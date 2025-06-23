Найкраще місце у світі для бюджетної відпустки: куди поїхати за щастям і емоціями

У світі є багато туристичних напрямків, де можна насолодитися всіма перевагами п’ятизіркової відпустки та унікальною атмосферою раю. Розкішні подорожі часто асоціюються з високими фінансовими витратами, але є місця, де можна чудово відпочити, не розоривши бюджет.

Чому варто відвідати Бангкок?

Бангкок, один із найкращих бюджетних туристичних напрямків, можна сміливо віднести до таких місць. Це фантастичне місто в Таїланді, ідеальне для бюджетних подорожей. Розташоване в південній частині країни, на мальовничому узбережжі річки Чао Прая.

Бангкок відвідують мандрівники, щоб дослідити архітектурні пам’ятки та музеї, храми й театральні вистави. Величезною популярністю тут користується Національний парк Хао Яй, який внесено до списку ЮНЕСКО. Тут туристи насолоджуються величними водоспадами та спостерігають за кумедними тваринами в їхньому природному середовищі. За бажанням можна вирушити на нічне сафарі для нових відкриттів і яскравих емоцій.

Бангкок входить до топу недорогих напрямків у світі й радо приймає гостей у будь-яку пору року. Тропічний субекваторіальний клімат із температурою повітря від +25 до +30 °C сприяє найкращому відпочинку в екзотичному оазисі. Дощі йдуть із травня по жовтень, але погода сприятлива цілий рік.

Бангкок поділений на 50 районів, і в кожному з них є що подивитися для туристів. Історичний центр міста з Королівським палацом і буддистськими храмами дуже популярний. Затишне та комфортне розміщення пропонують гостинні готелі цього сяючого міста.

Що подивитися в Бангкоку?

Бангкок, найкраще місто для бюджетних мандрівників, має багато визначних місць для відвідування:

Сіам Сквер із численними магазинами та бутиками. Варто відвідати Siam Ocean World і музей палацу Суан Паккард для незабутнього досвіду.

із численними магазинами та бутиками. Варто відвідати Siam Ocean World і музей палацу Суан Паккард для незабутнього досвіду. Банглампу — район із багатьма бюджетними варіантами розміщення. Тут варто побачити музей короля Праджахіпока та барвисті буддистські храми.

— район із багатьма бюджетними варіантами розміщення. Тут варто побачити музей короля Праджахіпока та барвисті буддистські храми. Пратунам — популярний район міста з жвавими ринками та сувенірними магазинами. Палац Пхая Тай і готель Baiyoke Sky Tower із приголомшливим оглядовим майданчиком завжди вражають туристів і місцевих жителів.

Бангкок точно має багато цікавого для туристів. Джерело: Freepik Бангкок точно має багато цікавого для туристів. Джерело: Freepik

Основні туристичні локації Бангкока, крутого міста для недорогих подорожей, — це храми з автентичною атмосферою:

Храм Золотого Будди , споруджений із чистого золота.

, споруджений із чистого золота. Храм Лежачого Будди , який приховує багато секретів минулого.

, який приховує багато секретів минулого. Храм Ранкової Зорі, відомий грандіозними світловими шоу з музичним супроводом. Зазвичай вони проводяться ввечері для посилення візуального ефекту.

Обов’язково відвідайте Королівський палац у Бангкоку з його оригінальним архітектурним ансамблем, що складається з низки храмів і споруд. Нині він служить королівською резиденцією та центром уряду Таїланду. Ви можете пройти екскурсію просторими залами Храму Смарагдового Будди, одного з компонентів розкішного палацу, лише за $45.

Де забронювати недороге розміщення?

У Бангкоку, чудовому бюджетному напрямку, ви можете недорого зупинитися в таких закладах:

Novotel Bangkok on Siam Square із доступним розміщенням і чудовим сервісом. Розташований у серці міста посмішок, поруч із великими торговими центрами Siam Square і CentralWorld. Наявність спа-центру та тренажерного залу додає готелю кілька зірок.

із доступним розміщенням і чудовим сервісом. Розташований у серці міста посмішок, поруч із великими торговими центрами Siam Square і CentralWorld. Наявність спа-центру та тренажерного залу додає готелю кілька зірок. FuramaXclusive Sathorn, Bangkok із блакитним басейном, тренажерним залом і рестораном. Тут можна забронювати відповідне розміщення за вигідною ціною. Готель має всі зручності для комфортного перебування мандрівників з обмеженими можливостями.

із блакитним басейном, тренажерним залом і рестораном. Тут можна забронювати відповідне розміщення за вигідною ціною. Готель має всі зручності для комфортного перебування мандрівників з обмеженими можливостями. Bangkok W18 Hostel, розташований у центрі міста. Тут доступне не лише затишне розміщення, а й прокат автомобілів для вражаючих прогулянок містом.

Важлива перевага готелів Бангкока полягає в тому, що тут можна знайти комфортне розміщення в доступному діапазоні від $11 до $60 за ніч.

Розваги в місті посмішок

У найкращому місті для недорогих подорожей зосереджено величезну кількість пам’яток, серед яких одразу виділяються:

Стародавній Сіам , музей просто неба з мальовничими садами та архітектурними спорудами. Екскурсії тут коштують недорого — лише $11.

, музей просто неба з мальовничими садами та архітектурними спорудами. Екскурсії тут коштують недорого — лише $11. Аквапарк Siam Amazing Park для дітей і дорослих, де можна насолоджуватися необмеженими атракціонами лише за $19.

для дітей і дорослих, де можна насолоджуватися необмеженими атракціонами лише за $19. Музей Мадам Тюссо в Бангкоку з вражаючими фігурами Джекі Чана, Вілла Сміта та Ейнштейна. Відвідування не спорожнить ваш гаманець і коштуватиме лише $21.

в Бангкоку з вражаючими фігурами Джекі Чана, Вілла Сміта та Ейнштейна. Відвідування не спорожнить ваш гаманець і коштуватиме лише $21. Океанаріум Sea Life із таємничими підводними мешканцями Азії та недорогими квитками від $22.

Насолоджуйтесь чарівністю Бангкока з оглядових майданчиків Baiyoke Tower II або Mahanakhon SkyWalk, щоб помилуватися яскравою палітрою міста. Це коштує від $13 до $27 залежно від локації.

З оглядових майданчиків хмарочосів Бангкок виглядає велично. Джерело: Freepik З оглядових майданчиків хмарочосів Бангкок виглядає велично. Джерело: Freepik

Список розваг у барвистій столиці Таїланду на цьому не закінчується:

Тут можна прогулятися мальовничими каналами в компанії смачних страв і приємної музики. Такий варіант дозвілля не коштуватиме дорого — лише $30 за поїздку.

Ваше перебування в Бангкоку прикрасить шоу в кабаре "Calypso" з яскравими костюмами та живою музикою. Квитки на таку подію коштуватимуть не більше $30.

Недорогі способи пересування містом включають підземне та наземне метро, автобуси та пороми. За бажанням можна скористатися приватним трансфером за розумною вартістю, починаючи від $13.

У крутому туристичному напрямку з обмеженим бюджетом можна орендувати скутер або автомобіль за привабливою ціною.

Корисні поради для мандрівників

І наостанок, ми хочемо дати вам кілька порад щодо того, що заборонено робити в Бангкоку, щоб уникнути незручностей і проблем:

Не говоріть погано про монархів Таїланду, якщо не хочете потрапити до в’язниці.

Якщо ви плануєте використовувати особистий квадрокоптер, його реєстрація тут обов’язкова.

Усі стикаються з довічним ув’язненням або тюремним строком за поширення наркотиків, тому не приймайте спокусливих пропозицій передати згортки з невідомим вмістом.

Куріння електронних сигарет і вейпів на пляжах Бангкока заборонено — за порушення цього правила також можуть посадити за ґрати.

Сувеніри із зображенням Будди також заборонено вивозити з країни, тож обирайте інші варіанти для пам’ятних сувенірів і подарунків для близьких.

Обов’язково включіть відвідування Бангкока, одного з найбюджетніших туристичних напрямків у світі, до вашого списку бажань. Це місто контрастів і приємних сюрпризів подарує вам багато позитиву та шалених емоцій, які залишаться у вашій пам’яті назавжди.

Удачі вам, миру та найкращих туристичних вражень!