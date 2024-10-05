Кремль боїться повторити долю ''Хезболли''

Після атаки ізраїльських спецслужб на членів "Хезболли", в ході якої по всьому Лівану вибухнули тисячі пейджерів і портативних рацій, вбивши щонайменше 37 людей і поранивши тисячі інших, російські військові серйозно побоюються тієї ж долі та обговорюють "превентивні заходи", повідомляє CEPA..

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Сразу после успешной атаки Израиля в Ливане ряд российских пропагандистских сайтов, в первую очередь наиболее консервативные, принялись приводить параллели между "Хезболлой" и Россией, указывая, что Москве необходимо извлечь урок из случившегося. Близкий к Кремлю философ Александр Дугин заявил, что данная атака и гибель лидера "Хезболлы" Сейеда Хасана Насраллы – это "колоссальный удар по всей структуре Ближневосточного Сопротивления" и "начало Конца света". Его коллеги вторят Дугину, что России следует применить самые опасные из своих вооружений, чтобы избежать той же участи.

Показательно, что подобных взглядов придерживаются не только признанные радикалы, но и военные аналитики. На близком к Министерству обороны РФ сайте "Военное обозрение" вышло несколько статей, предлагающих различные варианты "превентивных ударов", чтобы избежать повторения судьбы Насраллы и его боевиков. Так, постоянный автор сайта Евгений Федоров заявляет, что "теракты Израиля в Ливане ставят вопрос о безопасности россиян" и предупреждает, что использование импортной техники жизненно опасно для них.

Подобное примеривание на себя участи ливанских боевиков не должно удивлять. Оно обусловлено как тем, что Россия в последние годы активно солидаризуется с мировыми изгоями, так и растущим антисемитизмом, который способствует восприятию Израиля как врага. Даже если этот антисемитизм не провозглашается чиновниками официально, он периодически проскальзывает в их высказываниях. При этом неофициально в радикально патриотических сообществах довольно популярна теория о том, что именно евреи развязали российско-украинскую войну, чтобы очистить эту землю от славян и поселиться на ней самим. Распространение подобных настроений могло стать одной из причин антисемитских погромов в Дагестане осенью прошлого года.

Как бы то ни было, российские военные, не стесняясь, ставят себя в один ряд с Ираном и "Хезболлой". Другой автор "Военного обозрения", Михаил Николаевский, утверждает, что Запад целенаправленно "заталкивает" Россию и Иран "в самый жесткий сценарий: Россию – на применение ядерного оружия, Иран – на полноценную войну с Израилем". В связи с этим он предлагает обеим странам сообща выработать какой-то промежуточный вариант реагирования, то есть не совершать действий, которые, по его мнению, являются целью провокации, но и не занимать выжидательную позицию, предложив вместо него "неожиданное и нетривиальное решение".

С вариантами таких "нетривиальных решений" выступил его коллега Андрей Митрофанов, откровенно предложивший не только нанесение массированного ракетного удара по правительственным зданиям в Киеве, но и удары по некоторым странам НАТО – правда, под чужим флагом. В частности, военный аналитик предлагает нанести удар дронами "без опознавательных знаков или с украинскими опознавательными знаками" по размещенным в Норвегии американским базам Globus-3 и Globus-2. Одним из вариантов может быть нанесение удара со стороны Финляндии.

Также среди возможных целей Митрофанов называет нефтегазодобывающие объекты в Норвегии и финскую компанию ICEYE. Еще одним объектом атаки, по его мнению, должна стать Румыния – "явно враждебная России страна". В ней российский эксперт предлагает бомбить РЛС и пусковые установки, входящие в состав американской системы ПРО Adgis Ashore.

Следующей мишенью Митрофанов называет страны Балтии, которые, по его мнению, "создают проблемы", хотя и являются "мелкими шавками". По его словам, "близость и ограниченность территории Латвии, Литвы и Эстонии позволяет в больших масштабах применять по ним малогабаритные БПЛА-камикадзе, в том числе FРV-дроны, в том числе с зажигательными боеприпасами. Цели – склады боеприпасов, топлива и другие подобные объекты". Также Митрофанов предлагает топить британские корабли, во всех перечисленных случаях делая вид, что "Россия здесь ни при чем".

Все это можно было бы назвать безумными фантазиями одного человека, однако они повторяются и на других довольно солидных российских ресурсах. В частности, авторы деловой газеты "Взгляд" посвятили целую статью обоснованию того, чем "маленькие соседи России опасны в большой войне". По их словам, у стран Балтии есть подготовленный и организованный резерв вооруженных сил, взаимодополняющие подразделения и бронетехника, а также "избыточная портовая и аэродромная инфраструктура, которая позволит им принимать большие контингенты НАТО". Все эти воинственные планы сопровождаются статьями о стратегической невыгодности для России любых мирных переговоров по Украине.

Возникает вопрос, насколько серьезно можно оценивать подобные планы? С одной стороны, война в Украине продемонстрировала, что путинская Россия в течение нескольких не в состоянии победить даже относительно небольшую страну и защитить собственную территорию, а потому явно не имеет ресурсов для полноценной войны с НАТО. Как уже отмечалось, события в Курской области наглядно продемонстрировали призрачность "красных линий" Кремля. Сложно предположить, что Москва решится в такой ситуации на прямое военное противостояние с НАТО.

Однако к планам в части диверсий "под чужим флагам" стоит отнестись серьезно. Еще в конце мая западные разведки фиксировали увеличение числа российских диверсий в Европе для подрыва поставок оружия Киеву, в первую очередь поджоги и взрывы на военных заводах. Судя по предлагаемым российскими военными аналитиками планам, подобная деятельность будет продолжаться с новой силой.