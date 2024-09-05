Колоніалісти ХХI століття

Журналісти одного з демократичних монгольських видань створили спеціальний ролик, у якому намагаються пояснити, чому в Улан-Баторі ніхто не зможе затримати воєнного злочинця Володимира Путіна. На думку колег, головна проблема – залежно від Монголії від Росії та Китаю, у тому, що Росія має потужні важелі впливу на Монголію, як політичні, так і енергетичні: 95% нафти Монголія отримує саме з Росії.

Далі текст мовою оригіналу

Журналисты задаются непростым вопросом: а является ли в этом случае их страна полностью независимой? И, разумеется, ответ на этот вопрос неутешителен: при такой экономической зависимости можно отвечать да, но и осознавать, насколько на самом деле ты зависишь от своих соседей, пишет Виталий Портников для krymr.com.

Вне всякого сомнения, мы не можем отрицать наличие в Монголии сильного гражданского общества. Журналисты, которые записали обращение к мировому сообществу, поддерживают Украину, а главный редактор издания даже посещал Киев и общался с президентом Владимиром Зеленским. При этом они осознают фактическую беспомощность страны, зажатой между Китаем и Россией.

Мы можем теперь задавать даже не вопрос о том, почему в Монголии не могут арестовать Путина.

Мы можем задать вопрос почему в Монголии должны принимать Путина. И ответом на этот вопрос будет число в 95% нефтепродуктов. Это та "модель сотрудничества", уверен, которую Россия хотела навязать Украине и другим бывшим советским республикам. Модель экономической зависимости от дешевого газа, поставок нефти, сотрудничества на клановом уровне.

Все это и привело к тому, что Украина "расплачивалась" с Россией за скидки на газ продлением пребывания Черноморского флота в Севастополе или отдавала российским олигархам свою нефтепереработку. И украинский журналист, кстати, тогда тоже мог задаваться вопросом, настоящая ли у его страны независимость.

Но именно такая "независимость" соседних стран, думаю, и нужна Владимиру Путину. На примере его монгольского визита мы вновь наблюдаем нехитрую схему, когда вначале создается модель, на первый взгляд, выгодного для соседней страны экономического сотрудничества, а потом, когда от этого сотрудничества уже не отбиться, от партнера ожидают политических одолжений. Например, пригласить с визитом после выдачи ордера на арест Международным уголовным судом, чтобы помочь российскому президенту унизить этот суд и растоптать правосудие.

В дни пребывания Путина в Монголии председатель КНР Си Цзиньпин принимал в Пекине делегации африканских государств на саммите сотрудничества. Подчеркну – всех африканских государств, за исключением разве что Эсватини, все еще сотрудничающего с Тайванем.

Африканские государства не "зажаты" между Китаем и Россией, но многие из них попали в настоящую долговую ловушку и, чтобы расплатиться с Пекином, вынуждены занимать еще и еще. И понятно, что в этой ситуации тоже не избежать политических одолжений. Россия и Китай любят изображать себя в качестве борцов с колониализмом и обвинять Запад в стремлении сохранить колониальные практики прошлого. Но, уверен, на самом деле Путин и Си Цзиньпин и есть новые колониалисты, колониалисты ХХI века.