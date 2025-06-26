Найкращі готелі Амальфі: Топ-14 ідей для чудової відпустки на будь-який бюджет

На чарівному узбережжі Амальфі ви можете відчути всі принади життя з пікантним італійським смаком. Південний край півострова Сорренто омивається теплим сонячним світлом і просякнутий ароматом соковитих виноградних грон.

Найкращі готелі Амальфі гармонійно доповнюють ці божественні місця нотками шарму, розкоші та шику. Милі містечка та затишні дороги вздовж казкового узбережжя давно здобули популярність серед мандрівників. Ці місця обирали для життя багато знаменитостей і використовували голлівудські режисери для зйомок фільмів у природних райських куточках.

Відмінні готелі узбережжя Амальфі гостинно приймають відвідувачів із квітня по жовтень. Найкращий час для відвідування – червень, коли пишні барви літа вже буяють, а виснажливої спеки ще немає. Варто зазначити, що для відпочинку мандрівників тут немає висотних будівель чи споруд із холодних цементних плит.

За словами італійських архітекторів, такі конструкції не вписуються в місцеві пейзажі. Для розміщення туристів тут облаштовані старовинні вілли та палаци з приголомшливими видами на море та спокусливе узбережжя. Найкращі місця для проживання в Амальфі постійно вдосконалюються та доповнюються сучасними деталями в дизайні інтер’єрів і фасадів будівель.

Ми хочемо запропонувати вам добірку чудових готелів на узбережжі Амальфі з шикарними зручностями і затишними терасами з панорамними краєвидами.

Яке містечко на узбережжі Амальфі варто відвідати першим?

На святому італійському узбережжі є багато куточків, гідних уваги як початківців, так і найвибагливіших туристів. Серед них почесне місце займає Позитано, одне з популярних місць Амальфі, оспіване відомим письменником Пауло Коельо.

Воно одразу привертає увагу завдяки незвичайному горизонтальному плануванню. Талановитим архітекторам вдалося реалізувати проєкт із максимально розширеними видами на екзотичний оазис. Головне завдання мандрівників у літній сезон – зайняти шезлонг у бажаному місці, і тоді яскравих візуальних вражень точно не бракуватиме.

Villa Treville – яскравий приклад найкращого готелю в Амальфі. Джерело: Freepik Villa Treville – яскравий приклад найкращого готелю в Амальфі. Джерело: Freepik

Якщо у вас є хороший фінансовий запас, обов’язково відвідайте Villa Treville та Il San Pietro di Positano із королівськими зручностями. Багато любителів пригод приїжджають до Равелло, чудового місця для відпочинку в Амальфі з благородним духом і вдалим поєднанням минулого та сьогодення. Тут розташовані дві чарівні садиби – Villa Rufolo і Villa Cimbrone – з унікальною атмосферою в стилі італійських палаців, пишними садами та красивими клумбами в околицях. Поруч є церква з захоплюючими фресками та собор Duomo di Ravello XI століття, який непогано зберігся до наших днів.

В Амальфі однозначно є на що подивитися мандрівникам – від звивистих провулків з історичним тлом до розкішного салону просто неба. Він розташований на легендарній площі Piazza del Duomo з багатьма привітними ресторанами та добре облаштованими готелями. Серед них одразу виділяється Santa Caterina із зачаровуючою атмосферою в дусі харизматичної Італії.

1. Borgo Santandrea, Amalfi

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Якщо ви хочете відвідати закордонний готель, який прикрашає списки найкращих готелів світу, зверніть увагу на Borgo Santandrea, Amalfi. Цей унікальний заклад розташований серед скель із чудовими видами на морські пейзажі та мальовниче рибальське село Конка-деї-Маріні. З корінням, що сягає далеких 60-х, готель постійно оновлюється новими привабливими деталями.

Територія навколо прикрашена шикарними садами з екзотичними деревами та бірюзовим басейном, а номери майстерно оформлені вінтажним декором. Панорамні вікна в номерах додають цілісності картині розкішного розміщення на узбережжі Амальфі. Якщо не хочете витрачати час і енергію на прогулянки до пляжу, бронюйте номери з індивідуальними басейнами, щоб насолоджуватися плаванням.

Бронювання : https://borgosantandrea.it/

: https://borgosantandrea.it/ Адреса : Via Giovanni Augustariccio, 33, 84011 Amalfi SA, Italy

: Via Giovanni Augustariccio, 33, 84011 Amalfi SA, Italy Телефон: +39 089 831148

2. Palazzo Avino, Ravello, Italy

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Наша подорож найкращими місцями для відпочинку в Амальфі продовжується. Відвідаємо неперевершений Palazzo Avino. Він розташований у мальовничій гірській місцевості Равелло та може похвалитися чудовими краєвидами на смарагдову долину та гору Аввоката, задня частина якої омивається водами мальовничої затоки Салерно. Номери готелю вирізняються дорогим оздобленням. Вони прикрашені плиткою ручної роботи Vietri, вінтажними килимами зі складними візерунками та антикварними меблями XVIII століття.

Гості Palazzo Avino насолоджуються чудовими краєвидами місцевих пейзажів. Джерело: Freepik Гості Palazzo Avino насолоджуються чудовими краєвидами місцевих пейзажів. Джерело: Freepik

Якщо ваша душа прагне яскравого відпочинку на італійському узбережжі, розгляньте номер Infinito з VIP-зручностями. Тут простора вітальня плавно переходить у затишну обідню зону та блискуче чисту ванну кімнату з гідромасажною ванною. Його величезна тераса ідеально підходить для розслабленого дозвілля біля приголомшливих краєвидів моря, яке засинає в ніжних обіймах блакитних хмар.

У розкішному басейні одного з найкрутіших готелів Амальфі так приємно згадувати найкращі моменти життя та мріяти про світле майбутнє. Кулінарні шедеври, відзначені зіркою Мішлен, пропонує ресторан Rossellini’s. Велика кількість соковитих закусок, пікантних супів з італійськими спеціями та травами і вишуканих других страв справляє величезне враження на мандрівників.

Бронювання : https://www.palazzoavino.com/

: https://www.palazzoavino.com/ Адреса : Via S. Giovanni del Toro, 28, 84010 Ravello SA, Italy

: Via S. Giovanni del Toro, 28, 84010 Ravello SA, Italy Телефон: +39 089 818181

3. Belmond Caruso, Amalfi, Italy

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 із 5)

Цього разу ми хочемо розповісти про одне з найкращих місць для проживання на узбережжі Амальфі – величний Belmond Caruso. Відома група Belmond обрала старовинну будівлю XI століття. Будівля, покрита плющем, має вишукану ауру італійської казки.

У реконструкції та вдосконаленні дизайну одного з топ-10 готелів Амальфі брали участь талановиті мистецтвознавці та археологи. Потрапивши до розкішних номерів готелю, на кілька митей можна затамувати подих від дорогого оздоблення та зі смаком підібраних меблів.

Ефектні фрески та високі аркові стелі додають особливого шарму номерам популярного готелю в Амальфі. У номерах є просторі тераси та сади, де приємно відпочивати на свіжому повітрі. Яскравою родзинкою Belmond Caruso є бірюзовий басейн із затишними зонами для релаксу.

Бронювання : https://www.belmond.com/

: https://www.belmond.com/ Адреса : Piazza S. Giovanni del Toro, 2, 84010 Ravello SA, Italy

: Piazza S. Giovanni del Toro, 2, 84010 Ravello SA, Italy Телефон: +39 089 858801

4. Casa Privata, Praiano

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Колишній будинок рибалки затишно розміщує один із топ-готелів для проживання в Амальфі. Casa Privata розташований поруч із житловими будинками в тихому районі Праяно. Готель має сім королівських спалень і мальовничу територію. Він оточений смарагдовими пагорбами та благородними скелями.

Якщо вам набридло гамірне міське життя і ви хочете на деякий час усамітнитися, щоб зібрати думки та зарядитися енергією, бронюйте затишний садовий люкс. Він розташований окремо від основного будинку. У нього є приватна тераса, оточена пишними зеленими кущами самшиту.

Звивистою стежкою ви дійдете прямо до скель, біля яких є затишні зони відпочинку з шезлонгами. Просторий басейн розташований на краю моря, і їх об’єднує довга сходова доріжка. Обов’язково спробуйте спокусливий лимонний пиріг і мигдальні тістечка – і ваша відпустка буде повною.

Бронювання : http://www.casaprivata.it/

: http://www.casaprivata.it/ Адреса : Via Rezzola, 41, 84010 Praiano SA, Italy

: Via Rezzola, 41, 84010 Praiano SA, Italy Телефон: +39 089 874078

5. Hotel Santa Caterina, Amalfi, Italy

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Якщо вас цікавить питання, який найгарніший готель на узбережжі Амальфі, ми спробуємо дати відповідь. За відгуками багатьох туристів, це Santa Caterina, заклад із унікальною аурою в одному з найкращих місць сонячної Італії.

Він розташований неподалік від знаменитого Амальфі та має власний доступ до моря з тераси, яка зливається з мальовничим схилом пагорба. Мандрівники потрапляють сюди оригінальним способом – за допомогою скляних ліфтів. Тут гості готелю опиняються в екзотичному раю пишних садів із лимонними деревами.

Santa Caterina має власний доступ до моря. Джерело: Freepik Santa Caterina має власний доступ до моря. Джерело: Freepik

Дизайн номерів досить простий, без яскравих і "крикливих" елементів. Номери прикрашені елегантною плиткою та зручними кріслами з лляними чохлами. Балкони готелю огорнуті кучерявою зеленню та обладнані затишними шезлонгами. Тут так приємно ніжитися під італійським сонцем, милуючись мальовничими околицями.

Бронювання : https://www.hotelsantacaterina.it/

: https://www.hotelsantacaterina.it/ Адреса : Via Mauro Comite, 9, 84011 Amalfi SA, Italy

: Via Mauro Comite, 9, 84011 Amalfi SA, Italy Телефон: +39 089 871012

6. Belmond Villa Margherita, Ravello

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Belmond Villa Margherita у районі Равелло традиційно входить до списку найкращих готелів для проживання в Амальфі. Вона розташована на смарагдовому пагорбі, оточеному цитрусовими гаями Belmond Hotel Caruso. Готель має як головний вхід, так і конфіденційний. Останній доступний, якщо пройти мощеним шляхом ліворуч від головного входу.

Просторі VIP-номери мають панорамні вікна з приголомшливими видами на лимонні плантації, які поступово переходять у вапнякові тераси. Вони оточені чарівним селом із яскравими будинками, які разом із мальовничим узбережжям створюють гармонійну картину італійської ідилії на берегах блакитного моря.

Бронювання : https://www.belmond.com/

: https://www.belmond.com/ Адреса : Via Santa Margherita, 7, 84010 Ravello SA, Italy

: Via Santa Margherita, 7, 84010 Ravello SA, Italy Телефон: +39 089 858 8801

7. Il San Pietro di Positano, Positano

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 із 5)

Якщо для вас актуальна тема найкращого готелю в Амальфі, знайдіть час відвідати Il San Pietro di Positano в Італії. Це розкішна багатоповерхова споруда, збудована в скелі Карло Чінкве наприкінці 1960-х років. Готель може похвалитися просторими номерами з приголомшливими краєвидами на доглянуті околиці.

Готель оточений пишними екзотичними садами, а його ресторан, де вправні кухарі готують вражаючі страви середземноморської та міжнародної кухні, відзначений зіркою Мішлен. Гості насолоджуються відпочинком на терасі з келихом розкішного вина та порцією ніжного кремового десерту. Приватний пляж або тенісний корт швидко доступні за допомогою ліфта. Біля моря ресторан Carlino подає смачні обіди з видами на магічні околиці.

Бронювання : https://www.ilsanpietrodipositano.com/

: https://www.ilsanpietrodipositano.com/ Адреса : Via Laurito, 2, 84017 Positano SA, Italy

: Via Laurito, 2, 84017 Positano SA, Italy Телефон: +39 089 875455

8. Casa Angelina, Praiano

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Наступний заклад, який прикрашає список найкращих готелів Амальфі, називається Casa Angelina. Споруда, збудована в 70-х роках, має кубічну форму та розташована в райському куточку Праяно. Приємною особливістю готелю є можливість насолоджуватися чарівними краєвидами не лише з вікон головного корпусу, але й із бірюзового басейну, бару та ресторану на даху Un Piano nel Cielo.

Вітальня та інші приміщення для відпочивальників оформлені в сліпучо-білих кольорах, що допомагає гостям зберігати відчуття легкості та свіжості. Вони прикрашені паркетними підлогами та ефектними скульптурами з муранського скла. Номери в Casa Angelina також продумані до дрібниць, від білосніжної постільної білизни до витонченого декору в стилі ар-нуво.

Номери наповнені захоплюючими ароматами цитрусових і сандалового дерева, що додає їм італійського шарму. Якщо ви завжди мріяли забронювати відокремлене житло біля мальовничого моря, один із найкращих готелів Амальфі може це зробити. Тут ви можете зайняти один із чотирьох номерів Eaudesea Experience, розташованих у рибальських котеджах із оновленим дизайном. Вони знаходяться біля пляжу La Gavitella та відокремлені від головного корпусу готелю 250 сходинками, що ведуть до вершини.

Бронювання : https://www.casangelina.com/

: https://www.casangelina.com/ Адреса : Via Gennaro Capriglione, 147, 84010 Praiano SA, Italy

: Via Gennaro Capriglione, 147, 84010 Praiano SA, Italy Телефон: +39 089 813 1333

9. Villa Lara, Amalfi, Italy

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Готелі для відвідування в Амальфі завжди мають домашнє тепло і шарм. Якщо ви хочете відчути, що означає відпустка з італійським акцентом, вирушайте до готелю з милим звучанням назви Villa Lara.

Ця садиба XIX століття запрошує гостей затишно розміститися в шести номерах із вишуканим оформленням інтер’єру. Атмосфера елегантності та благородства в номерах підтримується стельовими балками та величезними ліжками з витонченими узголів’ями та бездоганними тканинами. Готель пропонує прекрасні краєвиди на безмежне море та милі міські будинки.

Тут вас привітно зустріне власник Villa Lara Нелло Рісполі, який надасть персональні рекомендації для розслабленої відпустки, багатий асортимент страв і приємні прогулянки містом.

Бронювання : https://www.villalara.it/

: https://www.villalara.it/ Адреса : Via delle Cartiere, 1, 84011 Amalfi SA, Italy

: Via delle Cartiere, 1, 84011 Amalfi SA, Italy Телефон: +39 089 701 2464

10. Villa Cimbrone, Ravello

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Найкращі готелі для відвідування в Амальфі часто розташовані на місці старовинних садиб із особливою аурою. Вони шанують традиції минулого та постійно вдосконалюються. Villa Cimbrone, розташована в мальовничій місцевості Равелло, є однією з них.

Її звів барон Грімторп неподалік від легендарного саду Равелло. Усі номери готелю зі смаком оформлені талановитими дизайнерами. Вони прикрашені вражаючими фресками та вінтажними меблями. Один із топ-10 готелів на узбережжі Амальфі має величезну бібліотеку в стилі розкішної заміської садиби. Якщо вам пощастить потрапити до цього чудового місця, вважайте себе щасливцем.

Бронювання : https://www.hotelvillacimbrone.com/

: https://www.hotelvillacimbrone.com/ Адреса : Via Santa Chiara, 26, 84010 Ravello SA, Italy

: Via Santa Chiara, 26, 84010 Ravello SA, Italy Телефон: +39 089 857459

11. Hotel Palazzo Murat, Positano

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Найкращі готелі на узбережжі Амальфі вирізняються італійською гостинністю та привабливим облаштуванням номерів. Hotel Palazzo Murat із пишним садом і милим внутрішнім двориком знає всі секрети заміського відпочинку посеред незайманої природи.

Це справжні королівські покої, адже колись тут відпочивав Джоаккіно Мюрат, король Неаполя. Забронюйте розкішний номер Deluxe у популярному готелі Амальфі, і він принесе вам багато радості та задоволення. Тут важлива кожна деталь, від струмуючих балдахінів над ліжками до антикварного декору часів Бурбонів.

Ресторан Al Palazzo ніколи не перестає дивувати гостей апетитними стравами італійської та міжнародної кухні. Тут ягнятина з пікантними травами та смачними овочами звучить по-новому, з нотами ексклюзивності та несподіванки.

Бронювання : https://palazzomurat.it/

: https://palazzomurat.it/ Адреса : Via dei Mulini, 23, 84017 Positano SA, Italy

: Via dei Mulini, 23, 84017 Positano SA, Italy Телефон: +39 089 875177

12. Grand Hotel Excelsior Vittoria, Sorrento

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

В екзотичному природному оточенні, навпроти величних гір Латтарі, неподалік від Везувію та Неаполя, розташований Сорренто, привітне місто в Італії. Тут панує приємна аура стилю боз-ар, із багатьма готелями кінця минулого століття.

Один із чудових готелів для проживання в Амальфі, Excelsior Vittoria, із красивими номерами з елементами антикварного декору завжди радо приймає мандрівників. Важливими активами готелю є смарагдові сади, прохолодні басейни та спа-центр із першокласним обслуговуванням.

У ресторані Terrazza Bosquet вправні кулінарні професіонали готують вишукані страви для шанованих гостей. Джерело: Freepik У ресторані Terrazza Bosquet вправні кулінарні професіонали готують вишукані страви для шанованих гостей. Джерело: Freepik

Готель був побудований у 1834 році та спочатку належав родині Фіорентино. Тут відпочивали такі відомі особи, як Паваротті, Мерілін Монро та Карузо. Ресторан Terrazza Bosquet, відзначений зіркою Мішлен, пропонує гостям море гастрономічного задоволення.

Бронювання : https://excelsiorvittoria.com/

: https://excelsiorvittoria.com/ Адреса : Piazza Torquato Tasso, 34, 80067 Sorrento NA, Italy

: Piazza Torquato Tasso, 34, 80067 Sorrento NA, Italy Телефон: +39 081 877 7111

13. Le Sirenuse, Positano

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 із 5)

Серед крутих місць для проживання в Амальфі туристичні експерти традиційно включають Le Sirenuse, історія якого сягає 1953 року. Раніше це була вілла Маркізів Серсале, але нині готель перейняли Антоніо Серсале та його дружина Карла.

Він прикрашений оригінальними сімейними реліквіями та творами мистецтва. П’ятдесят вісім номерів із арковими стелями та плиткою Vietri ручної роботи ретельно підготовлені для гостей.

Затишні тераси пропонують чудові краєвиди на затоку. Бар Champagne & Oyster пропонує елітні дегустації та винну карту з особистими фаворитами. А ресторан La Sponda радує гостей багатим розмаїттям страв із морепродуктів. Улюбленими ласощами багатьох мандрівників є гребінці з артишоками.

Спа-центр із професійними послугами запрошує побалувати себе корисними процедурами для обличчя та тіла. А щоб завершити пазл багатої подорожі, вінтажний човен Riva допоможе зануритися у світ захоплюючих прогулянок уздовж мальовничого узбережжя.

Бронювання : https://www.sirenuse.it/

: https://www.sirenuse.it/ Адреса : Via Cristoforo Colombo, 30, 84017 Positano SA, Italy

: Via Cristoforo Colombo, 30, 84017 Positano SA, Italy Телефон: +39 089 875066

14. Villa Treville, Positano

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 із 5)

Найкраще місце в Амальфі для відпочинку вирізняється надзвичайним шармом із ніжним лимонним ароматом. Villa Treville пропонує гостям розміщення в сріблястих, білих або кремових VIP-номерах із подвійними дверима, що ведуть на балкон із приголомшливими краєвидами.

Вартість проживання не буде дешевою, але це компенсується розкішним рівнем обслуговування. Ввічливий персонал запропонує вам ароматні коктейлі в елегантних келихах із муранського скла. Вправні кулінари приготують для вас чудові страви з фермерських продуктів зі свіжими травами з місцевих садів прямо на ваших очах.

Бронювання : https://villatreville.com/

: https://villatreville.com/ Адреса : Via Arienzo, 30, 84017 Positano SA, Italy

: Via Arienzo, 30, 84017 Positano SA, Italy Телефон: +39 089 812 2401

15. Monastero Santa Rosa, Amalfi

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Найвище оцінені готелі в Амальфі часто побудовані на місці колишніх монастирів. Monastero Santa Rosa – яскравий приклад такого закладу, який завжди магічно приваблював відомих осіб із усього світу, включно з принцом Альбертом II Монако та принцесою Шарлен.

Перлиною готелю є сад із вражаючим освітленням, спа-центр, крижана печера та приголомшливі статуетки Santa Maria Novella. Бірюзова вода басейну манить зануритися та відволіктися від буденності. Ресторан Il Refettorio, відзначений нагородою Мішлен, пропонує домашню тальйоліні з літнім трюфелем Полліно та пікантними креветками.

Бронювання : https://monasterosantarosa.com/

: https://monasterosantarosa.com/ Адреса : Via Roma, 2, 84010 Conca dei Marini SA, Italy

: Via Roma, 2, 84010 Conca dei Marini SA, Italy Телефон: +39 089 832 1199

Ми склали список найпопулярніших готелів Амальфі з коротким оглядом. Сподіваємося, ви вже маєте уявлення, куди поїхати на відпустку наступного літа. Нехай усі ваші плани здійсняться!