Найкращі нудистські курорти світу: природна краса в усіх її проявах

Нудистські курорти стають дедалі популярнішими серед відпочивальників, які шукають комфорт, затишок і можливість провести час у колі однодумців. Сьогодні ми розглянемо топ-10 нудистських курортів, де ви зможете насолодитися прекрасною природою, чудовими пляжами та різноманітними активностями.

1. Cap d'Agde, Франція

Це місце, де є все необхідне для комфортного та приємного відпочинку без одягу. Гостям пропонується широкий вибір житла — апартаменти, котеджі та готельні номери.

У Cap d'Agde ви знайдете все необхідне для чудового відпочинку:

ресторани;

бари;

кафе;

магазини;

театр;

басейни;

сауни;

спа-центри;

фітнес-клуби.

На території курорту є велика кількість пляжів, де можна насолоджуватися сонцем без одягу. Також є пляжі для тих, хто віддає перевагу купальникам або плавкам.

Одним із найпопулярніших місць на курорті є нічний клуб Le Glamour, відомий своїми вечірками та запальними танцями до світанку. А якщо ви любите спілкуватися з іншими нудистами, тут ви знайдете безліч можливостей для знайомств.

Це один із найкращих нудистських курортів у світі, який не залишить вас байдужими.

2. Haulover Beach, США

Пляжі Маямі — нічого зайвого. Джерело: Image by julia roman from the Pixabay website Пляжі Маямі — нічого зайвого. Джерело: Image by julia roman from the Pixabay website

Якщо ви любите нудистський відпочинок і перебуваєте в Маямі, обов’язково відвідайте Haulover Beach. Пляж відкритий цілий рік і є популярним місцем серед місцевих жителів і туристів, тому тут завжди жваво та весело.

На пляжі ви знайдете все необхідне для приємного проведення часу:

відкриті майданчики для спорту;

оренда шезлонгів;

кафе та бари.

Окрім базових послуг, на пляжі працюють професійні інструктори з йоги та пілатесу. Заняття проводяться просто неба.

Важливо зазначити, що на Haulover Beach діють певні правила поведінки, яких необхідно дотримуватися. Так, гості повинні бути одягненими на вході та виході з пляжу, повністю оголеними можна бути лише в спеціально відведеній зоні.

Коротко кажучи, Haulover Beach — один із найкращих курортів із можливістю відпочинку без одягу у світі.

3. Valalta, Хорватія

Відомий нудистський курорт у мальовничій місцевості на узбережжі Адріатичного моря. Valalta пропонує своїм гостям комфортний відпочинок серед прекрасних пляжів, мальовничих лісів і приголомшливих краєвидів.

Це ідеальне місце для любителів нудизму, які шукають красиві та комфортні пляжі. Курорт пропонує кілька локацій, включно з приватними та загальнодоступними, де гості можуть насолоджуватися чистим морем і прекрасними краєвидами.

На території Valalta доступно багато активностей і можливостей для відпочинку:

тенісні корти;

баскетбольні та волейбольні майданчики;

спортивні змагання та ігри на свіжому повітрі.

Окрім цього, інші розваги у Valalta включають:

ресторани;

бари;

магазини;

салони краси;

масажні кабінети;

сауни.

Курорт також організовує різноманітні заходи, концерти та вечірки, щоб створити незабутню атмосферу для гостей. Valalta — прекрасний нудистський курорт для дорослих на узбережжі Адріатики в Хорватії.

4. Paradise Lakes Resort, США

Нудистський відпочинок на пляжах США. Джерело: Image by Pexels from the Pixabay website Нудистський відпочинок на пляжах США. Джерело: Image by Pexels from the Pixabay website

Відомий нудистський курорт у Флориді, розташований лише за 20 хвилин від міста Тампа.

Курорт пропонує все необхідне для різноманітного відпочинку:

басейни;

тенісні корти;

волейбольні майданчики;

тренажерний зал;

ресторани;

магазини.

Комфортні номери та апартаменти в Paradise Lakes Resort розташовані в красивих будівлях, оточених пишними садами та басейнами. Крім того, курорт має спеціальні приватні вілли з власним басейном і джакузі.

Курорт також проводить різноманітні заходи та вечірки, які дозволяють гостям насолоджуватися прекрасною природою та гарною компанією. Тут часто проводяться фестивалі, виставки та різноманітні змагання. Paradise Lakes Resort — ідеальний нудистський курорт для дорослих із можливістю відпочинку без одягу.

5. Club Orient Resort, острів Сен-Мартен

Прекрасний нудистський курорт, розташований на острові Сен-Мартен. Club Orient Resort назвали "найкращим нудистським курортом у Карибському басейні", і він приваблює туристів із усього світу своєю красою та затишною атмосферою.

Гості можуть обрати різноманітні типи розміщення:

номери;

котеджі;

вілли.

Club Orient Resort має власний ресторан, бар і магазин, де можна придбати все необхідне для комфортного перебування.

Величезний пляж має зони для нудистського засмагання та можливість займатися різними видами спорту на піску чи у воді. Крім того, Club Orient Resort пропонує гостям широкий спектр послуг і розваг:

басейн;

фітнес-центр;

сауна;

масаж;

індивідуальні екскурсії.

Також є спеціальні програми, розроблені спеціально для нудистів. Club Orient Resort — ідеальне місце для тих, хто шукає комфортний і приємний нудистський курорт на прекрасному карибському пляжі.

6. Hidden Beach Resort, Мексика

Нудистські пляжі Мексики. Джерело: Image by Andrzej from the Pixabay website Нудистські пляжі Мексики. Джерело: Image by Andrzej from the Pixabay website

Унікальний нудистський курорт, розташований у найбільшому курортному комплексі Рив’єра-Майя на карибському узбережжі Мексики. Однією з головних переваг Hidden Beach Resort є приватний пляж, який займає цілу затоку та відгороджений від сторонніх очей. Тут ви можете насолоджуватися абсолютною свободою та комфортом у спокійній і мальовничій обстановці.

Hidden Beach Resort пропонує своїм гостям розкішні номери, обладнані всіма необхідними зручностями. Кожен номер має приватну терасу з видом на море або сад. Окрім номерів, також є вілли та апартаменти на вибір.

На курорті гості знайдуть усе необхідне для приємного відпочинку та розваг:

ресторан;

бар;

фітнес-центр;

басейн;

сауна;

масажний кабінет.

Курорт також пропонує своїм гостям різноманітні водні активності, такі як дайвінг, снорклінг і парасейлінг. Ви також можете спробувати екскурсії до сусідніх островів або поїздки до водоспадів чи скель.

Hidden Beach Resort — ідеальне місце для усамітненого та комфортного нудистського відпочинку в Карибському басейні.

7. Vera Playa, Іспанія

Прекрасний нудистський курорт, розташований на півдні Іспанії в провінції Альмерія.

Головною пам’яткою Vera Playa є чудовий нудистський пляж, де можна насолоджуватися спокоєм і красою природи. Тут можна займатися спортом, засмагати та купатися в морі. Крім того, на пляжі є багато барів і ресторанів, де можна скуштувати смачну місцеву кухню.

Vera Playa також пропонує численні можливості для відпочинку та розваг:

басейни;

ресторани;

магазини;

спортивні та розважальні заклади.

Курорт також пропонує різноманітні масажі та косметологічні процедури.

Крім того, Vera Playa — справжня знахідка для любителів гольфу, адже курорт розташований поблизу кількох великих гольф-полів.

Vera Playa — ідеальний напрямок для тих, хто шукає комфортний і приємний нудистський відпочинок в Іспанії.

8. Lake Como, Італія

Ідеальне місце для відпочинку без одягу. Джерело: Image by fradellafra from the Pixabay website Ідеальне місце для відпочинку без одягу. Джерело: Image by fradellafra from the Pixabay website

Тут ви знайдете великий зелений парк, де можна займатися спортом і засмагати. На курорті є кілька відкритих басейнів із прохолодною водою серед мальовничих гір. Також є ресторан і бар, де можна спробувати місцеві делікатеси.

Окрім цього, Lake Como пропонує багато можливостей для відпочинку:

катання на лижах;

боулінг;

місцеві термальні джерела.

Ви також можете скуштувати місцеві вина та сири, а також прогулятися мальовничими селами.

Lake Como — чудове місце для тих, хто шукає комфортні нудистські курорти на прекрасному озері в Італії.

9. Wildwood Naturist's Resort, США

Цей затишний нудистський курорт розташований за 60 миль на північ від Х’юстона, у приватному парку площею 118 акрів, оточеному сосновими лісами та луками техаської дикої природи. Курорт пропонує широкий вибір розміщення — від простих наметів до розкішних котеджів.

У Wildwood Naturist's Resort ви можете відпочити на пляжі в приємній дикій обстановці та насолодитися красою лісів і всіма видами дикої природи, що зустрічаються в регіоні.

Курорт постійно організовує різноманітні заходи та вечірки, які створюють чудову атмосферу та дозволяють гостям із усього світу насолоджуватися веселими та цікавими моментами в невимушеній обстановці. Серед активностей і розваг, доступних для гостей, є:

волейбол;

теніс;

бадмінтон.

Звичайно, на курорті також є фітнес-центри, сауни, масажні кабінети та скандинавський спа.

Wildwood Naturist's Resort — чудовий нудистський курорт із можливістю відпочинку без одягу. Усе організовано з турботою про комфорт гостей, і нудистський спосіб життя не залишить байдужим тих, хто шукає новий погляд на відпочинок і стиль життя.

10. Playa Zipolite, Мексика

Нудистські пляжі в Карибському басейні. Джерело: Image by Joaquín Enríquez from the Pixabay website Нудистські пляжі в Карибському басейні. Джерело: Image by Joaquín Enríquez from the Pixabay website

Унікальний нудистський курорт, розташований на західному узбережжі Мексики на Тихому океані. Гасло курорту: "Без сигналу, без сейфу, без одягу!" Є багато різних типів розміщення на будь-який смак і гаманець — від простих хатин до розкішніших котеджів і кондомініумів. Курорт Playa Zipolite — ідеальний напрямок для ентузіастів нудизму, які шукають спокою та усамітнення.

Головною пам’яткою цього курорту є прекрасний пляж, який займає велику територію та славиться кришталево чистими водами Тихого океану. Playa Zipolite також пропонує гостям широкий спектр послуг і активностей:

масаж;

йога;

сауни;

басейни;

ресторани та бари.

Крім того, курорт пропонує своїм гостям багато екскурсій у навколишні райони, де можна відвідати туристичні пам’ятки, місця для снорклінгу та дайвінгу, а також музеї та галереї.

Playa Zipolite — один із найкращих нудистських курортів у світі.

Нудистські курорти — чудове місце для тих, хто шукає усамітнення, можливість розслабитися та насолодитися життям на узбережжі. Нудистські курорти пропонують гостям безліч можливостей для розваг і відкриттів, забезпечуючи незабутній відпочинок.