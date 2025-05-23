Найкращі готелі Кіото ідеально підходять для відпустки або комфортного ночівлі. Зручні зупинки для будь-яких цілей у місті

Прибувши до культурного центру Японії, ви захочете відвідати якомога більше локацій і взяти участь у різноманітних заходах. Для цього ми відібрали найкращі готелі Кіото, які допоможуть вам дослідити визначні пам’ятки, запропонують капсульні відпустки для всієї родини або розмістять вас ближче до залізничного вокзалу. Гастрономічні сцени поблизу дадуть змогу спробувати легендарний кайсекі (кілька страв із сезонних продуктів) і розширити ваш смаковий діапазон. Шанувальники шопінгу зможуть прогулятися брендовими магазинами та колоритними крамницями, що відображають історичне значення міста. Забронюйте найкращий готель для зупинки в Кіото з нашого списку, щоб вирішити кілька важливих організаційних питань одним махом.

Сучасна атмосферна зупинка в Кіото. Джерело: https://www.facebook.com/ Сучасна атмосферна зупинка в Кіото. Джерело: https://www.facebook.com/

1. Mogana Hotel – Футуристична медитація

Сучасна, стилізована інтерпретація японської культури, що йде в ногу з часом. Дивно, що він розташований у досить традиційному місті. Не дайте оманливої зовнішньої простоти, яка гармонує з навколишніми стилями, ввести вас в оману. Його інтер’єр переносить вас у іншу галактику або до фільмів про сучасні космічні готелі. Чітко розділена кольорова палітра з переважанням білого, обрамленого чорним, або навпаки, супроводжується абстрактними дизайнами стелі та вбудованими полицями. Розкіш підкреслюють бонсаї та бар, де на стелі розміщена панель із 24-каратного золота.

Мінімалізм і естетична краса об’єднують усі номери Mogana Hotel. Великі ліжка, окремі зони для відпочинку, ванні кімнати з чорного граніту та додаткові балкони в деяких номерах. Глибока культурна спадщина передається через різноманітні екібани та японські чайні набори. Номери Mogana White і Mogana Black мають вікна від підлоги до стелі та стіни кольору гарденії. Обслуговування номерів пропонує короткі меню для знайомства з японською гастрономічною сценою, зі сніданками на основі сезонних продуктів із острова Авадзі. Кімната для медитацій створює особливу атмосферу завдяки традиційному японському вбранню та капцям. Ця кімната використовується як для усамітнення, так і для зустрічей, де можна дізнатися секрети здоров’я тіла й розуму. Mogana Hotel – одне з найкращих місць для проживання в Кіото, щоб відчути сучасну японську культуру з міцним фундаментом історичної спадщини та знань.

Затишне усамітнене місце для відпочинку в Кіото. Джерело: https://theshinmonzen.com/ Затишне усамітнене місце для відпочинку в Кіото. Джерело: https://theshinmonzen.com/

2. The Shinmonzen Hotel – Ідеально для дослідження пам’яток

Доступ до таких пам’яток, як алея Понточо, ринок Нішкі, Ханамікодзі-дорі та архітектура Нінендзака, – не єдина приваблива особливість готелю. Завдяки бездоганному сервісу та добре обладнаним номерам, ви можете обрати цю чудову зупинку в Кіото для більш практичних цілей.

Затишні номери категорії Deluxe гармонійні та спокійні для вашого комфортного відпочинку. Усі люкси оснащені мармуровими ванними кімнатами, високоякісними косметичними наборами та безкоштовним мінібаром. Оберіть балкон із панорамою річки Шіракава, і ви отримаєте розкішне місце для ранкової чи вечірньої медитації. Підвищіть комфорт, обравши ванну з кипарису хінокі або велике ліжко з білими простирадлами посеред лісистого раю.

У цьому розкішному бутік-готелі Кіото ви відчуєте роботу одного з провідних сучасних архітекторів світу, Тадао Андо, та його команди митців. Тихі вулички, серед яких розташований готель, дадуть вашому розуму перепочинок від сучасної метушні.

Гастрономічна сцена представлена шеф-кухарем Жан-Жоржем. Тут місцеві продукти та сезонні інгредієнти складаються в широке, інформативне меню завдяки таланту кулінарного мислителя та його команди. Shinmonzen Hotel пропонує скласти ваш найкращий досвід у Кіото, створивши список організованих заходів і карту велосипедних турів.

Розкішна зупинка в Кіото. Джерело: https://www.fourseasons.com/ Розкішна зупинка в Кіото. Джерело: https://www.fourseasons.com/

3. Four Seasons Kyoto Hotel – Розкішне перебування та зручності для дітей

Мережа Four Seasons любить влаштовувати розкішні зупинки по всьому світу, обираючи дуже мальовничі та колоритні місця. Готель у Кіото забезпечує дуже комфортне перебування з додатковими можливостями. Маєток розташований поруч із садом, якому понад 800 років. Його стежки стануть чудовим місцем для освітніх прогулянок усією родиною. Унікальні рослини, чаплі, коропи та черепахи, дивовижні стародавні статуї та пагода займуть вас на півдня повного релаксу та насолоди скарбами природи. Ви завжди можете затишно розташуватися в лаунджі біля ставка, якщо бажання гуляти ще не прокинулося.

Готель зберігає та несе японську культуру через усі свої локації. Наприклад, лампи з паперу ваші та традиційні розкішні мармурові ванні кімнати визначають сучасні тенденції японської культури. Номери мають варіант апартаментів із можливістю самостійного приготування їжі, зону для легкого відпочинку та додатки, такі як дитячі ліжечка та стерилізатори для пляшечок.

Дитяча кімната обладнана великою кількістю освітніх іграшок і наглядом, який можна персоналізувати за додаткову плату. Великий критий басейн – веселе місце для відпочинку як для дітей, так і для дорослих. А рибки в ставку іноді надовго привертають увагу дітей і розважають їх краще за аніматорів.

Дві гастрономічні сцени дозволяють отримати різноманітність у їжі та атмосфері. Пивний лаундж має терасу на відкритому повітрі, а ресторан Sushi Wakon пропонує смачне знайомство зі свіжим уловом. У Four Seasons Kyoto Hotel є спа-зона, де майстри своєї справи зберігають японську спадщину омолодження та відновлення тіла й розуму.

Комфортне проживання з оздоровленням у гарячих джерелах. Джерело: https://www.fourseasons.com/ Комфортне проживання з оздоровленням у гарячих джерелах. Джерело: https://www.fourseasons.com/

4. Roku Kyoto Resort – Цілісний ретріт із гарячими джерелами

Розташований на околиці Кіото біля підніжжя гір Такагаміне, готель пропонує спокій і гармонію в оточенні природи. Курорт можна відвідувати цілий рік, насолоджуючись можливістю велнесу в розкішному оточенні. Термальні басейни, спа-центр і фітнес-центр працюють у тандемі для вашого цілісного відновлення. Крім того, ванні кімнати в стилізованих номерах призначені не лише для побутових потреб. Вода з гарячих джерел надходить прямо у вашу особисту посудину, де майстри онсену проводять свої унікальні терапії.

Яскраві кольори 114 номерів є продовженням лісистої місцевості, яка видна через цілу стіну скляних вікон. Місцевий колорит збережений у деталях, які захочеться розглядати та відчувати на дотик. Інтер’єри номерів вишукані, їхня стилізація відсилає до робіт японського художника Коетсу Хонамі, чиї твори датуються 16 століттям. Оберіть номер із терасою біля басейну або номери на преміум-поверсі, щоб насолодитися додатковим комфортом у вигляді підготовки ліжка, послуг миловарного дворецького, фірмового коктейльного сервісу, знижок на спа-послуги та фітнес-набору. На курорті є кілька ресторанів, із Chef’s Table і All-Day Dining, відкритими лише для вечері. Відвідати Tenjin на обід можна через три різні лаунджі.

Розкішний Roku Kyoto Resort є частиною колекції Hilton і пропонує преміум-сервіс та зручності.

Яскрава зупинка в Кіото для зручного огляду визначних пам’яток. Джерело: https://sowaka.com/ Яскрава зупинка в Кіото для зручного огляду визначних пам’яток. Джерело: https://sowaka.com/

5. Hotel Sovaka – Популярна зручна зупинка в Кіото

Його розташування поблизу святилища Ясака та популярної вулиці Нінендзака зробило цю дорогу зупинку в Кіото досить популярною. Sovaka Boutique Hotel – це оновлення гастрономічної сцени, де Захід і Схід мають майже однакову вагу. Лобі готелю та внутрішній сад стали окремими лаундж-зонами, де зручність і краса переплетені разом.

Трохи більше 20 номерів готелю індивідуально стилізовані: ви можете знайти притулок в автентичному японському стилі або зупинитися в західних трендах, якщо це комфортніше. Традиційні елементи збережені по всьому готелю, тож ви можете насолоджуватися багатою культурою без бар’єрів. Історична частина готелю занурить вас глибоко в традиційні інтер’єри та матеріали. Осяйний досвід почнеться з ніш токонома, ванн із кипарису хінокі та ширм шоджі.

Піднявшись на балкон на даху, доступний для всіх, ви можете насолоджуватися мальовничими міськими околицями та видом зверху на патіо.

Ексклюзивний бар на чотири місця створений, щоб подарувати новий досвід і інтимну дегустацію численних видів саке. Гастрономічна зона La Bombance Gion відкрита за попереднім бронюванням столиків. Опинившись усередині цього практично чорного квадрата, ви будете здивовані, наскільки приємна його атмосфера. Цей простір створений, щоб підкреслити кольори на вашій тарілці сезонною стравою та подарувати вам неперевершений смаковий досвід. Це працює. Один із найкращих готелів Кіото, Sovaka стане чудовим рішенням для розкішної зупинки.

Гармонійна зупинка серед японських садів у Кіото. Джерело: https://www.hyatt.com/ Гармонійна зупинка серед японських садів у Кіото. Джерело: https://www.hyatt.com/

6. Park Hyatt Kyoto – Гастрономічно багата зупинка

Розташований на вершині пагорба, готель має чудову мальовничу панораму у своїх вікнах. Примітно, що ви можете зареєструватися за допомогою цифрового сервісу. Якщо вас турбує віддаленість від центру міста, прокат велосипедів і міський шатл готелю мають згладити кути. Популярні туристичні локації будуть під рукою, але ступіть на територію цього крутого готелю Кіото, і вас поглине світ гармонії та спокійної безтурботності.

Ландшафтний дизайн саду зберігає традиції Японії та обладнаний місцями для ваших медитацій серед природи. Інтер’єри прості та багаті. Чіткі прямі лінії та стіни з японського ясеня (тамо), простір прикрашений творами сучасних митців і маленькими елегантними екібанами. Близько 70 номерів і люксів дуже сучасні та стилізовані. Кожен має глибоку ванну для замочування та мармурову обробку. Дерево тамо використовується для елегантних декоративних предметів, а відкриті тераси деяких номерів виходять прямо в сад, наповнюючи кімнати киснем і легким деревним запахом.

Гастрономічна сцена представлена 5 ресторанами, що дозволяють гостям зануритися у світ японської кухні та кулінарних традицій. Ресторан Kyoyamato виділяється своїм зірковим кайсекі. Для найкращого вечірнього коктейлю відвідайте бар Kohaku.

Park Hyatt Kyoto – розкішна зупинка з додатковими можливостями омолодження в спа-центрі та фітнес-центрі.

Бутик-готель у Кіото з 4 просторими номерами для проживання. Джерело: https://shinsho-an.com/ Бутик-готель у Кіото з 4 просторими номерами для проживання. Джерело: https://shinsho-an.com/

7. Hotel Sinse-an – Приватний дім для конфіденційного ексклюзивного перебування

Те, що готель має лише 4 люкси, зовсім не є ознакою чогось малого, принаймні не в цьому випадку. Невелика кількість номерів дозволила створити приватні простори з далекими одна від одної стінами для вашої свободи та комфорту. Розташування на досить тихій вулиці дає змогу відійти від буденної метушні та наповнитися тишею. Hotel Sinse-an – досить ексклюзивне місце, і потрапити сюди просто зателефонувавши не вдасться, швидше вам потрібна рекомендація. Ви можете скористатися двома туристичними агенціями Okuni або Bear Luxe, і, сподіваємося, ваша мета буде досягнута.

Щасливчики, які потрапляють усередину, відкривають для себе чарівність японських садів і дизайнерських просторів. Номери унікальні, кожен із них несе власний сенс, ідею та атмосферу. Сталість і культурна спадщина – два принципи, застосовані до кожної локації. Меблі досить прямолінійні, але в загальному оформленні вони стали предметами розкоші. Ширми шоджі, ніші токонома та сезонні квіти прикрашають локації, додаючи м’якості й навіть ніжності. Ванні кімнати – окремий великий простір, створений для релаксу без вузьких меж. Ексклюзивність гастрономічних сцен настільки ж значуща, як і пропуск. Як гість, ви можете насолоджуватися шедеврами шеф-кухаря Тошіро Огати та відвідати Hanare, прекрасну архітектуру, підкреслену архітектурними стравами на дерев’яних дошках. Shinse-an – елітний ретріт у Кіото, який стане вашим унікальним і незабутнім досвідом.

Шарм Aman у японському місті Кіото. Джерело: https://www.aman.com/ Шарм Aman у японському місті Кіото. Джерело: https://www.aman.com/

8. Aman Kyoto Hotel – Розкішний курорт, що випереджає свій час

Гарячі джерела Японії – це розкішна можливість відчути цілющу силу природи на собі. Aman Resort у Кіото займає майже 80 акрів упорядкованої території та розкидані як внутрішні, так і зовнішні басейни онсен. Води мінеральних джерел допоможуть вам активно розпочати продуктивний день або розслаблять перед сном. Різноманітні спа-процедури складуть цілу програму омолодження, яка буде індивідуально підібрана під ваші потреби та вподобання. Велика територія для розкішної відпустки в Кіото не передбачає безлічі номерів, Aman Kyoto має лише 26. Це допомагає уникнути натовпу та отримати першокласний сервіс. Інтер’єри номерів мінімалістичні, адже ви перебуваєте в місті спадщини. Ванни окур із кипарису хінокі нагадують про традиції глибокої культури. Великі вікна пропускають природу та багато свіжого повітря у ваші простори.

Наситившись красою, киснем і добряче зголоднівши, вирушайте до ресторану готелю The Living Pavilion, де Шінічіро Такагі розкриє меню кайсекі, яке оновлюється зі зміною сезонів. Aman Kyoto Hotel – чудова зупинка з багатьма організованими заходами, спрямованими на гармонізацію та пізнання себе.

Медитація на березі річки в Кіото, Японія. Джерело: https://hoshinoresorts.com/ Медитація на березі річки в Кіото, Японія. Джерело: https://hoshinoresorts.com/

9. Hoshinoya Kyoto Hotel – Зупинка на березі річки

Японська архітектура та річка завжди вважалися єдиним цілим, гармонійним і нероздільним. Hoshinoya Kyoto стане тією ідеалістичною зупинкою, яку багато хто уявляє, фантазуючи про фантастичну подорож до Японії. Сучасний стиль рекан готелю має унікальні деталі, які стоять на одному рівні з традиційними елементами японської культури. Підігрів підлоги, безумовно, відсилає до сучасності, але такі включення просто додають комфорту та розкоші вашому перебуванню.

Скельний сад і прогулянки на човні по річці додають вражень, а бібліотека-лаундж знайомить із елітою японських напоїв і нюансами їхньої дегустації. Hoshinoya Kyoto Hotel – хороша зупинка, якщо вас цікавить японська культура.