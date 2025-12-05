Криза на ринку житла в РФ тільки розгортається

На початку минулого тижня одна з іпотечних установ рф на рівні аналітиків поскаржилась, що влітку 2025 року фінансовий стан багатьох забудовників в рф був катастрофічний, але зараз мовляв "все ок", ринок відновлюється.

Не знаю, хто їх тягнув за язика, тим більше, що вони є державною установою. Але на "вий вовка" збіглись інші учасники ринку. Вже через добу "Сибірський цемент" розповіла, що у 2025 році в неї буде завантажено тільки 50% потужностей. Одна з причин зниження виробництва – зниження попиту на будівельні матеріали.

Ще через добу на ринок виліз вкрай занепокоєний ЦБР, який констатував, що розрив цін між первинним і вторинним ринком житла складає 20%, але ті ж дані Росстату показують, що такий розрив зараз досяг 60%.

Для іпотеки на новобудови, які ще не здані, з врахуванням уповільнення темпів будівництва житла – це фактично свідчить про старт іпотечної кризи в сегменті новобудов. При цьому, у ЦБР немає інструментів, щоб запобігти сценарію розгортання іпотечної кризи в сегменті новобудов, крім як бігати по системним банкам і просити їх кредитувати будівельні компанії, щоб ті не припиняли будівництво.

Крапку в питанні, як швидко станеться криза на ринку житла в рф, поставив віце-прем’єр уряду рф Марат Хуснуллін, який запевнив, що 2025 рік вони завершають "нормально", але от 2026 року станеться щось недобре, бо вже зараз видано дозволів на будівництво на 22% менше ніж звичайно, при тому, що по 25% вже виданих дозволів проекти не будуються.

Хай вас не дивує така впевненість урядовця рф в майбутній кризі на ринку житла, він просто хоче отримати урядову підтримку для своїх будівельників. Хоча звідки федеральний уряд візьме кошти на забаганки профільного віце-прем’єра – невідомо, оскільки Фонд національного добробуту вже пустий, а бюджету на 2026 рік і так намалювали нереалістичний дефіцит на 3,8 трлн рублів.