Кремль заковтнув наживку

До поїздки "путіна" до Пекіна кремлівці не робитимуть різких рухів, щоб не дратувати без потреби США та Китай. Скликання ними на вечір 26 серпня Радбезу ООН у Нью-Йорку з приводу підриву "Північних потоків" восени 2022 р. показує – вони заковтнули "наживку" з арештом Сергія Кузнєцова в Італії. Це не єдина "наживка", але так як "рибалки" не поспішають підсікати, то кремлівські акули самозабутньо крутять піруети.

З піруетами також проблеми. Формула лаврова – "Мир в обмін на території" звучить як класичне – "Життя в обмін за гаманець", і як бандитизм у країні. Посилання на Ізраїль, Рюриковичів і навіть поява лаврова на Алясці у светрі з написом "СРСР" статті про бандитизм і грабіж не скасовує. Навіть у кримінальному кодексі КНР. Тим більше обтяжені вбивствами, скоєними під пісню "Я русский!". Після цього лише дебіли та росіяни можуть патетично запитувати: звідки у цьому світі стільки русофобії? Саме звідти і не варто копіювати єврейське закляття про антисемітизм. Особливо, якщо називати "росію" оригінальною цивілізацією.

Ізраїль повертав Єгипту з 1979 по 1982 р. Синайський півострів за світ. Тоді і з'явилася формула "Світ в обмін на території", знайдена у США. Але лаврів бере її без посилання на "американських імперіалістів" і двічі шахраює.

Перший раз, коли озвучує її, оскільки Ізраїль повернув Єгипту його острів в обмін на обіцянку того ніколи більше не нападати. Але у 2014 р. не Україна напала на РФ, а РФ на Україну і захопила півострів Крим та територію на сході. Україна охоче дасть гарантії переляканої РФ, що завтра її танки не будуть біля стін кремля, але кремлівці і не думають повернути відібрані території. Лавров не обіцяє повернути Крим, коли щоразу повторює цю формулу.

Натомість лавров переходить до другого етапу шахрайства, коли каже, що справа нібито не в територіях, а в деяких "наших людях" на них. "Наші люди" лаврова - це хто? Громадяни РФ? Тоді навіщо РФ випускає їх за кордон. Нехай сидять під замком, і нефіг світом шастати. Україна та інші країни не наймалися стерегти громадян РФ, якщо вони звідти їдуть, як відповідав лукашенку своїм сусідам щодо мігрантів та кордонів. Світ готовий піти на зустріч і не впускати громадян РФ, але щойно починаються такі кроки, то лаврів волає про русофобію.

Це називається - дипломатія російською, і по її ходу лаврів скаржиться, що государеві холопи чогось розбіглися. Потрібно їх повернути. Споконвічно московський погляд. Не просто повернути, а з територіями їхнього нового проживання. Державне рабовласництво в Московії з часів її відокремлення від Золотої Орди і до наших днів - це не метафора, і навіть не гіпербола, а реалії на всю голову. Особливо у голові лаврова.

Їх не виправдовує як посилання Ізраїль, Синай і Єгипет, а й Рюриковичів. Із Рюриковичами взагалі "у штангу", бо у нинішньому кремлівському "Політбюро" немає жодного достовірного Рюриковича з довідкою. Американці цю метушню з титулами взагалі не сприймають, оскільки на підставі США їх скасували назавжди. Тому Рубіо прямо заявив кремлівцям – припиняйте цю виставу з Рюриковичами та їхніми правами на Україну. Ми цього шоу дивитися не будемо.

Демарш лаврова зі светром теж не пройшов. Точніше пройшов за статтею 5 статуту НАТО. Навіть виникла підозра, а чи не найняла для цього лаврова одна з країн Балтії? Чи це були Польща з Фінляндією? Чи Генштаб НАТО?

Підсікання ще немає, але натяжка вже очевидна. У Уолл-стріт журнал вибіг намір Трамп передати Україні через НАТО 3,3 тис. ракет ERAM з дальністю польоту до 450 км до жовтня. Тобто до апогею ювілею ООН. Їх має вистачити, щоб зробити буферну зону за 50 км із прикордонної частини РФ. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні, слідом за Фрідріхом Мерцем, нагадав кремлівцям, їм до кінця тижня рекомендовано провести зустріч "путіна" із Зеленським. Сибіга, слідом за Зеленським, теж нагадав їм, що завжди готовий до неї, але наголосив на забезпеченні її безпеки. За бажання це можна витлумачити як попередження – зараз Китай не пропонуватиме. Раніше треба було про це думати.

Демарш лаврова зі светром також явно не допоміг розташувати Пекін до виходу з такою пропозицією, навіть якщо забути інші мотиви. Але без згоди Сі Цзіньпіна ніхто в кремлі не може призначити її в Китаї, тим більше, за день-два до форуму ШОС там з 31 серпня по 1 вересня. Китайцям Зеленський на ШОС ні до чого, тим більше в комплекті з "путіним", а після ШОС у них парад та гуляння.

Якщо вдасться умовити Сі Цзіньпіна запропонувати її у вікно з 4 по 8 вересня, то Путін виглядатиме комічно, проживаючи тиждень у Китаї в очікуванні делегації з України, придуманої австрійським генштабом з Леніним. Потім усім трьом доведеться летіти літаком Сі Цзіньпіна до Нью-Йорка, щоб встигнути на Генасамблею ООН.