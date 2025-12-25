На початку грудня 2025 року з’ясувалось, що торговельні відносини між КНР та рф загострились. За 11 місяців торговельне сальдо на користь рф склало більше 20 млрд доларів США. На минулому ж тижні вийшла статистика по деталізації торговельного процесу, яка мала б розлютити КНР.

За 11 місяців з КНР до рф було ввезено легкових автомобілів на 7,5 млрд доларів США, що на 46,1% менше ніж за той самий період 2024 року. Натомість рф продовжувала збільшувати експорт до КНР м’яса птиці та пшениці, роздуваючи і без того велике негативне торговельне сальдо для КНР.

Китай не став довго чекати. Вже за листопад КНР скоротила імпорт російської нафти на 6%, а за 11 місяців відбулось скорочення на 7,6%, хоча в цілому імпорт нафти в КНР нарощувався. Замість рф китайці віддавали перевагу нафті з Саудівської Аравії. І хоча рф все ще залишається одним з основних постачальників нафти до КНР, проте по мірі просідання торговельного сальдо її частка поступово зменшується.

Інше питання, яке може турбувати КНР – це ціни, за якими відбувається експорт російської нафти до КНР. Китай зв’язаний довгостроковими контрактами, тому середня ціна російської нафти при експорті в листопаді складала приблизно 62 долари США за барель. Напевно не дуже приємно купувати нафту по 62 долари по довгим контрактам за умови, коли в порту Новоросійська вона коштує 36 доларів.

Тож скорочення поставок нафти з рф може мати на меті і спонукання росіян до перегляду ціни. Щоб задобрити КНР росіяни збільшили поставки золота до Піднебесної з великою знижкою, оскільки їх відлучили від світового ринку золота в березні 2022 року, забороною на експорт золота в Європу. Втім купити гарні відносини з КНР буде не легко, а торгові відносини між рф та КНР у 2026 році будуть залишатись складними. Складнішими ніж нам розповідають західні ЗМІ.