Криза в російсько-китайський торгівлі
На початку грудня 2025 року з’ясувалось, що торговельні відносини між КНР та рф загострились. За 11 місяців торговельне сальдо на користь рф склало більше 20 млрд доларів США. На минулому ж тижні вийшла статистика по деталізації торговельного процесу, яка мала б розлютити КНР.
За 11 місяців з КНР до рф було ввезено легкових автомобілів на 7,5 млрд доларів США, що на 46,1% менше ніж за той самий період 2024 року. Натомість рф продовжувала збільшувати експорт до КНР м’яса птиці та пшениці, роздуваючи і без того велике негативне торговельне сальдо для КНР.
Китай не став довго чекати. Вже за листопад КНР скоротила імпорт російської нафти на 6%, а за 11 місяців відбулось скорочення на 7,6%, хоча в цілому імпорт нафти в КНР нарощувався. Замість рф китайці віддавали перевагу нафті з Саудівської Аравії. І хоча рф все ще залишається одним з основних постачальників нафти до КНР, проте по мірі просідання торговельного сальдо її частка поступово зменшується.
Інше питання, яке може турбувати КНР – це ціни, за якими відбувається експорт російської нафти до КНР. Китай зв’язаний довгостроковими контрактами, тому середня ціна російської нафти при експорті в листопаді складала приблизно 62 долари США за барель. Напевно не дуже приємно купувати нафту по 62 долари по довгим контрактам за умови, коли в порту Новоросійська вона коштує 36 доларів.
Тож скорочення поставок нафти з рф може мати на меті і спонукання росіян до перегляду ціни. Щоб задобрити КНР росіяни збільшили поставки золота до Піднебесної з великою знижкою, оскільки їх відлучили від світового ринку золота в березні 2022 року, забороною на експорт золота в Європу. Втім купити гарні відносини з КНР буде не легко, а торгові відносини між рф та КНР у 2026 році будуть залишатись складними. Складнішими ніж нам розповідають західні ЗМІ.