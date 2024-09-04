Курська операція: чи вдалося відтягнути сили з інших напрямків?

Курська область…

Відтягнули РВВ у Курську область сили та засоби чи не відтягнули?

В даний час в операції в КО з боку РОВ беруть участь підрозділи:

-двічі утилізованою 155 ОБр МП;

-56-го ПДП, що зараз у вкрай ущемленном становищі;

-810-а ОБр МП, що рік сточувала зуби об кремінь у Кринках, потім відправлена на Покровський напрямок, а після кинута в КО;

-11-а ОДШБр;

-488-й МСП зі складу 144-ї МСД;

-71-й МСП;

-38 ОМСБр;

-64-а ОМСБр;

-200-а ОМСБр;

-ЗШБ "Пятнашка" на кордоні КО та БілО;

- Подейкують, що там є ще якийсь "Ахмат", але його зі складу СОУ ніхто поки що не зустрічав.

Загальна чисельність контингенту РОВ у Курській області доведена з близько 10 тисяч станом на 6 серпня до близько 35 тисяч з початку вересня.

Звідки взяли? Чи не з Уралу.

Але навіть цього недостатньо, щоб стабілізувати ЛБС у КЗ. Потрібно більше ресурсу. Як я писав раніше – не менше 50 тисяч тіл. А потім, КО продовжить поступово тягнути ресурс РВВ із зони БД в Україні, охоплюючи дедалі більше груп військ, плацдармів, напрямків. У тому числі й Торецько-Покровське.