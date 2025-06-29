Лучшие отели в Бангкоке: 10 направлений для идеального отпуска.

Многие туристы ассоциируют Бангкок с сотнями мерцающих огней, которые шепчут, что жизнь одна, и ее стоит прожить ярко, со множеством незабываемых впечатлений. Этот город живет как днем, так и ночью. Река Чао Прая всегда приветствует путешественников и приглашает отправиться в путешествие на пароме, вдыхая волшебный воздух этого цветного города.

Если вы любите активность днем, вас увлекут ночные рынки с огромным ассортиментом товаров для самых требовательных вкусов. Большой дворец с поразительной позолоченной отделкой хранит множество секретов и готов поделиться некоторыми из них с путешественниками.

Лучшие отели Бангкока приглашают ощутить тонкости тайского гостеприимства. Здесь вы можете погрузиться в спокойные волны роскоши, отбросив скучные мысли и ежедневные заботы.

Секрет гостиниц Бангкока заключается в разнообразии их ауры и предлагаемых услуг. Если вам нравится изысканный шарм, то вам стоит посетить The Peninsula Bangkok. Если вы не представляете жизни без удивительных эмоций, вам понравятся отели Бангкока с барами на крыше с фантастическими видами. Приятным бонусом здесь являются великолепные блюда, заслуженно получившие звезды Мишлен, и живописные сады с волшебными ароматами.

Список удобств топовых отелей Бангкока, города миллионов просто впечатляет. Наверное, вам будет приятно получить велосипеды в свое распоряжение, чтобы отправиться в крутую поездку по шумным улицам и тихим уголкам города.

Мы хотим предложить вам актуальный список лучших отелей Бангкока, которые помогут воплотить ваши мечты о крутых отпусках в ярких локациях. Итак, начнем наше путешествие.

1. The Standard, Bangkok Mahanakhon

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Топ-10 отелей Бангкока украшает King Power Mahanakhon, гордо расположившийся в деловом районе "Города Ангелов". Путешественников поражает как его внешний вид, ведь он поднимается на высоту 314 метров, так и внутреннюю отделку. Здесь вы не найдете пастельных цветов, как во многих других заведениях города. Арендатор, владеющий The Standard Hotel Group, считает их скучными.

Художник Хайме Хайон использовал самые неожиданные цвета и комбинации для дизайна. Вместо стандартных прямых линий преобладают грациозные линии и конфигурации, излюбленные творческими натурами.

Отдыхающим в лучшем месте для проживания в Бангкоке любезно предлагают комфортное размещение на любой вкус и кошелек.

Стильные и яркие студии с винтажной мебелью и изысканными аксессуарами, включая дизайнерские лампы.

Роскошные люксы с королевскими ванными комнатами и балконами с гламурными видами из окон.

Кухня The Standard точно не разочарует, предлагая вкусные местные и международные блюда, приготовленные искусными шеф-поварами. Вы свободны выбрать, куда пойти в поисках нового гастрономического опыта в отеле:

Parlor Lounge, расположенный на этаже лобби, с домашней атмосферой и традиционно аппетитными блюдами с тайским оттенком.

The Standard Grill , приветливый стейкхаус с выразительной нью-йоркской традицией. Здесь путешественникам предлагают сочные мясные деликатесы, приготовленные к совершенству.

, приветливый стейкхаус с выразительной нью-йоркской традицией. Здесь путешественникам предлагают сочные мясные деликатесы, приготовленные к совершенству. Ojo Bangkok , уютный ресторан в нео-мексиканском стиле с ароматными шедеврами от талантливых кулинаров. Он расположен на 78-м этаже, поэтому виды фантастические.

, уютный ресторан в нео-мексиканском стиле с ароматными шедеврами от талантливых кулинаров. Он расположен на 78-м этаже, поэтому виды фантастические. Mott 32, шикарный ресторан с удивительной азиатской и китайской кухней. Попробуйте пекинскую утку, и она перевернет ваши представления о высокой кухне на 180 градусов.

Развлечься в лучшем отеле Бангкока можно на вечерней дискотеке с диджеем. Гости отеля с удовольствием посещают фитнес-зал и плавают в голубом бассейне.

Узнайте полную информацию об отеле и забронируйте размещение на официальном сайте The Standard - https://www.standardhotels.com/.

Адрес : 114 Naradhiwas Rajanagarindra Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500, Тайланд

Телефон : +66 2 085 8888

: +66 2 085 8888 Рейтинг : 4.7 ⭐

2. Mandarin Oriental Bangkok

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Если ваша душа стремится к открытиям и гастрономическим удовольствиям, обратите внимание на Mandarin Oriental, отель с самым высоким рейтингом в Бангкоке. Здесь отдыхающим предлагается 330 хорошо оборудованных номеров с прекрасной атмосферой. Среди них – 60 люксов, разбросанных вдоль живописного побережья реки Чао Прая.

Mandarin Oriental Bangkok радует гостей как домашней, так и изысканной атмосферой. Источник: Freepik

Дизайнеры вложили частичку своей души в отделку каждого номера. Деревянные полы и струящиеся шелковые ткани помогают создать домашнюю, но в то же время роскошную атмосферу. Если вам нужно много пространства, чтобы чувствовать себя по-королевски, забронируйте номер с двумя просторными спальнями, балконами и гостиными.

Особый акцент в Mandarin Oriental Hotel сделан на изысканной и разнообразной кухне. Здесь путешественникам предлагают оценить вкус замечательных тайских блюд с искусно подобранными специями. Выбор гастрономических заведений в отеле велик:

Baan Phraya Restaurant с интересной историей и богатым ассортиментом деликатесов. Он построен на месте школы тайской кулинарии Oriental, где обучали тайнам приготовления вкусных блюд и напитков. Сегодня вы можете наслаждаться не только кулинарными шедеврами, но и потрясающими видами с уютной террасы ресторана. Гости обычно с нетерпением ждут тележки с традиционными тайскими сладостями.

с интересной историей и богатым ассортиментом деликатесов. Он построен на месте школы тайской кулинарии Oriental, где обучали тайнам приготовления вкусных блюд и напитков. Сегодня вы можете наслаждаться не только кулинарными шедеврами, но и потрясающими видами с уютной террасы ресторана. Гости обычно с нетерпением ждут тележки с традиционными тайскими сладостями. Le Normandie , ресторан с классической французской кухней. Многие блюда, поданные в ресторане, получили звезду Мишлен за богатство вкусов и ароматов.

, ресторан с классической французской кухней. Многие блюда, поданные в ресторане, получили звезду Мишлен за богатство вкусов и ароматов. The Bamboo Bar, ресторан с необычными блюдами и коктейлями. Также есть бар с джазовым сопровождением.

В шикарном спа лучшего места для отдыха в Бангкоке гости наслаждаются роскошными омолаживающими процедурами с использованием старинных и современных техник.

Для подробной информации о номерах и услугах посетите сайт - https://www.mandarinoriental.com/.

Адрес : 48 Oriental Ave, Khwaeng Bang Rak, Bang Rak, Bangkok 10500, Тайланд

: 48 Oriental Ave, Khwaeng Bang Rak, Bang Rak, Bangkok 10500, Тайланд Телефон : +66 2 659 9000

: +66 2 659 9000 Рейтинг : 4.7 ⭐

3. The Siam

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

В живописном районе Дусит The Siam, одна из популярных гостиниц Бангкока, создал спокойное убежище на трех акрах живописной территории. Он идеален для уединенного отдыха, подальше от суеты мира. Этот экзотический оазис является фаворитом среди влюбленных пар, стремящихся сосредоточиться на своих чувствах и эмоциях.

Путешественникам предлагают 38 люксов и вилл, которые имеют несколько преимуществ:

Большие помещения от 860 квадратных футов. Самые просторные виллы имеют рекордные 1400 квадратных футов жилой площади. Они окружены дворами с пышной зеленью и частными бассейнами.

Эксклюзивный дизайн. Стильные номера имеют волшебную атмосферу с антикварной мебелью, шикарными шторами и мозаичным полом.

The Siam предлагает разнообразные рестораны с великолепной кухней, а спа приглашает гостей в мир полной гармонии и блаженства. Посетители любят проводить досуг в библиотеке The Siam, которая имеет огромную коллекцию искусства и антиквариата. Плавание в бассейне на берегу реки – это классический опыт роскошного отдыха.

Сайт для бронирования размещения - https://www.thesiamhotel.com/.

Адрес : The Siam 3, 2 Khao, Vachirapayabal, Dusit District, Бангкок 10300, Тайланд

: The Siam 3, 2 Khao, Vachirapayabal, Dusit District, Бангкок 10300, Тайланд Телефон : +66 2 206 6999

: +66 2 206 6999 Рейтинг : 4.7 ⭐

4. Shangri-La Bangkok

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Shangri-La – отличный выбор для тех, кто ищет лучшие отели Бангкока для семейного отдыха. Отель предлагает 802 тщательно подготовленных номера, оформленных в успокаивающих пастельных цветах. Их окна открывают волшебные виды на городские пейзажи и живописную реку.

Shangri-La предлагает множество развлечений для детей и взрослых. Источник: Freepik

Для чего-нибудь особенного забронируйте уютные и просторные номера в Krungthep Wing. Он имеет отдельный вход и лобби, изумрудные поляны и бассейн для водного релакса.

Shangri-La предлагает многочисленные преимущества и интересные активности для детей и подростков:

Бесплатный шведский стол с большим количеством вкусных и полезных блюд для детей в возрасте до 6 лет.

Вовлечение в кулинарные демонстрации с уроками приготовления деликатесов.

Уроки тайского бокса профессиональных мастеров.

Творческие мастер-классы по изготовлению интересных вещей из бумаги и тканей.

Игровые зоны для молодых путешественников.

Топовая гостиница Бангкока приглашает гостей в зону ярких гастрономических открытий с кафе и ресторанами, предлагающими аппетитные блюда тайской и других кухонь мира.

Сайт: https://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/

Адрес : 89 Wat Suan Phlu Alley, Банг-Рак, Бангкок 10500, Тайланд

: 89 Wat Suan Phlu Alley, Банг-Рак, Бангкок 10500, Тайланд Телефон : +66 2 236 7777

: +66 2 236 7777 Рейтинг : 4.6 ⭐

5. Shanghai Mansion

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.4 из 5)

Расположенный в историческом здании XIX века, еще один известный отель Бангкока с интригующим названием – Shanghai Mansion. Он приглашает туристов в мир покоя и релакса в знаменитом Чайнатауне. Преимущества отеля очевидны:

Удачное расположение в центре оживленного района с традиционным китайским кофе и уличными деликатесами.

Бесплатный доступ к тайским оздоровительным процедурам с терапевтическими массажами и обертываниями.

Номера отеля имеют огромные кровати с балдахинами и ажурными ширмами. Отдельные ванные комнаты обеспечивают много гармонии и приватности. Номера имеют слегка приглушенное освещение для усиления релакса гостей.

Гости любят прогуливаться по ухоженному двору с зеркальным прудом и таинственной атмосферой. Прогулка по мосту под навесом красных фонариков придает особый шарм.

Сайт: https://www.shanghaimansion.com/

Адрес : 479, 481 Yaowarat Rd, Samphanthawong, Бангкок 10100, Тайланд

: 479, 481 Yaowarat Rd, Samphanthawong, Бангкок 10100, Тайланд Телефон : +66 2 221 2121

: +66 2 221 2121 Рейтинг : 4.4 ⭐

6. Capella Bangkok

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Расположенный на берегу Чао Прая, Capella Bangkok – это жемчужина "Города Ангелов" с выразительным шармом. Важное преимущество номеров отеля – окна, выходящие на сторону с потрясающими видами на окраине.

Изюминкой Capella Bangkok являются голубые бассейны. Источник: Freepik

Во лбу одного из лучших отелей Бангкока гостей тепло поздравляют с шампанским и конфетами. Отдых в чайной комнате с широким ассортиментом ароматизированных напитков и десертов. Отель предлагает 101 номер с первоклассными удобствами и уникальной тайской аурой. Путешественники могут выбрать размещение в соответствии с личными предпочтениями и бюджетом:

Комфортные номера со стильными ванными комнатами.

Просторные люксы с балконами и индивидуальными бассейнами с эффектной травертиновой отделкой.

Виллы с открытым доступом в лаундж-зоны, пышные сады с экзотическими растениями и бирюзовыми бассейнами.

После активностей и посещения тренажерного зала гости самой крутой гостиницы Бангкока могут удовлетворить аппетит в столовой. Почувствуйте все прелести восточного гостеприимства с большим количеством пикантных блюд средиземноморской кухни, приготовленных под наблюдением самого Мауро Колагреко искусными шеф-поварами, годами завоевывающими сердца отдыхающих.

Если этого кажется мало, отправляйтесь в региональный тайский ресторан с домашней атмосферой. Он приглашает отведать сочное мясо с овощами и оригинальным букетом специй. Гости могут выбрать уютное место на террасе ресторана с видом на реку с мерцающей водной поверхностью, под навесом роскошных деревьев.

Сайт: https://capellahotels.com/

Адрес : 300, 2 Charoen Krung Road, Yan Nawa, Сатон, Бангкок 10120, Тайланд

: 300, 2 Charoen Krung Road, Yan Nawa, Сатон, Бангкок 10120, Тайланд Телефон : +66 2 098 3888

: +66 2 098 3888 Рейтинг : 4.8 ⭐

7. Park Hyatt Bangkok

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Список хороших отелей Бангкока традиционно включает в себя Park Hyatt Bangkok, который умеет удивлять и впечатлять. Эскизы отеля разработала известная компания Yabu Pushelberg, предпочитающая четкие линии и формы. Все номера заведения вместе образуют единый ансамбль, олицетворяющий полную гармонию и непринужденную роскошь:

Изысканные номера оснащены мраморными ванными комнатами в стиле современного спа.

Лобби, где доминируют снежно-белые и пастельные цвета. Оно расположено на 10 этаже и украшено креативными произведениями искусства в золотых рамах.

Penthouse Bar & Grill занимает три верхних яруса отеля. Его дизайны разработала компания AvroKo, получившая громкое имя в Нью-Йорке и других странах мира. Просторная барная зона состоит из пяти зон с эксклюзивными деталями в мраморе и золоте, черном дереве и антиквариате.

Узнайте больше об отеле и забронируйте номера на нужную дату на сайте - https://www.hyatt.com/.

Адрес : Central Embassy 88 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Тайланд

: Central Embassy 88 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Тайланд Телефон : +66 2 012 1234

: +66 2 012 1234 Рейтинг : 4.6 ⭐

8. Grand Hyatt Erawan Bangkok

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

В списке отелей Бангкока, которые стоит посетить, эксперты по путешествиям всегда включают Grand Hyatt Erawan. Он предлагает гостям элитный отдых со многими бонусами и плюсами. Заведение давно полюбилось туристам из разных уголков мира, включая известных и состоятельных людей. Он отвечает ожиданиям путешественников, планирующих провести идеальный отпуск в экзотической локации.

Преимущества Grand Hyatt Erawan очевидны и не нуждаются в доказательствах:

Номера отеля оснащены душевыми дождями, просторными ваннами для расслабляющего купания и функциональными стереосистемами Nakamichi.

Заведение предлагает сказочные виды на сад с экзотическими растениями и клумбами.

Гостям предлагают бесплатные коктейли и помощь частного дворецкого.

Воскресные бранчи с большим количеством сочных деликатесов из мяса, овощей и морепродуктов – обязательный атрибут отеля с самым высоким рейтингом в Бангкоке.

Сайт: https://www.hyatt.com/

Адрес : 494 Ratchadamri Rd, Lumphini, Pathum Wan, Бангкок 10330, Тайланд

: 494 Ratchadamri Rd, Lumphini, Pathum Wan, Бангкок 10330, Тайланд Телефон : +66 2 254 1234

: +66 2 254 1234 Рейтинг : 4.6 ⭐

9. Siam Kempinski Hotel Bangkok

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Если вы не представляете своей жизни без шопинга и новых впечатлений, приезжайте в Siam Kempinski Bangkok, справедливо входящий в топ-10 отелей Бангкока. Он расположен рядом с известными торговыми центрами города Siam Paragon, Siam Center и Siam Discovery. Здесь есть огромный ассортимент брендовых товаров для самого изысканного вкуса.

Заведение с VIP-сервисом имеет индивидуальные террасы для путешественников с удобным доступом к бассейну и 5 ресторанов с шикарными меню, включая эксклюзивные блюда от талантливых шеф-поваров отеля.

Сайт для бронирования размещения: https://www.kempinski.com/

Адрес : 991, 9 Рама I Rd, Патум Wan, Бангкок 10330, Тайланд

: 991, 9 Рама I Rd, Патум Wan, Бангкок 10330, Тайланд Телефон : +66 2 162 9000

: +66 2 162 9000 Рейтинг : 4.7 ⭐

10. Sala Rattanakosin

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.2 из 5)

Недалеко от Большого дворца и таинственного лежащего Будды Ват По расположен один из лучших отелей Бангкока, который стоит посетить – Sala Rattanakosin. Его название ассоциируется у многих туристов с эксклюзивным отдыхом, достойным монархов. Гости здесь наслаждаются видами на Ват Арун и Чао Прая без дополнительных трат.

Королевский шик проявляется во многих деталях:

Стеклянная ванная комната.

Ресторан в лобби с большим количеством деликатесов и открытыми стенами.

Стильно оформленные номера в черно-белой гамме с качественной мебелью. Каменные балки придают им элегантность и благородство.

Шеф-повар Дэвид Ллойд наблюдает за приготовлением ароматных блюд из рыбы, утки и овощей в тайском ресторане отеля. Здесь есть бар на крыше с террасой, где можно наслаждаться удивительными видами местных пейзажей. Романтические пары часто выбирают Sala Rattanakosin для свадеб и медового месяца.

Сайт: https://www.salahospitality.com/

Адрес : 39 Maha Rat Rd, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200, Тайланд

: 39 Maha Rat Rd, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200, Тайланд Телефон : +66 2 622 1388

: +66 2 622 1388 Рейтинг : 4.2 ⭐

Мы составили список лучших отелей Бангкока специально для вас. Каждый из них носит индивидуальный характер и помогает почувствовать все преимущества отдыха в гостеприимном Таиланде. От роскошных The Standard, Bangkok Mahanakhon и Mandarin Oriental с их изысканной атмосферой до семейного Shangri-La и романтического Sala Rattanakosin – эти отели предлагают идеальный баланс между роскошью, культурой и релаксом.

Знаете ли вы уже, куда отправитесь за новыми туристическими открытиями в ближайшее время?