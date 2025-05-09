Найкращі місця Капрі: обов’язкові для відвідування пам’ятки та приховані перлини

Капрі, перлина Середземного моря, пропонує безліч захоплюючих визначних пам'яток і вражень, які зачарують будь-якого відвідувача. Від природних чудес до історичних пам'яток та кулінарних насолод, цей острів має щось для кожного. Ось деякі обов'язкові місця та активності, а також корисна інформація про те, як дістатися, вхідні збори та інше.

1. Досліджуйте Блакитну Гротту (Grotta Azzurra)

Уявіть, що ви пливете на маленькому дерев'яному човні, входячи в вузьку печеру на північно-західному узбережжі Капрі. Раптом вас охоплює ефірне синє сяйво, коли сонячне світло пробивається через воду, освітлюючи печеру іншосвітнім світлом. Це Блакитна Грота, одна з найвідоміших пам'яток Капрі. Дістатися до цього захоплюючого місця легко — потрібно сісти на човен з Марини Гранде або автобус з Анакапрі, а потім пройти коротку пішохідну відстань. Вхідний квиток коштує близько 14 євро, і він включає поїздку на човні в печеру. Не пропустіть цей незабутній досвід, який ідеально передає магію Капрі.

Місце розташування: Блакитна Грота знаходиться на північно-західному узбережжі Капрі. До неї можна дістатися на човні з Марини Гранде або на автобусі з Анакапрі, після чого потрібно пройти коротку пішохідну відстань до входу. Човнові тури до гроти широко доступні від головного порту.

Вхідний квиток: Так, є вхідний квиток, який коштує близько 14 євро і включає поїздку на човні до печери. Зверніть увагу, що для турів на човнах може бути стягнута додаткова плата.

2. Підніміться на підйомнику до Монте-Соларо

На висоті 589 метрів над рівнем моря Монте-Соларо відкриває панорамні краєвиди, які перехоплюють подих. Сідайте на підйомник на площі Вітторія в Анакапрі або піднімайтеся пішки, якщо бажаєте, і ви побачите весь острів, Неаполітанську затоку та навіть віддалене узбережжя Амальфі. Поїздка коштує близько €12 за обидва напрямки, і це варте кожного цента. Монте-Соларо — найвища точка Капрі, тож її обов’язково варто відвідати тим, хто прагне побачити найвражаючі краєвиди острова

Місце розташування: Монте-Соларо — найвища точка Капрі, розташована в Анакапрі. Ви можете дістатися вершини, скориставшись підйомником з площі Вітторія в Анакапрі — це займе близько 12 хвилин. Або ж ви можете піднятися пішки, що займе близько 1,5 години

Вхідний квиток: Підйомник коштує приблизно €12 за обидва напрямки або €9 в один бік.

3. Прогулянка Садами Августа (Giardini di Augusto)

Сади, спроєктовані терасами з видом на море, демонструють багату флору острова Капрі. Джерело: Photo by Julien Chatelain on Unsplash Сади, спроєктовані терасами з видом на море, демонструють багату флору острова Капрі. Джерело: Photo by Julien Chatelain on Unsplash

Ці сади — це спокійний оазис у самому серці Капрі, що відкриває захопливі види на відомі скелі Фаральйоні та звивисту Віа Крупп. Розташовані лише за кілька хвилин пішки від П’яццетти, Сади Августа є ідеальним місцем, щоб розслабитися та насолодитися природною красою острова. Вхід коштує лише €1, що робить це однією з найвигідніших пам’яток Капрі. Завдяки яскравим квітам і приголомшливим пейзажам, це місце, де хочеться залишитися довше.

Місце розташування: Сади Августа розташовані поблизу центру міста Капрі, приблизно за 10 хвилин ходьби за вказівниками на Віа Крупп і Джардіні ді Аугусто.

Вхідний квиток: Існує невелика плата за вхід — приблизно €1.

4. Відвідайте Віллу Йовіс

Пориньте в історію на Віллі Йовіс, стародавній римській віллі, що височіє на скелі на східному кінці Капрі. Колись це була резиденція імператора Тиберія, і цей історичний об'єкт дає змогу побачити багатий минулий острів. Вілла знаходиться приблизно за 2 км від міста Капрі, прогулянка до неї займає близько 45 хвилин. Вхід коштує близько 6 євро. Досліджуючи руїни, ви будете винагороджені захоплюючими видами на Тірренське море. Вілла Йовіс є обов'язковим місцем для любителів історії.

Місце розташування: Вілла Йовіс розташована на східному кінці Капрі, приблизно за 2 км від міста Капрі, туди можна дістатися пішки за 45 хвилин. Слідуйте вказівникам від П’яццетти до Вілли Йовіс.

Вхідний квиток: Так, вхідний збір становить близько 6 євро.

5. Пройдіться шляхом фортець

Стежка, що проходить уздовж усього західного узбережжя острова Капрі. Джерело: Photo by Desert Morocco Adventure on Unsplash Стежка, що проходить уздовж усього західного узбережжя острова Капрі. Джерело: Photo by Desert Morocco Adventure on Unsplash

Для того, щоб відчути дику, незайману красу Капрі, пройдіться по Стежці фортець на західному узбережжі острова. Цей мальовничий маршрут починається від маяка Пунта Карена і проходить через скелясті ландшафти до Блакитної гроти. По дорозі ви зустрінете стародавні фортеці та захоплюючі прибережні види. Прогулянка безкоштовна і займає близько 3 годин. Це чудовий досвід для тих, хто любить природу і хоче відкрити менш відоме обличчя Капрі.

Місце розташування: Стежка фортець знаходиться на західному узбережжі Капрі, починається від маяка Пунта Карена, куди можна дістатися автобусом з Анакапрі. Прогулянка стежкою займає близько 3 годин.

Вхідний квиток: Стежка безкоштовна для прогулянки, додаткових зборів не потрібно.

6. Досліджуйте Анакапри

Анакапри пропонує спокійнішу та більш розслаблену альтернативу містечку Капрі. Розташоване на західній частині острова, це чарівне містечко легко досяжне на автобусі або за 20 хвилин пішки. Анакапри є домом для кількох визначних пам'яток, зокрема церкви Сан-Мікеле з її чудовою майолічною підлогою та канатної дороги на Монте-Соларо. Дослідження Анакапри безкоштовне, хоча деякі пам'ятки, такі як Вілла Сан-Мікеле, мають вхідну плату. Це містечко ідеально підходить для тих, хто хоче познайомитись з автентичним шармом Капрі, подалі від натовпів.

Місце розташування: Анакапри розташоване на західній частині острова, на більш високій висоті, ніж містечко Капрі. Ви можете дістатися в Анакапри на автобусі або таксі з міста Капрі. Це приблизно 10 хвилин на автобусі або мальовнича 20-хвилинна прогулянка, якщо ви готові до підйому.

Вхідний квиток: Дослідження Анакапри безкоштовне, хоча деякі конкретні пам'ятки, такі як Вілла Сан-Мікеле, можуть мати вхідну плату.

7. Відпочиньте в Марина Піккола

Насолоджуйтесь лінивим днем засмаги та плавання на Маріна Піккола. Джерело: Photo by Will Truettner on Unsplash Насолоджуйтесь лінивим днем засмаги та плавання на Маріна Піккола. Джерело: Photo by Will Truettner on Unsplash

Для спокійного пляжного відпочинку вирушайте до Марина Піккола на південному узбережжі Капрі. Ця ідилічна бухта, захищена високими скелями, відкриває приголомшливий вид на скелі Фаральйоні. Дістатися до Марина Піккола можна автобусом з міста Капрі або пішки мальовничою Віа Крупп. Вхід на пляж безкоштовний, але якщо ви хочете орендувати шезлонг або парасольку, очікуйте додаткову плату. Марина Піккола — ідеальне місце для розслабленого купання або неспішного обіду біля моря.

Місце розташування: Марина Піккола розташована на південному узбережжі Капрі, безпосередньо навпроти скель Фаральйоні. До Марина Піккола можна дістатися автобусом з міста Капрі або пішки Віа Крупп — звивистою стежкою, що веде вниз до бухти.

Вхідний квиток: Доступ до пляжу безкоштовний, хоча оренда шезлонгів і парасольок у пляжних клубах може передбачати плату.

8. Відкрий для себе Фаральйоні

Найвідоміша пам'ятка Капрі — це драматичні скелі Фаральйоні. Джерело: Photo by Alessio Maffeis on Unsplash Найвідоміша пам'ятка Капрі — це драматичні скелі Фаральйоні. Джерело: Photo by Alessio Maffeis on Unsplash

Скелі Фаральйоні — одна з найвідоміших пам’яток Капрі. Ці величні кам’яні стовпи піднімаються прямо з моря біля південно-східного узбережжя острова. Найкращий спосіб побачити їх — вирушити на прогулянку човном із Марина Гранде або з міста Капрі, хоча їх також можна розгледіти з Садів Августа або зі стежки Піццолунго. Перегляд Фаральйоні з суші безкоштовний, а от вартість морських турів може різнитися. Ці природні дива обов’язково варто побачити кожному, хто відвідує Капрі.

Місце розташування: Скелі Фаральйоні знаходяться біля південно-східного узбережжя Капрі. Найкраще їх оглядати з човна. Можна забронювати човнову екскурсію з Марина Гранде або з міста Капрі. Також їх видно з Садів Августа або під час пішого маршруту стежкою Піццолунго.

Вхідний квиток: Перегляд з суші — безкоштовний. Вартість човнових турів залежить від тривалості та типу човна.

9. Відвідай Віллу Сан-Мікеле

Досліджуйте Віллу Сан-Мікеле в Анакапрі, прихисток історії та мистецтва. Джерело: Photo by Mats Hagwall on Unsplash Досліджуйте Віллу Сан-Мікеле в Анакапрі, прихисток історії та мистецтва. Джерело: Photo by Mats Hagwall on Unsplash

Вілла Сан-Мікеле, розташована в Анакапрі, — це чарівний історичний будинок, зведений шведським лікарем Акселем Мунте. Вілла, що височіє на скелях з видом на Неаполітанську затоку, є справжнім шедевром мистецтва та архітектури. Дістатися сюди можна автобусом із міста Капрі до Анакапрі, а далі — короткою прогулянкою пішки. Вхід коштує приблизно 10 євро. Сади вілли, наповнені ароматними квітами та старовинними статуями, відкривають один із найзахопливіших краєвидів на острові.

Місце розташування: Вілла Сан-Мікеле знаходиться в Анакапрі, біля вершини Фінікійських сходів. Від площі Вітторія в Анакапрі — кілька хвилин пішки. Також можна доїхати автобусом із міста Капрі.

Вхідний квиток: Так, вхід коштує приблизно 10 євро.

10. Насолодися місцевою кухнею

Жодна подорож до Капрі не буде повною без дегустації його смачної кухні. Уяви себе з тарілкою капрезе з найсвіжішими помідорами, моцарелою та базиліком, а потім — спагеті з молюсками alle vongole. Ресторани на Капрі розташовані по всьому острову — в місті Капрі, в Анакапрі та вздовж узбережжя — і багато з них мають вражаючий краєвид на море. Хоча за саму їжу плата не стягується, слід бути готовим до витрат: від бюджетних кафе до розкішних ресторанів. Обов’язково скуштуй знамените капрійське лікерне задоволення — Limoncello!

Місце розташування: Ресторани та кафе розкидані по всьому острову — в місті Капрі, в Анакапрі та вздовж узбережжя. До багатьох можна легко дістатися пішки, а до деяких прибережних закладів — човном або стежками вздовж узбережжя.

Вхідний квиток: Вхід безкоштовний, але за страви доведеться заплатити — ціни варіюються від доступних до високих.

11. Шопінг у місті Капрі

Місто Капрі — справжній рай для шопоголіків, де можна знайти все: від розкішного одягу до сандаль ручної роботи. Вузькі вулички навколо П’яцетти всіяні бутиками, які пропонують товари найвідоміших брендів, авторські парфуми та вишукані ювелірні прикраси. Дістатися сюди легко — фунікулером із Марина Гранде, автобусом або таксі. Це ідеальне місце, щоб придбати особливий сувенір або просто насолодитися атмосферою.

Місце розташування: Зона для шопінгу зосереджена у вузьких вуличках навколо П’яцетти в місті Капрі. Сюди легко дістатися з Марина Гранде фунікулером, автобусом або таксі.

Вхідний квиток: Перегляд магазинів безкоштовний, однак ціни на товари можуть коливатися — від розкішних брендів до місцевих виробів ручної роботи.

12. Захід сонця біля маяка Пунта Карена

Заверши день на Капрі відвідинами маяка Пунта Карена, що розташований на південно-західній окраїні острова. Цей мальовничий маяк у червоно-білих смугах — улюблене місце для споглядання заходу сонця. Сюди можна дістатися автобусом з Анакапрі або пройтися пішки, якщо хочеться пригод. Вхід безкоштовний, а краєвиди на Середземне море у вечірній час — просто неймовірні.

Місце розташування: Маяк Пунта Карена розташований на південно-західному краю Капрі. Дорога автобусом з Анакапрі займає приблизно 15 хвилин. Також можна доїхати таксі або дійти пішки з Анакапрі.

Вхідний квиток: Вхід до маяка та навколишньої території безкоштовний.