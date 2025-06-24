Найкращі готелі в Амстердамі: як зробити правильний вибір і не пошкодувати

Амстердам — одне з найпопулярніших і найпривабливіших місць у Європі, яке щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Це місто славиться своїми каналами, музеями, велосипедами, квітами та кав’ярнями. Амстердам пропонує різноманітні варіанти розміщення для різних бюджетів і вподобань, від розкішних п’ятизіркових готелів до затишних хостелів і апартаментів. Але як обрати найкращий готель в Амстердамі відповідно до ваших потреб і очікувань? У цій статті ми розповімо, як зробити правильний вибір, надавши огляд найкращих готелів Амстердама в різних категоріях. Обирайте місце для відпочинку з розумом і насолоджуйтесь перебуванням у цьому чудовому місті.

Критерії вибору готелю

Вибір житла в Амстердамі може бути складним, адже в цьому місті є багато різних варіантів розміщення, які підходять для різних типів мандрівників. Але які фактори впливають на вибір і як їх врахувати під час пошуку та бронювання? Розглянемо деякі з них.

Розташування

Амстердам — не дуже велике місто, і ви можете легко пересуватися на велосипеді, пішки або громадським транспортом. Однак розташування вашого готелю може суттєво вплинути на загальний досвід перебування в місті, зокрема на комфорт. Ви можете обрати номер у центрі міста, де розташовані основні пам’ятки, музеї, ресторани та бари, або в тихішому і мальовничішому районі, де можна насолоджуватися краєвидами на канали та атмосферою місцевого життя. Ви також можете обрати готель, враховуючи, як плануєте проводити час в Амстердамі:

Якщо ви хочете відвідати багато музеїв, краще зупинитися в районі Музейної площі.

Якщо ви прагнете поринути в нічне життя, бронюйте номер у районі Червоних ліхтарів.

Якщо вас цікавить історія та культура, то райони Йордаан або Старе місто — ваш вибір. Де б ви не зупинилися, вас оточуватиме неймовірна атмосфера свободи.

Ціна

Вартість номера в Амстердамі може варіюватися залежно від сезону, попиту, розташування, зручностей і рейтингу. У середньому ціна за ніч у готелі в Амстердамі становить близько 150 євро, але можна знайти як дешевші, так і дорожчі варіанти.

Якщо ви хочете заощадити на проживанні, розгляньте варіанти за межами центру міста, у хостелах, гостьових будинках або апартаментах. Якщо ж ви прагнете розкоші, зверніть увагу на готелі в історичних будівлях, бутикові готелі або номери з видом на канали. Ви також можете порівнювати ціни на різних сайтах бронювання, шукати спеціальні пропозиції та знижки, бронювати заздалегідь або в останню хвилину.

Різноманітність дозвілля в Амстердамі. Джерело: Pixabay Різноманітність дозвілля в Амстердамі. Джерело: Pixabay

Зручності

Готелі в Амстердамі можуть пропонувати різноманітні послуги та зручності, які підвищують комфорт і задоволення від перебування в місті. Наприклад, ви можете обрати готель із безкоштовним Wi-Fi, сніданком, кондиціонером, сейфом у номері, міні-баром, телевізором, феном, праскою.

Крім того, багато готелів надають додаткові зручності:

Ресторан

Бар

Спа

Басейн

Тренажерний зал

Сад

Тераса

Паркінг

Пральня

Конференц-зал

Вибирайте зручності відповідно до ваших особистих потреб і вподобань. Якщо ви відпочиваєте з сім’єю, вам підійде готель із дитячим майданчиком, ігровою кімнатою та сімейними номерами. Якщо ви подорожуєте у справах, обирайте місце з бізнес-центром, високошвидкісним інтернетом і трансфером. А якщо мета поїздки — відпочинок і релаксація, вам підійдуть апартаменти з масажем, сауною чи джакузі.

Відгуки

Реальні коментарі інших гостей, які зупинялися в готелі, можуть бути дуже корисними під час вибору житла в Амстердамі. Вони дають уявлення про реальну картину, розповідають, що чекає вас у номері, які його переваги та недоліки, який персонал, атмосфера, чистота. Ви можете прочитати відгуки на різних сайтах бронювання, таких як Booking, Tripadvisor, Hotels, а також у соціальних мережах, блогах і форумах. Звертайте увагу не лише на загальний рейтинг готелю, але й на кількість, дату, джерело та зміст відгуків, а також на відповіді менеджерів на відгуки. Варто також пам’ятати, що відгуки можуть бути суб’єктивними, спотвореними або фальшивими, і не завжди відображають реальний досвід.

Рейтинг

Існують офіційні та неофіційні рейтинги готелів, які можуть показувати рівень якості та сервісу. Офіційний рейтинг зазвичай виражається в зірках, від однієї до п’яти, і визначається за стандартизованими критеріями, такими як розмір, обладнання, зручності, персонал, безпека тощо. Неофіційний рейтинг зазвичай виражається в балах, від одного до десяти, і визначається відгуками гостей, які оцінюють готель за різними параметрами, такими як розташування, чистота, комфорт, ціна тощо. Ви можете переглянути рейтинг на різних сайтах бронювання, таких як Booking, Tripadvisor, Hotels, а також в інших джерелах, як-от туристичні путівники, журнали, рейтингові агенції. Обирайте місце проживання відповідно до ваших очікувань і вимог, порівнюючи з іншими готелями в Амстердамі.

Огляд найкращих готелів за категоріями

Тепер, коли ви знаєте, які критерії впливають на вибір житла в Амстердамі, розглянемо кілька чудових місць, які відповідають різним категоріям на основі цих критеріїв. Ми вибрали варіанти з високими рейтингами, хорошими відгуками, зручним розташуванням і розумною ціною. Ось наш огляд найкращих готелів в Амстердамі за різними категоріями.

Hotel Okura Amsterdam: найкращий готель для сімей

Велосипедні прогулянки в серці Європи. Джерело: Pixabay Велосипедні прогулянки в серці Європи. Джерело: Pixabay

Це п’ятизірковий готель, розташований у районі Де Пейп, неподалік від музеїв, парків і ринків. Він ідеально підходить для сімей із дітьми, оскільки пропонує просторі та комфортні номери, сімейні пакети, дитячі меню, ліжечка, високі стільці, іграшки тощо. На території є ресторани, бари, спа, басейн, тренажерний зал, сад, тераса та інші зручності. Середня ціна за ніч становить 250 євро.

Адреса : Ferdinand Bolstraat 333, 1072 LH Amsterdam, Netherlands

: Ferdinand Bolstraat 333, 1072 LH Amsterdam, Netherlands Телефон : +31 20 678 7111

: +31 20 678 7111 Вебсайт : https://www.okura.nl/

: https://www.okura.nl/ Рейтинг: 4.6 ⭐

The Dylan Amsterdam: романтична зупинка

Бутиковий готель, розташований у районі Йордаан, на березі одного з каналів. Це місце ідеально підходить для романтичної подорожі, оскільки пропонує елегантні та затишні номери, романтичні пакети, шампанське, квіти, свічки, масажі тощо. Також є ресторан, бар, сад, тераса та інші зручності. Середня ціна за ніч у The Dylan становить 300 євро.

Адреса : Keizersgracht 384, 1016 GB Amsterdam, Netherlands

: Keizersgracht 384, 1016 GB Amsterdam, Netherlands Телефон : +31 20 530 2010

: +31 20 530 2010 Вебсайт : https://www.dylanamsterdam.com/

: https://www.dylanamsterdam.com/ Рейтинг: 4.7 ⭐

NH Collection Amsterdam Grand Hotel Krasnapolsky: найкращий готель для бізнесу

П’ятизіркові апартаменти, розташовані в центрі міста, на площі Дам, неподалік від палацу, церкви та музею воскових фігур. Це місце ідеально підходить для ділових поїздок, оскільки пропонує сучасні та функціональні номери, бізнес-центр, конференц-зали, високошвидкісний інтернет, трансфер, пральню тощо. Гості мають доступ до ресторану, бару, кав’ярні, саду, тераси та інших зручностей. Середня ціна за ніч становить 200 євро.

Адреса : Dam 9, 1012 JS Amsterdam, Netherlands

: Dam 9, 1012 JS Amsterdam, Netherlands Телефон : +31 20 499 0163

: +31 20 499 0163 Вебсайт : Бронювання доступне на сайті готелю.

: Бронювання доступне на сайті готелю. Рейтинг: 4.5 ⭐

Hotel Estheréa: культурна відпустка

Музеї Амстердама. Джерело: Pixabay Музеї Амстердама. Джерело: Pixabay

Чотиризірковий готель, розташований у районі Старого міста, на березі одного з каналів. Це місце ідеально підходить для культурної подорожі, оскільки розміщений у історичній будівлі 17 століття, яка зберегла оригінальний декор, меблі, книги та витвори мистецтва. Estheréa знаходиться в пішій доступності від головних пам’яток, таких як Королівський палац, Нова церква, Національний монумент, Дім Анни Франк тощо. Він пропонує затишні та стильні номери, бібліотеку, камін, безкоштовну каву та чай та інші зручності. Середня ціна за ніч становить 150 євро.

Адреса : Singel 303-309, 1012 WJ Amsterdam, Netherlands

: Singel 303-309, 1012 WJ Amsterdam, Netherlands Телефон : +31 20 624 5146

: +31 20 624 5146 Вебсайт : https://www.estherea.nl/

: https://www.estherea.nl/ Рейтинг: 4.7 ⭐

Hotel Not Hotel: найкраще співвідношення ціни та якості

Цей незвичайний готель розташований у районі Захід, неподалік від парку та ринку. Він відрізняється від інших тим, що пропонує не просто номери, а унікальні витвори мистецтва, створені місцевими художниками та дизайнерами. Ви можете зупинитися в номері, який виглядає як трамвай, книжкова шафа, секретна кімната або навіть кімната всередині іншої кімнати. Not Hotel також має бар, кафе, сад, терасу та інші зручності. Середня ціна за ніч становить 100 євро.

Адреса : Piri Reïsplein 34, 1057 KH Amsterdam, Netherlands

: Piri Reïsplein 34, 1057 KH Amsterdam, Netherlands Телефон : +31 20 820 4538

: +31 20 820 4538 Вебсайт : https://www.hotelnothotel.com/

: https://www.hotelnothotel.com/ Рейтинг: 4.1 ⭐

Pulitzer Amsterdam: найкращий вид на канали

Цей п’ятизірковий готель розташований у районі Йордаан, на березі одного з каналів. Він складається з 25 історичних будівель, з’єднаних між собою, що створює унікальну атмосферу та характер. На вас чекають розкішні та вишукані номери, багато з яких мають вид на канали. На надаваному човні ви можете вирушити в подорож каналами. Також є ресторан, бар, сад, тераса та інші зручності. Середня ціна за ніч у Pulitzer становить 350 євро.

Адреса : Prinsengracht 323, 1016 GZ Amsterdam, Netherlands

: Prinsengracht 323, 1016 GZ Amsterdam, Netherlands Телефон : +31 20 523 5235

: +31 20 523 5235 Вебсайт : https://www.pulitzeramsterdam.com

: https://www.pulitzeramsterdam.com Рейтинг: 4.6 ⭐

Hotel The Craftsmen: історичне місце проживання

Канали — візитна картка Амстердама. Джерело: Pixabay Канали — візитна картка Амстердама. Джерело: Pixabay

Цей бутиковий готель розташований у районі Старого міста, на березі одного з каналів. Це місце ідеально підходить для любителів історії, оскільки розміщений у будівлі 17 століття, яка була відреставрована з повагою до оригінальної архітектури та дизайну. The Craftsmen пропонує унікальні та тематичні номери, присвячені різним ремеслам, таким як коваль, тесляр, кравець. Він знаходиться в пішій доступності від пам’яток, таких як Королівський палац, Нова церква, Національний монумент тощо. Середня ціна за ніч становить 200 євро.

Адреса : Singel 83, 1012 VE Amsterdam, Netherlands

: Singel 83, 1012 VE Amsterdam, Netherlands Телефон : +31 20 210 1218

: +31 20 210 1218 Вебсайт : https://hotelthecraftsmen.com/

: https://hotelthecraftsmen.com/ Рейтинг: 4.7 ⭐

Ruby Emma Hotel: для захисників природи

Чотиризірковий готель, розташований у районі Амстердам-Ост, неподалік від річки Амстел і Амстелпарку. Він ідеально підходить для захисників природи, оскільки є одним із найекологічніших готелів у світі, використовуючи сонячну енергію, дощову воду, гідропоніку та інші інновації для зменшення впливу на навколишнє середовище. Він пропонує сучасні та світлі номери, багато з яких мають вид на місто або річку. На території є ресторан, бар, спа, тренажерний зал, тераса та інші зручності. Середня ціна за ніч у Ruby Emma становить 150 євро.

Адреса : Amstelvlietstraat 4, 1096 GG Amsterdam, Netherlands

: Amstelvlietstraat 4, 1096 GG Amsterdam, Netherlands Телефон : +31 20 245 7280

: +31 20 245 7280 Вебсайт : https://www.ruby-hotels.com/hotels-destinations/amsterdam/ruby-emma

: https://www.ruby-hotels.com/hotels-destinations/amsterdam/ruby-emma Рейтинг: 4.5 ⭐

Hotel TwentySeven: справжній витвір мистецтва

Топове місце, розташоване в центрі міста, на площі Дам, неподалік від палацу, церкви та музею воскових фігур. Це справжній шедевр дизайну, який поєднує розкіш, красу та креативність. TwentySeven пропонує розкішні та індивідуальні номери, мебльовані меблями, тканинами, освітленням і витворами мистецтва від найкращих майстрів. Також є ресторан, бар, бібліотека, камін, сомельє та інші зручності. Середня ціна за ніч у цьому готелі становить 500 євро.

Адреса : Dam 27, 1012 JS Amsterdam, Netherlands

: Dam 27, 1012 JS Amsterdam, Netherlands Телефон : +31 20 218 2180

: +31 20 218 2180 Вебсайт : https://www.hoteltwentyseven.com

: https://www.hoteltwentyseven.com Рейтинг: 4.8 ⭐

W Amsterdam: найкращий вибір для нічного життя

Бари та нічне життя Амстердама. Джерело: Pixabay Бари та нічне життя Амстердама. Джерело: Pixabay

П’ятизірковий готель, розташований у районі Червоних ліхтарів, неподалік від площі Лейдсеплейн, де можна знайти багато барів, клубів і ресторанів. Він ідеально підходить для нічного життя, оскільки пропонує стильні та енергійні номери, які відображають дух і настрій міста. W Amsterdam також має ресторани, бари, нічний клуб, басейн, спа, тренажерний зал, терасу та інші зручності. Середня ціна за ніч становить 300 євро.

Адреса : Spuistraat 175, 1012 VN Amsterdam, Netherlands

: Spuistraat 175, 1012 VN Amsterdam, Netherlands Телефон : +31 20 811 2500

: +31 20 811 2500 Вебсайт : https://www.marriott.com/en-us/hotels/amswh-w-amsterdam

: https://www.marriott.com/en-us/hotels/amswh-w-amsterdam Рейтинг: 4.3 ⭐

Висновок

На цьому ми завершуємо наш огляд найкращих готелів в Амстердамі за різними категоріями. Сподіваємося, що ця стаття була корисною для вас і допомогла обрати готель, який відповідає вашим потребам і очікуванням.

Амстердам — чудове місто, яке має багато що запропонувати своїм гостям, і ми впевнені, що ви матимете незабутню відпустку. Але перед тим, як вирушити в подорож, ми хочемо дати вам кілька порад щодо бронювання готелю в Амстердамі:

Порівнюйте ціни на різних сайтах бронювання, таких як Booking, Tripadvisor, Hotels тощо, щоб знайти найкращу пропозицію.

Читайте відгуки інших гостей, які зупинялися в готелі, щоб дізнатися про переваги та недоліки та що очікувати в готелі.

Враховуйте сезонність і спеціальні пропозиції, які можуть впливати на ціну та доступність ночівель. В Амстердамі високий сезон припадає на весну та літо, коли цвітуть тюльпани та відбуваються різні фестивалі та події. У цей період номери можуть бути дорожчими та вже зайнятими, тому варто бронювати заздалегідь або шукати альтернативні варіанти. У низький сезон, який припадає на осінь і зиму, ви можете знайти нижчі ціни та більше доступних місць, але варто враховувати погоду та години роботи пам’яток.

Будьте гнучкими та відкритими до нових можливостей. Амстердам має багато різних готелів, які можуть здивувати вас своїм стилем, атмосферою, сервісом і розташуванням. Ви можете спробувати щось нове та незвичайне і отримати незабутній досвід та враження.

Бажаємо вам успіху у виборі готелю в Амстердамі та чудової відпустки в прекрасному європейському місті!