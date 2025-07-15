Найкращі пляжі грецьких островів із чистими лагунами, морськими печерами, барвистими селами та Центром черепах

Вам не потрібно бронювати квитки на далекі острови, щоб насолодитися чудовою пляжною відпусткою. Райські місця з мальовничими узбережжями розташовані ближче до центру Європи, ніж ви могли б подумати. У Греції ви знайдете приголомшливі пляжі для літнього відпочинку. Вони також є одними з найчистіших у світі: 617 прекрасних пляжів Греції отримали нагороду Блакитного прапора — міжнародну відзнаку, яка визнає пляжі та марини за екологічність, чистоту та безпеку для купання. Тут на вас чекають численні захопливі враження. Незалежно від того, чи ви віндсерфер, каякер, любитель падлбордингу, хочете дослідити підводну красу та затонулі кораблі чи просто відпочити з коктейлем у пляжному барі й отримати гарну засмагу, у Греції є чудові пляжі, де ваші мрії про ідеальну відпустку здійсняться.

Чи то тиха гавань подалі від натовпів, відокремлений пляж чи жвава ділянка з безліччю розваг — обрати найкращі пляжні напрямки в Греції нелегко, адже їх так багато. Щоб полегшити вам вибір, ось топ-6 найкращих пляжів Греції, де ви знайдете свій середземноморський рай.

1. Агія Пелагія, Західний Крит

Один із найкращих пляжів грецьких островів для всієї родини розташований на західній стороні Криту, лише за 20 хвилин уздовж узбережжя від Іракліона. Це тихе й спокійне місце, ідеально підходить для купання. Пляж захищений від вітру затокою, оточеною деревами, тому довга ділянка берега омивається спокійними хвилями. Берегова лінія вузька, але спуск у воду легкий. Вода тут чиста й прозора, адже великих хвиль немає. Є роздягальні, туалети, шезлонги та парасольки. Під час відпочинку на найкрасивіших грецьких пляжах зверніть увагу на чарівні села та містечка навколо. Поблизу пляжу розташоване містечко Агія Пелагія, колишнє рибальське село. Тут є кілька операторів, які пропонують обладнання для активного відпочинку на воді. Ви можете урізноманітнити відпустку на пляжі різними водними видами спорту, дайвінгом або снорклінгом, щоб дослідити морські печери вздовж узбережжя чи знайти непомітні на перший погляд бухти.

Цей пляж у Греції також відомий пам’ятками, що залишилися з венеціанського періоду на острові. Дослідіть традиційне село Рогдія та сусідній монастир Савватіана, побудований у V столітті. Він розташований на висоті 440 метрів, тому звідси відкриваються неймовірні краєвиди на море та мальовничі села. Проживання в Агії Пелагії варіюється від доступних до розкішних готелів і приватних вілл. Уздовж набережної є кафе, ресторани, гамірні таверни та невеликі супермаркети.

2. Пляж Міртос, Кефалонія

Один із найчистіших пляжів Греції розташований на Кефалонії. Джерело: Pixabay Один із найчистіших пляжів Греції розташований на Кефалонії. Джерело: Pixabay

Пляж Міртос здобув світову популярність і вважається одним із найгарніших не лише в Греції, а й у всьому світі. Він розташований за 29 км від Аргостолі та оточений величезними зеленими пагорбами та вражаючими білими скелями з рослинністю на вершинах. Пляж півкільцевої форми крутий і вкритий білою галькою, тому варто взяти з собою взуття для купання. Поєднання білої півмісяцевої берегової лінії, яскраво-блакитної води та білих скель створює чудову картину. Його природна краса робить його одним із найфотографованіших місць у всій Греції, а рекорд за кількістю нагород Блакитного прапора не перевершує жоден із грецьких пляжів. Дорога веде крутим гірським схилом високо над морем до села Діварата, звідки відкриваються чудові краєвиди. Перед селом є оглядовий майданчик, з якого видно сам пляж і спуск до нього. Більша частина пляжу облаштована парасольками, шезлонгами, роздягальнями та душами, але є й абсолютно незаймана ділянка для відокремленого спокійного відпочинку. Ночівля поблизу цього знаменитого пляжу в Греції доступна у віллах і апартаментах у Дівараті або в мальовничому історичному селі Асос, за 20 хвилин їзди від замку XVI століття з такою ж назвою.

3. Пляж Коукунаріес, Скіатос

Ідеальне місце для активних любителів пляжного відпочинку розташоване на найдовшому пляжі Скіатоса. Срібляста берегова лінія оточена сосновим лісом, озером і природним заповідником. Він вважається одним із грецьких пляжних напрямків, що зберегли незайману природу, і входить до числа найкращих у країні. Але більшість мандрівників приваблює не природна краса, а жвава й весела атмосфера, тому це місце зазвичай дуже людне. Сюди люблять приїжджати пари та сім’ї, адже великі хвилі рідкісні, глибина плавна, а дно м’яке, тож пляж добре підходить для купання з дітьми. Є соснова гай, де можна сховатися від спеки та влаштувати пікнік. Трохи далі розташована лагуна Сτροфілія, де мешкають чорні лебеді та інші птахи. Це місце вважається заповідною зоною, тож тут можна відпочити від шуму. Коукунаріес — найкращий грецький пляж для любителів водних видів спорту. Серфінг, снорклінг, каякінг, бананові човни, водні лижі та мотоцикли — усе це доступно. Якщо ви новачок у таких видах спорту, можете взяти уроки в одній із місцевих шкіл.

Пляж має чудовий ландшафт із шезлонгами та парасольками, прокатом обладнання, барами на пляжі та численними тавернами, барами й готелями поблизу. Кожні півгодини курсує автобус до столиці. Після активного дня на пляжі завершіть вечір у барах і тавернах Скіатоса: у цих місцях можна навіть зустріти знаменитостей.

4. Затока Войдокілія, південний захід Пелопоннесу

Цей прекрасний пляж є заповідною зоною. Джерело: Pixabay Цей прекрасний пляж є заповідною зоною. Джерело: Pixabay

Назва затоки Войдокілія, на якій розташований один із найдивовижніших пляжів Греції, у перекладі з грецької означає "бичачий живіт". Ймовірно, її так назвали через унікально симетричну круглу форму берегової лінії, в якій місцеві побачили форму бичачого вимені. Інші, однак, вважають, що вона більше нагадує літеру "омега". Пляж розташований за кілька кілометрів від Пілоса і є одним із найвражаючіших пляжів грецьких островів. Він також вважається одним із найвидовищніших у грецькій міфології, адже вважається, що саме в затоці Войдокілія пришвартувався син Одіссея Телемах. Це місце виглядає як білий шовковий піщаний півколо, обрамлений лагуною, дюнами та лісистими пагорбами. Багато відвідувачів вважають його найкращим грецьким пляжем для купання, оскільки дно піщане, глибина не надто велика, а вода дуже спокійна. Територія навколо узбережжя є заповідною природною зоною і домом для багатьох диких тварин. Це один із найкращих пляжних напрямків у Греції для спокійного відпочинку з сільською атмосферою. Пляж також популярний для романтичних прогулянок і фотосесій. У високий сезон він людний, тому для усамітнення варто приїжджати на початку літа чи восени.

Перекусіть у кафе приблизно за милю від пляжу, а потім здійсніть коротку поїздку, щоб побачити архітектурні пам’ятки, такі як Палац Нестора, побудований у 1300 році до н.е.

5. Пляж Палеокастріца, Корфу

Пляж Палеокастріца розташований поблизу однойменного села, за 22 км від столиці. Технічно прибережна зона складається з 6 піщано-галькових і піщаних найкрасивіших грецьких пляжів, захованих у бухтах. Головний із них має воістину міфічну велич: пляж у формі підкови захований в лазурній затоці з численними печерами та прихованими бухтами. Також тут є гори, оточені кипарисами, соснами та оливковими деревами. Ця унікальна локація створює ідеальні умови для водних видів спорту та захопливих підводних пригод. Це одна з найкращих пляжних зон у Греції для дайвінгу та снорклінгу на середземноморському узбережжі. Ви також можете орендувати човен і вирушити в тур, щоб дослідити печери, доступні лише з води. У високий сезон тут досить людно, адже цей популярний пляж у Греції люблять не лише дайвери, а й сім’ї з дітьми. Море тепле, пісок чистий (Палеокастріца недарма має нагороду Блакитного прапора за екологію та чистоту води), а спуск пологий. Як і багато найкращих пляжів для відвідування в Греції, облаштовані зони з гарною інфраструктурою поєднуються з незайманими природними територіями. На Палеокастріці є шезлонги, прокат парасольок, атракціони, кілька пляжних барів і чудові ресторани, а також багато поселень із розвагами поблизу. Наприклад, кафе на вершині скелі в Лаконесі пропонує фантастичні морські краєвиди. Не забудьте знайти час для відвідування візантійського монастиря XIII століття поблизу.

6. Пляж Геракас, Закінтос

Перебування на пляжі регулюється через відвідування острова черепахами, що перебувають під загрозою вимирання. Джерело: Pixabay Перебування на пляжі регулюється через відвідування острова черепахами, що перебувають під загрозою вимирання. Джерело: Pixabay

Це місце є одним із найпопулярніших пляжів у Греції, але відоме не стільки пляжним відпочинком, скільки своєю природною складовою. Однак якість пляжу також варто відзначити: тут дуже м’який золотий пісок, вода досить мілка, тому добре прогрівається, а вхід пологий. Ці місця обирають сім’ї з дітьми, а низькі скелі навколо створюють відокремлену атмосферу. Частина пляжу обладнана шезлонгами та парасольками. У сезон чергують рятувальники.

Однак головні відвідувачі цього пляжу — не любителі засмагання чи хвиль, а поціновувачі дикої природи та спокійних пляжних занять. Геракас — один із найпривітніших до черепах пляжів у Греції. Логгерхедові черепахи, рідкісний і зникаючий вид, приїжджають сюди влітку вночі, щоб відкласти яйця. Тому тут діє режим тиші, щоб не турбувати "головних відвідувачів". Доступ до пляжу взагалі заборонений за годину до заходу сонця та годину після світанку. На самому пляжі немає гучних місць, як-от кафе чи бари (обов’язково візьміть із собою перекус або принаймні запасіться водою), а також гучних водних розваг, але це один із обов’язкових для відвідування пляжів у Греції. Не забудьте зазирнути до магазину та кафе в сусідньому Центрі порятунку черепах Закінтоса, щоб ближче познайомитися з цими захоплюючими тваринами. Найближче поселення до пляжу — село Василікос, за 5 км. Саме тут розташована основна інфраструктура для туристів, включаючи десятки готелів на будь-який бюджет, кафе та таверни.