Коли закінчаться дощі в Україні: прогноз погоди

Дощі в Україні, там де їх вже трохи надлишок, завтра зроблять паузу.

Практично повсюди 31-го липня опадів не передбачається, лише хвіст атмосферного фронту зумовить локальні грозові дощі на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині (на Полтавщині ймовірніше вночі).

Південь, схід та Дніпропетровщина й надалі потерпатимуть від пересушеного повітря.

Температура повітря знизиться на кілька градусів повсюди. Карта.

Протягом дня в більшості областей України очікується +23+26 градусів, на півночі місцями +20+23 градуси, у південній частині +28+32, на сході - хоча б не +36, тут передбачається завтра 30+33 градуси.

У Києві липень завершиться, сподіваюсь, нарешті погодою, яка всіх влаштує - буде без опадів, північно-західний свіжий поривчастий вітер та температура повітря +22+24 градуси.

Трохи поговоримо про землетруси та цунамі.

В Україні землетруси трапляються.

Сильні - вкрай рідко, переважно на південному заході України, наприклад, на Закарпатті, на півдні Одещини - вплив зони Вранча, почитайте в мережі.

Найбільш вразливі до землетрусів можуть бути Закарпатська, Чернівецька області, буває на Івано-Франківщині, на Одещині та в Криму.

Про цунамі - ще рідше йдеться, ясно, що це можливо поблизу морів, але дуже малоймовірно.

А взагалі Україна лежить на Українському кристалічному щиті, тому ще й про це хвилюватися не варто.

Я, між іншим, добре пам'ятаю землетрус у Києві в 1977 році. колись напишу))

Ну, а поки в нас - літо, Український кристалічний щит та ЗСУ, а в Пєтропавловскє-Камчатском - полночь))

Хай так і буде)