Лучшие нудистские курорты мира: природная красота во всех ее проявлениях

Нудистские курорты становятся все более популярными среди отдыхающих, которые ищут комфорт, уют и возможность провести время в кругу единомышленников. Сегодня мы рассмотрим топ-10 нудистских курортов, где вы сможете насладиться прекрасной природой, отличными пляжами и разнообразными активностями.

1. Cap d'Agde, Франция

Это место где есть все необходимое для комфортного и приятного отдыха без одежды. Гостям предлагается широкий выбор жилья – апартаменты, коттеджи и гостиничные номера.

В Cap d'Agde вы найдете все необходимое для отличного отдыха:

рестораны;

бары;

кафе;

магазины;

театр;

бассейны;

сауны;

спа-центры;

фитнес-клубы.

На территории курорта есть множество пляжей, где можно наслаждаться солнцем без одежды. Также есть пляжи для тех, кто предпочитает купальники или плавки.

Одним из самых популярных мест на курорте является ночной клуб Le Glamour, известный своими вечеринками и зажигательными плясками до рассвета. А если вы любите общаться с другими нудистами, то вы найдете множество возможностей для знакомств.

Это один из лучших нудистских курортов в мире, который не оставит вас равнодушным.

2. Haulover Beach, США

Пляжи Майами — ничего лишнего. Источник: Image by julia roman from the Pixabay website

Если вы любите нудистский отдых и находитесь в Майами, обязательно посетите Haulover Beach. Пляж открыт круглый год и является популярным местом среди местных жителей и туристов, поэтому здесь всегда живо и весело.

На пляже вы найдете все необходимое для приятного времяпрепровождения:

открытые площадки для спорта;

аренда шезлонгов;

кафе и бары.

Кроме базовых услуг, на пляже работают профессиональные инструкторы по йоге и пилатесу. Занятия проводятся под открытым небом.

Важно отметить, что на Haulover Beach действуют определенные правила поведения, которые необходимо соблюдать. Так, гости должны быть одеты на входе и выходе с пляжа, полностью обнаженными можно быть только в специально отведенной зоне.

Короче говоря, Haulover Beach – один из лучших курортов с возможностью отдыха без одежды в мире.

3. Valalta, Хорватия

Известный нудистский курорт в живописной местности на побережье Адриатического моря. Valalta предлагает своим гостям комфортный отдых среди прекрасных пляжей, живописных лесов и потрясающих пейзажей.

Это идеальное место для любителей нудизма, которые ищут красивые и комфортабельные пляжи. Курорт предлагает несколько локаций, включая частные и общедоступные, где гости могут наслаждаться чистым морем и прекрасными видами.

На территории Valalta есть много возможностей для отдыха:

теннисные корты;

баскетбольные и волейбольные площадки;

спортивные состязания и игры на открытом воздухе.

Кроме того, другие развлечения в Valalta включают:

рестораны;

бары;

магазины;

салоны красоты;

массажные кабинеты;

сауны.

Курорт также организует различные мероприятия, концерты и вечеринки для создания незабываемой атмосферы для гостей. Valalta – прекрасный нудистский курорт для взрослых на побережье Адриатики в Хорватии.

4. Paradise Lakes Resort, США

Нудистский отдых на пляжах США. Источник: Image by Pexels from the Pixabay website

Известный нудистский курорт во Флориде, расположенный всего в 20 минутах от города Тампа.

Курорт предлагает все необходимое для разнообразного отдыха:

бассейны;

теннисные корты;

волейбольные площадки;

тренажерный зал;

рестораны;

магазины.

Комфортные номера и апартаменты в Paradise Lakes Resort расположены в красивых зданиях, окруженных пышными садами и бассейнами. Кроме того, курорт имеет специальные частные виллы с собственным бассейном и джакузи.

Курорт также проводит различные мероприятия и вечеринки, позволяющие гостям наслаждаться прекрасной природой и хорошей компанией. Здесь часто проводятся фестивали, выставки и соревнования. Paradise Lakes Resort – идеальный нудистский курорт для взрослых с возможностью отдыха без одежды.

5. Club Orient Resort, остров Сен-Мартен

Прекрасный нудистский курорт, расположенный на острове Сен-Мартен. Club Orient Resort назвали "лучшим нудистским курортом в Карибском бассейне" и привлекает туристов со всего мира своей красотой и уютной атмосферой.

Гости могут выбрать разные типы размещения:

номера;

коттеджи;

виллы.

Club Orient Resort располагает собственным рестораном, баром и магазином, где можно приобрести все необходимое для комфортного пребывания.

Огромный пляж имеет зоны для нудистского загара и возможность заниматься разными видами спорта на песке или воде. Кроме того, Club Orient Resort предлагает гостям широкий спектр услуг и развлечений.

бассейн;

фитнес-центр;

сауна;

массаж;

индивидуальные экскурсии.

Также есть специальные программы, разработанные специально для нудистов. Club Orient Resort – идеальное место для тех, кто ищет комфортный и приятный нудистский курорт на прекрасном карибском пляже.

6. Hidden Beach Resort, Мексика

Нудистские пляжи Мексики. Источник: Image by Andrzej from the Pixabay website

Уникальный нудистский курорт, расположенный в самом большом курортном комплексе Ривьера-Майя на карибском побережье Мексики. Одним из главных преимуществ Hidden Beach Resort является частный пляж, занимающий целый залив и отгороженный от посторонних глаз. Здесь Вы можете наслаждаться абсолютной свободой и комфортом в спокойной и живописной обстановке.

Hidden Beach Resort предлагает своим гостям роскошные номера, оборудованные всеми необходимыми удобствами. Каждый номер имеет частную террасу с видом на море или сад. Кроме номеров есть виллы и апартаменты на выбор.

На курорте гости найдут все необходимое для приятного отдыха и развлечений.

ресторан;

бар;

фитнес-центр;

бассейн;

сауна;

массажный кабинет.

Курорт также предлагает своим гостям разнообразные водные активности, такие как дайвинг, снорклинг и парасейлинг. Вы также можете попробовать экскурсии к соседним островам или поездки к водопадам или скалам.

Hidden Beach Resort – идеальное место для уединенного и комфортного нудистского отдыха в Карибском бассейне.

7. Vera Playa, Испания

Прекрасный нудистский курорт, расположенный на юге Испании в провинции Альмерия.

Главной достопримечательностью Vera Playa является отличный нудистский пляж, где можно наслаждаться спокойствием и красотой природы. Здесь можно заниматься спортом, загорать и купаться в море. Кроме того, на пляже есть много баров и ресторанов, где можно отведать вкусную местную кухню.

Vera Playa также предлагает множество возможностей для отдыха и развлечений.

бассейны;

рестораны;

магазины;

спортивные и развлекательные заведения.

Курорт предлагает различные массажи и косметологические процедуры.

Кроме того, Vera Playa – настоящая находка для любителей гольфа, ведь курорт расположен вблизи нескольких крупных гольф-полов.

Vera Playa – идеальное направление для тех, кто ищет комфортный и приятный нудистский отдых в Испании.

8. Lake Como, Италия

Идеальное место для отдыха без одежды. Источник: Image by fradellafra from the Pixabay website

Здесь вы найдете большой зеленый парк, где можно заниматься спортом и загорать. На курорте есть несколько открытых бассейнов с прохладной водой среди живописных гор. Также есть ресторан и бар, где можно попробовать местные деликатесы.

Lake Como предлагает следующие места отдыха и развлечений:

катание на лыжах;

боулинг;

местные термальные источники

Вы также можете отведать местные вина и сыры, а также прогуляться по живописным селам.

Lake Como – отличное место для тех, кто ищет комфортные нудистские курорты на прекрасном озере в Италии.

9. Wildwood Naturist's Resort, США

Этот уютный нудистский курорт расположен в 60 милях к северу от Хьюстона, в частном парке площадью 118 акров, окруженном сосновыми лесами и лугами техасской дикой природы. Курорт предлагает широкий выбор размещения – от простых палаток до роскошных коттеджей.

В Wildwood Naturist's Resort вы можете отдохнуть на пляже в приятной дикой обстановке и насладиться красотой лесов и всеми видами дикой природы, встречающимися в регионе.

Курорт постоянно организует различные мероприятия и вечеринки, которые создают отличную атмосферу и позволяют гостям со всего мира наслаждаться веселыми и интересными моментами в непринужденной обстановке. В числе удобств и развлечений, предоставляемых гостей:

волейбол;

теннис;

бадминтон.

Конечно, на курорте также есть фитнес-центры, сауны, массажные кабинеты и скандинавский спа.

Wildwood Naturist's Resort – отличный нудистский курорт с возможностью отдыха без одежды. Все организовано с заботой о комфорте гостей и нудистский образ жизни не оставит равнодушным тех, кто ищет новый взгляд на отдых и стиль жизни.

10. Playa Zipolite, Мексика

Нудистские пляжи в Карибском бассейне. Источник: Image by Joaquín Enríquez from the Pixabay website

Уникальный нудистский курорт расположен на западном побережье Мексики на Тихом океане. Лозунг курорта: "Без сигнала, без сейфа, без одежды!" Есть много разных типов размещения на любой вкус и кошелек – от простых хижин до роскошных коттеджей и кондоминиумов. Курорт Playa Zipolite — идеальное направление для нудизма энтузиастов, ищущих покоя и уединения.

Главной достопримечательностью этого курорта является прекрасный пляж, занимающий обширную территорию и славящийся кристально чистыми водами Тихого океана. Playa Zipolite предлагает гостям широкий спектр услуг и активностей.

массаж;

йога;

сауны;

бассейны;

рестораны и бары.

Кроме того, курорт предлагает своим гостям много экскурсий в окрестные районы, где можно посетить достопримечательности, места для снорклинга и дайвинга, а также музеи и галереи.

Playa Zipolite – один из лучших нудистских курортов в мире.

Нудистские курорты – прекрасное место для тех, кто ищет уединение, возможность расслабиться и насладиться жизнью на побережье. Нудистские курорты предлагают гостям множество возможностей для развлечений и открытий, обеспечивая незабываемый отдых.