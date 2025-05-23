Лучшие отели Киото идеально подходят для отпуска или комфортного ночлега. Удобные остановки для любых целей в городе

Прибыв в культурный центр Японии, вы захотите посетить как можно больше локаций и поучаствовать в различных мероприятиях. Для этого мы отобрали лучшие отели Киото, которые помогут вам исследовать достопримечательности, предложат капсульные отпуска для всей семьи или разместят вас поближе к железнодорожному вокзалу. Гастрономические сцены поблизости позволят попробовать легендарный кайсеки (несколько блюд из сезонных продуктов) и расширить ваш вкусовой диапазон. Поклонники шопинга смогут прогуляться по брендовым магазинам и колоритным магазинам, отражающим историческое значение города. Забронируйте лучший отель для остановки в Киото из нашего списка, чтобы решить несколько важных организационных вопросов одним махом.

Современная атмосферная остановка в Киото. Источник: https://www.facebook.com/

1. Mogana Hotel – Футуристическая медитация

Современная, стилизованная интерпретация японской культуры, идущая в ногу со временем. Удивительно, что он находится в довольно традиционном городе. Не дайте обманчивой внешней простоте, гармонирующей с окружающими стилями, ввести вас в заблуждение. Его интерьер переносит вас в другую галактику или к фильмам о современных космических отелях. Четко разделенная цветовая палитра с преобладанием белого, обрамленного черным или наоборот, сопровождается абстрактными дизайнами потолка и встроенными полками. Роскошь подчеркивают бонсаи и бар, где на потолке расположена панель из 24-каратного золота.

Минимализм и эстетическая красота объединяют все номера Mogana Hotel. Большие кровати, отдельные зоны отдыха, ванные комнаты из черного гранита и дополнительные балконы в некоторых номерах. Глубокое культурное наследие передается через разные экибаны и японские чайные наборы. Номера Mogana White и Mogana Black имеют окна от пола до потолка и стены цвета гардении. Обслуживание номеров предлагает короткие меню для знакомства с японской гастрономической сценой с завтраками на основе сезонных продуктов с острова Авадзи. Комната для медитаций создает особую атмосферу благодаря традиционным японским нарядам и тапочкам. Эта комната используется как для уединения, так и для встреч, где можно узнать секреты здоровья тела и ума. Mogana Hotel – одно из лучших мест проживания в Киото, чтобы почувствовать современную японскую культуру с прочным фундаментом исторического наследия и знаний.

Уютное уединенное место для отдыха в Киото. Источник: https://theshinmonzen.com/

2. The Shinmonzen Hotel – Идеально для исследования достопримечательностей

Доступ к таким достопримечательностям, как аллея Понточо, рынок Нишки, Ханамикодзи-дори и архитектура Нинендзака – не единственная привлекательная особенность отеля. Благодаря безупречному сервису и хорошо оборудованным номерам, вы можете выбрать эту превосходную остановку в Киото для более практичных целей.

Уютные номера категории Deluxe гармоничны и спокойны для вашего комфортного отдыха. Все люксы оснащены мраморными ванными комнатами, высококачественными косметическими наборами и бесплатным минибаром. Выберите балкон с панорамой реки Ширакава, и вы получите роскошное место для утренней или вечерней медитации. Повысьте комфорт, выбрав ванну из кипариса хиноки или большую кровать с белыми простынями посреди лесистого рая.

В этом роскошном бутике-отеле Киото вы почувствуете работу одного из ведущих современных архитекторов мира Тадао Андо и его команды художников. Тихие улочки, среди которых расположен отель, дадут вашему уму передышку от современной суеты.

Гастрономическая сцена представлена шеф-поваром Жан-Жоржем. Здесь местные продукты и сезонные ингредиенты состоят в широком, информативном меню благодаря таланту кулинарного мыслителя и его команды. Shinmonzen Hotel предлагает наилучший опыт работы в Киото, создав список организованных мероприятий и карту велосипедных туров.

Роскошная остановка в Киото. Источник: https://www.fourseasons.com/

3. Four Seasons Kyoto Hotel – Великолепное пребывание и удобства для детей

Сеть Four Seasons любит устраивать роскошные остановки по всему миру, выбирая очень живописные и яркие места. Отель в Киото обеспечивает очень комфортное пребывание с дополнительными возможностями. Имение расположено рядом с садом, которому более 800 лет. Его тропы станут отличным местом для образовательных прогулок по всей семье. Уникальные растения, цапли, карпы и черепахи, удивительные древние статуи и пагода займут вас на полдня полного релакса и наслаждения сокровищами природы. Вы всегда можете уютно расположиться в лаундже у пруда, если желание гулять еще не проснулось.

Отель сохраняет и несет японскую культуру из-за всех своих мест. К примеру, лампы из бумаги ваши и традиционные роскошные мраморные ванные комнаты определяют современные тенденции японской культуры. Номера имеют вариант апартаментов с возможностью самостоятельного приготовления пищи, зону для легкого отдыха и приложения, такие как детские кроватки и стерилизаторы для бутылочек.

Детская комната оборудована большим количеством образовательных игрушек и наблюдением, которые можно персонализировать за дополнительную плату. Большой крытый бассейн – веселое место для отдыха как для детей, так и для взрослых. А рыбки в пруду иногда надолго привлекают внимание детей и развлекают их лучше аниматоров.

Две гастрономические сцены позволяют получить разнообразие пищи и атмосферы. Пивной лаундж располагает террасой на открытом воздухе, а ресторан Sushi Wakon предлагает вкусное знакомство со свежим уловом. В Four Seasons Kyoto Hotel есть спа-зона, где мастера своего дела сохраняют японское наследие омоложения и восстановления тела и ума.

Комфортное проживание с оздоровлением в горячих источниках. Источник: https://www.fourseasons.com/

4. Roku Kyoto Resort – Цельный ретрит с горячими источниками

Расположенный на окраине Киото у подножия гор Такагамине, отель предлагает спокойствие и гармонию в окружении природы. Курорт можно посещать круглый год, наслаждаясь возможностью велнесса в роскошном окружении. Термальные бассейны, спа-центр и фитнес-центр работают в тандеме для вашего целостного восстановления. Кроме того, ванные комнаты в стилизованных номерах предназначены не только для бытовых нужд. Вода из горячих источников поступает прямо в ваш личный сосуд, где мастера онсена проводят свои уникальные терапии.

Яркие цвета 114 номеров представляют собой продолжение лесистой местности, которая видна через целую стену стеклянных окон. Местный колорит сохранен в деталях, которые захочется рассматривать и ощущать на ощупь. Интерьеры номеров изысканны, их стилизация отсылает к работам японского художника Коэтсу Хонами, произведения которых датируются 16 веком. Выберите номер с террасой у бассейна или номера на премиум этаже, чтобы насладиться дополнительным комфортом в виде подготовки кровати, услуг мыловаренного дворецкого, фирменного коктейльного сервиса, скидок на спа-услуги и фитнес-набора. На курорте есть несколько ресторанов, с Chef's Table и All-Day Dining, открытыми только для ужина. Посетить Tenjin на обед можно через три разных лаунджа.

Роскошный Roku Kyoto Resort является частью коллекции Hilton и предлагает премиум-сервис и удобства.

Яркая остановка в Киото для удобного обзора достопримечательностей. Источник: https://sowaka.com/

5. Hotel Sovaka – удобная остановка в Киото

Его расположение вблизи святилища Ясака и популярной улицы Нинендзака сделало эту дорогую остановку в Киото довольно популярной. Sovaka Boutique Hotel – это обновление гастрономической сцены, где Запад и Восток имеют почти одинаковый вес. Лобби отеля и внутренний сад стали отдельными лаундж-зонами, где удобство и красота переплетены вместе.

Немного больше 20 номеров отеля индивидуально стилизованы: вы можете найти убежище в аутентичном японском стиле или остановиться в западных трендах, если это комфортнее. Традиционные элементы сохранены по всей гостинице, поэтому вы можете наслаждаться богатой культурой без барьеров. Историческая часть отеля погрузит вас глубоко в традиционные интерьеры и материалы. Светящийся опыт начнется с ниш токонома, ванн из кипариса хиноки и ширм шоджи.

Поднявшись на балкон на крыше, доступный всем, вы можете наслаждаться живописными городскими окрестностями и видом сверху на патио.

Эксклюзивный бар на четыре места создан, чтобы подарить новый опыт и интимную дегустацию многочисленных видов саке. Гастрономическая зона La Bombance Gion открыта по предварительному бронированию столиков. Оказавшись внутри этого практически чёрного квадрата, вы будете удивлены, насколько приятна его атмосфера. Это пространство создано, чтобы подчеркнуть цвета на вашей тарелке сезонным блюдом и подарить вам непревзойденный вкусовой опыт. Это работает. Один из лучших отелей Киото, Sovaka станет отличным решением для роскошной остановки.

Гармоничная остановка среди японских садов в Киото. Источник: https://www.hyatt.com/

6. Park Hyatt Kyoto – Гастрономически богатая остановка

Расположенный на вершине холма, отель имеет великолепную живописную панораму в своих окнах. Примечательно, что можно зарегистрироваться с помощью цифрового сервиса. Если вы ищете удаленность от центра города, прокат велосипедов и городской шаттл отеля должны сгладить углы. Популярные туристические локации будут под рукой, но ступите на территорию этой крутой гостиницы Киото, и вас поглотит мир гармонии и спокойной безмятежности.

Ландшафтный дизайн сада сохраняет традиции Японии и оборудован местами для медитаций среди природы. Интерьеры простые и богатые. Четкие прямые линии и стены из японского ясеня (тамо), пространство украшено произведениями современных художников и маленькими элегантными экибанами. Около 70 номеров и люксов очень современные и стилизованные. Каждый имеет глубокую ванну для замачивания и мраморную отделку. Дерево там используется для элегантных декоративных предметов, а открытые террасы некоторых номеров выходят прямо в сад, наполняя комнаты кислородом и легким древесным запахом.

Гастрономическая сцена представлена 5 ресторанами, позволяющими гостям погрузиться в мир японской кухни и кулинарных традиций. Ресторан Kyoyamato выделяется своим звездным кайсеком. Для лучшего вечернего коктейля посетите бар Kohaku.

Park Hyatt Kyoto – роскошная остановка с дополнительными возможностями омоложения в спа-центре и фитнес-центре.

Бутик-отель в Киото с 4 просторными номерами для проживания. Источник: https://shinsho-an.com/

7. Hotel Sinse-an – Частный дом для конфиденциального эксклюзивного пребывания

То, что гостиница имеет всего 4 люкса, вовсе не признак чего-то малого, по крайней мере не в этом случае. Небольшое количество номеров позволило создать частные просторы с далекими стенами для вашей свободы и комфорта. Расположение на довольно тихой улице позволяет отойти от будничной суеты и наполниться тишиной. Hotel Sinse-an – достаточно эксклюзивное место, и попасть сюда просто позвонив не удастся, скорее вам нужна рекомендация. Вы можете воспользоваться двумя туристическими агентствами Okuni или Bear Luxe, и, надеемся, ваша цель будет достигнута.

Попадающие внутрь счастливчики открывают для себя очарование японских садов и дизайнерских просторов. Номера уникальны, каждый из них несет свой смысл, идею и атмосферу. Постоянство и культурное наследие – два принципа, применяемых к каждой локации. Мебель достаточно прямолинейна, но в общем оформлении она стала предметами роскоши. Ширмы шоджи, ниши токономы и сезонные цветы украшают локации, придавая мягкости и даже нежности. Ванные комнаты – отдельное пространство, созданное для релакса без узких границ. Эксклюзивность гастрономических сцен столь же значима, сколь и пропуск. Как гость, вы можете наслаждаться шедеврами шеф-повара Тоширо Огаты и посетить Hanare, прекрасную архитектуру, подчеркнутую архитектурными блюдами на деревянных досках. Shinse-an – элитный ретрит в Киото, который станет вашим уникальным и незабываемым опытом.

Шарм Aman в японском городе Киото. Источник: https://www.aman.com/

8. Aman Kyoto Hotel – Роскошный курорт, опережающий свое время

Горячие источники Японии – это роскошная возможность ощутить целебную силу природы на себе. Aman Resort в Киото занимает почти 80 акров благоустроенной территории и разбросаны как внутренние, так и внешние бассейны онсен. Воды минеральных источников помогут вам активно начать продуктивный день или расслабят перед сном. Различные спа-процедуры составят целую программу омоложения, которая будет индивидуально подобрана под ваши потребности и предпочтения. Большая территория для роскошного отпуска в Киото не предусматривает множество номеров, Aman Kyoto имеет всего 26. Это помогает избежать толпы и получить первоклассный сервис. Интерьеры номеров минималистичны, ведь вы находитесь в городе наследия. Ванны окур из кипариса хиноки напоминают о традициях глубокой культуры. Большие окна пропускают природу и много свежего воздуха в пространстве.

Насытившись красотой, кислородом и изголодавшись, отправляйтесь в ресторан отеля The Living Pavilion, где Шинириро Такаги раскроет меню кайсеки, которое обновляется со сменой сезонов. Aman Kyoto Hotel – отличная остановка со многими организованными мероприятиями, направленными на гармонизацию и познание себя.

Медитация на берегу реки в Киото, Япония. Источник: https://hoshinoresorts.com/

9. Hoshinoya Kyoto Hotel – Остановка на берегу реки

Японская архитектура и река всегда считались единым целым, гармоничным и нераздельным. Hoshinoya Kyoto станет той идеалистической остановкой, которую многие представляют, фантазируя о фантастическом путешествии в Японию. Современный стиль рекан отеля имеет уникальные детали, стоящие на одном уровне с традиционными элементами японской культуры. Подогрев пола, безусловно, отсылает к современности, но такие включения просто придают комфорт и роскошь вашему пребыванию.

Скальный сад и прогулки на лодке по реке производят впечатление, а библиотека-лаундж знакомит с элитой японских напитков и нюансами их дегустации. Hoshinoya Kyoto Hotel – хорошая остановка, если вас интересует японская культура.