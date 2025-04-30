Кремль намагається спровокувати Україну перед 9 травня

Масовані нічні обстріли мирних міст – це зараз не просто звична стратегія Кремля. Так, усе це не вчора почалося. Дніпро і Харків сьогодні вночі, нещодавно Кривий Ріг і Київ, Одеса завжди, та й Харків теж постійно, як і Суми, Запоріжжя, Краматорськ, Костянтинівка і Слов'янськ...

Це їхня стара стратегія – після провалу операцій "Київ за три дні", "Одеса до обіду" і "Харків за добу" щурята перейшли до обстрілів міст. Не військових об'єктів, а просто житлових кварталів. Шантаж. Щоб українці були готові не вести переговори про мир, а благати, просити і погоджуватися на все.

Стратегія виявилася провальною, але поки немає нової – працюють за тими планами, які узгоджені. Але ось ця активізація зараз – уже окрема тема. Бункерний щур так готується до "перемир'я на 9 травня". Закошмаривши цивільне населення за ось цей тиждень, бункерний щур намагається вирішити два завдання.

Перша – створити відповідний інформаційний фон для своїх гостей. Так, хоч як дико для нормальних людей це звучить, Путін не буде приховувати від Фіцо або Вучича свої злочини. Навпаки, він тикатиме їхніми носиками у вбивства і гордо казатиме – "А я ось так можу! Бачите, ми ось так перемагаємо Україну!".

І так будуть кивати. Може Фіцо навіть посміхнеться. Ну а потім поговорять про співпрацю в економічній сфері, ага. Європа, вона буває цинічною, це Україна все була не готова, у нас недостатньо демократії і висока корупція, ага.

Друга – спровокувати Україну на жорстку відповідь саме у момент "перемир'я". Тут Путін діє, як шкідливий, злісний і боягузливий підліток. Підло вдарити і втекти туди, де буде на очах у дорослих. І якщо прийдуть карати, плакати і зображати жертву. Усе-таки дуже підлий щур править сусідами, просто еталон безчестя. Ну, на болотах стадо у більшості про честь і сором мають дуже туманне уявлення, та що їм нормально.

Висновок: Терпіти не можу давати поради старшим за званням або провідним фахівцям в іншій галузі. Зрозуміло, що кожен ховрах вважає себе агрономом, але я намагаюся уникати навіть військових оцінок операцій бригади. Коли це робить молодший сержант – трохи смішно.

Тож і зараз я не буду радити військово-політичному керівництву України, але... мені здається очевидною відповідь на ці провокації. Офіційно оголосити перемир'я і припинення вогню хоча б на 30 днів. Сьогодні. Або з 1 травня, з 3 травня – не важливо. Оголосити голосно і закликати Господа і Трампа у свідки наших мирних намірів.

А коли бункерний щур це перемир'я порушить, а він порушить сто відсотків... То 8-го або 9-го травня ми на законних підставах не завдамо удару, ні. Ми будемо глибоко шкодувати, що наші мирні ініціативи не знайшли розуміння у Москви.

І наголошуватимемо, що ми зробили для миру все, що могли, навіть в односторонньому порядку, але... просто змушені зараз завдати удару у відповідь...