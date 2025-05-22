Найкращі місця для проживання на Санторіні: Путівник по топовим туристичним місцям і пам’яткам для ідеальної грецької відпустки

Вулканічний острів Санторіні відомий серед мандрівників своєю вражаючою природою та захоплюючими краєвидами на заходи сонця над кальдерою, стародавніми історичними пам’ятками, гарними пляжами, виноградниками світового класу та чудовими місцями для тимчасового проживання. Тут є чим зайнятися та що подивитися, тому варто ретельно обирати район для проживання. Наприклад, ви можете знайти притулок на вершині скелі, оселитися в милих селах поблизу пляжів або в центрі винного регіону. Познайомтеся з Санторіні за допомогою цього путівника з вибору найкращих місць для проживання.

1. Ойя

Ойя популярна для романтичних подорожей. Джерело: Image Michelle Raponi/Pixabay Ойя популярна для романтичних подорожей. Джерело: Image Michelle Raponi/Pixabay

Найчарівніше містечко Санторіні найкраще підходить для романтичних відпусток, весільних церемоній і медового місяця. Воно ніби висить на краю найпівнічнішого урвища острова, а широка мармурова дорога обрамляє більшу частину його довжини. Це тихе місце перетворилося на ексклюзивний напрямок із приголомшливими печерними готелями, що нагадують традиційні білі будинки, але модернізовані розкішними зручностями. Мандрівники, які шукають романтики та першокласного досвіду, будуть у захваті від печерних басейнів із видом на море та величних терас, з яких можна милуватися райськими заходами сонця, якими так славиться Ойя.

Де поїсти

Ойя може запропонувати безліч чудових відокремлених ресторанів, які часто входять до числа найкращих романтичних готелів Санторіні. Відвідувачам Ойї варто завітати до ресторану Red Bicycle на головній вулиці, щоб скуштувати грецьку кухню. Усі інгредієнти тут місцевого походження, тож вас чекає цікаве гастрономічне дослідження. Не відмовте собі в задоволенні спробувати на десерт melitini – місцевий пиріг із маслом. Ресторан відомий своєю терасою з драматичними краєвидами на кальдеру та скелі навколо.

Де випити

Ойя має репутацію тихого, романтичного місця, тому місцеве нічне життя не надто вражає. Але навіть тут є хороші місця для відвідування на Санторіні та відкриття нових смаків. Наприклад, автентичний бар Hassapiko, який працює майже цілодобово. Вранці сюди можна прийти за кавою та сніданком із сендвічами, а ввечері насолодитися оригінальними коктейлями, розслабленою атмосферою та танцями.

Що робити

Одна з найпривабливіших і найпопулярніших пам’яток Санторіні – це вогняні заходи сонця. Ойя – затребуване місце для відвідувачів острова, куди сотні людей приходять, щоб повною мірою насолодитися видовищем. Тож подбайте про те, щоб зайняти місця заздалегідь, адже вони швидко заповнюються.

Де зупинитися

Ойя вважається наймальовничішим містечком Санторіні та одним із найбільш туристичних, тому тут є одні з найкращих готелів острова. У високий сезон Ойя може бути досить багатолюдною до заходу сонця, але потім швидко повертається до спокійної та тихої атмосфери. Південна частина Ойї славиться гарними краєвидами на кальдеру, тоді як західна – пейзажами заходу сонця.

Знайти готелі на Санторіні не проблема: тут є чудові місця для проживання на будь-який бюджет і смак. Наприклад, Esperas займає заслужене місце в рейтингу найкращих готелів світу за версією Fodor’s Travel. Його назва з давньогрецької означає "вечір", і, зустрівши тут захід сонця, ви зрозумієте, що вона йому ідеально пасує. Готель пропонує студії та люкси, але найпривабливішими є його білі печерні будинки з арочними дахами. Тут можна милуватися романтичними заходами сонця Санторіні з приватних терас, а типові цикладські інтер’єри всередині доповнені традиційними елементами дизайну.

Ще один розкішний готель із приголомшливими краєвидами на кальдеру – Charisma Suites, розташований у центрі Ойї. Тут можна насолоджуватися краєвидами з гарно облаштованого басейну або спостерігати за заходом сонця з приватних терас чи балконів. Деякі люкси мають приватні занурювальні басейни або джакузі на відкритому повітрі.

Оцініть заходи сонця та печерні помешкання Санторіні в більш доступних готелях, таких як Anemomilos, що за кілька хвилин ходьби від центру Ойї. Він пропонує сучасні просторі номери, приватні вілли та студії, деякі з яких мають вигляд на блакитне Егейське море.

Оселившись в Ойї, вирушайте до її нижньої частини – фантастичної затоки Аммуді. Тут є мальовничі пляжі та маленьке рибальське село з крихітним милим причалом, уздовж якого розташовані традиційні таверни. Зупиніться в одній із них, щоб скуштувати найсвіжіші морепродукти.

2. Імеровіглі, Фіростефані та Фіра

Фіра вражає краєвидами зі схилу кальдери. Джерело: Image Andreas Mueller/Pixabay Фіра вражає краєвидами зі схилу кальдери. Джерело: Image Andreas Mueller/Pixabay

На південь від Ойї розташовані три інші популярні туристичні напрямки Санторіні – Фіростефані, Фіра та Імеровіглі. Вони також прикрашені білими готелями, вишуканими ресторанами, яскравими барами, гарними церквами, жвавими нічними клубами та місцевими пам’ятками.

Фіра – найбільше містечко Санторіні та одне з наймальовничіших місць для відвідування в усій Греції. Воно розташоване на скелі кальдери, як і Фіростефані, Імеровіглі та Ойя. Це центр нічного життя Санторіні з найбільшою кількістю ресторанів, готелів і магазинів. Якщо ви подорожуєте на острови за крутим шопінгом, активним відпочинком і нічним життям, ваш шлях має вести до Фіри. Тут є безліч готелів із чудовим доступом до панорам кальдери, але також є варіанти за скелею без виду, але з більш доступною ціною. Тож Фіра може бути хорошим вибором для подорожі з обмеженим бюджетом. Найближчий пляж до містечка – за 20 хвилин їзди автобусом. До речі, пляжів на острові вдосталь у будь-якій його точці.

На північ від Фіри розташована Фіростефані, яка фактично є її продовженням. Вона вища, тому краєвиди на вулкани та кальдеру тут ще кращі. Якщо туристичне містечко Фіра для вас занадто гамірне та багатолюдне, обираючи місце для проживання на Санторіні, надайте перевагу Фіростефані. Тут є хороші ресторани, кафе та ринки, але немає барів чи клубів. Проте розваги та нічне життя будуть неподалік.

Фіростефані переходить в Імеровіглі, розташоване в найвищій точці кальдери. Тут найкращі краєвиди на заходи сонця без перешкод від сусідніх островів. Це тихо і спокійно: немає нічних клубів чи вечірок і небагато ресторанів. Але ті, що є, чудові, а за останні кілька років відкрилися кілька хороших барів. Ці три найкращі райони Санторіні для відпустки з’єднані мальовничою пішохідною стежкою.

Де поїсти

Понад сто років ресторан Aktaion на головній площі Фіростефані творить гастрономічну історію Санторіні. Унікальні місцеві продукти та рецепти родини рестораторів Руссос, що передаються через три покоління, перетворили крихітну таверну на магніт для поціновувачів оригінальних смаків і ароматів. Спробуйте тут місцеві версії відомих страв, таких як ситна грецька запіканка або муссака з білими баклажанами.

Де випити

Один із перших барів Санторіні, Franco, пропонує аперитиви на захід сонця під класичну музику. Його тераса відкриває бездоганні краєвиди на краї кальдери, а в меню є шампанські коктейлі. Якщо ви шукаєте танцювальні натовпи, вирушайте до Фіри в один із найпопулярніших курортних закладів Санторіні – Koo Club. Із широким вибором коктейлів і напоїв, стильним інтер’єром із високими кипарисами та білим кам’яним баром, а також відомими запрошеними діджеями, ці вечірки на відкритому повітрі – одні з найкращих на острові.

Що робити

Вирушайте в похід уздовж брукованої пішохідної стежки від Фіри до Імеровіглі. Це один із найгарніших маршрутів у світі, який подарує вам безліч мальовничих панорам, яскравих спогадів і гарних фотографій. Дорогою ви можете побачити чарівні побілені церкви, відвідати кафе та ресторани, прогулятися місцевими ринками та оцінити панораму кальдери без натовпів.

Де зупинитися

Aenaon Villas в Імеровіглі розташовані на одній із найвищих вершин. Вілли демонструють традиційну цикладську архітектуру та розміщені навколо облаштованого басейну. Це створює відчуття, ніби ви сидите на самому краю острова, роблячи краєвиди на заходи сонця захоплюючими.

Якщо у вас є час лише на одну пам’ятку, прогуляйтеся до Скаросу – скелі заввишки 20 метрів. Вона розташована на півострові, що виступає за межі острова. У Середньовіччі тут стояла фортеця, а сьогодні скеля є однією з найкращих туристичних локацій Санторіні.

3. Мегалохорі

Курортні готелі Мегалохорі зачаровують своєю розкішшю. Джерело: Image Marriott.com Курортні готелі Мегалохорі зачаровують своєю розкішшю. Джерело: Image Marriott.com

Традиційне село Мегалохорі розташоване в самому серці винного регіону Санторіні. Його історія сягає XVII століття і сповнена схованок піратів та старих особняків із високими стінами та прихованими дворами. Крихітна головна площа чарівна і, безумовно, варта дослідження, залишаючись такою ж жвавою ввечері, як і вдень. Мегалохорі відоме своєю традиційною архітектурою: тут ви знайдете середньовічні печерні будинки, багатовікові церкви та неокласичні особняки. Центр сповнений ремісничих майстерень, сімейних таверн і дегустаційних залів і розташований за 10 хвилин від краю кальдери. Цей шлях прикрашений гарними готелями, багато з яких мають чудові краєвиди на захід сонця над вулканами Санторіні. Для дослідження острова найзручніше орендувати автомобіль, оскільки готелі вздовж південного краю кальдери ізольовані, але також є регулярні автобуси з Мегалохорі до Фіри.

Де поїсти

Традиційний грецький ресторан Feggera ідеально втілює атмосферу Мегалохорі. Він розташований у старому особняку та спеціалізується на місцевій кухні. Його назва відсилає до літніх прогулянок під місяцем, які були популярною традицією в цикладських селах. Перлиною ресторану є тераса, краєвид із якої в поєднанні з унікальними ароматами та смаками Егейського моря створює незабутній досвід для відвідувачів. Якщо ви хочете глибше дослідити місцеву кухню, запишіться на кулінарний майстер-клас у ресторані. Під керівництвом професійного шеф-кухаря ви навчитеся готувати 6 традиційних грецьких страв (від томатних пельменів до курки з лавандою та сиром мізіфра), а після заняття учасники можуть насолодитися приготованими стравами та білим вином із місцевої виноробні Gavalas.

Де випити

Оскільки Мегалохорі розташоване в серці винного регіону, неможливо не порекомендувати гостям ознайомлення з мистецтвом місцевого виноробства. Тому до найкращих місць для відвідування на Санторіні належать його виноробні. Першою, що відкрила свої двері для публіки, була Boutari Winery. Це одна з найвідоміших і титулованих виноробних компаній Греції, заснована в 1879 році. Вона відіграла провідну роль у розвитку виноробства та винного туризму на Санторіні. Ви можете відвідати виноробню з екскурсією, де дізнаєтеся про історію острова та виноробну індустрію, прогуляєтеся виноградниками, де вирощують унікальні сорти, зазирнете до погребів і, нарешті, побалуєте себе дегустацією найкращих вин у гарній залі посеред виноградника.

Що робити

Невід’ємною частиною перебування в Мегалохорі є прогулянка лабіринтом кам’яних сходів і провулків, щоб ближче познайомитися зі способом життя місцевих. Зупиніться на каву в центральній зоні біля площі, де місцеві збираються за грою в нарди чи карти, затримуючись до пізньої ночі. Милуйтеся церквами, прикрашеними синіми куполами та елегантними дзвіницями, і побіленими будинками. Підніміться крутою стежкою на скелю, де розташовані церкви Діви Марії та Агіос, щоб оцінити краєвид на кальдеру. Ви також можете відвідати концерти класичної грецької музики в місцевому культурному центрі.

Де зупинитися

Один із найрозкішніших готелів Санторіні, Vedema, у самому серці Мегалохорі вразить вас стильною автентичною красою цикладської архітектури та підземним рестораном із 400-річним винним погребом. Він розташований у багатовіковому особняку та має 74 просторі вілли та люкси з приватними терасами, багато з яких також доповнені приватними басейнами та джакузі. Якщо ви обираєте круті місця для проживання на Санторіні для ексклюзивної відпустки, цей чарівний курортний готель із автентичною сільською атмосферою вам сподобається.

Якщо у вас мало часу в Мегалохорі, завітайте до виноробні Venetsanos, щоб помилуватися навколишніми краєвидами. Вона має 4 рівні та була створена місцевим виноробом Георгіосом Венетсаносом у середині минулого століття. Тут є невеликий музей і дегустаційні зали, але головна принада – краєвиди з балконів.

4. Піргос

Вузькі вулички сповнені цікавих магазинів, кафе та незвичайних будівель. Джерело: Image C messier, CC BY-SA 4.0/Wikimedia.org Вузькі вулички сповнені цікавих магазинів, кафе та незвичайних будівель. Джерело: Image C messier, CC BY-SA 4.0/Wikimedia.org

Якщо ви плануєте поїздку на Санторіні та шукаєте місце для романтичної втечі, традиційне гірське село Піргос – чудовий вибір для проживання. Неймовірні світанки та заходи сонця, а також панорама всього острова з однієї з найвищих його точок стануть ідеальним супроводом для особливих моментів вашого перебування. Вузькі вулички Піргоса в’ються навколо стародавніх церков, маленьких чарівних магазинів і кількох хороших ресторанів. Вони пропонують занурення в старе Санторіні з лабіринтами пішохідних доріжок, традиційними будинками та руїнами венеційського замку. Тут можна загубитися в будь-який час – серед привітних кафе, терасних таверн, крихітних кра PHONE_NUMBER, що продають місцеві продукти та вироби ручної роботи, і закритих дворів, де грають діти.

Значна частина Піргоса доступна лише пішки, але навколишні краєвиди того варті. Передгір’я сповнені виноградників, які можна відвідати з екскурсіями та дегустаціями. Це одне з найкращих місць на Санторіні для переходу до відокремленого та розслабленого місцевого способу життя. Якщо вам захочеться урізноманітнити дозвілля нічним життям і ширшим вибором ресторанів і магазинів, від головної площі Піргоса до Фіри приблизно 10 хвилин автобусом.

Де поїсти

Чудовий ресторан високої кухні Selene здобув свою бездоганну репутацію завдяки першокласним стравам, заснованим на давно втрачених гастрономічних традиціях регіону. Раніше належачи до католицького монастиря XVIII століття, його приміщення тепер випромінюють атмосферу середньовічного шарму та вишуканої розкоші. З 2021 року його традицію продовжує шеф-кухар, відзначений зіркою Мішлен, Етторе Ботріні, а винний відділ очолює один із 400 майстрів вина у світі, Янніс Каракіс, роблячи акцент, звісно, на виноградниках Санторіні. Влітку гостей запрошують займати столи на відкритому балконі з мальовничими краєвидами. Selene також має кафе з більш невимушеною атмосферою.

Де випити

Завітайте до Franco’s Cafe, меншої версії подібного бару у Фірі з традиційними грецькими столами. Як і в інших популярних місцях Санторіні, тут є приголомшлива тераса з краєвидами на кальдеру та мерехтливі місцеві заходи сонця, де можна посидіти з коктейлем або кавою. До речі, кажуть, що кава тут найкраща на острові.

Що робити

Село Піргос було створене навколо середньовічного замку, зведеного для захисту місцевих від піратів. Це означає, що прогулянки ним порадують вас цікавими історичними пам’ятками. Милуйтеся чарівними котеджами та не відмовляйте собі в задоволенні переглянути асортимент місцевих крихітних магазинів. Приголомшлива панорама чекає на вас на околицях села, адже Піргос розташований вище за будь-яке інше село на острові. Його перевершує за висотою на Санторіні лише пік Профітіс Іліас.

Де зупинитися

Маєте у стилі Циклад, за п’ять хвилин від центральної площі, – один із найунікальніших готелів Санторіні з гарними краєвидами. Сводчасті стелі, антикварні меблі та затишні люкси з квітковими балконами створюють елегантну, таємничу атмосферу. Дні тут будуть сповнені відпочинком біля басейну та на терасі під лимонним деревом, релаксацією з процедурами та масажами в спа-центрі та гастрономічними насолодами в ресторані з винним погребом, де представлені спеціальні вина, що виробляються понад століття. Гості також можуть відвідати виноградник і на власні очі побачити процес виноробства.

Якщо ваш час у Піргосі обмежений, здійсніть коротку поїздку до монастиря Профітіс Іліас XVIII століття. Він нагадує фортецю своїми кам’яними стінами та досі населений монахами. Вершина Профітіс Іліас, на якій він розташований, є найвищою точкою Санторіні, тому панорама справді запаморочлива.

5. Перісса, Камарі та Періволос

Перісса приваблює туристів унікальними пам’ятками. Джерело: Image jacqueline macou/Pixabay Перісса приваблює туристів унікальними пам’ятками. Джерело: Image jacqueline macou/Pixabay

Серед районів Санторіні для проживання під час подорожі ті, що на східному узбережжі острова, менш відомі туристам. Але саме тому місцеві села можуть забезпечити гостям відокремлену відпустку та шарм життя поблизу пляжу. У той час як знамениті містечка Санторіні, як Ойя, розташовані на вершинах скель і приваблюють мандрівників неймовірними краєвидами, Перісса, Періволос і Камарі пропонують унікальні пам’ятки та підходять для любителів моря й піску. Вулканічний пісок вразить вас відтінками від сірого до глибоко чорного, роблячи пляжі схожими на фантастичні пейзажі.

Періволос має все необхідне для доступної відпустки на острові. Ви знайдете пляжні клуби та об’єкти для водних видів спорту, а якщо прогуляєтеся набережною, відкриєте для себе кілька хороших таверн. Перісса та Камарі пропонують мандрівникам популярні місця для проживання на Санторіні за доступними цінами, чудові пляжі та хороші ресторани. Вони з’єднані регулярними автобусними маршрутами від пляжів до Фіри та кальдери.

Де поїсти

Колишня історична консервна фабрика Санторіні відродилася як шикарний ресторан Forty One, що належить однойменному готелю на сонячному пляжі Періволос. Це справжній кулінарний притулок для мандрівників, які цінують яскраві смаки середземноморської кухні та вишукане мистецтво суші, якими вони насолоджуватимуться з чудовим видом на пляж. Щоб створити особливі спогади, скористайтеся елегантною приватною обідньою залою та проведіть романтичний вечір, дегустуючи вина та кулінарні шедеври.

Де випити

Ресторан Notos’ Sea Side Lounge у Періволосі протягом дня виглядає як дуже тихе та розслаблююче місце для відпочинку на Санторіні, де можна насолоджуватися прохолодною пляжною атмосферою. Білі дерев’яні шезлонги з великими подушками, розмірена музика та середземноморська кухня з східними акцентами ідеально підходять для перекусу чи обіду. Але ввечері він перетворюється на чудове жваве місце для проведення часу на Санторіні з коктейлем. Пляжний бар пропонує персоналізований сезонний список напоїв, на дегустацію якого іноді заглядають навіть знаменитості.

Що робити

Вражаючі природні пам’ятки Санторіні не обмежуються лише величними гірськими вершинами, 300-метровими скелями та вулканами. Є багато цікавого не лише на Санторіні, а й під ним. Це популярний напрямок для дайверів, які приїжджають сюди, щоб досліджувати створені вулканом берегові лінії, печери та рифи. Зрештою, одна з найпопулярніших версій легенди про Атлантиду виникла через виверження місцевого вулкана. Тож шукачі пригод не втрачають надії знайти стародавнє місто. На острові є кілька дайвінг-центрів, де можна записатися на уроки дайвінгу та орендувати спорядження, наприклад, Santorini Dive, Caldera Diving, Mediterranean Dive або Volcano.

Де зупинитися

Готелі в цій частині Санторіні чудово підходять для романтичних відпусток. Наприклад, Orabel Suites із видом на пляж Періволос, що приймає лише дорослих гостей, створює ексклюзивну атмосферу для перебування в 11 чарівних люксах. Розкішні притулки за кілька кроків від піщаного пляжу оснащені приватними джакузі, а центральним елементом готелю є гарний відкритий басейн.

Якщо ви відвідуєте найкращі частини Санторіні під час короткого візиту, присвятіть час руїнам стародавнього міста Камарі IX століття. Дістатися туди – це годинний підйом ґрунтовою дорогою. Камарі також порадує мандрівників цікавим ринком, мозаїками, храмом і кількома цікавими місцями для любителів історії, але головна його принада – 5-кілометровий пляж із дрібним чорним піском, галькою та чистою водою.