єру, його 107 номерів, мають культурну цінність і привносять світ мистецтва у ваше повсякденне життя. Власна художня галерея готелю приваблює витончену аудиторію, яка знає цінність мазків пензля. Басейн, сауна та тренажерний зал готелю забезпечують додаткові розваги для гостей. Численні події та концерти роблять його чудовим способом урізноманітнити відпочинок. Найкраще місце для проживання в Амстердамі, щоб поєднати з культурними розвагами.

– займає центральне місце в культурних розвагах голландської столиці. Навіть багатство інтер’єру, його 107 номерів, мають культурну цінність і привносять світ мистецтва у ваше повсякденне життя. Власна художня галерея готелю приваблює витончену аудиторію, яка знає цінність мазків пензля. Басейн, сауна та тренажерний зал готелю забезпечують додаткові розваги для гостей. Численні події та концерти роблять його чудовим способом урізноманітнити відпочинок. Найкраще місце для проживання в Амстердамі, щоб поєднати з культурними розвагами. The Exchange – бутик-готель, який прикрашає сам центр району та може похвалитися детальними архітектурними малюнками. Це найкраще місце для проживання в Амстердамі на будь-який бюджет. Його номери варіюються від однієї до п’яти зірок із чудовим мальовничим видом із вікна.

Пам’ятки в районі Старого центру

Музей Ons'Lieve Heer Op Solder

Музей світу тіла

Музей будинку Рембрандта

Площа Дам

Бегінаж

Музей мадам Тюссо

Національна опера

Церква Святого Миколая

Окрім культурних пам’яток, Старий центр Амстердама сповнений фермерських ринків, блошиних ринків, де можна придбати досить незвичайні сувеніри.

Де поїсти та що випити?

Brouwerij de Prael – пивоварня, де можна скуштувати крафтове пиво з традиційними закусками в розслабленій атмосфері.

– пивоварня, де можна скуштувати крафтове пиво з традиційними закусками в розслабленій атмосфері. De Engelse Reet – пивоварня з автентичною та старомодною атмосферою, вдосконаленою чотирма поколіннями власників.

– пивоварня з автентичною та старомодною атмосферою, вдосконаленою чотирма поколіннями власників. La Place – мережа бюджетних закладів харчування, яка користується великим попитом не лише серед туристів, а й серед місцевих. Чудове місце для швидких перекусів і довгих прогулянок.

– мережа бюджетних закладів харчування, яка користується великим попитом не лише серед туристів, а й серед місцевих. Чудове місце для швидких перекусів і довгих прогулянок. Sea Palace – китайський ресторан для шикарних вечерь або обідів. Для вашої романтичної вечері в королівській обстановці.

– китайський ресторан для шикарних вечерь або обідів. Для вашої романтичної вечері в королівській обстановці. The Duchess – ультрасучасний ресторан із класичним високим меню голландської кухні з середземноморськими акцентами.

2. Район Грахтенгордель

Розвинений район в столиці Нідерландів. Джерело: Pexels Розвинений район в столиці Нідерландів. Джерело: Pexels

Швидкий розвиток цього району в столиці Нідерландів наповнив Грахтенгордель молоддю та чудовими розвагами для сімей із дітьми. Тут розташовані топові місця для проживання в Амстердамі – багато нових готелів, нічних клубів і барів, сучасних ресторанів і магазинів. Однак автентичні пам’ятки також збереглися. Тут легко знайти найкращі місця для проживання в Амстердамі з сім’єю або великою групою.

Де зупинитися в Грахтенгорделі, Амстердам?

Hotel Clemens – двозірковий готель із заслуженим комфортом і дуже привітними менеджерами. Зручності включають холодильник, телевізор і ванну в кожному номері. А близькість до будинку Анни Франк робить його ще зручнішим і привабливішим для бюджетних мандрівників.

– двозірковий готель із заслуженим комфортом і дуже привітними менеджерами. Зручності включають холодильник, телевізор і ванну в кожному номері. А близькість до будинку Анни Франк робить його ще зручнішим і привабливішим для бюджетних мандрівників. Ambassade – займає площу семи будівель уздовж каналу, готель має 60 крутих місць для проживання в Амстердамі. Усі номери комфортні та просторі. Готель Ambassade в Амстердамі доповнений такими розвагами, як бібліотека та кімната сучасного мистецтва.

– займає площу семи будівель уздовж каналу, готель має 60 крутих місць для проживання в Амстердамі. Усі номери комфортні та просторі. Готель Ambassade в Амстердамі доповнений такими розвагами, як бібліотека та кімната сучасного мистецтва. The Waldorf Astoria Hotel – резидент одного з найпрестижніших районів міста, який повністю відповідає вимогам гламурного суспільства. З 93 люксами в його стінах, це найкраще місце для проживання та подорожей в Амстердамі.

Пам’ятки в районі Грахтенгордель, Амстердам Зі своєю спадщиною ЮНЕСКО, район Грахтенгордель пишається своїм кільцем каналів 17 століття. Подорож на човні стане захоплюючою частиною вашої поїздки та дозволить дослідити місто з цікавої перспективи. Район вважається найгарнішим в Амстердамі як з архітектурної, так і з природної точки зору. І не забудьте відвідати місце під назвою Будинок Анни Франк, воно сподобається всій родині. Додайте краси та відвідайте музей Ван Луна.

Де поїсти та що випити?

Jazz Cafe Alto – чудове місце, щоб послухати п’янкі звуки джазу та випити чудові коктейлі ввечері.

– чудове місце, щоб послухати п’янкі звуки джазу та випити чудові коктейлі ввечері. Proeflokaal Arendsnest – бар із терасою біля каналу та різноманітними алкогольними коктейлями та міцними напоями.

– бар із терасою біля каналу та різноманітними алкогольними коктейлями та міцними напоями. Fabel Friet – фаст-фуд із дуже високим рейтингом і чудовим меню.

– фаст-фуд із дуже високим рейтингом і чудовим меню. Greenwoods Keizersgracht – найкращі бранчі в красивому інтер’єрі.

– найкращі бранчі в красивому інтер’єрі. Black and Blue – дивовижні краби та стейки чекають на вас.

3. Йордан, шикарний і буржуазний район Амстердама

Вулички найкращого району для відпочинку вдень та вночі. Джерело: Pexels Вулички найкращого району для відпочинку вдень та вночі. Джерело: Pexels

Вулички найкращого району для відпочинку в Амстердамі дуже мальовничі та наповнені маленькими, але характерними магазинами. Після настання темряви тут також є чим зайнятися, тож якщо ви тут, щоб відпочити, а не оглядати пам’ятки, це місце для вас. Цей район для проживання в Амстердамі включає дві досить гучні вулиці, Марнікстраат і Розенграхт, тож якщо ви шукаєте повної тиші, уникайте їх при виборі найкращих місць для проживання в Амстердамі, Нідерланди.

Де зупинитися в районі Йордан, Амстердам?

De Hallen – якщо ви хочете щось оригінальне та незабутнє. Колишнє трамвайне депо перетворилося на 55 номерів, які вітають мандрівників. Цікаві деталі, що залишилися від часів депо, але вміло обіграні в інтер’єрі, додають шарму та незвичайності. Чудове місце для проживання в Амстердамі на бюджет.

– якщо ви хочете щось оригінальне та незабутнє. Колишнє трамвайне депо перетворилося на 55 номерів, які вітають мандрівників. Цікаві деталі, що залишилися від часів депо, але вміло обіграні в інтер’єрі, додають шарму та незвичайності. Чудове місце для проживання в Амстердамі на бюджет. Hotel Linden – серце району з функціональними, але не дуже комфортними номерами. У кожному номері є душ і маленькі ліжка. Це місце для проживання в Амстердамі на бюджет.

– серце району з функціональними, але не дуже комфортними номерами. У кожному номері є душ і маленькі ліжка. Це місце для проживання в Амстердамі на бюджет. Pulitzer Amsterdam – п’ять зірок і бездоганна репутація. Цей модний готель має мальовничий дворик, вид на канал 17 століття та багато комфортних послуг у меню. Зйомки фільму "Дванадцять друзів Оушена" зробили його ще більш відомим і затребуваним.

– п’ять зірок і бездоганна репутація. Цей модний готель має мальовничий дворик, вид на канал 17 століття та багато комфортних послуг у меню. Зйомки фільму "Дванадцять друзів Оушена" зробили його ще більш відомим і затребуваним. The Pulitzer Amsterdam може похвалитися одним із найкращих розташувань готелю в Амстердамі.

Пам’ятки в районі Йордан, Амстердам

Фундація ісламської віри – мечеть

Boom Chicago – комедійний клуб

De drie Hendricken – історичний пам’ятник

Lokatie Laurier – художня галерея

Де поїсти та що випити?

Waterkant – бар у стилі багатоповерхової автостоянки з сонячною терасою та шикарною різноманітністю напоїв. Збирає молодь і любителів нічного життя Голландії.

– бар у стилі багатоповерхової автостоянки з сонячною терасою та шикарною різноманітністю напоїв. Збирає молодь і любителів нічного життя Голландії. BANH MI DELI Amsterdam – найкращі сендвічі на винос. Швидкий перекус для веселого дня.

– найкращі сендвічі на винос. Швидкий перекус для веселого дня. Winkel 43 – піднявшись на вершину Йордана, ви можете скуштувати не лише найсмачніший яблучний пиріг від шеф-кухаря, а й спробувати всі шедеври голландської кухні.

– піднявшись на вершину Йордана, ви можете скуштувати не лише найсмачніший яблучний пиріг від шеф-кухаря, а й спробувати всі шедеври голландської кухні. Pesca Vis Seafood Restaurant Amsterdam – ресторан із дивовижними стравами з морепродуктів. Океанічні делікатеси перетворені на високу кухню.

4. Східні доки та Північний Амстердам

Пейзаж району зачаровує. Джерело: Pexels Пейзаж району зачаровує. Джерело: Pexels

Пейзаж району трохи змінюється, додаючи синьої води та ширших просторів вулиць. З хорошими місцями для проживання в Амстердамі, район може похвалитися одним із найдивніших готелів у світі. Тут є широкий вибір водних розваг і спорту, а центральна частина міста легко доступна трамваєм або поромом.

Де зупинитися в районі Східних доків, Амстердам?

ClinkNOORD – хостел для бюджетного проживання, створений у 1920-х роках. Є варіанти лише для дівчат і приватні номери з душами. Приємні доповнення, як-от бібліотека, кінотеатр, кафе та бар, роблять його хорошим місцем для проживання в Амстердамі на бюджет.

– хостел для бюджетного проживання, створений у 1920-х роках. Є варіанти лише для дівчат і приватні номери з душами. Приємні доповнення, як-от бібліотека, кінотеатр, кафе та бар, роблять його хорошим місцем для проживання в Амстердамі на бюджет. A botel – дуже незвичайний досвід проживання, але він має свою романтику. Плавучий готель, пришвартований до пірсу NDSM, отримав три зірки та має 175 номерів. У плавучому готелі є бар, більярд і кілька інших настільних ігор. Хороше місце для проживання для відпочинку в Амстердамі на узбережжі.

– дуже незвичайний досвід проживання, але він має свою романтику. Плавучий готель, пришвартований до пірсу NDSM, отримав три зірки та має 175 номерів. У плавучому готелі є бар, більярд і кілька інших настільних ігор. Хороше місце для проживання для відпочинку в Амстердамі на узбережжі. The Crane by YAYS – ще більш незвичайний досвід проживання на висоті 50 метрів над землею. Ви можете не повірити, але готель розташований у крані та має лише 3 люкси. Панорамний вид на мальовниче архітектурне місто користується попитом, і за таким незвичайним житлом стоїть черга.

– ще більш незвичайний досвід проживання на висоті 50 метрів над землею. Ви можете не повірити, але готель розташований у крані та має лише 3 люкси. Панорамний вид на мальовниче архітектурне місто користується попитом, і за таким незвичайним житлом стоїть черга. DoubleTree by Hilton – варіант для шикарного проживання, найкращий готель для перебування в Амстердамі. Номери комфортні, персонал привітний, а брассері, фітнес-центр і бар додають розваг.

– варіант для шикарного проживання, найкращий готель для перебування в Амстердамі. Номери комфортні, персонал привітний, а брассері, фітнес-центр і бар додають розваг. Room Mate Aitana – розташований на штучному острові, дуже близько до Центрального вокзалу, цей готель претендує на звання найкращого місця для проживання в Амстердамі. Чудові номери та дощові душі доповнені тренажерним залом. А сніданки-буфети, які тривають до обіду, – чудовий спосіб розпочати день, навіть у найсонніші дні, і роблять це найкращим місцем для проживання в Амстердамі.

Пам’ятки Східних доків і північної частини Амстердама

Репліка корабля VOC "Амстердам" – трищогловий торговий корабель Ост-Індійської компанії 1748 року.

Музей NEMO – науковий музей

Зоопарк Artis

Pakhuis de Zwijger – культурний центр

Tropena – етнографічний музей

Aloha – розважальний центр

Де поїсти та що випити?

Bukowski – модний і популярний заклад із вечірками щоночі. Має широкий алкогольний список і різноманітні коктейлі. Запрошені діджеї створюють ультрасучасну атмосферу, розпалюючи натовп і запалюючи танцпол.

– модний і популярний заклад із вечірками щоночі. Має широкий алкогольний список і різноманітні коктейлі. Запрошені діджеї створюють ультрасучасну атмосферу, розпалюючи натовп і запалюючи танцпол. Hannekes Boom – морепродукти, м’ясо та овочі за доступною ціною та з дуже красивим панорамним видом із тераси.

– морепродукти, м’ясо та овочі за доступною ціною та з дуже красивим панорамним видом із тераси. Bimhaeus – клуб із джазовими концертами. Чудове меню та алкогольний список зроблять ваш вечір яскравішим.

– клуб із джазовими концертами. Чудове меню та алкогольний список зроблять ваш вечір яскравішим. Wild Boar – шикарна голландська кухня та індустріальний інтер’єр. Сезонне меню змінюється щодня, а фірмові страви з дикого кабана просто вражають.

5. Старий єврейський квартал і Плантаже

Зручний район в Амстердамі. Джерело: Pexels Зручний район в Амстердамі. Джерело: Pexels

Зручний район в Амстердамі для спокійного сну вночі, прогулянок зеленими зонами вдень і можливості дістатися до найкращих пам’яток міста за один раз. Найкращі готелі Амстердама, де вас не потурбують, знаходяться тут. І все ж ми можемо запропонувати кілька варіантів для розваг.

Де зупинитися в Старому єврейському кварталі, Амстердам?

Ekomama – хостел-готель для проживання в Амстердамі з широким вибором розміщення та бюджетними цінами. Ви можете зупинитися в 12-місному гуртожитку або орендувати приватний номер із душами та ванними кімнатами. Для дівчат є чудові варіанти жіночих кімнат.

– хостел-готель для проживання в Амстердамі з широким вибором розміщення та бюджетними цінами. Ви можете зупинитися в 12-місному гуртожитку або орендувати приватний номер із душами та ванними кімнатами. Для дівчат є чудові варіанти жіночих кімнат. Arena – досить сучасний 4-зірковий готель. Дворівневі комфортні номери, оформлені в заспокійливих кольорах, створюють домашню атмосферу. Тихий ресторан із садовою терасою створює гармонійну атмосферу та пригощає вишуканою кухнею. Колишня каплиця приховує місце нічного життя – бар і нічний клуб проводить приватні вечірки та масові концерти. Найкращий спосіб зупинитися в Амстердамі, подалі від міської метушні.

– досить сучасний 4-зірковий готель. Дворівневі комфортні номери, оформлені в заспокійливих кольорах, створюють домашню атмосферу. Тихий ресторан із садовою терасою створює гармонійну атмосферу та пригощає вишуканою кухнею. Колишня каплиця приховує місце нічного життя – бар і нічний клуб проводить приватні вечірки та масові концерти. Найкращий спосіб зупинитися в Амстердамі, подалі від міської метушні. InterContinental Amstel – один із топ-10 місць для проживання в Амстердамі. Розташований у замку 19 століття з видом на канал, він має шикарні преміум-номери та широкий спектр послуг. Фітнес-клуб, басейн і джакузі доповнять ваше перебування. Французький ресторан високої кухні на території має чудовий рейтинг і талановитого шеф-кухаря.

Пам’ятки Старого єврейського кварталу, Амстердам

Єврейський історичний музей

Португальська синагога

Ермітаж Амстердам – приблизно за квартал

Ботанічний сад – приблизно за квартал

Де поїсти та що випити?

Restaurant Olijfje – середземноморський ресторан. Високо оцінений і з чудовим вибором напоїв у барі.

– середземноморський ресторан. Високо оцінений і з чудовим вибором напоїв у барі. Café Waterlooplein 77 – кафе з хорошим голландським меню та бадьорою кавою.

– кафе з хорошим голландським меню та бадьорою кавою. Restaurant Black Olive Amsterdam – хороший ресторан із чудовим меню. Ми впевнені, що обід буде просто чудовим.

– хороший ресторан із чудовим меню. Ми впевнені, що обід буде просто чудовим. Restaurant Asmara – ресторан єврейської кухні, де ж іще? Чудове меню, щоб познайомитися з культурою народу.

6. Музейний квартал

Круті місця для проживання в Амстердамі. Джерело: Pexels Круті місця для проживання в Амстердамі. Джерело: Pexels

Круті місця для проживання в Амстердамі розташовані в музейному кварталі міста. Різноманітні культурні пам’ятки та зони відпочинку подалі від метушні визначають головне місце для проживання в Амстердамі. З центральним скарбом у вигляді музею Ван Гога та легким доступом до нічного життя, це чудове місце для проживання в Амстердамі.

Де зупинитися в музейному кварталі?

Bicycle – бюджетний, але досить комфортний готель із однією зіркою. Різноманітні номери допоможуть вибрати місце для проживання в Амстердамі. Взимку готель надає безкоштовні послуги прокату велосипедів.

– бюджетний, але досить комфортний готель із однією зіркою. Різноманітні номери допоможуть вибрати місце для проживання в Амстердамі. Взимку готель надає безкоштовні послуги прокату велосипедів. College – архітектурна будівля школи 19 століття перетворилася на комфортний бутик-готель із шикарними апартаментами, рестораном, баром і терасою.

– архітектурна будівля школи 19 століття перетворилася на комфортний бутик-готель із шикарними апартаментами, рестораном, баром і терасою. Conservatorium Hotel – найфантастичніший готель в Амстердамі. Сучасний дизайн із преміум-номерами та найбажанішим спа-центром у столиці Нідерландів.

– найфантастичніший готель в Амстердамі. Сучасний дизайн із преміум-номерами та найбажанішим спа-центром у столиці Нідерландів. Okura – розкішне житло з додатковими розвагами у вигляді басейну, фітнес-центру та ресторану з трьома зірками Мішлен.

– розкішне житло з додатковими розвагами у вигляді басейну, фітнес-центру та ресторану з трьома зірками Мішлен. Hotel Roemer – бутик-готель із чудовою пропозицією Roemer Inclusive. Ваші пообідні години будуть наповнені безкоштовними алкогольними напоями, закусками та сюрпризами.

Пам’ятки в музейному кварталі Амстердама

Музей Ван Гога

Вондельпарк – один із найкращих безкоштовних розваг в Амстердамі

Музей Стеделійк

Музейплейн – парк в Амстердамі

Музей діамантів

Рейксмузей

Де поїсти та що випити?