Кремль доноситиме правду до Трампа через Місяць

У попередніх "серіях" - лаврів нахамив Рубіо по телефону, через що Трамп скасував зустріч у Будапешті і в США екстрено 24 жовтня вилетів Дмитро, щоб відіграти назад. Політ закінчився тим, що Трамп сказав: я не маю часу на порожні зустрічі, коли будете готові закінчити війну з Україною, тоді й приходьте, і полетів до Малайзії мирити Камбоджу з Таїландом.

Трамп говорив це журналістам з борту літака на шляху до Малайзії, але завдяки системам зв'язку в кремлі оперативно отримали його послання і стали 26 жовтня вибачатися в три голоси.

Дмитрієв, обличчя неофіційне, записав, перебуваючи в США, трихвилинний відеоролик і посольство РФ його штовхнуло. Його зміст - злі сили докладають "титанічні зусилля", щоб зіпсувати відносини США з РФ і приховують правду від Трампа. Правда в тому, що з економікою у РФ все добре, а Європа та Англія загнивають та стагнують. Ми за мир, але треба ліквідувати Україну як першопричину війни.

Дмитрієв не втримався і похвалився конкретним результатом поїздки – Білий дім призначив зв'язковий із кремлем конгресменку-республіканку Анну Пауліну Місяць, щоби там не нили про "злі сили".

Місяць народився в Каліфорнії в 1989 р., але дитинство пройшло у Флориді, і з 2009 по 2014 р. служив у ВПС США зв'язківцем на аеродромі. Без відриву від служби працювала моделлю та офіціанткою у чоловічому клубі та навчалася в університеті. У 2017 р. отримала ступінь бакалавра з біології, а у 2018 р. пішла у політику та вибори. Її мати іспано-мексиканка зі стану ідальго. Батько – загадковий північноамериканець, який після позбавлення наркозалежності прийняв месіанський іудаїзм і виховав у ньому дочку, чим шокував родичів. Після цього залишив сім'ю, але дочка продовжує вважати себе юдейкою та ашкеназі. Ім'я Місяць їй дав мати, щоб підкреслити жіночу силу. Місяць відомий тим, що вніс законопроект, який забороняє президентові брати гроші для допомоги Україні з держбюджету США. Опікується мексиканцями.

Біографія Місяця викликає алюзії з льотчицею Надій Савченко та фразою Фрідріха Енгельса про дружину Карла Каутського – "Гаряча штучка". Тепер кремлівці доноситимуть правду до Трампа через цю "гарячу штучку". Над росією сходить блакитний Місяць. ЗМІ в РФ вже розганяють ім'я Місяць і думку про його візит.

Лавров, як офіційне обличчя, вирішив вибачатися через ворожий Ютуб. Причому через угорську, щоб Орбан вибачив. Тому терміново викликав журналіста з Угорщини із Ютуб-каналу "Ультразвук" (Ultrahang). Канал створив 2021 р. Томаш Сукасуй (Кірай). Цей Томаш чудовий тим, що його батьком був лаосець. Але щоб робити кар'єру Томаш змінив прізвище на Кірай і у 2007 р. у 17 років став заступником мера рідного міста Сомбатхей щодо виділення грошей на молодіжні проекти. Паралельно працював у міських ЗМІ, де до 2013 р. просунувся до головного редактора повітової газети, але у 2017 р. пішов звідти на радіо. Його ютуб-канал має близько 300 тис. передплатників та підтримує партію Орбана.

Інтерв'ю з лавровим 26 жовтня привернуло деякі увагу до "Ультразвуку", але МЗС РФ, знаючи проблеми угорської мови, помістило на своєму сайті переклад. Переклад не без ляпів. У ньому лаврів називає Макрона, Мерця та Стармера "особами з оточення" Зеленського, притому що Єрмак нікого з них на роботу в Офіс не приймав. Лавров став тим старим конем, який псує не лише борозну, а й усю оранку.

Інтерв'ю лаврів почав зі скарги, що хотів з'їздити з "путіним" до Будапешту, але це зірвалося не з його вини. За словами лаврова, він так чудово поговорив телефоном з Рубіо, що вони дійшли висновку – зустрічатися їм потреби більше немає. Ніколи. Але взагалі відносини в РФ зі США після зустрічі на Алясці найкращі, і "путін" точно слідує домовленостям, досягнутим там із Трампом. Але скромно промовчав, що їх там навіть обідом не нагодували та спільний брифінг скасували. Запевняв візаві, що слова Трампа "зустріч скасовується" означають не скасування, а перенесення.

Але угорець із "Ультразвуку" виявився добре поінформованим і наприкінці інтерв'ю дав зрозуміти лаврову, що знає – у Держдепі твердо сказали: того дебіла, який був на Алясці у светрі з картою СРСР у Будапешт не пускати, навіть якщо зустріч відбудеться. Втім, це могло бути не лише рішенням Рубіо, а й помстою Орбана. Лавров дав зрозуміти, що також знає про це.

У проміжку між цим лаврів майже годину вселяв угорцю – у РФ добрі стосунки зі США, але їх псують три обставини.

Перше, європейські "маріонетки" США обурзели, стали "яструбами" і підштовхують Трампа до конфлікту з РФ. Але лаврів сподівається, що Трамп мудрий і сам розбереться, а Орбан із Фіцо йому допоможуть.

Друге, Зеленський не "укронацист", просто потрапив під їхній вплив і Бориса Джонсона. Лавров засмутився Стамбулом, і повідомив, підписання договору тоді зірвав Джонсон, якому його друг збройовий магнат дав за це "близько мільйона фунтів". Лавров не розкрив, поділився Джонсон цим "близько мільйоном" із Зеленським. Лише скаржився, що з того часу в голові у Зеленського вкоренилися різні дурниці.

Третє завада – сама Україна, незалежно від того, хто у ній президент. Угорець намагався це оскаржити, але лаврів його обложив та оголосив, ніякої України не існує, все це наша земля, ми її завоювали, заселили та принесли до неї цивілізацію. Існування України – причина конфлікту, особливо те, що вони не хочуть користуватися нашою мовою.

Пєсков, третя особа, яка вибачається в той день, легко викликав до себе на інтерв'ю придворного журналіста зарубіна, і повідомив йому, що в ЗМІ некоректно писати про відміну зустрічі "путіна" з Трампом, так як обидві сторони зайняті "великою домашньою роботою" з її підготовки. Пєсков запевняв, що про дату зустрічі взагалі не домовлялися, але обидві сторони розуміють, що затягувати її проведення не можна.

Пісків правильно озвучив те, що починає доходити до найдалекоглядніших у кремлі – чим більше вони будуть тягнути і випендрюватися, тим гірше для них. Але тепер кремлівці вперлися в насичений графік Трампа, який відлетів у турне до Азії до початку листопада. Після повернення він прийматиме 6 листопада у Вашингтоні саміт Центральна Азія – США і лише від одного цього факту кремлівцям вже має бути не по собі. Токаєв свою участь у саміті підтвердив. Перед цим Трамп поговорить у Кореї з Сі Цзіньпіном про російсько-українську війну і планує відвідати Японію, де логічно постає питання про Курил і незакінчену московсько-японську війну.

У Малайзії він уже помирив Камбоджу з Таїландом і домовився з Лулою да Сілвою, що той стане посередником між ним та Мадуро. Для Лули успіх переговорів – це скасування мит Трампа для Бразилії. Військові США повідомили 24 жовтня, що потопили міні-підводний човен венесуельських наркоторговців з екіпажем 6 осіб. Це третє венесуельське судно, яке атакували США, та пообіцяли продовження. Мадуро має військовий договір з флотом РФ, і тепер його має мучити питання, чим нам допомогли ці московити?

Флот США та переконливі слова Лули – це те, що має спрацювати та стати уроком Москві. Патрушев, який стежить за її флотом, повинен перебувати в роздумах - відправляти кораблі до Венесуели або залишити в РФ для супроводу танкерів з нафтою на випадок, якщо європейці почнуть їх масово, а не епізодично стопорити. Прислів'я говорить, своя сорочка ближче до тіла. Якщо в річницю Сирійської революції режим Мадуро впаде так само, як і Асада, то так і бути.

Між 4 та 6 листопада стануть відомі результати довиборів до Конгресу на вакантні місця у чотирьох штатах. Разом з ними стануть зрозумілими і результати стратегії Демпартії з шатдауном під ці довибори та її перспективи на 2026 р. Тому в США до середини листопада буде трохи не до Росії і Білий дім зустріч Трампа з "путіним" планувати не стане з технічних причин.

Тим часом кількість різних неприємностей для РФ лише зростатиме. Саме переходу їх із кількості в якість і побоюється пісків, коли закликає не зволікати із призначенням зустрічі. Республіканці відмовилися капітулювати перед Демпартією і спокійно увійшли до нав'язаного нею шатдауну, який може стати найзатяжнішим. Капітулювати перед кремлівцями, які нав'язали переговорний "шатдаун", вони тим більше не мають наміру.

Трамп зачинив двері і відчинить лише тоді, коли всі у кремлі визнають існування України та українців. Чим пізніше вони впораються з цим "домашнім завданням", тим вища ймовірність, що Трамп вимагатиме вже не заморозки лінією фронту, а графіки виведення військ РФ. Оскільки Дмитрів і Лаврів скаржаться, що з РФ не можна так грубо розмовляти, ми ядерна держава, то Конгрес виділив Ганну Місяць, щоб вислухала всі їхні байки від Рюриковичів до "держперевороту" 2014 р. Вона в Конгресі в комітеті з міжнародних відносин, нехай і страждає. Особисто Рубіо вистачило телефонної розмови з лавровим, а Трампу – потоком свідомості "путіна" на Алясці.

Поки що складно оцінити, наскільки це глибоко зайшло в голови кремлівців, і витіснила там помилка, що якщо війська РФ просунуться в Україні на окремих ділянках ще на 5-10 км, то США та Європа швидко задовольнять їхні хотілки. Відповідь, цього не станеться, навіть якщо різко просунуться на 50 км, настільки очевидна, що дивно, як аналітики кремля його досі не розглянули. Вони або сліпі, або начальство тупе, а може, два в одному і ще щось третє.