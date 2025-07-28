Лондон: що відбувається на вихідних, куди піти та які найцікавіші події

З настанням сонячних днів хочеться якомога більше часу проводити поза домом, досліджуючи нові місця та відкриваючи нові заняття. Тож, щойно робочий день завершується в п’ятницю, ви прагнете максимально використати дорогоцінні моменти відпочинку та якнайшвидше дізнатися, що відбувається в Лондоні на цих вихідних. Столиця Великобританії сповнена подій, таких як Прайд-парад, вистави Національного театру, музичні фестивалі та незвичайні виставки. Деякі з цих подій не потребують ні грошей, ні квитків, тож ви можете вирушити в пригоду навіть в останню хвилину.

Отже, що робити в Лондоні на цих вихідних, 2-3 серпня 2025 року? Від концертів до бранчів і дегустацій — у наступному списку знайдеться щось для кожного. Оскільки ви згадали конкретні події, такі як Прайд-парад, Mrs. Doubtfire, Національний театр, музичні фестивалі, незвичайні виставки, концерти, бранчі, дегустації та безкоштовні заходи, я адаптую відповідь, зосередившись на подіях, які відповідають вашому запиту, та врахую, що деякі з перелічених подій відбувалися раніше (наприклад, Прайд-парад 5 липня). Ось оновлений список із доступною інформацією про події на 2-3 серпня 2025 року, доповнений пропозиціями, які відповідають вашим інтересам.

1. Mrs. Doubtfire — комедійний мюзикл

Яскравий мюзикл. Джерело: https://www.shaftesburytheatre.com/ Яскравий мюзикл. Джерело: https://www.shaftesburytheatre.com/

Серед подій у Лондоні на цих вихідних — комедійний мюзикл Mrs. Doubtfire, який продовжує радувати глядачів. Популярний хіт 90-х із Робіном Вільямсом перетворено на надзвичайно смішне та модернізоване шоу завдяки письменнику Джону О’Фарреллу та режисеру Джеррі Заксу. Історія розповідає про невдаху-розлученого батька, який перевтілюється в енергійну няню, щоб залишатися ближче до своїх дітей. Ця весела та ностальгічна вистава проходить на Shaftesbury Avenue у театрі Shaftesbury Theatre. Це чудовий варіант для сімейного походу чи вечора, сповненого сміху.

Адреса: Shaftesbury Theatre, 210 Shaftesbury Ave, London WC2H 8DP

Вебсайт: http://www.shaftesburytheatre.com

Час: Перевірте розклад на сайті, зазвичай вечірні вистави о 19:30, а в суботу та неділю можливі додаткові денні шоу.

Квитки: Від £25, бронюйте заздалегідь на офіційному сайті.

2. Національний театр: Inter Alia з Розамунд Пайк

Захоплююча вистава. Джерело: https://www.nationaltheatre.org.uk/ Захоплююча вистава. Джерело: https://www.nationaltheatre.org.uk/

Національний театр пропонує захоплюючу виставу Inter Alia у Lyttelton Theatre, де дебютує на сцені актриса Розамунд Пайк (відома за фільмами Saltburn і The Wheel of Time). Ця вистава, написана Сюзі Міллер і поставлена режисером Джастіном Мартіном, розповідає про Джессіку Паркс, суддю вищого суду, яка балансує між роботою та особистим життям. Це остання вистава, запрограмована Руфусом Норрісом перед його відходом, і вона обіцяє бути однією з найяскравіших подій вихідних.

Адреса: National Theatre, South Bank, London SE1 9PX

Вебсайт: http://www.nationaltheatre.org.uk

Час: 2 серпня о 19:30, 3 серпня о 14:00 та 19:30 (перевірте точний розклад).

Квитки: Від £20, бронюйте онлайн.timeout.com

3. Музичний фестиваль Battersea Park in Concert

Якщо ви шукаєте музичні події, Battersea Park in Concert (1-3 серпня) у районі Вандсворт, який у 2025 році є культурною столицею Лондона, пропонує три дні живої музики. У неділю, 3 серпня, виступає Jools Holland разом із Королівським філармонічним оркестром, створюючи незабутню атмосферу під відкритим небом. Це ідеальний варіант для поціновувачів музики, які хочуть насолодитися концертом у мальовничому парку.

Адреса: Battersea Park, London SW11 4NJ

Вебсайт: http://www.batterseaparkinconcert.com

Час: 3 серпня, початок о 15:00 (перевірте точний час).

Квитки: Від £40, доступні на офіційному сайті.visitlondon.com

4. Незвичайна виставка: World Press Photo Exhibition 2025

Для любителів незвичайних виставок World Press Photo Exhibition 2025 — чудовий вибір. Ця подія демонструє найкращі фотожурналістські роботи року, які відображають важливі світові історії. Виставка проходить у Лондоні влітку, і хоча точне місце на серпень ще не підтверджено, зазвичай вона відбувається в таких локаціях, як Royal Festival Hall на Саутбанку. Це унікальна можливість поринути у світ візуального мистецтва та сучасних подій.

Адреса: Royal Festival Hall, Southbank Centre, Belvedere Rd, London SE1 8XX (перевірте актуальність).

Вебсайт: http://www.worldpressphoto.org

Час: Зазвичай з 10:00 до 20:00.

Квитки: Від £11.50 (знижки через Time Out Offers).timeout.com

5. Бранч у Bantof

Розкіш та вишуканість. Джерело: https://bantof.com/ Розкіш та вишуканість. Джерело: https://bantof.com/

Почніть вихідні з розкішного бранчу в ресторані Bantof у Сохо, де шеф-кухар Асімакіс Ханіотіс, відзначений двома зірками Мішлен, пропонує вишукані страви, такі як равіолі з буряком, мудрецем і волоськими горіхами або тальйоліні з морепродуктами з апельсином і коріандром. Інтер’єр із елегантними меблями та творами мистецтва на стінах створює ідеальну атмосферу для натхнення.

Адреса: 31 Frith St, London W1D 5LG

Вебсайт: http://www.bantof.co.uk

Час: Бранч зазвичай із 11:00 до 15:00 у суботу та неділю.

Бронювання: Рекомендується заздалегідь через сайт.

6. Безкоштовні виступи на River Stage від Національного театру

River Stage на Саутбанку повертається з безкоштовними виступами, танцями, живою музикою та майстер-класами. 2-3 серпня ви можете насолодитися сміливими хореографічними постановками від James Cousins Company, що включають сальсу, сучасний танець і чечітку. Ця подія ідеально підходить для тих, хто хоче зануритися в яскраву атмосферу безкоштовно.

Адреса: Southbank Centre, Belvedere Rd, London SE1 8XX

Вебсайт: http://www.southbankcentre.co.uk

Час: Зазвичай із 12:00 до пізнього вечора.

Вхід: Безкоштовний, без квитків.

7. Дегустаційний фестиваль National Geographic Traveller Food Festival

Якщо ви любите гастрономічні події, National Geographic Traveller Food Festival (2-3 серпня) в Business Design Centre в Ізлінгтоні — це ваш шанс скуштувати страви від провідних шеф-кухарів, таких як Хосе Пізарро, Енді Олівер і Йотам Оттоленгі. Фестиваль пропонує дегустації, майстер-класи та лекції, включаючи незвичайний воркшоп із ферментації, де можна навчитися готувати кімчі чи кефір.

Адреса: Business Design Centre, 52 Upper St, London N1 0QH

Вебсайт: http://www.natgeotraveller.co.uk/foodfestival

Час: 10:00–18:00 (2-3 серпня).

Квитки: Від £15, доступні на сайті.londonist.com

8. Майстер-клас із живопису Art Play

Безкоштовні майстер-класи. Джерело: https://www.artplay.co.uk/ Безкоштовні майстер-класи. Джерело: https://www.artplay.co.uk/

Розкрийте свого внутрішнього художника на Art Play — безкоштовному майстер-класі з живопису, де професійні художники допоможуть створити власний шедевр. Подія включає необмежену кількість просекко, що додає веселої атмосфери. Це чудовий спосіб провести час із друзями чи познайомитися з новими людьми.

Адреса: Локація може варіюватися, часто в Сохо чи Шордітчі (перевірте на сайті).

Вебсайт:https://www.artplay.co.uk/

Час: Зазвичай субота або неділя, 14:00–17:00.

Квитки: Безкоштовно, але потрібна реєстрація.

Поради для відвідувачів

Погода : У серпні в Лондоні зазвичай тепло (18–23°C), тому вдягайте легкий одяг, але візьміть парасолю на випадок дощу. visitlondon.com

: У серпні в Лондоні зазвичай тепло (18–23°C), тому вдягайте легкий одяг, але візьміть парасолю на випадок дощу. visitlondon.com Транспорт : Використовуйте London Underground або автобуси для зручного пересування між локаціями, такими як Саутбанк, Сохо чи Грінвіч.

: Використовуйте London Underground або автобуси для зручного пересування між локаціями, такими як Саутбанк, Сохо чи Грінвіч. Бронювання : Для подій, таких як Mrs. Doubtfire, Inter Alia чи гастрономічні фестивалі, бронюйте квитки заздалегідь, щоб уникнути розчарувань.

: Для подій, таких як Mrs. Doubtfire, Inter Alia чи гастрономічні фестивалі, бронюйте квитки заздалегідь, щоб уникнути розчарувань. Безкоштовні події: River Stage і Croydon Pride — чудові варіанти для спонтанних пригод без витрат.

Цей список охоплює різноманітні події, від театру та музики до гастрономії та мистецтва, щоб ваші вихідні в Лондоні 2-3 серпня 2025 року були сповнені яскравих вражень і емоцій!