Лучшие места Капри: обязательные для посещения достопримечательности и скрытые жемчужины

Капри, жемчужина Средиземного моря, предлагает множество увлекательных достопримечательностей и впечатлений, которые очаруют любого посетителя. От природных чудес до исторических достопримечательностей и кулинарных наслаждений этот остров имеет что-то для каждого. Вот некоторые обязательные места и активности, а также полезная информация о том, как добраться, входное собрание и прочее.

1. Исследуйте Голубую Гротту (Grotta Azzurra)

Представьте, что вы плывете на маленькой деревянной лодке, входя в узкую пещеру на северо-западном побережье Капри. Вдруг вас охватывает эфирное синее сияние, когда солнечный свет пробивается через воду, освещая пещеру иносветным светом. Это Голубая Грота, одна из самых известных достопримечательностей Капри. Добраться до этого увлекательного места легко – нужно сесть на лодку с Марины Гранде или автобус из Анакапри, а затем пройти короткое пешеходное расстояние. Входной билет стоит около 14 евро, и он включает поездку на лодке в пещеру. Не упустите этот незабываемый опыт, который идеально передает магию Капри.

Голубая Грота находится на северо -западном побережье Капри. До нее можно добраться на лодке с Марины Гранде или на автобусе из Анакапри, после чего нужно пройти короткое пешеходное расстояние до входа. Лодочные туры в гроту широко доступны от главного порта.

Входной билет: Да, есть входной билет, который стоит около 14 евро и включает поездку на лодке в пещеру. Обратите внимание, что для туров на лодках может быть взыскана дополнительная плата.

2. Поднимитесь на подъемник Монте-Соларо

На высоте 589 метров над уровнем моря Монте-Соларо открывает перехватывающие дыхание панорамные виды. Садитесь на подъемник на площади Виттория в Анакапре или поднимайтесь пешком, если хотите, и вы увидите весь остров, Неаполитанский залив и даже отдаленное побережье Амальфи. Поездка стоит около €12 за оба направления, и это стоит каждого цента. Монте-Соларо — самая высокая точка Капри, поэтому ее обязательно стоит посетить тем, кто стремится увидеть самые впечатляющие виды острова.

Место расположения: Монте-Соларо – самая высокая точка Капри, расположенная в Анакапре. Вы можете добраться до вершины, воспользовавшись подъемником с площади Виттория в Анакапре – это займет около 12 минут. Или вы можете подняться пешком, что займет около 1,5 часа

Входной билет: Подъемник стоит примерно €12 за оба направления или €9 в одну сторону.

3. Прогулка по Садам Августа (Giardini di Augusto)

Сады, спроектированные террасами с видом на море, демонстрируют богатую флору острова Капри. Источник: Photo by Julien Chatelain on Unsplash

Эти сады – это спокойный оазис в самом сердце Капри, открывающий захватывающие виды на известные скалы Фаральони и извилистую Виа Крупп. Расположенный всего в нескольких минутах ходьбы от Пяццетты, Сады Августа является идеальным местом для отдыха и развлечений. Вход стоит всего €1, что делает это одной из самых выгодных достопримечательностей Капри. Благодаря ярким цветам и потрясающим пейзажам это место, где хочется остаться дольше.

Место расположения: Сады Августа расположены вблизи центра города Капри, примерно в 10 минутах ходьбы по указателям на Виа Крупп и Джардини ди Аугусто.

Входной билет: Существует небольшая плата за вход – примерно €1.

4. Посетите Виллу Иовис

Окунитесь в историю на Вилле Йовис, древней римской вилле, возвышающейся на скале на восточном конце Капри. Когда-то это была резиденция императора Тиберия, и этот исторический объект позволяет увидеть богатый прошлый остров. Вилла находится примерно в 2 км от города Капри, прогулка до нее занимает около 45 минут. Вход стоит около 6 евро. Исследуя руины, вы будете вознаграждены захватывающими видами на Тирренское море. Вилла Йовис является обязательным местом для любителей истории.

Место расположения: Вилла Йовис расположена на восточном конце Капри, примерно в 2 км от города Капри, туда можно добраться пешком за 45 минут. Следуйте указателям от Пьяццетты до Виллы Иовис.

Входной билет: Да, входной сбор составляет около 6 евро.

5. Пройдитесь путем крепостей

Тропа, проходящая вдоль всего западного побережья острова Капри. Источник: Photo by Desert Марокко Adventure on Unsplash

Для того, чтобы почувствовать дикую, девственную красоту Капри, пройдитесь по Тропе крепостей на западном побережье острова. Этот живописный маршрут начинается от маяка Пунта Карена и проходит через скалистые ландшафты до Голубой гроты. По дороге вы встретите древние крепости и увлекательные прибрежные виды. Прогулка бесплатная и занимает около 3 часов. Это отличный опыт для тех, кто любит природу и хочет открыть менее известное лицо Капри.

Место расположения: Тропа крепостей находится на западном побережье Капри, начинается от маяка Пунта Карена, куда можно добраться автобусом из Анакапри. Прогулка по тропе занимает около 3 часов.

Входной билет: Путь бесплатный для прогулки, дополнительных сборов не требуется.

6. Исследуйте Анакапри

Анакапри предлагает более спокойную и более расслабленную альтернативу городку Капри. Расположенный на западной части острова, этот волшебный городок легко достижим на автобусе или за 20 минут пешком. Анакапри является домом для нескольких достопримечательностей, в том числе церкви Сан-Микеле с ее прекрасным майоличным полом и канатной дороги на Монте-Соларо. Исследование Анака при бесплатном, хотя некоторые достопримечательности, такие как Вилла Сан-Микеле, имеют входную плату. Этот городок идеально подходит для тех, кто хочет познакомиться с аутентичным шармом Капри, подальше от толп.

Место расположения: Анакапри расположен на западной части острова, на более высокой высоте, чем городок Капри. Вы можете добраться в Анакапри на автобусе или такси из города Капри. Это примерно 10 минут на автобусе или живописная 20-минутная прогулка, если вы готовы к подъему.

Входной билет: Исследование Анака при бесплатном, хотя некоторые конкретные достопримечательности, такие как Вилла Сан-Микеле, могут иметь входную плату.

7. Отдохните у Марина Пиккола

Наслаждайтесь ленивым днем загара и плавания на Марина Пиккола. Источник: Photo by Will Truettner на Unsplash

Для спокойного пляжного отдыха отправляйтесь к Марину Пикколу на южном побережье Капри. Эта идиллическая бухта, защищенная высокими скалами, открывает потрясающий вид на скалы Фаральоне. Добраться до Марина Пиккола можно автобусом из города Капри или пешком по живописной Виа Крупп. Вход на пляж бесплатный, но если вы хотите арендовать шезлонг или зонтик, ждите дополнительную плату. Марина Пиккола – идеальное место для расслабленного купания или неспешного обеда у моря.

Место расположения: Марина Пиккола расположена на южном побережье Капри, непосредственно напротив скал Фаральоне. До Марина Пиккола можно добраться автобусом из города Капри или пешком Виа Крупп – извилистой тропинкой, ведущей вниз к бухте.

Входной билет: Доступ к пляжу бесплатный, хотя аренда шезлонгов и зонтов в пляжных клубах может предусматривать плату.

8. Открой для себя Фаральоне

Самая известная достопримечательность Капри – это драматические скалы Фаральони. Источник: Photo by Alessio Maffeis on Unsplash

Скалы Фаральони – одна из самых известных достопримечательностей Капри. Эти величественные каменные столбы поднимаются прямо с моря у юго-восточного побережья острова. Лучший способ увидеть их — отправиться на прогулку по лодке с Марина Гранде или из города Капри, хотя их также можно разглядеть с Садов Августа или со тропы Пиццолунго. Просмотр Фаральони с суши бесплатный, а вот стоимость морских туров может отличаться. Эти природные чудеса обязательно стоит увидеть каждому, кто посещает Капри.

Место расположения: Скалы Фаральони находятся у юго-восточного побережья Капри. Лучше всего их осматривать с лодки. Можно забронировать лодочную экскурсию из Марины Гранде или из города Капри. Также они видны из Садов Августа или во время пешего маршрута по тропе Пиццолунго.

Входной билет: Просмотр с суши – бесплатный. Стоимость лодочных туров зависит от продолжительности и типа лодки.

9. Посети Виллу Сан-Микеле

Исследуйте Виллу Сан-Микеле в Анакапре, убежище истории и искусства. Источник: Photo by Mats Hagwall on Unsplash

Вилла Сан-Микеле, расположенная в Анакапре, — это волшебное историческое здание, построенное шведским врачом Акселем Мунте. Вилла, возвышающаяся на скалах с видом на Неаполитанский залив, является настоящим шедевром искусства и архитектуры. Добраться сюда можно автобусом из города Капри до Анакапри, а дальше – короткой прогулкой пешком. Вход стоит около 10 евро. Сады виллы, наполненные ароматными цветами и старинными статуями, открывают один из самых увлекательных пейзажей на острове.

Место расположения: Вилла Сан-Микеле находится в Анакапре, у вершины Финикийской лестницы. От площади Виттория в Анакапре несколько минут пешком. Также можно доехать автобусом из Капри.

Входной билет: Да, вход стоит примерно 10 евро.

10. Насладись местной кухней

Ни одно путешествие в Капри не будет полным без дегустации его вкусной кухни. Представь себя с тарелкой капрезе со свежими помидорами, моцареллой и базиликом, а затем спагетти с моллюсками alle vongole. Рестораны на Капри расположены по всему острову – в городе Капри, в Анакапре и вдоль побережья – и многие из них имеют потрясающий вид на море. Хотя за саму еду плата не взимается, следует быть готовой к расходам: от бюджетных кафе до роскошных ресторанов. Обязательно попробуй знаменитое каприйское ликерное удовольствие – Limoncello!

Местоположение: Рестораны и кафе разбросаны по всему острову – в городе Капри, в Анакапре и вдоль побережья. Ко многим можно легко добраться пешком, а к некоторым прибрежным заведениям — на лодке или по тропинкам вдоль побережья.

Входной билет: Вход бесплатный, но за блюда придется заплатить – цены варьируются от доступных к высоким.

11. Шоппинг в городе Капри

Город Капри – настоящий рай для шопоголиков, где можно найти все: от роскошной одежды до сандалий ручной работы. Узкие улочки вокруг Пьяцетты усеяны бутиками, предлагающими товары самых известных брендов, авторские духи и изысканные ювелирные украшения. Добраться сюда легко – фуникулером из Марина Гранде, автобусом или такси. Это идеальное место, чтобы приобрести особый сувенир или просто насладиться атмосферой.

Место расположения: Зона для шопинга сосредоточена в узких улочках вокруг Пьяцетты в городе Капри. Сюда легко добраться с Марина Гранде фуникулером, автобусом или такси.

Входной билет: Просмотр магазинов бесплатный, однако цены на товары могут колебаться от роскошных брендов до местных изделий ручной работы.

12. Закат у маяка Пунта Карена

Заверши день на Капри посещением маяка Пунта Карена, расположенного на юго-западной окраине острова. Этот красочный маяк в красно-белых полосах — излюбленное место для созерцания заката. Сюда можно добраться автобусом из Анакапри или пройтись пешком, если хочется приключений. Вход бесплатный, а виды на Средиземное море в вечернее время просто невероятны.

Место расположения: Маяк Пунта Карена расположен на юго -западном краю Капри. Дорога автобусом из Анакапри занимает примерно 15 минут. Также можно доехать такси или дойти пешком из Анакапри.

Входной билет: Вход в маяк и окружающую территорию бесплатный.