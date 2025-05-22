Лучшие места для проживания на Санторини: Путеводитель по топовым туристическим местам и достопримечательностям для идеального греческого отпуска

Вулканический остров Санторини известен среди путешественников поразительной природой и захватывающими видами на закаты над кальдерой, древними историческими достопримечательностями, красивыми пляжами, виноградниками мирового класса и прекрасными местами для временного проживания. Здесь есть чем заняться и посмотреть, поэтому следует тщательно выбирать район для проживания. К примеру, вы можете найти приют на вершине скалы, поселиться в милых селах близ пляжей или в центре винного региона. Ознакомьтесь с Санторини с помощью этого путеводителя по выбору лучших мест для проживания.

1. Ойя

Ойя популярна для романтических путешествий. Источник: Image Michelle Raponi/Pixabay

Самый очаровательный городок Санторини лучше всего подходит для романтических отпусков, свадебных церемоний и медового месяца. Оно словно висит на краю северного обрыва острова, а широкая мраморная дорога обрамляет большую часть его длины. Это тихое место превратилось в эксклюзивное направление с потрясающими пещерными гостиницами, напоминающими традиционные белые дома, но модернизированные роскошными удобствами. Путешественники, которые ищут романтики и первоклассного опыта, будут в восторге от пещерных бассейнов с видом на море и величественных террас, из которых можно любоваться райскими закатами, которыми так славится Ойя.

Где поесть

Ойя может предложить множество прекрасных уединенных ресторанов, которые часто входят в число лучших романтических отелей Санторини. Посетителям Ойи стоит посетить ресторан Red Bicycle на главной улице, чтобы отведать греческую кухню. Все ингредиенты здесь местного происхождения, так что вас ждет интересное гастрономическое исследование. Не откажите себе в удовольствии испытать на десерт melitini – местный пирог с маслом. Ресторан известен своей террасой с драматическими видами на кальдеру и скалы вокруг.

Где выпить

Ойя имеет репутацию тихого, романтического места, поэтому местная ночная жизнь не слишком впечатляет. Но даже здесь есть хорошие места для посещения Санторини и открытия новых вкусов. К примеру, аутентичный бар Hassapiko, который работает почти круглосуточно. Утром сюда можно прийти за кофе и завтраком с сэндвичами, а вечером насладиться оригинальными коктейлями, расслабленной атмосферой и танцами.

Что делать

Одна из самых привлекательных и популярных достопримечательностей Санторини – это огненные закаты. Ойя – востребованное место для посетителей острова, куда сотни людей приходят, чтобы в полной мере насладиться зрелищем. Итак, позаботьтесь о том, чтобы занять места заранее, ведь они быстро заполняются.

Где остановиться

Ойя считается самым живописным городком Санторини и одним из самых туристических, поэтому здесь есть одни из лучших отелей острова. В высокий сезон Ойя может быть достаточно многолюдной до заката, но затем быстро возвращается к спокойной и тихой атмосфере. Южная часть Ойи славится красивыми видами на кальдеру, тогда как западная – пейзажами заката.

Найти отели на Санторини не проблема: здесь есть отличные места для проживания на любой бюджет и вкус. К примеру, Esperas занимает заслуженное место в рейтинге лучших отелей мира по версии Fodor's Travel. Его название с древнегреческого означает "вечер", и, встретив здесь закат, вы поймете, что оно ему идеально подходит. Отель предлагает студии и люксы, но наиболее привлекательны его белые пещерные дома с арочными крышами. Здесь можно любоваться романтическими закатами Санторини из частных террас, а типичные цикладские интерьеры внутри дополнены традиционными элементами дизайна.

Еще один роскошный отель с потрясающими видами на кальдеру – Charisma Suites, расположенный в центре Ойи. Здесь можно наслаждаться видами из хорошо обустроенного бассейна или наблюдать за закатом с частных террас или балконов. Некоторые люксы имеют частные погружные бассейны или джакузи на открытом воздухе.

Оцените закаты и пещерные помещения Санторини в более доступных отелях, таких как Anemomilos, что в нескольких минутах ходьбы от центра Ойи. Он предлагает современные просторные номера, частные виллы и студии, некоторые из которых имеют вид на голубое Эгейское море.

Поселившись в Ойе, отправляйтесь в ее нижнюю часть – фантастический залив Аммуди. Здесь есть живописные пляжи и маленькая рыбацкая деревня с крошечным милым причалом, вдоль которого расположены традиционные таверны. Остановитесь в одной из них, чтобы отведать самые свежие морепродукты.

2. Имеровогли, Фиростефани и Фира

Фира поражает видами со склона кальдеры. Источник: Image Andreas Mueller/Pixabay

К югу от Ойи расположены три других популярных туристических направления Санторини – Фиростефани, Фира и Имеровигли. Они также украшены белыми гостиницами, изысканными ресторанами, яркими барами, красивыми церквями, оживленными ночными клубами и местными достопримечательностями.

Фира – самый большой городок Санторини и одно из самых живописных мест для посещения по всей Греции. Оно расположено на скале кальдеры, как и Фиростефане, Имеровегли и Ойя. Это центр ночной жизни Санторини с самым большим количеством ресторанов, гостиниц и магазинов. Если вы путешествуете на острова за крутым шоппингом, активным отдыхом и ночной жизнью, ваш путь должен вести в Фиру. Здесь есть множество отелей с отличным доступом к панорам кальдеры, но также есть варианты по скале без вида, но с более доступной ценой. Так что Фира может быть хорошим выбором для путешествия с ограниченным бюджетом. Ближайший пляж к городку – в 20 минутах езды автобусом. Кстати, пляжей на острове достаточно в любой его точке.

Севернее Фиры расположена Фиростефани, которая фактически является ее продолжением. Она выше, поэтому виды на вулканы и кальдеры здесь еще лучше. Если туристический городок Фира для вас слишком шумен и многолюден, выбирая место для проживания на Санторини, отдайте предпочтение Фиростефану. Здесь есть хорошие рестораны, кафе и рынки, но нет баров или клубов. Однако развлечения и ночная жизнь будут недалеко.

Фиростефани переходит в Имеровогли, расположенное в самой высокой точке кальдеры. Здесь лучшие виды на закаты без помех от соседних островов. Это тихо и спокойно: нет ночных клубов или вечеринок и немного ресторанов. Но те, что есть, отличные, а за последние несколько лет открылись несколько хороших баров. Эти три лучших района Санторини для отпуска соединены по живописной пешеходной тропе.

Где поесть

Более ста лет ресторан Aktaion на главной площади Фиростефани творит гастрономическую историю Санторини. Передаваемые через три поколения уникальные местные продукты и рецепты семьи рестораторов Руссос превратили крошечную таверну в магнит для ценителей оригинальных вкусов и ароматов. Попробуйте здесь местные версии известных блюд, таких как сытная греческая запеканка или муссака с белыми баклажанами.

Где выпить

Один из первых баров Санторини, Franco, предлагает аперитивы на закат под классическую музыку. Его терраса открывает безупречные виды на края кальдеры, а в меню есть шампанские коктейли. Если вы ищете танцевальные толпы, отправляйтесь в Фиру в одно из самых популярных курортных заведений Санторини – Koo Club. С широким выбором коктейлей и напитков, стильным интерьером с высокими кипарисами и белым каменным баром, известными приглашенными диджеями, эти вечеринки на открытом воздухе – одни из лучших на острове.

Что делать

Отправляйтесь в поход вдоль мощеной пешеходной тропы от Фиры до Имеровигли. Это один из красивейших маршрутов в мире, который подарит вам множество живописных панорам, ярких воспоминаний и красивых фотографий. По дороге можно увидеть очаровательные побеленные церкви, посетить кафе и рестораны, прогуляться по местным рынкам и оценить панораму кальдеры без толп.

Где остановиться

Aenaon Villas в Имеровогле расположены на одной из самых высоких вершин. Виллы демонстрируют традиционную цикладскую архитектуру и расположены вокруг обустроенного бассейна. Это создает ощущение, будто вы сидите на самом краю острова, делая виды на закаты захватывающими.

Если у вас есть время только на одну достопримечательность, прогуляйтесь до Скароса – скалы высотой 20 метров. Она расположена на полуострове, выступающем за пределы острова. В Средние века здесь стояла крепость, а сегодня скала является одной из лучших туристических локаций Санторини.

3. Мегалохорые

Курортные отели Мегалохори очаровывают своей роскошью. Источник: Image Marriott.com

Традиционная деревня Мегалохори расположена в самом сердце винного региона Санторини. Его история уходит в XVII век и полна тайников пиратов и старых особняков с высокими стенами и скрытыми дворами. Крошечная главная площадь очаровательна и, безусловно, достойна исследования, оставаясь такой же оживленной вечером, как и днем. Мегалохори известно своей традиционной архитектурой: здесь вы найдете средневековые пещерные дома, многовековые церкви и неоклассические особняки. Центр полон ремесленных мастерских, семейных таверн и дегустационных залов и расположен в 10 минутах от края кальдеры. Этот путь украшен красивыми гостиницами, многие из которых имеют великолепные виды на закат над вулканами Санторини. Для исследования острова удобнее всего арендовать автомобиль, поскольку отели вдоль южного края кальдеры изолированы, но также есть регулярные автобусы из Мегалохори в Фиру.

Где поесть

Традиционный греческий ресторан Feggera идеально олицетворяет атмосферу Мегалохори. Он расположен в старом особняке и специализируется на местной кухне. Его название отсылает к летним прогулкам под луной, которые являлись популярной традицией в цикладских деревнях. Жемчужиной ресторана является терраса, вид с которой в сочетании с уникальными ароматами и вкусами Эгейского моря создает незабываемый опыт для посетителей. Если вы хотите глубже изучить местную кухню, запишитесь на кулинарный мастер-класс в ресторане. Под руководством профессионального шеф-повара вы научитесь готовить 6 традиционных греческих блюд (от томатных пельменей до курицы с лавандой и сыром мизифра), а после занятия участники могут насладиться приготовленными блюдами и белым вином из местной винодельни Gavalas.

Где выпить

Поскольку Мегалохори расположен в сердце винного региона, невозможно не порекомендовать гостям ознакомление с искусством местного виноделия. Поэтому к лучшим местам для посещения Санторини относятся его винодельни. Первой, что открыла свои двери для публики, была Boutari Winery. Это одна из самых известных и титулованных винодельческих компаний Греции, основанная в 1879 году. Она сыграла ведущую роль в развитии виноделия и винного туризма в Санторини. Вы можете посетить винодельню с экскурсией, где узнаете историю острова и винодельческую индустрию, прогуляетесь по виноградникам, где выращивают уникальные сорта, заглянете к погребам и, наконец, побалуете себя дегустацией лучших вин в красивом зале посреди виноградника.

Что делать

Неотъемлемой частью пребывания в Мегалохоре является прогулка по лабиринту каменной лестницы и переулков, чтобы поближе познакомиться со образом жизни местных. Остановитесь на кофе в центральной зоне возле площади, где местные собираются за игрой в нарды или карты, задерживаясь до поздней ночи. Любуйтесь церквями, украшенными синими куполами и элегантными колокольнями и побеленными домами. Поднимитесь по крутой тропе на скалу, где расположены церкви Девы Марии и Агиос, чтобы оценить пейзаж на кальдеру. Вы можете посетить концерты классической греческой музыки в местном культурном центре.

Где остановиться

Одна из самых роскошных гостиниц Санторини, Vedema, в самом сердце Мегалохори поразит вас стильной аутентичной красотой цикладской архитектуры и подземным рестораном с 400-летним винным погребом. Он расположен в многовековом особняке и имеет 74 просторные виллы и люксы с частными террасами, многие из которых также дополнены частными бассейнами и джакузи. Если вы выбираете крутые места для проживания на Санторини для эксклюзивного отпуска, этот очаровательный курортный отель с аутентичной сельской атмосферой вам понравится.

Если у вас мало времени в Мегалохоре, посетите винодельческие Venetsanos, чтобы полюбоваться окружающими пейзажами. Она имеет 4 уровня и была создана местным виноделом Георгиосом Венетсаносом в середине прошлого столетия. Здесь есть небольшой музей и дегустационные залы, но главная достопримечательность – виды с балконов.

4. Пиргос

Узкие улочки полны интересных магазинов, кафе и необычных построек. Источник: Image C messier, CC BY-SA 4.0/Wikimedia.org

Если вы планируете поездку на Санторини и ищете место для романтического побега, традиционная горная деревня Пиргос – отличный выбор для проживания. Невероятные рассветы и закаты, а также панорама всего острова с одной из самых высоких его точек станут идеальным сопровождением для особых моментов вашего пребывания. Узкие улочки Пиргоса вьются вокруг старинных церквей, маленьких очаровательных магазинов и нескольких хороших ресторанов. Они предлагают погружение в старое Санторини с лабиринтами пешеходных дорожек, традиционными домами и развалинами венецианского замка. Здесь можно потеряться в любое время – среди приветливых кафе, террасных таверн, крошечных кра PHONE_NUMBER, продающих местные продукты и изделия ручной работы, и закрытых дворов, где играют дети.

Значительная часть Пиргоса доступна только пешком, но окружающие виды того стоят. Предгорья наполнены виноградниками, которые можно посетить с экскурсиями и дегустациями. Это одно из лучших мест на Санторини для перехода к уединенному и расслабленному местному образу жизни. Если вам захочется разнообразить время ночной жизнью и широким выбором ресторанов и магазинов, от главной площади Пиргоса до Фиры примерно 10 минут автобусом.

Где поесть

Великолепный ресторан высокой кухни Selene завоевал свою безупречную репутацию благодаря первоклассным блюдам, основанным на давно утраченных гастрономических традициях региона. Ранее, принадлежа к католическому монастырю XVIII века, его помещения теперь излучают атмосферу средневекового шарма и изысканной роскоши. С 2021 года его традицию продолжает шеф-повар, отмеченный звездой Мишлен, Этторе Ботрини, а винный отдел возглавляет один из 400 мастеров вина в мире, Яннис Каракис, делая акцент, конечно, на виноградниках Санторини. Летом приглашают занимать столы на открытом балконе с живописными видами. Selene также имеет кафе с более непринужденной атмосферой.

Где выпить

Посетите Franco's Cafe, меньшей версии подобного бара в Фири с традиционными греческими столами. Как и в других популярных местах Санторини, здесь есть потрясающая терраса с видами на кальдеру и мерцающие местные закаты, где можно посидеть с коктейлем или кофе. Кстати, говорят, что кофе здесь самый лучший на острове.

Что делать

Село Пиргос было создано вокруг средневекового замка, построенного для защиты местных от пиратов. Это означает, что прогулки по нему порадуют вас интересными историческими достопримечательностями. Любуйтесь волшебными коттеджами и не отказывайте себе в удовольствии посмотреть ассортимент местных крошечных магазинов. Потрясающая панорама ждет вас в окрестностях села, ведь Пиргос расположен выше любой другой деревни на острове. Его превосходит по высоте на Санторини только пик Профитис Илиас.

Где остановиться

Имеете в стиле Циклад, в пяти минутах от центральной площади, – одна из самых уникальных гостиниц Санторини с красивыми видами. Сводчатые потолки, антикварная мебель и уютные люксы с цветочными балконами создают элегантную, таинственную атмосферу. Дни здесь будут полны отдыха у бассейна и на террасе под лимонным деревом, релаксацией с процедурами и массажами в спа-центре и гастрономическими наслаждениями в ресторане с винным погребом, где представлены специальные вина, производимые более века. Гости также могут посетить виноградник и своими глазами увидеть процесс виноделия.

Если ваше время в Пиргосе ограничено, совершите короткую поездку в монастырь Профитис Илиас XVIII века. Он напоминает крепость своими каменными стенами и до сих пор населен монахами. Вершина Профитис Илиас, на которой он расположен, является самой высокой точкой Санторини, поэтому панорама действительно удивительна.

5. Перисса, Камари и Периволос

Перисса привлекает туристов уникальными достопримечательностями. Источник: Image jacqueline macou/Pixabay

Среди районов Санторини для проживания во время путешествия на восточном побережье острова менее известны туристам. Но именно поэтому местные села могут обеспечить гостям уединенный отпуск и шарм жизни вблизи пляжа. В то время как знаменитые городки Санторини, как Ойя, расположены на вершинах скал и привлекают путешественников невероятными видами, Перисса, Периволос и Камари предлагают уникальные достопримечательности и подходят для любителей моря и песка. Вулканический песок поразит вас оттенками от серого до глубоко черного, делая пляжи похожими на фантастические пейзажи.

Периволос имеет все необходимое для доступного отпуска на острове. Вы найдете пляжные клубы и объекты для водных видов спорта, а если прогуляетесь по набережной, откроете для себя несколько хороших таверн. Перисса и Камари предлагают путешественникам популярные места для проживания на Санторини по доступным ценам, отличные пляжи и хорошие рестораны. Они соединены регулярными автобусными маршрутами от пляжей до Фиры и кальдеры.

Где поесть

Бывшая историческая консервная фабрика Санторини возродилась как шикарный ресторан Forty One, принадлежащий одноименной гостинице на солнечном пляже Периволос. Это настоящий кулинарный приют для путешественников, ценящий яркие вкусы средиземноморской кухни и изысканное искусство суши, которыми они будут наслаждаться прекрасным видом на пляж. Чтобы создать особые воспоминания, воспользуйтесь элегантным частным обеденным залом и проведите романтический вечер, дегустируя вина и кулинарные шедевры.

Где выпить

Ресторан "Notos' Sea Side Lounge" в Периволосе выглядит очень тихим и расслабляющим местом для отдыха на Санторини, где можно наслаждаться прохладной пляжной атмосферой. Белые деревянные шезлонги с большими подушками, стабильная музыка и средиземноморская кухня с восточными акцентами идеально подходят для перекуса или обеда. Но вечером он превращается в прекрасное оживленное место для времяпрепровождения на Санторини с коктейлем. Пляжный бар предлагает персонализированный сезонный список напитков, на дегустацию которого иногда заглядывают даже знаменитости.

Что делать

Впечатляющие природные достопримечательности Санторини не ограничиваются величественными горными вершинами, 300-метровыми скалами и вулканами. Есть много интересного не только на Санторини, но и под ним. Это популярное направление для приезжающих сюда дайверов, чтобы исследовать созданные вулканом береговые линии, пещеры и рифы. В конце концов одна из самых популярных версий легенды об Атлантиде возникла из-за извержения местного вулкана. Так что искатели приключений не теряют надежды найти древний город. На острове есть несколько дайвинг-центров, где можно записаться на уроки дайвинга и арендовать снаряжение, например, Santorini Dive, Caldera Diving, Mediterranean Dive или Volcano.

Где остановиться

Отели в этой части Санторини отлично подходят для романтических отпусков. Например, Orabel Suites с видом на пляж Периволос, принимающий только взрослых гостей, создает эксклюзивную атмосферу для пребывания в 11 очаровательных люксах. Роскошные приюты в нескольких шагах от песчаного пляжа оснащены частными джакузи, а центральным элементом отеля является красивый открытый бассейн.

Если вы посещаете лучшие части Санторини во время короткого визита, посвятите время развалинам древнего города Камари IX века. Добраться туда – это часовой подъем по грунтовой дороге. Камари также порадует путешественников интересным рынком, мозаиками, храмом и несколькими интересными местами для любителей истории, но главная его достопримечательность – 5-километровый пляж с мелким черным песком, галькой и чистой водой.