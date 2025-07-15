Літні скорочення автобусних маршрутів у Кембриджширі та Бедфордширі ускладнюють доступ до відкритих туристичних локацій

З кінця липня до серпня 2025 року в Кембриджширі та Бедфордширі відбудуться значні зміни в автобусному сполученні. З 27 липня в Бедфордширі буде скасовано маршрут 51, який курсує між Бедфордом, Клепхемом і Оклі, через стабільно низький попит. У Кембриджширі з 31 серпня розпочнеться ширша реструктуризація після координації між компанією Stagecoach East та Об’єднаною владою Кембриджшира і Пітерборо. Деякі сільські та шкільні автобусні маршрути будуть скасовані, а інші переглянуті, щоб краще відповідати попиту пасажирів.

Скорочення маршрутів пов’язане зі зростанням операційних витрат на £1 мільйон щорічно через зміни в системі національного страхування. Щоб підтримувати основні операції, будуть внесені такі зміни:

Маршрути 604, 606 і 607 (шкільні перевезення) будуть скасовані через низьку кількість пасажирів.

Маршрут 33 курсуватиме лише між Віттлсі та Пітерборо, зосереджуючись на прямому доступі до лікарні та скасувавши зупинки в Марчі та Ремзі.

Маршрут 9 буде передано під нагляд CPCA для можливого перерозподілу новому оператору.

Щоб зменшити затори та відповідати реальному попиту, маршрут 8A працюватиме за оновленим розкладом.

Мандрівники, які покладаються на громадський транспорт для відвідування природних пам’яток, можуть зіткнутися з новими обмеженнями. Скорочення сполучення поблизу Гантінгдона ускладнить доступ до Кантрійного парку Хінчінгбрук, відомого своїми озерами та пішохідними стежками. Відвідувачам із сільських районів може бути важче дістатися до річкових стежок Грантчестер Медоуз у Кембриджі. Зменшення кількості рейсів на маршрутах до Нене Парку може обмежити доступ для тих, хто залежить від громадського транспорту.

Однак деякі зміни принесуть практичні переваги для регулярних мандрівників. Оновлений маршрут 33 забезпечує спрощене сполучення з Водним спортивним центром Феррі Медоуз, що знаходиться за кілька хвилин ходьби від лікарні Пітерборо. Оновлений маршрут 8A продовжує підтримувати доступ до Кантрійного парку Мілтон, популярного місця для велоспорту та спостереження за птахами. Маршрут 13 залишиться активним у пікові години, що дозволить відвідувачам дістатися до Кантрійного парку Вандлбері, спокійної зони з мальовничими стежками на південь від Кембриджа.

Ці зміни відображають стратегічний зсув у бік концентрації ресурсів там, де попит є стабільним. Мандрівникам без власного автомобіля, які планують поїздки до природних пам’яток, доведеться адаптуватися до нових розкладів і змінених маршрутів. Хоча деякі райони отримають покращене сполучення, інші стануть менш доступними, що вимагатиме ретельнішого планування та гнучкості в організації подорожей.