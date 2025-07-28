Найкращі музеї Амстердама: топ-10 найпопулярніших локацій, наповнених шедеврами мистецтва, історії та розваг

Музеї Амстердама вражають не лише своєю кількістю (понад 50!), але й унікальними шедеврами мистецтва та безцінними історичними колекціями. Столиця Нідерландів, попри компактний розмір, готова запропонувати розваги на будь-який смак і вік. Від найпопулярніших Рейксмузею та Музею Ван Гога до міського будинку на каналі, наповненого антикваріатом, або Моко з його колекцією сучасного мистецтва, включаючи роботи знаменитого Бенксі. Наступний список найкращих музеїв Амстердама допоможе вам спланувати подорож так, щоб не пропустити жодної перлини.

1. Рейксмузей

Національний музей із величезною колекцією. Джерело: Pixabay Національний музей із величезною колекцією. Джерело: Pixabay

Відомий музей Амстердама розташований на знаменитій Музейній площі. Тут можна ознайомитися з колекцією, що охоплює період від XVIII до XXI століття — картини, скульптури, антикварні меблі, посуд і навіть моделі кораблів.

У Рейксмузеї ви можете не лише насолоджуватися шедеврами мистецтва — від Франса Халса до Рембрандта, — але й спостерігати, як сонячне світло проникає крізь яскраві, вишукані вітражі, та прогулюватися доглянутими садами. На території навіть є ресторан, відзначений зіркою Мішлен, що стане чудовим способом відсвяткувати вашу подорож до столиці.

Адреса: Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.rijksmuseum.nl

2. Музей Ван Гога

Найвідоміший музей країни. Джерело: Pixabay Найвідоміший музей країни. Джерело: Pixabay

Всесвітньо відомий нідерландський художник прославився не лише своїми картинами, але й надзвичайною творчою особистістю. Один із найкращих музеїв для відвідування в Амстердамі представляє 200 картин і 500 малюнків у рамках вражаючої експозиції. Окрім робіт самого Ван Гога, включно з прикладами його японських гравюр, тут також є твори інших художників, таких як Тулуз-Лотрек та інші.

Музей розташований у відреставрованій і повністю оновленій будівлі Рітвельда. Нове крило, спроектоване японським архітектором Кішо Курокавою, зазвичай приймає тимчасові виставки, присвячені сучасникам великого художника та його впливу на інших митців. У п’ятничні вечори тут часто проводяться кінопокази, концерти, лекції тощо, тож слідкуйте за анонсами.

Варто зазначити, що топові музеї Амстердама користуються великим попитом, тому краще відвідувати їх рано вранці або купувати квиток на конкретний час заздалегідь. Відкрийте не лише знамениту картину "Соняшники", але й дізнайтесь більше про бурхливе та насичене життя Вінсента Ван Гога, одного з найвизначніших художників-постімпресіоністів у світі.

Адреса: Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.vangoghmuseum.nl

3. Будинок Анни Франк

Щоб потрапити до одного з найвідоміших музеїв Амстердама, майже завжди доводиться стояти в черзі. Розташований на Прінсенграхт 263, цей будинок XVII століття стоїть на березі каналу. Саме тут молода єврейська дівчинка та її сім’я переховувалися від нацистів в окупованій Голландії протягом двох років. Десятки мільйонів копій надрукованого щоденника Анни Франк, за сприяння її батька Отто, розповсюджені по всьому світу.

Цей музей є суворим нагадуванням про жахи війни, які не можна забувати, а також даниною невтомному оптимізму сильної дівчини. У новому крилі є виставка про євреїв та їхню боротьбу, а також демонстрація неофашизму, расизму та дискримінації загалом.

Якщо хочете уникнути довгих черг, рекомендуємо бронювати квитки онлайн або приходити вранці.

Адреса: Prinsengracht 263-267, 1016 GV Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.annefrank.org

4. Нідерландський морський музей (Nederlands Scheepvaartmuseum)

Коли думаєш про Нідерланди, перше, що спадає на думку, — численні канали. "Володарі води" також відомі своїм підприємницьким духом — достатньо згадати Голландську Ост-Індійську компанію (Verenigde Oostindische Compagnie — VOC), яка монополізувала торгівлю з Китаєм, Японією, Індонезією та Цейлоном. Обидві ці пристрасті відображені в Нідерландському морському музеї. Цей музей в Амстердамі, Нідерланди, демонструє захоплюючу та напрочуд багату морську історію країни.

Після масштабної реконструкції у 2011 році музей посів ще міцніші позиції у світі морських музеїв. Тут можна побачити величезну копію корабля VOC, пришвартовану біля головного входу, частини човнів, численні моделі, тематичні картини тощо. Особливу увагу заслуговує будівля, зведена Даніелем Сталпертом понад 350 років тому.

Нідерландський морський музей, який входить до списку топ-10 музеїв Амстердама, сподобається як дітям, так і дорослим завдяки великій кількості експонатів та інсталяцій.

Адреса: Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.hetscheepvaartmuseum.nl

5. Foam

Цей крутий музей в Амстердамі розташований на березі каналу в старому відреставрованому будинку. Foam регулярно експонує роботи таких майстрів, як Август Сандер, або рекламні шедеври місцевої агенції KesselsKramer. У музеї фотографії часто висвітлюють болючі теми, пов’язані зі столицею. Наприклад, можна відвідати виставку фотографій із реальних місць злочинів. Тут також часто проводяться заходи для шанувальників мистецтва фотографії.

Обов’язково відвідайте цей музей в Амстердамі, якщо хочете отримати свіжий погляд на речі через об’єктив талановитих людей.

Адреса: Keizersgracht 609, 1017 DS Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.foam.org

6. Стеделік музей

Цей відомий музей Амстердама представляє понад 90 тисяч унікальних творів сучасного мистецтва. Сама будівля Стеделік музею, виконана у формі ванни, заслуговує особливої уваги! Довоєнна колекція музею включає рідкісні роботи найвизначніших художників, зокрема:

Пікассо;

Малевич;

Сезанн;

Матісс та ін. Список художників, які працювали після 1954 року, ще довший, включаючи Ньюмана, Де Кунінга, Кунеллі, Воргола, Міддлтона та багатьох інших.

Попри те, що Стеделік розташований на Музейній площі, як і інші найкрутіші музеї Амстердама, тут не так багато відвідувачів. Тож ви можете спокійно насолоджуватися творами Мондріана, не наштовхуючись на численних туристів.

Адреса: Museumplein 10, 1071 DJ Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.stedelijk.nl

7. Ермітаж Амстердам

Ермітаж Амстердам, який восени 2023 року змінить назву на H'ART, щоб відобразити сучасність, був відкритий у 2009 році. Розкішна церемонія, що тривала 30 годин, була наповнена зірками світового рівня.

Один із найкращих музеїв Амстердама розташований у будівлі XVII століття, яка колись була лікарнею. Ермітаж може похвалитися двома величезними виставковими просторами, рестораном і власним концертним залом.

Завдяки співпраці з багатьма партнерами зі світу мистецтва музей організовує неймовірні виставки, влаштовує грандіозні презентації та інші події, варті уваги. Зокрема, у 2024 році оновлений музей H'ART представить роботи Кандінського у співпраці з Центром Помпіду.

Адреса: Amstel 51, 1018 EJ Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.hartmuseum.nl

8. Музей Ons' Lieve Heer op Solder

Цікавий музей Амстердама, спочатку відомий як Музей Амстелкрінг, розташований у районі Червоних ліхтарів. Однак це місце добре приховане, тому воно не згадується в кожному путівнику. Музей із назвою "Наш милий Господь на горищі" розташований, як і очікується, на верхньому поверсі.

Ця церква була побудована в 1663 році. Горище використовувалося в XVII столітті католиками, яким було заборонено богослужіння після Альтерації, коли відбувся переворот у контексті голландського повстання. Тут можна побачити картину Якоба де Віта, видатного художника XVIII століття, а кімнати на нижньому поверсі, збережені в автентичному стані, дозволяють уявити, яким було життя тоді. Крім того, це горище пропонує фантастичний краєвид на столицю.

Хоча Музей Ons' Lieve Heer op Solder не є найпопулярнішим музеєм Амстердама, його точно варто відвідати.

Адреса: Oudezijds Voorburgwal 38, 1012 GD Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.opsolder.nl

9. Electric Ladyland: Музей флуоресцентного мистецтва

Тиха вулиця Йордан, не зіпсована надмірною увагою туристів, приховує цей яскравий, технічний і навіть сміливий музей для відвідування в Амстердамі. Electric Ladyland представляє незвичайне флуоресцентне мистецтво 1950-х років. Ви точно отримаєте феєрію вражень від калейдоскопічних візерунків, що мерехтять під миготливим світлом.

Варто зазначити, що потрапити до цікавих музеїв Амстердама можна лише за попереднім записом, а графік роботи дещо дивує. Однак Electric Ladyland — це справді унікальна можливість відчути та зануритися в "мистецтво участі", як каже його засновник Нік Падаліно.

Адреса: Tweede Leliedwarsstraat 5, 1015 TB Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.electricladyland.org

10. Інститут кінематографії EYE

Футуристична будівля центру кінематографії. Джерело: Pixabay Футуристична будівля центру кінематографії. Джерело: Pixabay

Раніше відомий як Музей кіно, Інститут кінематографії EYE є найважливішим кінематографічним центром країни. Цей популярний музей в Амстердамі спеціалізується на великих ретроспективах. Тут також можна побачити гострі сучасні фільми, які є реакцією на події, що відбуваються у світі.

В EYE є постійний простір, де проводяться виставки, а також освітня зона з екранами для демонстрації кінематографічних робіт. Тут часто проходять покази про відомих режисерів, заходи, присвячені історії кіно, тощо.

Найкрутіші музеї Амстердама можна дістатися безкоштовним поромом. Навіть сама будівля варта уваги. Дивовижна споруда, розташована на північному набережному, спроектована у формі кібер-акули, що відображає сучасний погляд інституту на мистецтво та кіно.

Адреса: IJpromenade 1, 1031 KT Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.eyefilm.nl