Кому зараз в Америці стає кращим від політики Трампа? Нам потрібно винести уроки
Тут подумалося таке.
- Main Street (евфемізм для традиційних бізнесів реального сектору). Мита здорожчують поставки та мають зменшити обсяги продажів. Державні закупівлі зменшуються.
- Wall Street (евфемізм для фінансового сектору). Тут нема чого коментувати: ринки трясе, стабільність та довіра підірвані.
- Silicon Valley. Низка антимонопольних процесів струсонула весь Big Tech, не виключено, що це спосіб примусити до співпраці в напрямку посилення авторитаризму.
- Наймані працівники. Ціни зростатимуть, пенсійні заощадження випаровуватимуться, американська мрія буде ще далі.
- Державні службовці. Страх, безлад, звільнення.
- Університети. Під тиском.
- Медіа. Під тиском.
Кого ще забув, кажіть, допишу.
Поки що залишаються закоханими у Трампа:
а) фанати, до яких ще не дійшли наслідки,
б) трейдери-інсайдери, яких рано чи пізно розкопають журналісти та прокурори, а поки вони можуть пишатися неймовірними статками, заробленими на коливаннях ринку.
Все це закінчиться перемогою демократів на проміжних виборах, після чого Трамп стане "кривою качечкою" ще на два роки, а після цього маятник хитнеться в інший бік: замість непередбачуваного старого республіканця з правою риторикою оберуть передбачуваного молодого демократа з максимально лівою програмою. І буде ще гірше.
Навіщо я це пишу? Щоб ми якісь уроки винесли для нашої власної внутрішньої політики.
1) Ідеальна політика робить добре всім, але так не буває.
2) Менш ідеальна політика робить добре більшості, а для меншості якось пом'якшує збитки.
3) Ще менш ідеальна політика робить добре більшості, а на меншість начхати; на наступних виборах все робиться навпаки, і так за рахунок рівномірного розподілу страждань тримається динамічний баланс.
4) Ще гірша політика робить добре меншості, а більшість якось намагається обдурити, що їм також стає краще.
5) Найгірша політика робить добре дуже невеликому колу людей, але це погано закінчується і для тих політиків, і для того кола людей.
Щось таке.