Літні акції FAVBET: ТОП-пропозицій легального онлайн-казино

Цього літа FAVBET пропонує одну з найбільш насичених акційних програм на всьому азартному ринку. Це й турніри від провайдерів, і багатоетапні промо, і локальні акції з цінними подарунками. Тож сьогодні розглядаємо пропозиції, які, на нашу думку, заслуговують найбільшої уваги.

Кіберпанк 2023

Цим промо FAVBET продовжує ідею залучення гравців до допомоги ЗСУ, яку розпочала ще минулого року з акцією "Прокачка авто для ЗСУ". У "Кіберпанк 2023" користувачі виконують квести та беруть участь у турнірах, водночас збільшуючи суму донатів на одну з чотирьох тематичних місій: закупівля приладів нічного бачення, сучасних дронів, антидронових рушниць, а також протезування для українських захисників.

Гравці змагаються за подарунки на тлі стилізованого світу майбутнього (фанати гри "Кіберпанк 2077" та аніме за її мотивами знайдуть багато відсилок до знайомих локацій та персонажів). Провідником користувачів містом технологій та неону обрали соліста рок-гурту O.Torvald та військовослужбовця Женю Галича. Серед призів для найбільш активних учасників — ноутбуки, айфони, ігрові консолі та ще десяток крутих технологічних гаджетів.

Великі літні перегони

Мережева акція від Gamzix з призовим фондом майже 6 мільйонів гривень. Протягом трьох місяців гравці змагаються у трьох послідовних турнірах за приз у 1 974 500. Для участі треба грати в ігри з переліку та заробляти бали, щоб потрапити у першу сотню гравців, які розподілять між собою призовий фонд. За перше місце можна отримати 118 470 гривень, далі — сума зменшується, але навіть на сотій позиції гравець може розраховувати на приз у 9872 гривень. Мінімальна сума ставки в акції — 19,7, а за кожні виграні 40 гривень гравець отримує 10 балів у залік.

Gamzix — сертифікований провайдер родом з Естонії, відомий високотехнологічними слотами з цікавими тематиками й дизайном. Тож участь в їхній акціїї — це ще й можливість познайомитись з колекцією їхніх ігор та, можливо, знайти для себе кілька нових фаворитів.

Призовий виліт

Ще один мережевий турнір, на цей раз від інноваційного розробника Aviatrix та його однойменної гри. Учасникам турніру "Призовий виліт"пропонується грати в Aviatrix, робити ставки за допомогою свого літака та отримувати 1 бал за кожні поставлені 4 гривні. Чим більше ставок та, відповідно, балів, тим більш шансів на виграш у щоденному розіграші. Це, до речі, головна фішка турніру — щоденний призовий фонд у 262 285 гривень, який розігрується рівно опівночі за київським часом між учасниками пропорційно до набраних балів. Сама гра досить проста, але адреналінова — ви робите ставки перед зльотом літака, а потім дивитесь за його польотом та маєте встигнути зняти гроші до того як він вибухне. Час польоту завжди різний, а коефіцієнт виграшу зростає з часом, тому доводиться завжди маневрувати між ризиком та обережністю в пошуках оптимальної стратегії.

Ці три акції — саме ті пропозиції, на які варто звернути увагу на сайті favbet.ua цього літа. Якщо ви ще не реєструвались, то для новачків на платформі пропонують вигідний вітальний бонус. Ну й звісно нагадуємо завжди уважно читати правила та умови турнірів, щоб не мати сюрпризів, а також грати відповідально. Адже слоти це в першу чергу розвага та нові емоції, а не спосіб заробітку. Бажаємо успіхів!