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Політика

Кремль розколює Росію заради Москви

Віталій Шапран

Кремль розколює Росію заради Москви
Кремль розколює Росію заради Москви

Москва продовжила оббирати регіони. Цього разу приниження регіонів відбулось через ринок бензину.

На минулому тижні на АЗС в Москві та області сильно скоротились черги. Як з’ясувалось пізніше, зменшення черг відбулось за рахунок стягування до Москви запасів палива з регіонів.

Наочна демонстрація відношення федерального центру до регіонів настільки вдарила по свідомості росіян, що уряд РФ наприкінці минулого тижня наростив поставки палива і в окремі великі міста у віддалених регіонах РФ.

Напевно в Кремлі відчули, що дику централізацію помітили в регіонах, і тому вирішили пафосно згладити свій прорахунок. Зокрема, уряд РФ анонсував списання двох третин заборгованостей за бюджетними кредитами у дев'яти регіонах РФ (Алтаї, Башкирії, Чечні, Іванівській, Ленінградській, Орловській, Саратовській, Тамбовській і Тверській областях) на загальну суму 8,4 млрд руб.

Ця новина облетіла більшість федеральних ЗМІ, але без згадування, що 8,4 млрд рублів – це всього лише 0,42% від планового консолідованого регіонального дефіциту бюджетів на 2026 рік, або 1,7% від консолідованої заборгованості регіонів РФ за кредитами банкам по ринковим ставкам.

Врешті решт, анекдотично виглядала зустріч призначеного лідера Якутії з Путіним, на якій диктатору нагадали, що Якутія все ще чекає швидкого прогресу у розробці Томтора (родовища рідкоземельних металів).

Диктатор вчергове щось пообіцяв, але коли стало відомо, що за проєкт відповідає АЛРОСА (компанія, що видобуває алмази у РФ), то стало зрозумілим, що Томтор вже давно відклали в довгий ящик, а якутам просто обіцяють інвестиції, джерел яких у РФ немає.

Джерело:facebook.com

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