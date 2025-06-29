Найкращі готелі Бангкока: 10 напрямків для ідеальної відпустки

Багато туристів асоціюють Бангкок із сотнями мерехтливих вогнів, які шепочуть, що життя одне, і його варто прожити яскраво, з безліччю незабутніх вражень. Це місто живе як удень, так і вночі. Річка Чао Прая завжди вітає мандрівників і запрошує вирушити в подорож на поромі, вдихаючи магічне повітря цього кольорового міста.

Якщо ви любите активність удень, вас захоплять нічні ринки з величезним асортиментом товарів для найвимогливіших смаків. Великий палац із вражаючим позолоченим оздобленням зберігає безліч секретів і готовий поділитися деякими з них із мандрівниками.

Найкращі готелі Бангкока запрошують відчути тонкощі тайської гостинності. Тут ви можете зануритися в спокійні хвилі розкоші, відкинувши нудні думки та щоденні турботи.

Секрет готелів Бангкока полягає в різноманітності їхньої аури та пропонованих послуг. Якщо вам до вподоби вишуканий шарм, то вам варто відвідати The Peninsula Bangkok. Якщо ви не уявляєте життя без запаморочливих емоцій, вам сподобаються готелі Бангкока з барами на даху з фантастичними краєвидами. Приємним бонусом тут є чудові страви, які заслужено отримали зірки Мішлен, і мальовничі сади з чарівними ароматами.

Список зручностей топових готелів Бангкока, міста мільйонів, просто вражає. Напевно, вам буде приємно отримати велосипеди в своє розпорядження, щоб вирушити в круту поїздку гамірними вулицями та тихими куточками міста.

Ми хочемо запропонувати вам актуальний список найкращих готелів Бангкока, які допоможуть втілити ваші мрії про круті відпустки в яскравих локаціях. Отже, почнімо нашу подорож.

1. The Standard, Bangkok Mahanakhon

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Топ-10 готелів Бангкока прикрашає King Power Mahanakhon, який гордо розташувався в діловому районі "Міста Ангелів". Мандрівників вражає як його зовнішній вигляд, адже він здіймається на висоту 314 метрів, так і внутрішнє оздоблення. Тут ви не знайдете пастельних кольорів, як у багатьох інших закладах міста. Орендар, який володіє The Standard Hotel Group, вважає їх нудними.

Художник Хайме Хайон використав найнесподіваніші кольори та їхні комбінації для дизайну. Замість стандартних прямих ліній переважають граціозні лінії та конфігурації, улюблені творчими натурами.

Відпочивальникам у найкращому місці для проживання в Бангкоку люб’язно пропонують комфортне розміщення на будь-який смак і гаманець:

Стильні та яскраві студії з вінтажними меблями та вишуканими аксесуарами, включно з дизайнерськими лампами.

Розкішні люкси з королівськими ванними кімнатами та балконами з гламурними краєвидами з вікон.

Кухня The Standard точно не розчарує, пропонуючи смачні місцеві та міжнародні страви, приготовані вправними шеф-кухарями. Ви вільні обрати, куди піти в пошуках нового гастрономічного досвіду в готелі:

Parlor Lounge , розташований на поверсі лобі, з домашньою атмосферою та традиційно апетитними стравами з тайським відтінком.

, розташований на поверсі лобі, з домашньою атмосферою та традиційно апетитними стравами з тайським відтінком. The Standard Grill , привітний стейкхаус із виразною нью-йоркською традицією. Тут мандрівникам пропонують соковиті м’ясні делікатеси, приготовані до досконалості.

, привітний стейкхаус із виразною нью-йоркською традицією. Тут мандрівникам пропонують соковиті м’ясні делікатеси, приготовані до досконалості. Ojo Bangkok , затишний ресторан у нео-мексиканському стилі з ароматними шедеврами від талановитих кулінарів. Він розташований на 78-му поверсі, тож краєвиди фантастичні.

, затишний ресторан у нео-мексиканському стилі з ароматними шедеврами від талановитих кулінарів. Він розташований на 78-му поверсі, тож краєвиди фантастичні. Mott 32, шикарний ресторан із дивовижною азійською та китайською кухнею. Спробуйте пекінську качку, і вона переверне ваші уявлення про високу кухню на 180 градусів.

Розважитися в найкращому готелі Бангкока можна на вечірній дискотеці з діджеєм. Гості готелю із задоволенням відвідують фітнес-зал і плавають у блакитному басейні.

Дізнайтесь повну інформацію про готель і забронюйте розміщення на офіційному сайті The Standard - https://www.standardhotels.com/.

Адреса : 114 Naradhiwas Rajanagarindra Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand

: 114 Naradhiwas Rajanagarindra Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand Телефон : +66 2 085 8888

: +66 2 085 8888 Рейтинг: 4.7 ⭐

2. Mandarin Oriental Bangkok

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Якщо ваша душа прагне відкриттів і гастрономічних насолод, зверніть увагу на Mandarin Oriental, готель із найвищим рейтингом у Бангкоку. Тут відпочивальникам пропонують 330 добре обладнаних номерів із чудовою атмосферою. Серед них — 60 люксів, розкиданих уздовж мальовничого узбережжя річки Чао Прая.

Mandarin Oriental Bangkok радує гостей як домашньою, так і вишуканою атмосферою. Джерело: Freepik Mandarin Oriental Bangkok радує гостей як домашньою, так і вишуканою атмосферою. Джерело: Freepik

Дизайнери вклали частинку своєї душі в оздоблення кожного номера. Дерев’яні підлоги та струмливі шовкові тканини допомагають створити домашню, але водночас розкішну атмосферу. Якщо вам потрібно багато простору, щоб почуватися по-королівськи, забронюйте номер із двома просторими спальнями, балконами та вітальнями.

Особливий акцент у Mandarin Oriental Hotel зроблено на вишуканій і різноманітній кухні. Тут мандрівникам пропонують оцінити смак чудових тайських страв із майстерно підібраними спеціями. Вибір гастрономічних закладів у готелі великий:

Baan Phraya Restaurant з цікавою історією та багатим асортиментом делікатесів. Він побудований на місці школи тайської кулінарії Oriental, де навчали таємниць приготування смачних страв і напоїв. Сьогодні ви можете насолоджуватися не лише кулінарними шедеврами, а й приголомшливими краєвидами з затишної тераси ресторану. Гості зазвичай із нетерпінням чекають на візок із традиційними тайськими солодощами.

з цікавою історією та багатим асортиментом делікатесів. Він побудований на місці школи тайської кулінарії Oriental, де навчали таємниць приготування смачних страв і напоїв. Сьогодні ви можете насолоджуватися не лише кулінарними шедеврами, а й приголомшливими краєвидами з затишної тераси ресторану. Гості зазвичай із нетерпінням чекають на візок із традиційними тайськими солодощами. Le Normandie , ресторан із класичною французькою кухнею. Багато страв, поданих у ресторані, отримали зірку Мішлен за багатство смаків і ароматів.

, ресторан із класичною французькою кухнею. Багато страв, поданих у ресторані, отримали зірку Мішлен за багатство смаків і ароматів. The Bamboo Bar, ресторан із незвичайними стравами та коктейлями. Також є бар із джазовим супроводом.

У шикарному спа найкращого місця для відпочинку в Бангкоку гості насолоджуються розкішними омолоджувальними процедурами з використанням стародавніх і сучасних технік.

Для детальної інформації про номери та послуги відвідайте сайт - https://www.mandarinoriental.com/.

Адреса : 48 Oriental Ave, Khwaeng Bang Rak, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand

: 48 Oriental Ave, Khwaeng Bang Rak, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand Телефон : +66 2 659 9000

: +66 2 659 9000 Рейтинг: 4.7 ⭐

3. The Siam

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

У мальовничому районі Дусіт The Siam, один із популярних готелів Бангкока, створив спокійний притулок на трьох акрах мальовничої території. Він ідеальний для усамітненого відпочинку, подалі від суєти світу. Цей екзотичний оазис є фаворитом серед закоханих пар, які прагнуть зосередитися на своїх почуттях і емоціях.

Мандрівникам пропонують 38 люксів і вілл, які мають кілька переваг:

Великі приміщення, від 860 квадратних футів. Найпросторіші вілли мають рекордні 1400 квадратних футів житлової площі. Вони оточені дворами з пишною зеленню та приватними басейнами.

Ексклюзивний дизайн. Стильні номери мають чарівну атмосферу з антикварними меблями, шикарними шторами та мозаїчною підлогою.

The Siam пропонує різноманітні ресторани з чудовою кухнею, а його спа запрошує гостей у світ повної гармонії та блаженства. Відвідувачі люблять проводити дозвілля в бібліотеці The Siam, яка має величезну колекцію мистецтва та антикваріату. Плавання в басейні на березі річки — це класичний досвід розкішного відпочинку.

Сайт для бронювання розміщення - https://www.thesiamhotel.com/.

Адреса : The Siam 3, 2 Khao, Vachirapayabal, Dusit District, Bangkok 10300, Thailand

: The Siam 3, 2 Khao, Vachirapayabal, Dusit District, Bangkok 10300, Thailand Телефон : +66 2 206 6999

: +66 2 206 6999 Рейтинг: 4.7 ⭐

4. Shangri-La Bangkok

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Shangri-La — чудовий вибір для тих, хто шукає найкращі готелі Бангкока для сімейного відпочинку. Готель пропонує 802 ретельно підготовлені номери, оформлені в заспокійливих пастельних кольорах. Їхні вікна відкривають чарівні краєвиди на міські пейзажі та мальовничу річку.

Shangri-La пропонує безліч розваг для дітей і дорослих. Джерело: Freepik Shangri-La пропонує безліч розваг для дітей і дорослих. Джерело: Freepik

Для чогось особливого забронюйте затишні та просторі номери в Krungthep Wing. Він має окремий вхід і лобі, смарагдові галявини та басейн для водного релаксу.

Shangri-La пропонує численні переваги та цікаві активності для дітей і підлітків:

Безкоштовний шведський стіл із великою кількістю смачних і корисних страв для дітей до 6 років.

Залучення до кулінарних демонстрацій із уроками приготування делікатесів.

Уроки тайського боксу від професійних майстрів.

Творчі майстер-класи з виготовлення цікавих речей із паперу та тканин.

Ігрові зони для юних мандрівників.

Топовий готель Бангкока запрошує гостей до зони яскравих гастрономічних відкриттів із кафе та ресторанами, що пропонують апетитні страви тайської та інших кухонь світу.

Сайт: https://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/

Адреса : 89 Wat Suan Phlu Alley, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand

: 89 Wat Suan Phlu Alley, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand Телефон : +66 2 236 7777

: +66 2 236 7777 Рейтинг: 4.6 ⭐

5. Shanghai Mansion

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.4 із 5)

Розташований в історичній будівлі XIX століття, ще один відомий готель Бангкока з інтригуючою назвою — Shanghai Mansion. Він запрошує туристів у світ спокою та релаксу в знаменитому Чайнатауні. Переваги готелю очевидні:

Вдале розташування в центрі жвавого району з традиційною китайською кавою та вуличними делікатесами.

Безкоштовний доступ до тайських оздоровчих процедур із терапевтичними масажами та обгортаннями.

Номери готелю мають величезні ліжка з балдахінами та ажурними ширмами. Окремі ванні кімнати забезпечують багато гармонії та приватності. Номери мають злегка приглушене освітлення для посилення релаксу гостей.

Гості люблять прогулюватися доглянутим двором із дзеркальним ставком і таємничою атмосферою. Прогулянка мостом під навісом червоних ліхтариків додає особливого шарму.

Сайт: https://www.shanghaimansion.com/

Адреса : 479, 481 Yaowarat Rd, Samphanthawong, Bangkok 10100, Thailand

: 479, 481 Yaowarat Rd, Samphanthawong, Bangkok 10100, Thailand Телефон : +66 2 221 2121

: +66 2 221 2121 Рейтинг: 4.4 ⭐

6. Capella Bangkok

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Розташований на березі Чао Прая, Capella Bangkok — це перлина "Міста Ангелів" із виразним шармом. Важлива перевага номерів готелю — вікна, що виходять на бік із приголомшливими краєвидами на околиці.

Родзинкою Capella Bangkok є блакитні басейни. Джерело: Freepik Родзинкою Capella Bangkok є блакитні басейни. Джерело: Freepik

У лобі одного з найкращих готелів Бангкока гостей тепло вітають із шампанським і цукерками. Відпочиньте в чайній кімнаті з широким асортиментом ароматизованих напоїв і десертів. Готель пропонує 101 номер із першокласними зручностями та унікальною тайською аурою. Мандрівники можуть обрати розміщення відповідно до особистих уподобань і бюджету:

Комфортні номери зі стильними ванними кімнатами.

Просторі люкси з балконами та індивідуальними басейнами з ефектним травертиновим оздобленням.

Вілли з відкритим доступом до лаундж-зон, пишних садів із екзотичними рослинами та бірюзовими басейнами.

Після активностей і відвідування тренажерного залу гості найкрутішого готелю Бангкока можуть задовольнити апетит у їдальні готелю. Відчуйте всі принади східної гостинності з великою кількістю пікантних страв середземноморської кухні, приготованих під наглядом самого Мауро Колагреко вправними шеф-кухарями, які роками завойовують серця відпочивальників.

Якщо цього здається замало, вирушайте до регіонального тайського ресторану з домашньою атмосферою. Він запрошує скуштувати соковите м’ясо з овочами та оригінальним букетом спецій. Гості можуть обрати затишне місце на терасі ресторану, з видом на річку з мерехтливою водною поверхнею, під навісом розкішних дерев.

Сайт: https://capellahotels.com/

Адреса : 300, 2 Charoen Krung Road, Yan Nawa, Sathon, Bangkok 10120, Thailand

: 300, 2 Charoen Krung Road, Yan Nawa, Sathon, Bangkok 10120, Thailand Телефон : +66 2 098 3888

: +66 2 098 3888 Рейтинг: 4.8 ⭐

7. Park Hyatt Bangkok

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Список хороших готелів Бангкока традиційно включає Park Hyatt Bangkok, який вміє дивувати та вражати. Ескізи готелю розробила відома компанія Yabu Pushelberg, яка віддає перевагу чітким лініям і формам. Усі номери закладу разом утворюють єдиний ансамбль, що втілює повну гармонію та невимушену розкіш:

Вишукані номери, оснащені мармуровими ванними кімнатами в стилі сучасного спа.

Лобі, де домінують сніжно-білі та пастельні кольори. Воно розташоване на 10-му поверсі та прикрашене креативними творами мистецтва в золотих рамах.

Penthouse Bar & Grill займає три верхні яруси готелю. Його дизайни розробила компанія AvroKo, яка здобула гучне ім’я в Нью-Йорку та інших країнах світу. Простора барна зона складається з п’яти зон із ексклюзивними деталями в мармурі та золоті, чорному дереві та антикваріаті.

Дізнайтесь більше про готель і забронюйте номери на потрібну дату на сайті - https://www.hyatt.com/.

Адреса : Central Embassy 88 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand

: Central Embassy 88 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand Телефон : +66 2 012 1234

: +66 2 012 1234 Рейтинг: 4.6 ⭐

8. Grand Hyatt Erawan Bangkok

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

У списку готелів Бангкока, які варто відвідати, експерти з подорожей завжди включають Grand Hyatt Erawan. Він пропонує гостям елітний відпочинок із багатьма бонусами та "плюсами". Заклад давно полюбився туристам із різних куточків світу, включно з відомими та заможними людьми. Він відповідає очікуванням мандрівників, які планують провести ідеальну відпустку в екзотичній локації.

Переваги Grand Hyatt Erawan очевидні та не потребують доказів:

Номери готелю оснащені дощовими душами, просторими ваннами для розслаблюючого купання та функціональними стереосистемами Nakamichi.

Заклад пропонує казкові краєвиди на сад із екзотичними рослинами та клумбами.

Гостям пропонують безкоштовні коктейлі та допомогу особистого дворецького.

Недільні бранчі з великою кількістю соковитих делікатесів із м’яса, овочів і морепродуктів — обов’язковий атрибут готелю з найвищим рейтингом у Бангкоку.

Сайт: https://www.hyatt.com/

Адреса : 494 Ratchadamri Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand

: 494 Ratchadamri Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand Телефон : +66 2 254 1234

: +66 2 254 1234 Рейтинг: 4.6 ⭐

9. Siam Kempinski Hotel Bangkok

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Якщо ви не уявляєте свого життя без шопінгу та нових вражень, приїжджайте до Siam Kempinski Bangkok, який справедливо входить до топ-10 готелів Бангкока. Він розташований поруч із відомими торговими центрами міста — Siam Paragon, Siam Center і Siam Discovery. Тут є величезний асортимент брендових товарів для найвишуканішого смаку.

Заклад із VIP-сервісом має індивідуальні тераси для мандрівників із зручним доступом до басейну та 5 ресторанів із шикарними меню, включно з ексклюзивними стравами від талановитих шеф-кухарів готелю.

Сайт для бронювання розміщення: https://www.kempinski.com/

Адреса : 991, 9 Rama I Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand

: 991, 9 Rama I Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand Телефон : +66 2 162 9000

: +66 2 162 9000 Рейтинг: 4.7 ⭐

10. Sala Rattanakosin

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.2 із 5)

Неподалік від Великого палацу та таємничого лежачого Будди Ват По розташований один із найкращих готелів Бангкока, який варто відвідати, — Sala Rattanakosin. Його назва асоціюється в багатьох туристів із ексклюзивним відпочинком, гідним монархів. Гості тут насолоджуються краєвидами на Ват Арун і Чао Прая без додаткових витрат.

Королівський шик проявляється в багатьох деталях:

Скляні ванні кімнати.

Ресторан у лобі з великою кількістю делікатесів і відкритими стінами.

Стильно оформлені номери в чорно-білій гамі з якісними меблями. Кам’яні балки надають їм елегантності та благородства.

Шеф-кухар Девід Ллойд наглядає за приготуванням ароматних страв із риби, качки та овочів у тайському ресторані готелю. Тут є бар на даху з терасою, де можна насолоджуватися дивовижними краєвидами місцевих пейзажів. Романтичні пари часто обирають Sala Rattanakosin для весіль і медового місяця.

Сайт: https://www.salahospitality.com/

Адреса : 39 Maha Rat Rd, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200, Thailand

: 39 Maha Rat Rd, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200, Thailand Телефон : +66 2 622 1388

: +66 2 622 1388 Рейтинг: 4.2 ⭐

Ми склали список найкращих готелів Бангкока спеціально для вас. Кожен із них має індивідуальний характер і допомагає відчути всі переваги відпочинку в гостинному Таїланді. Від розкішних The Standard, Bangkok Mahanakhon і Mandarin Oriental із їхньою вишуканою атмосферою до сімейного Shangri-La і романтичного Sala Rattanakosin — ці готелі пропонують ідеальний баланс між розкішшю, культурою та релаксом.

А чи знаєте ви вже, куди вирушите за новими туристичними відкриттями найближчим часом?