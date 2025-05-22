Лучшие экологически ориентированные пляжные курорты мира. Места для отдыха у воды, которые заботятся о флоре и фауне

Океанские курорты – это больше, чем просто место для отпуска, и отлично, что их создатели это понимают. Лучшие пляжные курорты давно поддерживают программы сохранения природы с фокусом на постоянное будущее. Вы можете присоединиться к борьбе за сохранение океана, выбирая один из лучших экологических пляжных курортов для своего отпуска, поддерживая таким образом движение за ответственное отношение к ресурсам планеты и сохранение океана, от которого зависит жизнь на Земле. Переход на экологическую древесину, натуральные средства для очистки бассейнов, поддержка и защита морских популяций, оснащение курортов солнечными панелями и замена пластика – лишь малая часть борьбы в контексте одного курорта, но столь значимая в глобальном масштабе. Экокурорты расположены по всему миру и каждый день пополняют свои ряды. С таким подходом следующие поколения еще долго будут наслаждаться мягким песком и удивительным подводным миром из террас бамбуковых бунгало.

Экологический райский отдых на острове Оаху в отеле Turtle Bay. Источник: https://www.turtlebayresort.com/

1. Turtle Bay Resort – Северное побережье, Оаху, Гавайи

Северное побережье Оаху может казаться менее развитым по сравнению с остальным островом, но это лишь потому, что курорт занимает 1300 акров с разумным подходом к использованию природных ресурсов острова. К примеру, почти треть территории остается неприкосновенной. Это своеобразный приют, где можно отдохнуть в роскоши и узнать о тонкостях использования природных ресурсов Земли.

Гастрономическая сцена экокурорта максимально использует местную растительность и фермерские грядки. Вы даже можете заказать блюдо, поданное на очищенных пальмовых листьях. Более того, вы можете собрать собственные продукты из огорода, чтобы украсить свой обеденный стол (по желанию).

Здесь вы встретите эксперта по наблюдению за дикой природой Скотта Сандби, который расскажет о многих тонкостях гармоничного сосуществования с дикими обитателями джунглей и морских путей. Курорт расположен в пределах Национального морского заповедника, где хранится популяция горбатых китов. Вы сможете исследовать и узнать легенду о ветвях и понаблюдать за alae ula.

Гармоничное сосуществование с природой не означает нехватки комфорта или развлечений, а скорее правильное использование современных достижений. Вы увидите это на полях для гольфа, поддерживаемых благодаря серой воде, очищенной непосредственно оборудованием курорта. Спа-центр в лучшем экокурорте Turtle Bay использует только дары природы для омоложения кожи, обогащения организма и восстановления ума.

Four Seasons Resort Hualalai заботится о том, чтобы ваш отпуск на Гавайях был экологичным. Источник: https://www.fourseasons.com/

2. Four Seasons Resort Hualalai – Кайлуа-Кона, остров Гавайи

Гавайи продолжают радовать гостей качественными роскошными отпусками, предлагая премиальный комфорт с минимальным влиянием на окружающую среду. Сеть отелей Four Seasons известна своим экологическим фокусом во всем мире, а также идеалистической роскошью.

Здесь есть 243 номера и люксы, а также виллы для больших групп и семей. Натуральная отделка интерьеров и использование фермерских продуктов, из которых состоят меню многочисленных ресторанов, позволяют отдыхать максимально естественно, восстанавливая организм.

Среди программ, поддерживаемых курортом для сохранения природы: безотходное гастрономическое производство в сотрудничестве с местными фермерами, небольшая собственная станция очистки воды для бассейнов, прачечных и потребления. Для очищения используются натуральные продукты, которые не вредят окружающей дикой природе. Экокурорт Four Seasons Hualalai также способствует поддержанию морского заповедника и сохранению природных ресурсов острова. Находясь на курорте, вы можете стать непосредственным участником борьбы за сохранность ресурсов Земли, забронировав одну из вилл с нулевым углеродным выбросом или присоединиться к уборке белого песка на пляже.

Воспользуйтесь отдыхом в One&Only Mandarina Resort в Мексике, чтобы поддержать окружающую среду. Источник: https://www.oneandonlyresorts.com/

3. One&Only Mandarina – Ривьера НаЯрит, Мексика

Тихий океан сегодня требует заботы о чистоте своих вод и побережья. Воспользуйтесь отпуском в экотеле Mandarina, чтобы внести свой вклад. Просторные, уютные виллы курорта построены из натуральных материалов: глины, дерева, металла и камня. 40 комфортных домов на деревьях – это роскошные приюты, изготовленные из древесины кумара, распространенной на острове. Ландшафтные бассейны под открытым небом, которые вы получите, выбрав любое жилье, очищаются экологически чистыми натуральными средствами.

Вы увидите стремление курорта сохранить рай вокруг как можно дольше, когда узнаете, что в строительстве лучшего экоготеля Мексики принимали участие биологи и археологи, заботившиеся о сохранении растительности и древних находок, обнаруженных во время строительства.

Пляж будет не только местом вашего отдыха, но и ареной для лучшего упражнения по сохранению популяции черепах. Отдыхая в спа-центре, вы будете наслаждаться всеми природными дарами острова и вспомните ритуалы майя, которые курорт сохраняет как культурное наследие. В курорте есть детский клуб Rainforest Wonderland, где дети учатся любить и уважать природу, узнавая много полезного и важного об окружающем мире флоры и фауны.

Пляж будет не только местом вашего отдыха, но и ареной для лучшего упражнения по сохранению популяции черепах. Отдыхая в спа-центре, вы будете наслаждаться всеми природными дарами острова и вспомните ритуалы майя, которые курорт сохраняет как культурное наследие. На курорте есть детский клуб Rainforest Wonderland. В One&Only Mandarina дети учатся любить и уважать природу, узнавая много полезного и важного об окружающем мире флоры и фауны.

Пусть природа наполнит вас энергией в Playa Viva Resort в Мексике. Источник: https://www.playaviva.com/

4. Playa Viva Resort – Зиуатанехо, Мексика

Как погружаясь в природу, вы чувствуете заботу в Playa Viva Resort, который дает возможность отблагодарить и работать вместе с волонтерами над спасением черепах и растительности.

Территория экоубежища достаточно мала по сравнению с соседними гигантами, но добрые дела, которые организация делает для гармоничного сосуществования с природой, активно поддерживают устойчивое развитие курорта. Дома на деревьях сплетены из натурального дерева, а вся электроэнергия снабжается солнечными панелями.

Восстановление водосбора и развитие пермакультурной фермы стали важным вкладом курорта. Экологически ориентированный курорт также работает над восстановлением лесов и растительности большой части района Зиуатанехо. За свои усилия курорт получил сертификацию B-Corp.

Лучший пляжный экокурорт Мексики Playa Viva подарит тропический отпуск, демонстрируя разумный подход к жизни на Земле.

Экокурорт Six Senses Ninh Van Bay во Вьетнаме. Источник: https://www.sixsenses.com/

5. Six Senses Ninh Van Bay – Нячанг, Вьетнам

Робинзон Крузо, кажется, овладел несколькими фундаментальными профессиями, прежде чем создать роскошное убежище, где бассейны высечены в камнях, дома на деревьях полностью экологичны, а гастрономическая сцена создана благодаря большому садовому огороду, собственному курятнику и дарам океана.

Чтобы добраться до лучшего экоготеля Вьетнама, нужно пройти несколько километров по воде. Такое путешествие привлечет ваше внимание к необходимости внести свой вклад в сохранение уникальных океанских и животных видов, таких как черноногие олуши или лангуры.

Выберите одну из 62 роскошных вилл, которые воплотят ваши самые смелые представления о тропическом отпуске и обеспечат желаемый комфорт. Электроэнергия в Six Senses Ninh Van Bay Resort обеспечивается солнечными батареями, а курорт также имеет свою экологическую станцию очистки воды. Вы полюбите гармонию с природой в одном из лучших пляжных курортов Вьетнама, поддерживающего экологические отпуска.

Автономный экокурорт в Коста-Рике – Lodge Lapa Rios. Источник: https://www.facebook.com/

6. Lodge Lapa Rios Beach Resort – Оса, Коста-Рика

Цель эколога в Коста-Рике заключалась в одновременной поддержке нескольких экологических программ и местного сообщества. Выбирая этот элитный уровень комфорта отпуска, вы станете соучастником нескольких добрых дел одновременно.

Курорт занимает около 1000 акров земли, но только 20% используется для предоставления роскошного отдыха, остальные хранятся для восстановления и предотвращения вымирания нескольких важных видов животных, более 300 видов птиц и уникальной растительности, составляющей 2,5% мирового зеленого наследия.

Пляжный курорт, поддерживающий экоразвитие, имеет несколько песчаных зон, где вы можете наслаждаться океанским бризом и разными водными видами спорта. Люксы и виллы для роскошного обитания питаются от солнечных панелей и нано-гидротурбин. Их панорамные террасы с деревянными полами подарят не одну идеальную закат, после которой вы еще больше захотите, чтобы райская жизнь на планете никогда не заканчивалась. Ресторан курорта базируется на местных фермерских продуктах, а 25 долларов сборы не только инвестируются в постоянство, но и поддерживают развитие двух местных школ. Lapa Rios Lodge соединит вас с природой, где обновление будет обменом, а не потреблением.

Экологическая остановка среди Тихого океана в Brando Resort. Источник: https://thebrando.com/

7. Brando Resort – Атолл Тетиароа, Французская Полинезия

Марлон Брандо сумел создать высококлассный роскошный и полностью экологичный отпуск на острове Тетиароа. Этот участок тихоокеанского побережья наделен чрезвычайными природными богатствами, которые Брандо решил сохранить любой ценой. Курорт получил первую в мире сертификацию LEED Platinum, признающую заслуги и внедренные разработки, использованные в лучшем пляжном экокурорте.

Все номера отеля оснащены специальной системой кондиционирования, что позволило курорту стать полностью углеродно-нейтральным. Станция опреснения и очистки воды обеспечивает курорт продовольственными ресурсами и водой для бытовых нужд.

Став гостем курорта, вы получите премиальный отпуск и возможность развиваться в экологических направлениях благодаря общению с естествоиспытателями, исследователями и гидами, которые много знают о сохранении природных ресурсов. Brando Resort – это уединенное убежище в голубых водах Тихого океана и самое лучшее экопроживание в мире.

Островной экотуризм на острове Сумба в Индонезии. Источник: https://nihi.com/

8. NIHI Sumba Resort – Остров Сумба, Индонезия

Курорт был создан в качестве платформы для реализации социального проекта на острове. Он стал подлинной артерией для сохранения этих мест и обитателей острова. Большинство населения работает на курорте, обеспечивая ваш комфорт и полностью естественный отдых, реализуя свои таланты и навыки, получая зарплаты и участвуя в социальных программах для предотвращения и лечения малярии, получения чистой питьевой воды и образования.

Курорт имеет 27 премиальных вилл, их соломенные крыши и множество элементов декора – это работа местных ремесленников. Каждый частный бассейн очищается натуральными средствами, а ваш стол будет накрыт благодаря местным фермерам и талантливому шеф-повару, знающему свойства местных продуктов и сбалансированное питание. Ежедневные тропические прогулки познакомят вас с территорией площадью 670 акров, а Sumba Foundation представит многочисленные экопроекты и социальные программы, в которых вы можете принять участие. NIHI Sumba Eco Resort делится любовью к людям и природе, сохраняя баланс.

Курорт оснащен солнечными панелями, поддерживающими экоразвитие. Источник: https://www.coulibriridge.com/

9. Coulibri Ridge Resort – Остров Доминика

Абсолютная автономия и высокие стандарты постоянства ждут вас на уединенном острове Доминика среди карибских волн. Курорт небольшой, но его 14 номеров располагают ландшафтными террасами, бассейнами без хлора и современными роскошями в интерьерах, которые либо подлежат переработке, либо полностью натуральны. Декор на стенах и полах – это работа ремесленников, работающих с камнем и деревом. Солнечные панели и ветровые турбины снабжают электроэнергию, а система фильтрации воды превращает дождевые капли в идеально чистую питьевую воду.

Как слиться с природой на острове – решать вам. Будь то йога-ретрит или шезлонг под звездами, вы уже принимаете непосредственное участие в том, чтобы сделать планету Землю зеленее. Если вы хотите сделать больше, Coulibri Ridge Resort с радостью предоставит такую возможность.

Кинотеатр под открытым небом на пляже в Laamu Resort на Мальдивах. Источник: https://www.sixsenses.com/

10. Six Senses Laamu Resort – Атолл Лааму, Мальдивы

Этот роскошный пляжный курорт, работающий на сохранение природы, пробудит все ваши творческие чувства. Независимо от того, вдохновитесь ли вы остановиться в одной из 96 вилл на суше или на воде, вы влюбитесь в окружающие бирюзовые воды и их красочный подводный мир. Чистое дерево и другие натуральные материалы предлагают роскошную уют, где захочется прикасаться к каждому предмету.

Команда курорта пытается сохранить местные коралловые рифы, а большая часть морских зон вокруг острова защищена.

Пятизвездочный экокурорт с радостью познакомит вас со всеми разработками и программами, но прежде всего подарит просто райский отдых и природное наслаждение.

Гастрономическая сцена представлена меню Восток-Запад на основе сезонных фермерских продуктов и свежего улова, подаренного океаном.

Окунитесь в подводный мир под руководством опытного гида, чтобы собственными глазами увидеть мир, в сохранении которого вы принимаете непосредственное участие, и познакомиться с океанскими видами жителей, встреча с которыми является чрезвычайно эмоциональным и незабываемым опытом. Six Senses Laamu Resort – это место, где роскошь встречается с устойчивым развитием.

Носите био-обувь в Potato Head Resort на Бали. Источник: https://seminyak.potatohead.co/

11. Potato Head Studios – Бали, Индонезия

Экологически чистые пляжные курорты учитывают как использование чистых материалов, так и материалов, подлежащих переработке или повторному использованию. Таким образом, сообщество экологически ориентированных гостиниц для отпуска уменьшает использование пластика и загрязнения планеты. Курорт на Бали, Potato Head Studios, изготовил потолки номеров из местного переработанного пластика, очищая территорию. Он также использовал строительный мусор, такой как сломанные кирпичи или отходы бетона в своих зданиях. Даже в оборудовании комфорта номеров вы найдете био-точки (полностью раскладные).

Все гастрономические сцены курорта соблюдают принцип безотходного производства, а отдельная зона создана для любителей исключительно растительных продуктов. Здесь вы найдете чистую индонезийскую кухню и международные концепции, представляющие здоровое и сбалансированное питание.

Наслаждаясь прогрессивными технологиями и роскошными дизайнами в экологически чистом Potato Head Resort на Бали, поддерживайте направление, участвуя в различных проектах по уборке пляжей или постоянному управлению питьевой водой.

Отпуск в заповедной зоне с возможностью участвовать в экопроектах. Источник: https://haymanisland.intercontinental.com/

12. InterContinental Hayman Island – Австралия

Большой Барьерный риф Австралии, как курорт на его архипелаге, является заповедной зоной и роскошным местом для проведения следующего отпуска в гармонии с природой. Экологичность InterContinental Hayman подчеркивается в интерьерах его 176 номеров и использовании энергосберегающих технологий. Станции фильтрации воды обеспечивают курорт чистой питьевой водой, а запрет на одноразовый пластик очищает окружающую среду от быстрого загрязнения. Даже солнцезащитные кремы, продающиеся на курорте, безопасны для океана.

Остров Хейман обеспечивает незабываемый опыт на воде и суше. С широким выбором разработанных маршрутов можно узнать много интересных фактов о природных сокровищах Большого Барьерного рифа.

Романтическое побережье Занзибара с экокурортом Mnemba. Источник: https://www.andbeyond.com/

13. andBeyond Mnemba Island – Занзибар, Танзания

Остров, окруженный водами Индийского океана, является домом для антилопы суни и исчезающей антилопы адерской утки. Курорт заботится о редких видах как на суше, так и в воде, сотрудничая с различными организациями, включая Департамент рыболовства Занзибара.

Часть дохода одного из самых лучших пляжных курортов мира направляется на социальные и природоохранные проекты для окружающего мира. Ваше проживание будет роскошным и бездверным, чтобы ничто не мешало панорамным пейзажам бирюзовых вод и зеленой растительности. Не беспокойтесь о приватности, ведь ваш собственный участок пляжа на курорте andBeyond Mnemba Island достаточно конфиденциален.

Эко-бунгало на острове Чумбе в Танзании. Источник: https://chumbeisland.com/

14. Chumbe Island – Занзибар, Танзания

Главное, что нужно знать об этом райском месте – остров является заповедной зоной, позволяющей находиться только 18 людям одновременно. Так что вы не попадете в толпу. Только 7 бунгало роскошно подготовлены для размещения гостей. Такая эксклюзивность позволяет получить максимум заботы и внимания от персонала (конечно, если вы этого хотите).

Отель использует фотоэлектрические элементы для снабжения электроэнергией и водяные фильтры для еды. Здесь можно часами находиться под водой, ведь яркий коралловый риф, защищенный курортом и местными организациями, является поразительным зрелищем, которое следует подробно исследовать. Chumbe Island – это уникальная экосистема, содержащая много ответов на тайны цивилизации.

Что может быть экологичнее острова, окруженного океаном. Источник: Source: https://miavana.com/

15. Miavana by Time + Tide – Носи Анкао, Мадагаскар

Частный курорт Miavana приглашает найти ваш экологически чистый отдых на 2500 акрах удивительно зеленых территорий, где 14 пляжных вилл обеспечивают здоровый капсульный отпуск.

Культурная жизнь на курорте очень активна – помогает наслаждаться сокровищами, хранящими Мадагаскар, от коронованных лемуров до местных ремесел, которые следует исследовать. Вы станете частью команды, сохраняющей редкие популяции животных острова и поддерживающей чистоту океана.

Роскошь, комфорт и абсолютная экологичность – эту формулу вы найдете в самом лучшем пляжном курорте Мадагаскара, Miavana.