Найкращі кемпінги Франції: 8 місць на узбережжі для відпочинку з наметом

Що може бути кращим за проведення спекотного дня біля води, прогулянки по теплому піску та насолоду спокоєм природи? Якщо ви шукаєте такий відпочинок, відвідайте найкращі французькі кемпінги, які відкриють новий рівень комфортного відпочинку з наметом на узбережжі.

Коли йдеться про прямий доступ до дрібного піску, галькових пляжів із місцями для наметів та більш незвичайними варіантами, такими як будиночки на деревах або тіпі, найкращі кемпінги Франції можна знайти на Лазурному узбережжі, Середземномор’ї та Атлантичному узбережжі. Відпустка в кемпінгу у Франції пропонує веселощі та активності на ідеальних пляжах і всі необхідні зручності. Зупиніться в наметі біля дюн, шикарному тіпі чи химерній хатині прямо на піску. Ми покажемо вам найкращі місця для кемпінгу у Франції, тож пакуйте пляжний одяг і вирушайте в подорож, щоб зробити свою відпустку яскравою.

1. Château de la Bien-Assise, Кале

Кемпінг розташований серед охайних зелених галявин і клумб. Джерело: Image Camping-la-bien-assise.com Кемпінг розташований серед охайних зелених галявин і клумб. Джерело: Image Camping-la-bien-assise.com

Цей прекрасний кемпінг із чудовими зручностями розташований на території сільського маєтку у Франції, що датується 1500-ми роками, з доглянутими полями для гольфу, розділеними доріжками та живоплотами. Ферма, млин і замок розташовані в центрі кемпінгу на французькому узбережжі. Є басейн із підігрівом, дитячі майданчики, бар і прокат велосипедів. Старі будівлі садиби були відреставровані для сучасних потреб, таких як чудовий ресторан, комплекс басейнів і делікатесна крамниця. Пляж розташований неподалік від цього кемпінгу у Франції, а село з давніми руїнами стін і джерельним басейном — лише за 10 хвилин.

Мобільні будинки та місця для наметів розташовані в тихому парку. Зручності включають три доглянуті туалетні блоки з кабінками, дитячими кімнатами, душами та пральнею. Преміум-місця оснащені грилями для барбекю, холодильниками, садовими меблями та безкоштовним Wi-Fi.

2. Chateau Lez-Eaux, Мон-Сен-Мішель

5-зірковий кемпінг Les-Eaux вітає своїх гостей у самому серці затоки Мон-Сен-Мішель. Як і інші найкращі французькі кемпінги групи Castel, він створює чудові умови для сімейного відпочинку. На території є мобільні будинки, шале та місця для кемпінгу з розміщенням у наметах, караванах і автодомах. Зручності включають електрику, гарячу воду, душі та туалети для стандартних місць, а також садові меблі, барбекю, холодильник, мікрохвильову піч, парасольку та шезлонги для преміум-місць. Найкрутіший досвід у цьому кемпінгу у Франції — це перебування в будиночках на деревах на висоті кількох метрів зі спіральними сходами, умебльованою терасою та кімнатою з 1 або 2 ліжками. Як і більшість найкращих пляжних кемпінгів у Франції, Lez-Eaux пропонує різноманітні розваги на території, включаючи аквапарк, літню вечірню програму з концертами, міні-ферму, бар, прокат велосипедів, спортивні майданчики, ігрову кімнату та риболовлю.

3. Кемпінг La Valle, Нормандія

Ці топові кемпінги Франції розташовані на узбережжі чарівного містечка Ульгат. Тут є мобільні будинки, котеджі, місця для автодомів і 408 наметових ділянок, огороджених живоплотами, з електрикою, водою та каналізацією.

Бронюючи місце, гості отримують доступ до всієї інфраструктури. Цей прекрасний кемпінг у Франції має великий аквапарк із відкритими, закритими та дитячими басейнами і водними гірками. Є насичена програма розваг для гостей, включаючи вечірні концерти та шоу, спортивні заходи, вечірки біля басейну, дитячі майданчики та ігрову кімнату. Більше того, один із найкращих пляжів Франції розташований лише за 900 метрів.

4. Кемпінг Aloha, Лангедок-Руссільйон

Цей кемпінг сприяє єднанню та повазі до природи. Джерело: Image Alohacamping.com Цей кемпінг сприяє єднанню та повазі до природи. Джерело: Image Alohacamping.com

Цей курортний кемпінг розташований на пляжі Серіньян, навпроти піщаного пляжу. Місцеві кемпінги у Франції зачаровують сумішшю каліфорнійської та гавайської культур і занурюють в атмосферу розслабленої розкоші. Це чудове місце для відпочинку з сім’єю або великою групою друзів і входить до топ-10 кемпінгів Франції.

Aloha має майже 200 ділянок для наметів, караванів і автодомів. Зручності для гостей включають продуктовий магазин, пекарню, пральню та туалетні блоки з підігрівом. Гості, які не бажають ночувати в наметах чи фургонах, можуть зупинитися в індивідуально оформлених котеджах або вінтажному трейлері. Гості матимуть прямий доступ із кемпінгу до прекрасного пляжу на французькому Середземноморському узбережжі з дрібним піском і пологим схилом. На території є аквапарк, бари та ресторан, фітнес-клуб, дитяча кімната та прокат велосипедів.

5. Кемпінг L'Ocean Breton, Бретань

5-зірковий кемпінг у Франції, розташований у Лесконілі, оточений трьома чвертями води під час припливу. На південній стороні в цей період можна дістатися до атлантичних пляжів прямо з кемпінгу, зайнятися морським каякінгом або серфінгом. На півночі він межує з мальовничою сільською місцевістю.

Найкрасивіші кемпінги Франції, такі як L'Ocean Breton, нагадують мініатюрне курортне село з власним рестораном, продуктовим магазином, баром і великим аквапарком. Є прокат велосипедів, пральня самообслуговування, тренажерний зал і спа, дитячі майданчики та спортивні майданчики.

Для розміщення доступні просторі наметові ділянки з різними зручностями, включаючи електрику, воду та вибір місця. Ви також можете орендувати котедж, деякі з яких мають приватні джакузі. Також є незвичайний варіант, популярний у найкращих кемпінгах Франції — автентична дерев’яна хатина на палях посеред дерев.

6. Кемпінг Chateau des Marais, долина Луари

Цей розкішний кемпінг у Франції ідеально підходить для поєднання відпочинку з культурними екскурсіями. Велосипедна прогулянка вздовж річкових доріжок відкриває можливість відвідати замки Луари.

Місцеві розкішні пляжні кемпінги у Франції з рейтингом 4 і 5 зірок розташовані в самому серці дубового лісу. Ділянки для наметів, автодомів і караванів оснащені приватними туалетами, столами для пікніка, підключені до водопроводу та електрики. Крім того, ви можете орендувати гриль для барбекю, холодильник і дитячий набір — ліжечко, ванночку та стільчик для годування. Як і інші прибережні кемпінги у Франції, Chateau des Marais пропонує більш комфортні апартаменти, котеджі, шале та будиночки на деревах. На території кемпінгу є аквапарк і басейни, сауна, безкоштовні дитячі клуби та розважальна програма для всіх вікових груп.

7. Кемпінг Ciela Village Eurosol, Ланд

Місця для кемпінгу розташовані в тіні сосен на узбережжі. Джерело: Image Camping-eurosol.com Місця для кемпінгу розташовані в тіні сосен на узбережжі. Джерело: Image Camping-eurosol.com

Відпустка в цьому кемпінгу у Франції поєднує перебування в лісі з пляжними активностями і є чудовим вибором для пригод на природі. Намети розташовані глибоко в сосновому лісі, але лише за 700 метрів знаходиться 13 км білого піску пляжу Сен-Жирон-Плаж. Цей морський курорт, як і багато хороших кемпінгів у Франції, має охоронювані зони для купання та водних видів спорту, аквапарк, бар і ресторан, прокат велосипедів і серф-обладнання, а також магазин.

Плануючи найкращу відпустку в кемпінгу у Франції тут, розгляньте варіанти з різними класами зручностей: традиційний кемпінг із або без електрики; Comfort із дренажем і електрикою; ділянки з власною ванною кімнатою та кілька ділянок Grand Comfort із водою, каналізацією і електрикою. Також є мобільні будинки, шале та лоджі.

8. Кемпінг L'Avéna, Корсика

Величезна територія цього 3-зіркового кемпінгу у Франції поблизу Сартена всіяна скелями, пагорбами та соснами в відображенні бірюзового моря. Це місце для найкращої відпустки в кемпінгу у Франції на лоні дикої природи.

Гості можуть зупинитися на 69 ділянках, а також у котеджах, брезентових бунгало та лоджах. За додаткову плату ті, хто зупиняється в кемпінгу, можуть скористатися пральною машиною та сушаркою, орендувати дитячі набори, рушники та постільну білизну. На території є ресторан, бар, безкоштовна парковка, а також організовуються заходи для дітей і всієї сім’ї. Як і в більшості кемпінгів у Франції, тут можна перебувати з домашніми тваринами.