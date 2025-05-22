Найкращі екологічно орієнтовані пляжні курорти світу. Місця для відпочинку біля води, які дбають про флору та фауну

Океанські курорти – це більше, ніж просто місце для відпустки, і чудово, що їхні творці це розуміють. Найкращі пляжні курорти давно підтримують програми збереження природи з фокусом на стале майбутнє. Ви можете долучитися до боротьби за збереження океану, обираючи один із найкращих екологічних пляжних курортів для своєї відпустки, підтримуючи таким чином рух за відповідальне ставлення до ресурсів планети та збереження океану, від якого так залежить життя на Землі. Перехід на екологічну деревину, натуральні засоби для очищення басейнів, підтримка та захист морських популяцій, оснащення курортів сонячними панелями та заміна пластику – лише мала частина боротьби в контексті одного курорту, але така значуща в глобальному масштабі. Екокурорти розташовані по всьому світу і щодня поповнюють свої лави. З таким підходом наступні покоління ще довго насолоджуватимуться м’яким піском і дивовижним підводним світом із терас бамбукових бунгало.

Екологічний райський відпочинок на острові Оаху в готелі Turtle Bay. Джерело: https://www.turtlebayresort.com/ Екологічний райський відпочинок на острові Оаху в готелі Turtle Bay. Джерело: https://www.turtlebayresort.com/

1. Turtle Bay Resort – Північне узбережжя, Оаху, Гаваї

Північне узбережжя Оаху може здаватися менш розвиненим порівняно з рештою острова, але це лише тому, що курорт займає 1300 акрів із розумним підходом до використання природних ресурсів острова. Наприклад, майже третина території залишається недоторканою. Це своєрідний курорт-притулок, де можна відпочити в розкоші та дізнатися про тонкощі використання природних ресурсів Землі.

Гастрономічна сцена екокурорту максимально використовує місцеву рослинність і фермерські грядки. Ви навіть можете замовити страву, подану на очищеному пальмовому листі. Більше того, ви можете зібрати власні продукти з городу, щоб прикрасити свій обідній стіл (за бажанням).

Тут ви зустрінете експерта зі спостереження за дикою природою Скотта Сандбі, який розповість про багато тонкощів гармонійного співіснування з дикими мешканцями джунглів і морських шляхів. Курорт розташований у межах Національного морського заповідника, де зберігається популяція горбатих китів. Ви зможете дослідити та дізнатися легенду про галінулу та поспостерігати за alae ula.

Гармонійне співіснування з природою не означає брак комфорту чи розваг, а радше правильне використання сучасних досягнень. Ви побачите це на полях для гольфу, які підтримуються завдяки сірій воді, очищеній безпосередньо обладнанням курорту. Спа-центр у найкращому екокурорті Turtle Bay використовує лише дари природи для омолодження шкіри, збагачення організму та відновлення розуму.

Four Seasons Resort Hualalai дбає про те, щоб ваша відпустка на Гаваях була екологічною. Джерело: https://www.fourseasons.com/ Four Seasons Resort Hualalai дбає про те, щоб ваша відпустка на Гаваях була екологічною. Джерело: https://www.fourseasons.com/

2. Four Seasons Resort Hualalai – Кайлуа-Кона, острів Гаваї

Гаваї продовжують радувати гостей якісними розкішними відпустками, пропонуючи преміальний комфорт із мінімальним впливом на довкілля. Мережа готелів Four Seasons відома своїм екологічним фокусом у всьому світі, а також ідеалістичною розкішшю.

Тут є 243 номери та люкси, а також вілли для великих груп і сімей. Натуральне оздоблення інтер’єрів і використання фермерських продуктів, з яких складаються меню численних ресторанів, дозволяють відпочивати максимально природно, відновлюючи організм.

Серед програм, які підтримує курорт для збереження природи: безвідходне гастрономічне виробництво у співпраці з місцевими фермерами, невелика власна станція очищення води для басейнів, пралень і споживання. Для очищення використовуються натуральні продукти, які не шкодять навколишній дикій природі. Екокурорт Four Seasons Hualalai також сприяє підтримці морського заповідника та збереженню природних ресурсів острова. Перебуваючи на курорті, ви можете стати безпосереднім учасником боротьби за збереження ресурсів Землі, забронювавши одну з вілл із нульовим вуглецевим викидом, або долучитися до прибирання білого піску на пляжі.

Скористайтеся відпочинком у One&Only Mandarina Resort у Мексиці, щоб підтримати довкілля. Джерело: https://www.oneandonlyresorts.com/ Скористайтеся відпочинком у One&Only Mandarina Resort у Мексиці, щоб підтримати довкілля. Джерело: https://www.oneandonlyresorts.com/

3. One&Only Mandarina – Рів’єра НаЯріт, Мексика

Тихий океан сьогодні вимагає турботи про чистоту своїх вод і узбережжя. Скористайтеся відпусткою в екоготелі Mandarina, щоб зробити свій внесок. Просторі, затишні вілли курорту побудовані з натуральних матеріалів: глини, дерева, металу та каменю. 40 комфортних будинків на деревах – це розкішні притулки, виготовлені з деревини кумару, яка поширена на острові. Ландшафтні басейни просто неба, які ви отримаєте, обравши будь-яке житло, очищаються екологічно чистими натуральними засобами.

Ви побачите прагнення курорту зберегти рай навколо якомога довше, коли дізнаєтеся, що в будівництві найкращого екоготелю Мексики брали участь біологи та археологи, які дбали про збереження рослинності та стародавніх знахідок, виявлених під час будівництва.

Пляж буде не лише місцем вашого відпочинку, а й ареною для найкращої вправи зі збереження популяції черепах. Відпочиваючи в спа-центрі, ви насолоджуватиметеся всіма природними дарами острова та згадаєте ритуали майя, які курорт зберігає як культурну спадщину. У курорті є дитячий клуб Rainforest Wonderland, де діти вчаться любити та поважати природу, дізнаючись багато корисного та важливого про навколишній світ флори та фауни.

Пляж буде не лише місцем вашого відпочинку, а й ареною для найкращої вправи зі збереження популяції черепах. Відпочиваючи в спа-центрі, ви насолоджуватиметеся всіма природними дарами острова та згадаєте ритуали майя, які курорт зберігає як культурну спадщину. На курорті є дитячий клуб Rainforest Wonderland. У One&Only Mandarina діти вчаться любити та поважати природу, дізнаючись багато корисного та важливого про навколишній світ флори та фауни.

Нехай природа наповнить вас енергією в Playa Viva Resort у Мексиці. Джерело: https://www.playaviva.com/ Нехай природа наповнить вас енергією в Playa Viva Resort у Мексиці. Джерело: https://www.playaviva.com/

4. Playa Viva Resort – Зіуатанехо, Мексика

Наче занурюючись у природу, ви відчуваєте турботу в Playa Viva Resort, який дає можливість віддячити та працювати разом із волонтерами над порятунком черепах і рослинності.

Територія екопритулку досить мала порівняно з сусідніми гігантами, але добрі справи, які організація робить для гармонійного співіснування з природою, активно підтримують сталий розвиток курорту. Будинки на деревах сплетені з натурального дерева, а вся електроенергія забезпечується сонячними панелями.

Відновлення водозбору та розвиток пермакультурної ферми стали важливим внеском курорту. Екологічно орієнтований курорт також працює над відновленням лісів і рослинності великої частини району Зіуатанехо. За свої зусилля курорт отримав сертифікацію B-Corp.

Найкращий пляжний екокурорт Мексики Playa Viva подарує тропічну відпустку, демонструючи розумний підхід до життя на Землі.

Екокурорт Six Senses Ninh Van Bay у В’єтнамі. Джерело: https://www.sixsenses.com/ Екокурорт Six Senses Ninh Van Bay у В’єтнамі. Джерело: https://www.sixsenses.com/

5. Six Senses Ninh Van Bay – Нячанг, В’єтнам

Робінзон Крузо, здається, опанував кілька фундаментальних професій, перш ніж створити розкішний притулок, де басейни висічені в каменях, будинки на деревах повністю екологічні, а гастрономічна сцена створена завдяки великому садовому городу, власному курнику та дарам океану.

Щоб дістатися до найкращого екоготелю В’єтнаму, потрібно подолати кілька кілометрів по воді. Така подорож приверне вашу увагу до необхідності зробити свій внесок у збереження унікальних океанських і тваринних видів, таких як чорноногі олуші чи лангури.

Оберіть одну з 62 розкішних вілл, які втілять ваші найсміливіші уявлення про тропічну відпустку та забезпечать бажаний комфорт. Електроенергія в Six Senses Ninh Van Bay Resort забезпечується сонячними батареями, а курорт також має власну екологічну станцію очищення води. Ви полюбите гармонію з природою в одному з найкращих пляжних курортів В’єтнаму, який підтримує екологічні відпустки.

Автономний екокурорт у Коста-Риці – Lodge Lapa Rios. Джерело: https://www.facebook.com/ Автономний екокурорт у Коста-Риці – Lodge Lapa Rios. Джерело: https://www.facebook.com/

6. Lodge Lapa Rios Beach Resort – Оса, Коста-Рика

Мета еколоджу в Коста-Риці полягала в одночасній підтримці кількох екологічних програм і місцевої громади. Тож, обираючи цей елітний рівень комфорту відпустки, ви станете співучасником кількох добрих справ одночасно.

Курорт займає близько 1000 акрів землі, але лише 20% використовується для надання розкішного відпочинку, решта зберігається для відновлення та запобігання вимиранню кількох важливих видів тварин, понад 300 видів птахів і унікальної рослинності, яка становить 2,5% світової зеленої спадщини.

Пляжний курорт, що підтримує екорозвиток, має кілька піщаних зон, де ви можете насолоджуватися океанським бризом і різними водними видами спорту. Люкси та вілли для розкішного перебування живляться від сонячних панелей і нано-гідротурбін. Їхні панорамні тераси з дерев’яними підлогами подарують не один ідеальний захід сонця, після якого ви ще більше захочете, щоб райське життя на планеті ніколи не закінчувалося. Ресторан курорту базується на місцевих фермерських продуктах, а 25 доларів зборів не лише інвестуються в сталість, але й підтримують розвиток двох місцевих шкіл. Lapa Rios Lodge з’єднає вас із природою, де відновлення буде обміном, а не споживанням.

Екологічна зупинка посеред Тихого океану в Brando Resort. Джерело: https://thebrando.com/ Екологічна зупинка посеред Тихого океану в Brando Resort. Джерело: https://thebrando.com/

7. Brando Resort – Атол Тетіароа, Французька Полінезія

Марлон Брандо зумів створити висококласну розкішну та повністю екологічну відпустку на острові Тетіароа. Ця ділянка тихоокеанського узбережжя наділена надзвичайними природними багатствами, які Брандо вирішив зберегти за будь-яку ціну. Курорт отримав першу в світі сертифікацію LEED Platinum, яка визнає заслуги та впроваджені розробки, використані в найкращому пляжному екокурорті.

Усі номери готелю оснащені спеціальною системою кондиціонування, що дозволило курорту стати повністю вуглецево-нейтральним. Станція опріснення та очищення води забезпечує курорт продовольчими ресурсами та водою для побутових потреб.

Ставши гостем курорту, ви отримаєте преміальну відпустку та можливість розвиватися в екологічних напрямах завдяки спілкуванню з натуралістами, дослідниками та гідами, які багато знають про збереження природних ресурсів. Brando Resort – це відокремлений притулок у блакитних водах Тихого океану та найкращий екопроживання у світі.

Острівний екотуризм на острові Сумба в Індонезії. Джерело: https://nihi.com/ Острівний екотуризм на острові Сумба в Індонезії. Джерело: https://nihi.com/

8. NIHI Sumba Resort – Острів Сумба, Індонезія

Курорт був створений як платформа для реалізації соціального проєкту на острові. Він став справжньою артерією для збереження цих місць і мешканців острова. Більшість населення працює на курорті, забезпечуючи ваш комфорт і повністю природний відпочинок, реалізуючи свої таланти та навички, отримуючи зарплати та беручи участь у соціальних програмах для запобігання та лікування малярії, отримання чистої питної води та освіти.

Курорт має 27 преміальних вілл, їхні солом’яні дахи та багато елементів декору – це робота місцевих ремісників. Кожен приватний басейн очищається натуральними засобами, а ваш стіл буде накритий завдяки місцевим фермерам і талановитому шеф-кухарю, який знає властивості місцевих продуктів і збалансоване харчування. Щоденні тропічні прогулянки познайомлять вас із територією площею 670 акрів, а Sumba Foundation представить численні екопроєкти та соціальні програми, у яких ви можете взяти участь. NIHI Sumba Eco Resort ділиться любов’ю до людей і природи, зберігаючи баланс.

Курорт оснащений сонячними панелями, що підтримують екорозвиток. Джерело: https://www.coulibriridge.com/ Курорт оснащений сонячними панелями, що підтримують екорозвиток. Джерело: https://www.coulibriridge.com/

9. Coulibri Ridge Resort – Острів Домініка

Абсолютна автономія та високі стандарти сталості чекають на вас на відокремленому острові Домініка серед карибських хвиль. Курорт невеликий, але його 14 номерів мають ландшафтні тераси, басейни без хлору та сучасні розкоші в інтер’єрах, які або підлягають переробці, або повністю натуральні. Декор на стінах і підлогах – це робота ремісників, які працюють із каменем і деревом. Сонячні панелі та вітрові турбіни забезпечують електроенергію, а система фільтрації води перетворює дощові краплі на ідеально чисту питну воду.

Як злитися з природою на острові – вирішувати вам. Чи то йога-ретрит, чи шезлонг під зірками, ви вже берете безпосередню участь у тому, щоб зробити планету Землю зеленішою. Якщо ви хочете зробити більше, Coulibri Ridge Resort із радістю надасть таку можливість.

Кінотеатр просто неба на пляжі в Laamu Resort на Мальдівах. Джерело: https://www.sixsenses.com/ Кінотеатр просто неба на пляжі в Laamu Resort на Мальдівах. Джерело: https://www.sixsenses.com/

10. Six Senses Laamu Resort – Атол Лааму, Мальдіви

Цей розкішний пляжний курорт, що працює на збереження природи, пробудить усі ваші творчі почуття. Незалежно від того, чи надихнетеся ви зупинитися в одній із 96 вілл на суші чи на воді, ви закохаєтеся в навколишні бірюзові води та їхній барвистий підводний світ. Чисте дерево та інші натуральні матеріали пропонують розкішну затишність, де захочеться торкатися кожного предмета.

Команда курорту намагається зберегти місцеві коралові рифи, а велика частина морських зон навколо острова є захищеними.

П’ятизірковий екокурорт із радістю познайомить вас із усіма розробками та програмами, але насамперед подарує просто райський відпочинок і природну насолоду.

Гастрономічна сцена представлена меню Схід-Захід на основі сезонних фермерських продуктів і свіжого улову, подарованого океаном.

Пориньте в підводний світ під керівництвом досвідченого гіда, щоб на власні очі побачити світ, у збереженні якого ви берете безпосередню участь, і познайомитися з океанськими видами мешканців, зустріч із якими є надзвичайно емоційним і незабутнім досвідом. Six Senses Laamu Resort – це місце, де розкіш зустрічається зі сталим розвитком.

Носіть біо-взуття в Potato Head Resort на Балі. Джерело: https://seminyak.potatohead.co/ Носіть біо-взуття в Potato Head Resort на Балі. Джерело: https://seminyak.potatohead.co/

11. Potato Head Studios – Балі, Індонезія

Екологічно чисті пляжні курорти враховують як використання чистих матеріалів, так і матеріалів, що підлягають переробці або повторному використанню. Таким чином, спільнота екологічно орієнтованих готелів для відпустки зменшує використання пластику та забруднення планети. Курорт на Балі, Potato Head Studios, виготовив стелі номерів із місцевого переробленого пластику, очищаючи територію. Він також використав будівельне сміття, таке як зламані цеглини чи відходи бетону, у своїх будівлях. Навіть у обладнанні комфорту номерів ви знайдете біо-капці (повністю розкладні).

Усі гастрономічні сцени курорту дотримуються принципу безвідходного виробництва, а окрема зона створена для любителів виключно рослинних продуктів. Тут ви знайдете чисту індонезійську кухню та міжнародні концепції, що представляють здорове та збалансоване харчування.

Насолоджуючись прогресивними технологіями та розкішними дизайнами в екологічно чистому Potato Head Resort на Балі, підтримуйте напрямок, беручи участь у різних проєктах із прибирання пляжів або сталого управління питною водою.

Відпустка в заповідній зоні з можливістю брати участь в екопроєктах. Джерело: https://haymanisland.intercontinental.com/ Відпустка в заповідній зоні з можливістю брати участь в екопроєктах. Джерело: https://haymanisland.intercontinental.com/

12. InterContinental Hayman Island – Австралія

Великий Бар’єрний риф Австралії, як і курорт на його архіпелазі, є заповідною зоною та розкішним місцем для проведення наступної відпустки в гармонії з природою. Екологічність InterContinental Hayman підкреслюється в інтер’єрах його 176 номерів і використанні енергозберігаючих технологій. Станції фільтрації води забезпечують курорт чистою питною водою, а заборона на одноразовий пластик очищає довкілля від швидкого забруднення. Навіть сонцезахисні креми, що продаються на курорті, безпечні для океану.

Острів Хейман забезпечує незабутній досвід на воді та суші. З широким вибором розроблених маршрутів можна дізнатися багато цікавих фактів про природні скарби Великого Бар’єрного рифу.

Романтичне узбережжя Занзібару з екокурортом Mnemba. Джерело: https://www.andbeyond.com/ Романтичне узбережжя Занзібару з екокурортом Mnemba. Джерело: https://www.andbeyond.com/

13. andBeyond Mnemba Island – Занзібар, Танзанія

Острів, оточений водами Індійського океану, є домом для антилопи суні та зникаючої антилопи адерської качки. Курорт піклується про рідкісні види як на суші, так і у воді, співпрацюючи з різними організаціями, включно з Департаментом рибальства Занзібару.

Частина доходу одного з найкращих пляжних курортів світу спрямовується на соціальні та природоохоронні проєкти для навколишнього природного світу. Ваше проживання буде розкішним і бездверним, щоб ніщо не заважало панорамним краєвидам на бірюзові води та зелену рослинність. Не турбуйтеся про приватність, адже ваша власна ділянка пляжу на курорті andBeyond Mnemba Island досить конфіденційна.

Еко-бунгало на острові Чумбе в Танзанії. Джерело: https://chumbeisland.com/ Еко-бунгало на острові Чумбе в Танзанії. Джерело: https://chumbeisland.com/

14. Chumbe Island – Занзібар, Танзанія

Головне, що потрібно знати про це райське місце, – острів є заповідною зоною, яка дозволяє перебувати лише 18 людям одночасно. Тож ви не потрапите в натовп. Лише 7 бунгало розкішно підготовлені для розміщення гостей. Така ексклюзивність дозволяє отримати максимум турботи та уваги від персоналу (звісно, якщо ви цього бажаєте).

Готель використовує фотоелектричні елементи для забезпечення електроенергією та водяні фільтри для споживання їжі. Тут можна годинами перебувати під водою, адже яскравий кораловий риф, захищений курортом і місцевими організаціями, є вражаючим видовищем, яке варто детально дослідити. Chumbe Island – це унікальна екосистема, яка містить багато відповідей на таємниці цивілізації.

Що може бути екологічнішим за острів, оточений океаном. Джерело: Source: https://miavana.com/ Що може бути екологічнішим за острів, оточений океаном. Джерело: Source: https://miavana.com/

15. Miavana by Time + Tide – Носі Анкао, Мадагаскар

Приватний курорт Miavana запрошує знайти ваш екологічно чистий відпочинок на 2500 акрах дивовижно зелених територій, де 14 пляжних вілл забезпечують здорову капсульну відпустку.

Культурне життя на курорті дуже активне – допомагає насолоджуватися скарбами, які зберігає Мадагаскар, від коронованих лемурів до місцевих ремесел, які варто дослідити. Ви станете частиною команди, яка зберігає рідкісні популяції тварин острова та підтримує чистоту океану.

Розкіш, комфорт і абсолютна екологічність – цю формулу ви знайдете в найкращому пляжному курорті Мадагаскару, Miavana.